Erdoğan: Bir olduk, beraber olduk, Kudüs olduk; tüm dünyaya nam saldık (3)

'İSTEDİĞİNİZ KADAR DOLARLARINIZ, ATOM BOMBALARINIZ OLSUN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak 6'ncı Olağan İl Kongresi öncesinde kongrenin yapılacağı spor salonunun bahçesinde halka hitap etti. BM'de oylanan Kudüs kararına ilişkin konuşan Erdoğan şöyle dedi: "Biz sizleri Allah için sevdik. Hiçbir zaman bölgeniz, kavminiz, şundan bundan dolayı değil, beni yaratan Allah sizleri de yarattığı için sevdik. Güç, kuvvet bunların hiçbirisi bizim için değer ölçüsü değildir. BM'de Kudüs ile ilgili bir oylama yapıldı biliyorsunuz. ABD yanına sadece İsrail'i aldı. Bunun dışında da 15-20-25 bin nüfusu olan 7 tane ülke. 128 ülke bizimle birlikte hareket etti. Öbür tarafta malum 9 ülke. Mesele istediğiniz kadar zengin olun, istediğiniz kadar dolarlarınız, atom bombalarınız olsun, hepsi bir kenara, samimi niyet samimi; önemli olan bu. Kudüs Müslümanların ilk kıblesiydi; karar reddedildi. Şimdi çalışmaya devam edeceğiz."

'80 MİLYON TEK MİLLET OLACAĞIZ'

Konuşmasının devamında terörle mücadeleye değinerek birlik vurgusu yapan Erdoğan, şunları kaydetti: "Yapacağımız işler çok; Hakkari'de, Şırnak'ta, ülkemizin tamamında yaptığımız gibi. 15 yıl önce Türkiye neydi, şimdi ne? Yeterli mi, değil, daha çok olması lazım. Peki niye olmadı? Terör, terör, terör. Şimdi bu terör belasından sıyrılıyor muyuz? Ciddi mesafeler aldık mı? Çukurlara, o çukurları açanları gömdük mü? İnlerine girdik mi? Yeniden Şırnak şekilleniyor mu? Bütün bölge hamdosun şimdi bir başka oluyor. Şu anda halkımızın refah seviyesi de yükselmeye başladı. Daha güzel olacak. Sizden bir ricam var; 80 milyon tek millet olacağız. Bu işin aslı milleti İbrahim'e dayanır. Tek millet olacağız. Bölmek, parçalamak, ayrımcılık yok. Bayrağımıza kimse ortak koşmasın. Bu bayrak için şehitler verdik, hâlâ veriyoruz. Bu vatanı kimse bölemez. Bölmeye kalkanlar bedelini ödedi, öderler. Taşıma suyu ile değirmen döndürmeyin işimize bakalım. Daha modern bir Şırnak, Hakkâri nasıl olur, bizim derdimiz bu. Şırnak'ın bataklıklar içinde olduğu günleri de bilirim. 20 yıl önce de ben buraya geldim. Cizre'yi de bilirim. Bizim sizi sevdiğimizi unutmayın. Ne yapıyorsak, Allah için, bu vatan için yapacağız. Sizlerle birlikte yürüyeceğiz."

Haber-Kamera: Hakime TORUN-Ahmet ÜN-Burak EMEK-Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Dünyanın onuru ve oyu satılık değil/EK

ALANYA'DA GENÇLİK KOLLARI KONGRESİNE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ak Parti İlçe Gençlik Kolları 5'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada önemli roller aldığını belirterek, "Bugünlerde içeride olduğu gibi dışarıda, batıda olduğu gibi İslam dünyasında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kıskançlığı başlamış. Haddini aşanlar, hadsiz sen kimsin? Sen bu ümmet için ne yaptın? Senin derdin Filistin'i bölmek. Abbas'ı götürüp bir tane ahmağı, haini, ajanı getirmek. Senin derdin tüm inanlarını terörist ilan ederek Müslümanları, ümmeti bölmektir. Senin derdin, oturmuşsun paranın üstünde, o parayla ümmeti ve Müslüman dünyasını bölmek. Kime hizmet ediyorsun, o parayı nerelere harcıyorsun, nerelere veriyorsun? İşte hangi yolla, nasıl para harcadıklarını görüyorsunuz" dedi.

"KORKUYU YENDİK"

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Madem ümmet için bu kadar düşkünsün de 2 gün önce New York'ta neredeydiniz? Filistin Dışişleri Bakanının yanında kim vardı? Mevlüt Çavuşoğlu'ndan başka, Recep Tayyip Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı'ndan başka kim vardı yanında? Kimse cesaret edemedi. Kimse oraya gidip ABD'nin tehdidi karşısında orada dik duramadı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aldık, Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimizi gittik, orada korkuyu yendik. Biz orada korkanların korkusunu yendik. Tir tir titriyordu bazı Müslüman ülkeler. Oylamaya katılamayanlar oldu. Bazıları oy verdiler ama korkularından New York'ta duramadılar. Beyefendiler, hanımefendiler tatile gitmiş. Tarihi bir oylama sadece Kudüs, Filistin için değil BM tarihindeki en kritik oylamalardan biriydi. Bizim Müslüman kardeşlerimiz ülkelerin bazı büyükelçiler New York'u terk etmişler. Neden? Ağa babalarından korkuyorlar. Yazıklar olsun size. Biz yeri geldi liderimiz 'One minute', yeri geldi 'Sen ancak öldürmeyi bilirsin', yeri geldi dünyaya medya okudu. Kudüs'ü yalnız bırakmadık, yalnız da bırakmayacağız. O gün New York'a gittiğimizde herkes tek tek aranıyordu, herkese baskı yapılıyordu, oyunuzu değiştirin diye. Oyunu değiştirenler de oldu. 'O akşam hala direniyoruz deyip de ertesi sabah artık gücümüz kalmadı en azından çekimser oy vereceğiz bizi anlayın.' Neden herkes bizi arıyor biliyor musunuz, çünkü bu davanın savunucusu olarak bizi görüyorlar. BM Genel Kurulu'na bu tasarıyı Türkiye ile birlikte Yemen götürdü. Biz o ülkelerin umudu olduk, iyi geldiniz, iyi ki buradasınız, o salonda herkes Türkiye ne diyecek diye bekliyordu. Kürsüye çıktık, Kudüs'ü, adaleti savunduk. Yanlışın karşısında durduk. Sen güçlü olabilirsin ama güçlü olman senin haklı olduğun anlamına gelmez. Sen bizi tehdit ediyorsun ama biz oyumuzu ve onurumuzu satmayız dedik. Tüm ülkeler için söyledik."

"HİÇ KİMSE KENDİNİ VAZGEÇİLMEZ SANMASIN BEN DAHİL"

Kimseden korkularının olmadığı anlatan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"En kötüsünü yaptılar. Darbe girişimde bulundular. Bu millet siper etti kendini. Hem darbecileri hem de arkasındakileri bu millet yedi. Yok insani yardımı, Avrupa Birliği fonunu kesermiş. Kestin de ne oldu? Türkiye yüzde 11 büyüdü. Senin hesabın varsa Allah'ın da bir hesabı var. Korkmamak demek kabadayılık yapmak demek değildir. Ama kabadayılık yapana senin yaptığın kabadayılıktır diyebilmektir, korkmamak New York'ta söyleyebilmektir. O gün orada en çok kıskananlar, ecdadımıza dil uzatan hadsizlerdi. Fahrettin Paşa'ya dil uzatanlardı en çok rahatsız olanlar. Sen neden gelmedin? Korktum, sen korktuysan benim sorunum değil. Sen Kudüs için, Filistin için hain hesaplar yapıyorsun. Senin Kudüs diye bir derdin yok. Biz sahip çıkmazsak kimse mazluma sahip çıkmaz. Biz Somali'yi unutursak ora yok olur. Afrika yok olur. 4 kez aday yapıyor, yapmadığı zaman Recep Tayyip Erdoğan en kötü. Değişim vakti geliyor, gençlere yer verelim bu sefer sen dur. Aynı şey bürokrat için de geçerli. Bakıyorsun çirkef ve fitneye, senden kötüsü yok. Oraya getirirken iyiydi, ne dedik. Oralar senin tapulu malın mı? Buraya seni getirirken iyi, başkasını getirildiği zaman kötü. Buralar senin malın mülkün mü? Benim derdim millete hizmet. Küçük olsun benim olsun, yok ya. Hiç kimse kendini vazgeçilmez sanmasın ben dahil. Hırsınız kontrollü olsun. 2023 hedeflerini birlikte gideceğiz, ama 2053 hedeflerine sizler gideceksiniz. 2071 hedeflerine yeni nesiller ulaştıracak."

CHP’li Özkan: Birliğimizi beraberliğimizi asla bozmamız gerekiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Artvin 36’ıncı Olağan Genel Kurulu’nda konuşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan,"Biz haklıyız güçlüyüz ve kazanacağız ama bir şey yapmamız gerekiyor. Biz inancımızı çocuklarımıza, genç kuşaklara taşımamız gerekiyor. Birliğimizi beraberliğimizi asla bozmamız gerekiyor" dedi.

CHP Artvin 36’ıncı Olağan Genel Kurulu, Artvin Merkez Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Genel Kurula CHP Gurup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın yanı sıra partililer katıldı.

ÖZKAN: BİZ HAKLIYIZ GÜÇLÜYÜZ

Genel kurulda bir konuşma yapan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, yaşanan birlik ve beraberliğin asla bozulmaması gerektiğini belirterek "Biz haklıyız güçlüyüz ve kazanacağız ama bir şey yapmamız gerekiyor. Biz inancımızı çocuklarımıza İnancımızı genç kuşaklara taşımamız gerekiyor. Birliğimizi beraberliğimizi asla bozmamız gerekiyor. Bu salonlar bizim coşkuyla kucaklaşacağımız salonlar. Coşkuyla birbirimizin eksiğini tamamlayacağımız salonlar. Bu salonlarda inancın tazelenmesi, umudun tazelenmesi ve birbirimize aşkla, sevgiyle bakmak dışında bir şey olamamalı. Bizim en büyük eksiğimiz birbirimize sevgimizi anlatamamak. Biz birbirimizi kucakladığımızda, birbirimize sevgi ile yaklaştığımızda, emeğimize takdir, şükran ve vefayı gösterdiğimizde bu sorunlarımızın neredeyse tamamını çözmüş oluruz" dedi.

ÖZKOÇ’DAN BALYOZ VE ERGENKON VURGUSU

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ülkenin ilerici, demokrat ve devrimci insanlarının sindirilmeye çalışıldığı kaydederek şöyle konuştu:"Balyoz ve Ergenekon davlarında bu ülkenin ilerici, demokrat, devrimci ne kadar insanı varsa, onları yok etmek sindirmek için ellerinden geleni yaptılar. O gün görevden aldıkları generallerin ve subayların yerine getirdikleri Fetullahçı Terör Örgütüne mensup general ve subaylar bu ülkede darbe kalkışması yaptılar ve 250 şehit vermek zorunda kaldık" Öte yandan tek listeyle gidilen seçimde Ahmet Biber, CHP Artvin İl Başkanı oldu.

Denizli-Antalya Karayolu'nda yoğun sis

Denizli'de etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Denizli-Antalya Karayolu Cankurtaran mevkiinde, yoğun sis araç trafiğini olumsuz etkilerken, sürücülerin görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.

Denizli Kent Merkezi'nde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde yerini kar yağışı görüldü. Pamukkale İlçesi'nin yüksek kesimleri ile Çal, Bozkurt, Honaz ve Çardak ilçelerinde kar yağışı başladı. Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemler aldı. Denizli-Antalya Karayolu Cankurtaran mevkiinde, yoğun sis sabahtan akşama kadar etkili oldu. Sis nedeniyle sürücüler park lambalarını ve farlarını açarak ilerleyebildi. Karayolunda sis nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Bolu Dağı'nda TIR'ların geçişine izin verilmiyor /EK

KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ve trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalarla TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu ulaşıma açık tutulurken, ulaşım güçlükle sağlandı. Trafik ekipleri, yaptıkları kontrollerin ardından TIR'ların geçişine izin verdi. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Minibüs altında kalan yaya ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 67 yaşındaki Ayşe Bahtiyar, minibüsün altında kalarak ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi Hisar Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki iki aracın arasından yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Bahtiyar'a A.B., yönetimindeki 59 S 4004 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altına grip yaklaşık 20 metre sürüklenen Bahtiyar, ağır yaralandı. Haber verilmesiyle sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri Bahtiyar'ı aracın altından çıkarıp, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bahtiyar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, minibüs sürücüsü A.B.'yi gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

