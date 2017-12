DHA YURT BÜLTENİ-15 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger’den Bakan Soylu’ya tepki

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, ziyaret ettiği Trabzon İl Başkanlığı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği, "Sen bittin" sözüne tepki gösteren CHP’li Aksünger "Sen kimsin ya! Yakışıyor mu?" dedi.

Kentte bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, partisinin Trabzon İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin dış politikası hakkında değerlendirme yapan Aksünger, Türkiye ve dünya açısından 2017’nin kötü geçtiğini belirtti, 2018'in ise iyi geçmesi temennisinde bulundu.

‘BÖYLE OLUNCA ADAMA GÜLERLER’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Tunus’tan zeytinyağı ihraç edeceğiz’ sözlerini eleştiren Aksünger şunları söyledi: "Türkiye’de zeytinlikler kesiliyor, ‘Tunus’tan zeytinyağı alabiliriz’ diyor. Türkiye’de hayvancılık öldürülüyor. Sırbistan’dan et alıyoruz. Sudan’dan 4 dolara et alacakmışız. Bütün Avrupa bu konuda zerre kadar kafası çalışmıyor mu ki, böyle şeyleri ithal etsin. Neden o insanlar bu kadar ucuz et varken almıyorlar da, kendi vatandaşı, köylüleri ile bu işi yapmaya çalışıyorlar? Neden? Bu çünkü ülkenin genel istihdamına, geleceğine ve kendine doyurabilmeye dair konulardır bunlar. Şimdi soruyorum size. Biz ne ihraç edeceğiz? Dünyadaki en büyük fındık üreticilerinden bir tane ülkesiyiz, Dünyadaki en büyük zeytin üreticilerinden bir tanesiyiz, biz Tunus’tan zeytin getireceğiz. Böyle olunca adama gülerler."

‘MİLLET MECLİSİ YOK SAYILIYOR’

Aksünger, son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) değindi, "Bu ülke ortak akıllan yönetilmeyi bir kenara bırakıldı artık. Yargı ile ilgili düzenlemeler bir tek adamın imzası ile düzenleniyor. Yargıtay üyelerini azaltacaklardı, kendileri kanun yaparak meclisten geçirdiler, şimdi bütün milleti aşağılayarak meclisin kapandığı gün KHK ile getiriyorlar. Bu meclisin itibarını yerle bir etmeyle alakalı bir konudur. Millet temsilini yok saymayla alakalı bir konudur " ifadelerini kullandı.

‘SEN KİMSİN YA! YAKIŞIYOR MU?’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon’daki bir ilçe kongresinde yaptığı konuşması sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği, "Sen bittin" sözüne tepki gösteren Aksünger, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 11 bin 480 cep telefonunun, kullanıcı iradesi dışında FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'a yönlendirildiğini hatırlattı. Bakan Soylu’ya bu konuda sorular yönelten Aksünger şöyle dedi: "Acaba merak ediyorum Süleyman Soylu’nun kendisinin bu 11 bin 480 kişinin içinde ismi var mı? Dostları var mı, ailesi var mı? Merak ediyorum. Çıkın açıklayın bunları işte. Sen kim oluyorsun ya! Senin haddine mi? Konuşmalara bak. Bu memleketin Cumhuriyet’in tarihine özdeş olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğuna oturan bir genel başkana ettiğin hakaretlere, tehditlere bak. Sen kimsin ya! Yakışıyor mu? Türkiye Cumhuriyeti’nin iç güvenliğini sağlayacak, vatandaşlar arasında ayrım gözetmeden onlara her türlü güvenceyi sağlayacak olan koltukta oturan zat! Memlekette hukuk devleti bitmiş! Bir yürekli savcı, cumhuriyetin savcısı olacak onun gereğini yapacak aslında."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Aksünger konuşma

Detaylar

HABER KAMERA: OSMAN ŞİŞKO / TRABZON ()

=========================================

Sokakta yürüyen kızların taciz edilmesi kamerada

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, sokakta yürüyen Suriyeli iki kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Ziyad El Ömer, mahkemece tutuklandı. Ziyad El Ömer'in kızları taciz ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Atatürk Mahallesi'nde, yolda yürüyen Suriyeli iki kızı taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu Ziyad El Ömer, çevredekiler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Polis tarafından gözaltına alınan El Ömer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suriyeli Ziyad El Ömer, mahkemece tutuklandı.

TACİZ ANI KAMERADA

Ziyad El Ömer'in yolda yürüyen Suriyeli kızları taciz etmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın yaşandığı Atatürk Mahallesi Santral Sokak'taki bir işyerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde; Ziyad El Ömer'in, yolda yürüyen 15 ile 20 yaşlarındaki Suriyeli iki kıza arkadan sarıldığı ve kızların bağırmasıyla kaçtığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Güvenlik kamera görüntüleri

- Suriyeli kızların sokakta yürümesi

- Tacizcinin kızlara arkadan sarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

==========================================

Okul servis otobüsü otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesinde belediyeye ait ve içerisinde 42 öğrencinin bulunduğu okul servis otobüsü otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, öğrenciler yara almadan kurtuldu.

Kızılcahamam ilçesi girişinde kaza saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Fahrettin Gürcan yönetimindeki 06 HCL 78 plakalı belediyeye ait otobüs okullardan aldığı öğrencileri evlerine dağıtmak üzere yola çıktı. İlçe girişindeki kavşaktan geçen okul servis otobüsüne sürücüsünün kimliği belli olmayan 06 ASP 73 plakalı otomobil arka sol çamurluğuna çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya müdahale ederken, kazadan yara dahi almadan kurtulan 42 öğrenci başka araçlarla evlerine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

_Olay yerinden görüntüler

_Yaralıya müdahale

_Detaylar

Haber-Kamera: Nurallah TOSUN/KASTAMONU, (Ankara) ()-

==========================================

ADANA'da tarihi Erkek Anadolu Lisesi'nde İl Eğitim Tarihi Müzesi açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından haziran ayında yapılmaya başlanan proje kapsamında 81 ilde bulunan tarihi liselerde, geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyalleri, tarihi doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog, fotoğraf ve video filmlerin yer alacağı İl Eğitim Tarihi Müzeleri kurulmaya başlandı. Adana'da ise kuruluşu resmi olarak 1889'a dayanan kentin en eski okulu Adana Erkek Anadolu Lisesi'nde İl Eğitim Tarihi Müzesi kuruldu. Müzenin resmi açılışı ise bugün kent protokolünün katılımıyla düzenlendi.

Açılışa gelen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, siyah önlüklü 2 küçük öğrenci tarafından karşılandı. Burada bir konuşma yapan Vali Mahmut Demirtaş, "Adana Eğitim Müzesi'nde, başta geçmiş dönemlere ait eğitim materyalleri olmak üzere, fotoğraflar, video kayıtları gibi eğitim tarihi açısından değerli pek çok eser ziyarete açılacaktır. Bu sayede her biri ayrı bir eğitim kurumumuzda korunmaya çalışılan eserler, tek bir çatı altında toplanmış olacak ve uzman ellerde muhafaza edilip ömürleri uzatılacaktır"dedi.

Vali Demirtaş, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve kent protokolü müzenin açılış kurdelesini kesti.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Adana valisi mahmut demirtaş'ın konuşması

- Adana valisi mahmut demirtaş'ın müze açılışı yapması

- Adana valisi mahmut demirtaş'ın müzeyi gezmesi

Haber-Kamera: Eser PAZARBAŞI / ADANA,()

==============================

Bisikletle dünyayı gezen Japon Bodrum'da

JAPON tenis öğretmeni 41 yaşındaki Shogan Kameda, ülkesinden 9 yıl önce yürüyerek başladığı, daha sonra bisiklet ile devam ettiği dünya turu kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesine ulaştı. Bodrum'u sevdiğini, bir süre kalıp, ilçeyi gezmek istediğini belirten Kameda, ölene kadar dünya turuna devam edeceğini söyledi.

Japonya'nın Kyoto şehrinde yaşayan Shogan Kameda, 9 yıl önce yürüyerek, dünya turuna çıktı. İlk olarak Avrupa ülkelerini gezmeye başlayan Kameda, İsviçre, Hollanda, Çekya, İspanya, Portekiz gibi ülkeleri yürüyerek gezdi. Seyahatine daha sonra doğu ülkeleri ile devam eden Kameda'ya, Çin'de tanıştığı bir arkadaşı bisiklet hediye etti. Bundan sonra turuna kaldığı yerden bisikletle devam eden Kameda, Kamboçya, Malezya, Endonezya, Filipinler, Myanmar, Vietnam,Tayland, Moğolistan, Tayvan, Kırgızistan, Kazakistan ile devam edip, gemiyle Gürcistan'a geçti. Gürcistan'da bir süre gezen Kameda, geçen 28 Ekim'de Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgesi güzergahını takip eden Kameda, 2 gün önce Bodrum'a ulaştı. Seyahati boyunca geceleri çadırda kaldığını, çok soğuk havalarda ise giitği ülkelerdeki ibadethanelerde konakladığını belirten Kameda, kimseden tek kuruş almadan tamamen kendisine verilen yiyecek ve diğer yardımlarla seyahati sürdürdüğünü söyledi.

Gezmeyi, seyahat etmeyi, tarihi yerler görmeyi sevdiğini belirten Kameda, "Tura çıktığımdan bu yana çalışmıyorum. Gençken zaman yok para var, şimdi para yok zaman var. Kendim için bir şeyler yapmaya karar verdim ve yürüyerek yola çıktım. 4 yıl yürüyerek gezdim. Çin'e gittiğimde tanıştığım bir kişi bana bisiklet hediye etti ve 5 yıldır da bisikletle geziyorum. 37 ülke gezdim. Ocak ayında 90 günlük vizesiz seyahat sürem doluyor ve Türkiye'den çıkış yapmam gerekiyor. Bu nedenle de Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gideceğim ama daha sonra yine Bodrum'a döneceğim. Türkiye'yi gezmek istiyorum, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu gezmek istiyorum. Seyahatinin ne zaman sona ereceğini bilmiyorum, ölene kadar gezmeye devam edebileceğim" dedi.

Daha sonra gittiği Gümbet Mahallesi'nde tanıştığı bir fırın sahibi ve çalışanları ile arkadaşlık kuran Kameda, burada bir süre sohbet etti. Yağmurda ıslanan Kameda'ya burada, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Masterlar Takımı Sorumlusu Kamil Al, kulübün yağmurluklarından hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Japon gezgin Shogan Kameda'nın bisiklete binmesi

-Shogan Kameda ile röp.

-Bodrum Belediyesi Bodrumspor masterlar sorumlumsu Kamil Al'on Kameda'ya yağmurluk hediye etmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

======================================

Mardan Palace Hotel'i işleten şirkete iflas kararı

ANTALYA'da Mardan Palace Hotel'in işletmeci şirketi Olimpus İnşaat Turizm Gıda Otelcilik Nakliye San. ve Tic A.Ş.'nin, yurtdışı kaynaklı yaklaşık 250 milyon dolarlık borcu nedeniyle iflasına karar verildi.

Antalya'nın Aksu İlçesi Kundu turizm bölgesinde Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolara inşa edilen Mardan Palace Hotel, 2009 yılında hizmete açıldı. Açılışında Sharon Stone, Richard Gere, Paris Hilton, Mariah Carey ve Monica Bellucci gibi Hollywood yıldızlarının katıldığı otel son yıllarda borçları nedeniyle zor günler yaşıyordu.

Ağustos ayı itibariyle rezervasyon alımlarını durduran ve mevcut müşterileri de tur operatörleri aracılığıyla farklı otellere yönlendirilen Mardan Palace Hotel'in, Antalya Su ve Atıksu İdaresi'ne (ASAT) olan 2 milyon lira civarındaki borcu nedeniyle suyu kesildi. Biriken elektrik borçları nedeniyle elektrikleri de kesilen otelin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 51 milyon TL civarındaki prim borçları nedeniyle de stadyum ve spot otel bloğu satışa çıkarıldı.

Ekonomik sorunlarla sık sık gündeme gelen otelin bu kez işletmeci şirketiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, otelin işletmeci şirketi Olimpus İnşaat Turizm Gıda Otelcilik Nakliye San. ve Tic. A.Ş.'nin, yurtdışı kaynaklı borcu nedeniyle 20 Aralık tarihli kararla iflasına karar verdi.

Mardan Palace Hotel Genel Müdürü Selçuk Şentepe, Bank Of Moscow'a 250 milyon dolar civarındaki borç nedeniyle alındığı belirtilen iflas kararını duyduklarını ancak detaylar hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Şentepe, otelin mülk sahibinin AST Group ve iflas kararının ise oteli işleten şirketle alakalı olduğunu belirterek, “Evet, var öyle bir şey, oteli işleten Olimpus şirketiyle ilgili, detayları hakkında bilgimiz yok" dedi.X

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(30 KASIM)

-----------------------

Otel dış plan görüntü

Havuz üzerinde bulunan heykelciklerin görüntüsü

Turizm bakanlığı belgesinin görüntüsü

RÖP: Şelçuk Şentepe ( Otel Genel Müdürü )

Otelin içinden görüntü

Havuzun görüntüsü

Otel dış plan görüntü

Detaylar

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

======================================

Eskişehir'de Leman Sam konseri

SEVİLEN sanatçı Leman Sam, Eskişehir'de konser verdi. Leman Sam, Eskişehir'e yapılması planlanan termik santrale karşı olduğunu belirtti.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yılbaşı nedeniyle Espark Alışveriş Merkezi yanındaki açık otoparkta Leman Sam konseri düzenlendi. Ücretsiz izlenilen konserde sanatçı sevilen şarkılarını seslendi. İzleyiciler Sam'ın şarkılarına eşlik etti.

Leman Sam, konser sonunda yaptığı konuşmada Eskişehir'e kurulması planlanan termik santrale karşı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'e yapılması planlanan kömürlü termik santral, şehrimizin sağlığını tehdit ediyor. Eskişehir'in havası, suyu ve toprakları kömürlü termik santralin zehri ile kirlenecek. Hayvanların, tüm canların sağlığı bozulacak. Bölgede oluşan doğal taş, lületaşı kalmayacak. Santralin Eskişehir'e ekolojik bakımdan telafi edilemez etkileri olacak. Bu durum nesiller arası adalete aykırıdır. Yaşadığımız bu topraklar geleceğimizdir, geleceğimize sahip çıkmalıyız. Eskişehir halkının bu konudaki duyarlılığını destekliyorum. Enerjimizi güneş ve rüzgar gibi temiz enerjiden sağlayalım. Tepebaşı Belediyesi'nin yaptığı gibi, yüzümüzü güneşe dönelim."

Leman Sam'a çiçek ve üzerinde adının yazıldığı 26 numaralı Eskişehirspor forması veren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da "Biz sağlıklı insanlarız. Havamız tertemiz. İnsanımız güzel. Onun için bu termik santrali yaptırmayacağız" dedi.

Görüntü dökümü:

-Leman Sam'ın sahnede şarkı söylerken,

-Sam'ın termik santralle ilgili konuşma yapması,

-Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın konuşması ve sanatçıya çiçek ile Eskişehirspor forması vermesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,()

======================================