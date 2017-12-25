DHA YURT BÜLTENİ-15 

Muş'ta uyuşturucu operasyonu

MUŞ'ta sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 336 adet actasy hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizde yapılan çalışmalarda, 3 şahsın içinde bulunduğu araçtan 336 adet ecstasy hap ele geçirilmiş ve şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 1’i çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Narkotik köpeğiyle arama yapılması

-Aracın aranması

-Aracın koltuğunun altına gizlenmiş uyuşturucunun çıkartılması

Haber-Kamera: MUŞ, ()

================================

Bebeği için hırsızlık yaptı

ADANA'da otomobilin müzik sistemini çalan 22 yaşındaki Sebahattin A. hırsızlığı yeni doğan bebeğinin ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığını iddia etti.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Aile ziyaretine gelen 24 yaşındaki Ahmet Doğan, otomobilini sokak girişine bıraktı. Bu sırada Sebahattin A., araçta bulunan bin 500 lira değerindeki teyp ve ses sistemini çaldı. Olay yerinden kaçan, Sebahattin A., bu cihazları 20 liraya sattı. Otomobilinin soyulduğunu fark eden Doğan, polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, otomobildeki parmak izleriniden Sebahattin A.'nın kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan zanlı sorgusunda, " Eşim yeni doğum yaptı bebeğim ihtiyaçlarını karşılamak için hırsızlık yaptım. O anda alkol almıştım, pişmanım" dedi. Hırsızlık suçundan 4 ayrı sabıkası bulunan Sebahattin A. mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Zanlının Adli Tıp Birimi'ni getirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Adlı Tıp Birimi tabelası

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, ()

==========================

Kayseri’de amatör futbolcu maç esnasında sara nöbeti geçirdi

KAYSERİ’de oynanan U 16 Amatör Küme maçı sırasında sara nöbeti geçiren Demirsporlu Ali Gaye, bir anda yere yığıldı. Gaye, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vali Muammer Güler Stadyumunda Pazar günü oynanan U 16 Amatör Kümenin 4’üncü hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor, Demirspor’u ağırladı. Karşılıklı gollerin atıldığı maç 2-2 sona erdi. Ancak karşılaşmada yaşanan bir olay yürekleri ağızlara getirdi. Karşılaşmanın 25’inci dakikasında Demirspor’lu Ali Gaye aniden yere düştü. Bu olay sonrası maçın hakemi Ömer Gürcan Yücel, oyunu durdurdu ve sağlık görevlisini saha içine çağırdı. Düştükten bir süre sonra baygınlık geçiren Gaye’ye saha kenarındaki sağlık görevlisi Ahmet Şafak müdahalede bulundu. 16 yaşındaki futbolcu Ali Gaye, daha sonra çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre ise mavi-lacivertli takımın genç futbolcusu Ali’nin sara krizi geçirdiği ifade edildi. Sağlıkçı Ahmet Şafak Ali Gaye isimli futbolcunu sara nöbeti geçirdiğini ve olaya hemen müdahale ettiğini söyledi. Şafak, “Ben kenardan gördüğüm kadarıyla hakem çağırmadan, oyuncunun bir darbe aldığını düşündüm. Yakınlaşınca, hakem çağırdı. Oyuncunun titrediğini ve başına gittiğimde çenesinin kitlendiğini gördüm. Çenesini açmaya çalıştım. Oyuncuya gerekli müdahaleyi yaptım. Hava yolu açıklığını sağladım. 3-4 dakikalık bir süre geçti. Oyuncunun bilinci yerine geldi. Daha sonra refleksleri yerine geldi. Futbolcuyu hastaneye sevk ettik. Bu tür konularda futbolculara sağlık raporu verirken de dikkatli olunmalı. Burada bir ihmal söz konusuö dedi.

Görüntü Dökümü

-Amatör futbolcuya sahada müdahale

-Ali Gaye’nin ambulansa götürülmesi ve sağlıkçı açıklaması

-Detaylar

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()

============================================

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde Ahmet Abacı (90), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yeni Mahalle Namık Kemal Caddesi üzerindeki evinde yalnız yaşayan Ahmet Abacı'dan iki gündür haber alamayan yakınları, durumunu merak etti. Yakınları, girdikleri evde Abacı'yı hareketsiz halde bulunca sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlerinin incelemesinde Ahmet Abacı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Abacı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Olay yeri

-Ölü bulunan yaşlı adamın evi

-Sağlık görevlileri gelmesi

- Olay yeri inceleme ekibi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-)

===========================

Kum yüklü kamyonun çarpması sonucu öldü

KONYA'nın Ereğli ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan zihinsel engelli Gürkan Yıldız (43), kum yüklü kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ereğli ilçesi, Konya-Adana Karayolu üzerinde, toptancılar sitesi kavşağında meydana geldi. Hasan Oktem (52) yönetimindeki 42 HV 481 plakalı kamyon, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan zihinsel engelli Gürkan Yıldız'a çarptı. Ağır yaralanan Yıldız, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürkan Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Hasan Oktem, "Bir anda önüme çıktı. Fren yaptım ama kamyon kum yüklü olunca durmadı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

--------------------------------

-Kazaya karışan kum yüklü kamyon

-Polisin incelemesi

-Ambulansın görüntüsü

-Kamyon şoförünün konuşması

Haber-Kamera:Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)())

=================================

88 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

ADIYAMAN'da bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını Kore Gazisi Derviş Akgül (88), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Derviş Akgül için merkeze bağlı Kızılcahöyük köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, askeri erkân ve vatandaşlar katıldı. Gazi Akgül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı köy meydanına getirildi. Akgül'ün cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından kılınan cenaze namazı sonrası helallik alınıp, köy mezarlığında toprağa verildi. Vali Nurullah Naci Kalkancı, Kore Gazisi Derviş Akgül'ün eşi Rabia Akgül'e ve çocuklarına başsağlığı diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Kızılcahöyük köyü

- Kore Gazisinin cenazesi

- Türk Bayrağına sarılı tabut

- Yakınları

- Dua edilmesi

- Cenazenin kaldırılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-)

==========================================

65 gün içinde 643 kez 112 Çağrı Merkezi'ni aradı

NİĞDE 112 Çağrı Merkezi Müdürü İzzet Gebelek, bir vatandaşın 65 gün içinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 643 kez aradığını belirterek, gereksiz arayan 32 kişiye idari yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

112 Çağrı Merkezi Müdürü İzzet Gelebek, 2017 içinde çağrı merkezine 636 bin 236 çağrı geldiğini söyledi. Bu aramaların 399 bin 363'ünün gereksiz olduğunu belirten Gebelek şöyle konuştu:

"2017'de çağrı merkezimize 636 bin 236 çağrı geldi. Bunların 236 bin 873'ünün gerekli arama olduğu, gereksiz aramaların ise yüzde 62 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Bizi arayan cevapsız çağrılar incelendiğinde, bunların başında çocuk aramaları, alkollü şahıslar, telefonu test eden vatandaşlarımız bizleri meşgul etmektedir. Vatandaşlarımıza daha etkin bir hizmet edebilme amacıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul eden, rahatsız eden, küfreden kişilere gerekli idari yaptırım yapabilmek için 32 kişinin iletişim bilgilerini ve IP adreslerini bilgi iletişim ve teknoloji başkanlığına, Ankara'ya bildirdik. Ankara'dan gelen bu cevaba göre bu 32 vatandaşa idari yaptırım kararı uygulayacağız."

'GEREKSİZ MEŞGUL ETMEYİN'

Acil Çağrı Merkezi'nin telefonları meşgul edildiğinde başka insanların canının tehlikeye girdiğini belirten Gebelek, şunları söyledi: "Bizlerin vatandaşlarımızdan en büyük isteğimiz, gereksiz yere acil hattını meşgul etmesinler. Bizlerin telefonları meşgul edildiğinde başkalarının can ve mal güvenliği tehlikeye girmektedir. Özellikle ailelerin çocukların eline telefon vermemeleri, telefon hattı olsun veya olmasın IP adresi ile 112 aranmaktadır. Bizler çağrı merkezimize gelen tüm aramalara cevap vermek zorundayız. Ama gelen çağrılara baktığınız zaman günde 10 defa tekrar arayan meşgul eden, 65 gün içinde 643 kez arayan insanlarımız oldu. Devletimizin kamu kaynakları gereksiz yere israf edildiği, bir başka ihtiyacı olan vatandaşa ulaşamadığımız için insanların can ve mal güvenliği tehlikeye girmektedir."

Görüntü dökümü

-----------------------

- 112 çağrı merkezi personelinden görüntü

- Çağrı merkezinden detay görüntü

- Müdür İzzet Gebelek açıklaması

- 112 çağrı merkezinin binasından görüntü

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,()

=======================

Yaralı kedi istinat duvarındaki deliğe girdi, duvar kırılarak kurtarıldı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, otomobilin motoruna giren kedi yaralanırken, araçtan çıkan kedi istinat duvarındaki deliğe girdi. İtfaiye ekibi duvarı kırarak kediyi çıkardı.

Öğle saatlerinde, Gölcük Donanma Mahallesi İlhan Tuba Caddesi'nde bulunan bir sitede park halindeki bir otomobilin motoruna giren kedi, otomobilin hareket etmesi ile yaralandı. Sol arka bacağı kopmak üzere olan kedi aracın motorundan çıkarak, sitenin istinat duvarındaki delikten içeri girdi. Sitede bulunanların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi, duvarı kırarak kediyi çıkardı. İtfaiyeci kediyi alarak karton kutunun içerisine koydu. Kedinin tedavisi için hayvan barınağına götürülmesi amacıyla belediye yetkililerine haber verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiyecinin duvarı kırması

Yere yatarak kediyi dışarı çıkarmaya çalışması

Yaralı kediden görüntü

Kedinin karton kutuya konulması

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), () -

=================================

