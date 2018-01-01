DHA YURT BÜLTENİ-15

Marmaris'te 'cemaat yurtları kapatılsın' eylemi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yapılan geniş katılımlı eylemle, cemaat ile tarikat yurtlarının kapatılması istendi.

Veli-Öğrenci Derneği (Veli-Der) koordinesinde, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan Atatürkçü Düşünce Derneği, Birleşik Haziran Grubu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Marmaris Kent Konseyi, Marmaris Kıyılarını Koruma Grubu ve CHP Manmaris İlçe Teşkilatı temsilcileri bir süre sessizce bekledi. Ardından, kalabalık adına Veli-Der Sözcüsü Fatma Uçar basın açıklamasını okudu. Uçar, tarikat ve cemaat yurtlarının kapatılarak çocukların bir an önce kurtarılmasını istedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarikat ve cemaatler ile imzalanan protokolün iptal edilmesini isteyen Uçar, şöyle devam etti: "Gün geçmiyor ki, ülkemizin herhangi bir yerinde, gerici tarikat ve cemaat vakıflarına ait yurtlarda çocuklarımızın başına bir kötülük gelmesin. Son olarak İzmir'in Dikili ilçesinde Süleymancılar tarikatına ait erkek yurdunda meydana gelen olay da göstermelik tutuklama ve kapatma yapıldı. Anayasa'da sosyal olduğu yazılı bir devlet, kendisine emanet edilen çocukları, birer suç odağına dönüşmüş bulunan gerici tarikat yurtlarına teslim edemez. Bu vakıflarla imzaladığı onlarca protokolle, Millil Eğitim Bakanlığı (MEB), anayasa suçu işletmektedir. Daha önce Karaman'da, Ensar Vakfı ve Kaim-Der yurtlarında onlarca çocuğumuz tecavüze uğradığında, iktidar yetkilileri, 'Bir kereden bir şey olmaz' diyebilmiş, tarih önünde eşi bulunmaz bir utanç içine düşmüşlerdir. MEB, Karaman sonrasında, Ensar ve benzeri vakıflarla protokol imzalamaya; kendisine emanet edilen çocuklarımızın bu vakıfların yurtlarında her türlü kötülükle yüz yüze bırakmaya devam etmiştir. Bundan sonra çocuklarımızın başına kötü bir olay geldiğinde doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumlu tutacağız. İktidar ve bakanlıklar, çocuklarımızın üzerinden kendi ideolojik ve politik tercihleri doğrultusunda sosyal mühendislik yürütmeye son verin. Çocuklarımızı korumak, onlara sahip çıkmak bizlerin asli görevidir. Geleceğin teminatı çocuklarımızı koruyamayanlar sağlam bir toplum düşünemez. Başta Marmaris olmak üzere ülkemizde tüm tarikat ve cemaat yurtları kapatılmalıdır" dedi. Açıklamanın ardından grup, "Tarikat yurtları kapatılsın" sloganları atıp, bir süre alkışla tempo tuttuktan sonra olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eylemden görüntü

-Grup adına Veli-Der sözcüsü Fatma Uçar'ın basın açıklamasını okuması

(Toplam: 4 dakika 53 saniye-353 MB görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Hakkari'de 167 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 167 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari-Van Karayolu'ndaki uygulama noktasında, polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik dedektör köpek 'Colt' ile yapılan aramalarda, aracın gizli bölmelerinde 167 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Durdurulan araç

-Araçta narkotik köpekle yapılan arama

-Eroin paketlerinin çıkarılması

-Tabelası önünde eroin paketleri

Haber: HAKKARİ, ()

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Cinayet zanlısı yılbaşı gecesi yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, tartıştığı restoran sahibini tabanca ile ateş ederek öldüren Y.A. yılbaşı gecesi polisin yaptığı uygulama sırasında yakalandı.

Olay geçen yıl Temmuz ayında, Gölcük Saraylı Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Y.A. tartıştığı restoran sahibi Turgut Aydın'ı bacağından vurdu. Kurşunun bacağındaki atar damara gelmesi sonucu yaralanan Turgut Aydın kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Olayın ardından kaçan Y.A. kayıplara karıştı. Saat 04.45 sıralarında, İzmit Bekirdere Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurdu. Y.A. sahte kimlik verdi. Kimliğin sahte olduğu anlaşılırken, Y.A. gözaltına alındı. Y.A. ile birlikte aynı araçta bulunan S.B.'nin ise İstanbul'da geçen yıl 28 Nisan tarihinde işlenen başka bir cinayetin faili olduğu belirlendi. S.B., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere Bekirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. 19 suçtan aranan Y.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının asayişten çıkışı

Haber: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli),()

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Otomobille 9 araca çarptı

İzmir'in Üçkuyular semtinde, 20 yaşındaki Yamaç Özkardeş'in yönetimideki otomobil, iki şeritte bekleyen otomobillerin arasına dalıp, 9'una çarparak hasar verdi.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Üçkuyular İskelesi yakınlarında meydana geldi. Narlıdere'den Konak yönüne gelen Yeditepe Üniversitesi Gastronomi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Yamaç Özkardeş, yönetimindeki 34 NP 4225 plakalı otomobille aşırı hız yapınca, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Virajdan çıktığında karşısında duran araçları gören Özkardeş, iki şeride dizilli halde bekleyen otomobillerin arasına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Özkardeş'in kullandığı, babasının çalıştığı şirkete ait otomobil, toplam 9 araca çarparak ilerleyip, maddi hasar oluşmasına neden oldu. Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri ve çekiciler gönderildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçlar yoldan çekilince, yaklaşık yarım saat tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı normale döndü. Özkardeş kazadan sonra büyük üzüntü yaşarken, "En sondaki otomobile çarpmamak için aralarına girmek zorunda kaldım. Viraj yüzünden orada arabaların olduğunu fark edemedim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan otomobillerin çekicideki görüntüleri

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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Baba- oğul birlikte yüksek lisans yapıyor

Muş'un Hasköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Yaşar Özden (57) oğlu Özmen Özden (34) ile birlikte Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimi alıyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde 7 çocuk babası Yaşar Özden, güvenlik görevlisi olan oğlu Özmen Özden ile aynı üniversitede yüksek lisansa başladı. Anadolu Üniversitesi Kamu yönetimi bölümünden 2015-2016 yıllarında mezun olan baba-oğul şimdi birlikte aynı sırayı paylaşıyor. Okumanın yaşı olmadığını belirten Yaşar Özden, akşamları oğlu ile birlikte üniversiteye geldiklerini söyledi. Dersleri aksatmadan takip ettiğini söyleyen Yaşar Özden, "Eskiden gaz lambası altında ders çalışıyorduk. Şimdi bütün imkanlara sahibiz. Oğlumla fakülteye beraber gidip geliyoruz. Atalarımızın bir sözü var. 'Eğitim beşikten mezara kadar devam eder' diye, bizde bunu sürdürüyoruz. Çocuklarım bu yaşta neden okuduğumu soruyor. Ben de 'bırakın bu dünyada benim sermayem eğitimim olsun' diyorum. Dünyanın en mutlu insanı benim" diye konuştu.Babası ile birlikte 2 yıllık yüksek lisans eğitimlerine bu yıl başladıklarını aktaran Özmen Özden ise babası ile aynı sırayı paylaşmanın gurur verici olduğunu vurguladı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Kıran da baba oğulun aynı bölümde aynı sırayı paylaşarak eğitim görmelerinin kendilerini sürpriz olduğunu anlattı. Kıran şunları söyledi: "Baba oğulun birlikte yüksek lisans yapması bize mutluluk kaynağı oldu. Atalarımızın dediği gibi 'okumanın yaşı yoktur.' Hakikaten okumanın yaşı olmadığın en güzel örneği bu sınıfta. Kendi hayatları, gelecek nesiller açısından çok güzel bir anı olarak kayda geçecektir. Derslerini aksatmıyorlar ve çok azimliler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Üniversitede baba oğulun aynı sınıfta ders görmelerinden detaylar

-Profesör Abdullah Kıran’ın ders anlatması

-Diğer öğrencilerden sını9ftan detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Eser AYDIN,MUŞ,()