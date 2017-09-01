DHA YURT BÜLTENİ-15

1)BOZDAĞ: İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÖZGÜL AĞIRLIĞINA UYGUN KARŞI BİR TUTUM GELİŞTİREMEDİ

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Arakan’da yaşananlara, sadece Birleşmiş Milletler değil, aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı da kendi özgül ağırlığına uygun karşı bir tutum maalesef geliştiremedi. İslam ülkeleri de kendi arasında ortak bir tutumu ortaya koyamadıö dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bayram ziyaretleri için geldiği Yozgat’ta, partilileriyle bayramlaştı, Valilik tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Daha sonra Ak Parti Yozgat İl teşkilatı ziyaretinde konuşan Bozdağ, Türkiye’de olduğu gibi Müslümanların yaşadığı bütün coğrafyalarda bayramın, huzur, güven ve barış içerisinde geçmesini temenni etti. Bozdağ, “Maalesef dünyanın pek çok yerinde huzur, güven, barış ortamı Türkiye gibi değil. Pek çok yerde kan var, gözyaşı var, ölülerini arayan, onları gömmek için uğraşan şehit yakınları var, gazilerinin tedavileriyle uğraşanlar var. Bütün bu fotoğraf içerisinde bizler bayram yapıyoruz. Bayramı, bayram tadında yapamayan milyonlar var. Allah onlara da bayramı bayram gibi yapmayı nasip etsin diyorum. Bayram vesilesiyle Suriye’de Irak da, Filistin de ve Myammar Arakan bölgesinde yaşanan zulmü, haksızlığı ifade etmezsek yanlış yapmış oluruz. Gerçekten ayın 25’inden sonra Myammar’da Arakan bölgesinde yaşayan Müslümanlara karşı güvenlik güçlerinin kullandığı orantısız güç sonucu binlerce Arakanlı Müslüman öldürüldü, şehit oldu. Yine binlerce Arakanlı Müslüman gazi oldu ve binlercesi de yerinden yurdundan edildi. Herkes kendi canının, kendi evlatlarının, kendi yakınlarının adeta telaşına düştü orda bir mahşer görüntüsü varö diye konuştu.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI KARŞI BİR TUTUM GELİŞTİREMEDİ

Arakan’da yaşanan zulme karşı, uluslararası toplum ve uluslararası örgütlerin kör, sağır ve dilsiz olduklarını belirten Bozdağ, konuşmasını söyle sürdürdü:

“Maalesef gerek Birleşmiş Milletler (BM), gerek BM Güvenlik Konseyi, gerek BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, gerek uluslararası toplum ve uluslararası örgütler, Arakan’da yaşananlara kör, Arakan’da yaşananlara sağır ve dilsizdir. Olanı görmüyorlar, feryadı figanı duymuyorlar. Haksızlığı yapana, zulmü yapana dur diyen bir haklı sesi maalesef yükseltmiyorlar. Sadece BM değil, aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı da kendi özgül ağırlığına uyun oraya karşı bir tutum maalesef geliştiremedi. İslam ülkeleri de kendi arasında ortak bir tutumu ortaya koyamadı. Myammar’ın komşusu Bangladeş bir İslam ülkesi, ölümden kaçan insanlar var, ‘imdat’ diyorlar ama onlar başka bir noktada duruyor. Yanı başında Tayland, Malezya var başka ülkeler var. O ülkelerde maalesef burada zulme uğrayan, ölümden kaçan insanlara karşı Türkiye’nin Suriye’deki zulümden, ölümden kaçan insanların imdadına yetiştiği gibi imdadına yetiştiğini göremiyoruz. Buradan onlara da çağrıda bulunuyorum İnsanlığın gereğini yapın, Müslüman olan Bangladeş, hem insanlığınızın, hem de Müslümanlığınızın gereğini yapın ölümden kaçan imdat diyenlere kapıları kapatmayın kapıyı açın, elinden tutun, onlara yardımcı olun. Eğer BM, BM Güvenlik Konseyi, Uluslararası örgütler, İslam İşbirliği Teşkilatı, komşu ülkeler, buradaki ölümler karşısında sessizliğini korur, bu zulmü yapan, bu haksızlığı yapan yönetime karşı tavır koymazlarsa öncelikle kendi itibarlarını, kendi meşruiyetlerini tartışılır hale gelirler. Zaten BM’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin dünyanın dört bir yayında yaşanan ihtilaflar ve şiddet olayları karşısında ortaya koyduğu ikircikli tavır onların kendi durumlarını adil ve eşit olmayan yaklaşımları bütün dünya insanlarının gözleri önüne sermektedir. Her geçen gün BM Güvenlik Konseyi daha fazla tartışılır hale gelmektedir.ö

BM’nin 5 ülkenin çıkarlarına göre hareket ettiğini belirten Bozdağ, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın ifade ettiği gibi dünya beşten büyüktür ama maalesef gerçek bu olmasına rağmen BM adeta 5 tane ülkenin çıkarlarına göre yaşanan ölümlere katliamlara gözyaşlarına bölgesel ihtilaflara tavır geliştiren bir örgüt haline gelmiştirö dedi.

TÜRKİYE TAVRINI ORTAYA KOYMUŞTUR

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, başbakanımız ve aziz milletimiz olmak üzere, Myanmar’da yaşanan olaylara karşı gösterilmesi gereken doğru tavrı daha işin başında ortaya koymuştur. Hem Birleşmiş Milletleri, hem İslam İşbirliği Teşkilatı’nı, hem bölge ülkelerini, hem de uluslar arası toplumu buradaki kan ve gözyaşını durdurmaya çağırmıştır. İmkan ve kabiliyetlerini, buradaki zulmü sonlandırmak için kullanmıştır. Bundan sonra da kullanmaya devam edecektir. Türkiye bulunduğu her yerde hakkı söyleyen, hakkı savunan, haksızlığa karşı da sesini yükselten bir ülke olarak yoluna devam edecektir. Bu yönde yalnız kalsak da, biz doğru olanı yapacağız. İnanıyoruz ki doğruları yaptığımız için rabbim pek çok olayda da bize yardımcı oluyor. Arakan’da ki Müslüman kardeşlerimizin başına gelen bu zulüm, bu haksızlık umarım ki fazla sürmez, kısa sürede sona erer. Ama aziz milletimiz şundan emin olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Arakan’da ki zulmün son bulması için elinden gelen bütün çabaları gösterdi ve göstermeye de devam etmektedir. Bundan sonra da gösterecektir. Başka haksızlıkların önlenmesi için tavrını, aynı şekilde haktan yana sürdürecektir.

Görüntü Dökümü

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-Başbakan Yardımcısı Bozdağ’ın gelişi

-Bozdağ’ın konuşması

-Detay

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

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2)ALMAN VATANDAŞI 2 TÜRK, FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

ALMANYA'dan tatile gelen Türk asıllı Alman vatandaşı K.A. ve S.A., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alman vatandaşı K.A. ve S.A., dün Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen K.A. ve S.A., sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Türk asıllı oldukları açıklanan K.A. ve S.A.'nin FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu, bu nedenle gözaltına alındığı kaydedildi.

K.A. ve S.A.'nın gözaltına alındığı Almanya Dışişleri Bakanlığı'na da bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Havalimanı dış plan

- Emniyet müdür dış plan

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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3)MANİSA'DAN KURBAN MANZARALARI

MANİSA'da vatandaşlar kurbanlarını belediyeler tarafından belirlenen alanlarda kestirdi. Yasak olmasına rağmen yol kenarlarında ve çocukların gözü önünde kurban kesenler de oldu.

Manisa'da vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek için sabahın erken saatlerinden itibaren, belediyeler tarafından belirlenen açık pazaryerlerine ve mezbahalara koştu. Bazı vatandaşların satın aldıkları kurbanlıkları otomobilerinin bagajında taşımaları dikkat çekti. Kurbanlık kesimi sırasında zaman zaman zor anlar yaşayanlar oldu. Kurbanlık bir dananın kesim için 8 kişi tarafından yere yatırılması sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Kurban kesimi sırasında istenmeyen görüntülere de rastlandı. Çocukların gözü önünde kurban kesenlerin yanı sıra çocuklarının eline bıçak verip, kurban derisi yüzdürenler de oldu. Yasak olmasına rağmen yol kenarlarında da kurban kesenler olması dikkati çekti.

Kurban kesimleri sürerken, bayramın birinci günü de hayvan pazarlarında kurban satışları devam etti. Kurbanlık alımını son dakikaya bırakanlar, fiyatların

100 lira kadar düştüğünü belirtirken, sıkı pazarlıklar yaşandı.

Görüntü Dökümü

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-Kurban kesim yerlerinden görüntü

-Kurbanlık dananın zorla yere yatırılması

-Çocuklara kurban derisinin yüzdürülmesi

-Kurban pazarından görüntü ve pazarlık yapılması

-Kadınların da kurbanların derisini yüzmesi ve etlerin doğraması

-Kurbanlıkların otomobil bagajında taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR - Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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4)ÇOCUKLARIYLA HAYVANAT BAHÇESİNİ ZİYARET ETTİLER

KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı'nın ilk günü ziyaretçi akınına uğradı. Çocuklar hayvanlara ilgiyle bakarken, aileleri ile güzel vakit geçirdi.

Kurban Bayramının ilk gününü çocuklarına ayıran aileler Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ne akın etti. Çocuklar ailelere ile birlikte hayvanat bahçesini gezdi. Çocuklar merakla hayvanlara baktı. Özellikle çocuklar yavru flamingolar, yavru deve kuşu ve yavru mirketlere ilgi gösterdi. Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, "Bayramın ilk günü olmasına rağmen yoğun bir ziyaretçi alıyoruz. Bunun nedeni ise artık parkımızda birçok hayvanın yavrusu var. Yavru hayvanlar da büyük ilgi görüyor. Ama en çok ilgiyi buradaki büyük pembe flamingolar görüyor. 5 tane yavru çıktı yumurtadan. Anneler yavrularına bakıyorlar. Şu anda sayı 52'ye yükseldi. Bir de cüce flamingolarda bir anne kuluçkada şu an. O da bir yavru dünyaya getirirse, Türkiye'de ilk olacak. Parkımız bu konuda flamingoların çoğalması ve soy devamlılığının sağlanması açısından önemli bir konuma kavuştu. Böyle olunca ziyaretçiler de bu yavruları görünce ilgi gösteriyorlar. Özellikle çocuklu ziyaretçiler bu küçük yeni üyelerimizin yanından ayrılmıyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yavru flamingolardan görüntü

Ziyaretçilerle röp

Gökmen Aydın ile röp

Yavru deve Kuşundan görüntü

Yavru mirketlerden görüntü

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/DARICA(Kocaeli), ()

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5)HURDALIKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

GAZİANTEP'te, iş makinelerinin bulunduğu garajda çıkan ve kısa süreli paniğe yol açan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Merveşehir Mahallesi'nde iş makinelerinin bulunduğu garajın hurdalık bölümünde bugün öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağırıldı. Polisler çevrede önlem alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, itfaiye erleri yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Ahmet SOYDOĞAN GAZİANTEP-)



