DHA YURT BÜLTENİ-15

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ARAKAN İÇİN KOFİ ANNAN'LA GÖRÜŞECEK (EK)

1)'BANGLADEŞ ARAKANLILARA KAPILARINI AÇSIN, MASRAFI BİZ KARŞILAYACAĞIZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı hareketlendirdiklerini ve Arakan için Newyork'ta bir zirve yapacaklarını belirterek, "Arakan konusunda bizden başka duyarlılık gösteren ülke gördünüz mü? Bangladaş'e kapılarınızı Arakanlılara açın, masraflarınızı biz karşılayacağız diyoruz" dedi. Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Antalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kemer ilçesinde Ak Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek partililerle bayramlaştı. Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu'nun da katıldığı bayramlaşmada partililere seslenen Çavuşoglu, Kemer'de ilk kez bu kadar kalabalık bir toplantı yaptıklarını söyledi. Kemer'de 2019'un sinyalini gördüğünü kaydeden Çavuşoğlu, Kemer İlçe Başkanlığı'na atanan İsmail Minta'yı da tebrik etti. Kemer'de iki köprülü kavşak çalışmasının bitmek üzere olduğunu anlatan Çavuşoğlu, bu yolu Kalkan'a kadar devam ettireceklerini söyledi. Kemer'i ihya etmeleri gerektiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Kemer'e yatırımlarımız devam edecek. Güzel bir adliye binası oluşturacağız. Hukukun üstünlüğü yasalarla olur ama mekanlar da çok önemli. Doğalgaz sözümüz vardı, sözümüzü yerine getireceğiz. Kemer'de yüksekokul var ama fakülte yakışır. Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Denizcilik Fakültesi'ni Kemer'e kazandıracağız" dedi.

GÜÇLÜ OLMAMIZ LAZIM

Yerel yönetimde de Ak Parti anlayışını Kemer'e getirmeleri gerektiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ankara ile Kemer'i buluşturup Kemer'i yeniden ayağa kaldırmamız gerekiyor. Kemer daha iyi bir yer olmayı hak ediyor. Büyükşehir'de bizden önceki beş yıla bakın, şimdi de Menderes Türel dönemine bir bakın. Aradaki hizmet etme anlayışını göreceksiniz"

'BANGLADEŞ KAPILARINI AÇSIN'

Bakan Çavuşoğlu, Arakan'da devam eden bir zulüm olduğunu söyledi. İnsanların katledildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Arakan konusunda bizden başka duyarlılık gösteren ülke gördünüz mü? Bangladaş'e kapılarınızı Arakanlılara açın, masraflarınızı biz karşılayacağız diyoruz. Bu sorunun kesin çözümü için adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanı ülke liderleriyle görüşüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı hareketlendirdik, Arakan için Newyork'ta bir zirve yapacağız. Kesin bir çözüm bulmamız lazım, sorunları kökten çözmemiz gerekiyor. Bunun için daha güçlü olmamız lazım. Bu sene yardım konusunda inşallah birinci olacağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Çavuşoğlu, partililerle tek tek bayramlaştı.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi

Partililerle selamlaşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Partililerle bayramlaşma

273 mb --02.26

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Levent YENİGÜN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

2)MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nin dünyaca ünlü Akbük Koyu'ndaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

-Yangından görüntü

-Yangına havadan müdahale görüntüsü ve fotolar

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

3)OTOMOBİL, KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

BURSA’nın İznik İlçesi’nde, bisikletinden inerek yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen 60 yaşındaki Zekeriya Cengiz, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün tutuklandığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

Kaza, dün İznik’in İstanbul Kapı Mevkii’nde meydana geldi. Bayram alışverişi için çarşıya çıkan Zekeriya Cengiz, bisikletinden inerek yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 36 yaşındaki Ahmet Öztürk yönetimindeki 16 FDU 26 plakalı otomobil, hızla gelerek bisikletiyle bekleyen Zekeriya Cengiz’e çarptı. Kazada ağır biçimde yaralanan Cengiz, kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Bu sabah mahkemeye çıkarılan otomobil sürücüsü Ahmet Öztürk tutuklandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Mehmet BULDU/İZNİK(Bursa), ()-

4)OTOBÜS, KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde otobüsün kırmızı ışıkta geçen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 33 yaşındaki Hatice Çimen yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan 4 kişi de yaralandı. Kaza, Bandırma-Balıkesir Karayolu'nun 6'ncı kilometresindeki Ömerli Köyü kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan Erdek'e tatil için gelen Ali Çimen yönetimindeki 34 AJ 4529 plakalı otomobil araç kırmızı ışığı fark etmeyerek durmayınca kavşaktan dönmekte olan İsmail Uzunoğlu yönetimindeki 10 AAB 55 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle şarampole düşen araçta bulunan Hatice Çimen öldü, aynı aileden Ali, Ayşe, Yıldız ve Zeynep hafif şekilde yaralandı.Kaza anı otobüsün içinde güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hatice Çimen'in cansız bedeni Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

-Otobüsün güvenlik kamerasından kaza görüntüsü son dakika telefonuna geçildi.

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), () -

5)ÇELİKHAN'DA, ARAKAN PROTESTOSU

ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesi'nde TÜGVA üyeleri Arakan'da yaşananlara tepki gösterdi.

Cuma namazı çıkışında Ulu Cami önünde toplanan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri Arakan'da yaşananlara tepki göstererek basın açıklaması yaptı. Toplanan üyeler adına açıklamada bulunan Muhammet Hacgör, "Her geçen gün İslam coğrafyasında küresel sömürü düzenin kıskacında her taraf kan gölüne dönmektedir. Hemen yanı başımızda Suriye’de her gün ayrı bir insanlık dramı yaşamaktadır. Haz ve tüketime endeksli kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bu bencil, vahşi ve saldırgan medeniyeti mensuplarını insanlığa davet ediyoruz" diye konuştu.

-Kalabalığın toplanması

- Açıklama yapılması

-Genel ve detay görüntüleri

( Haber-Kamere: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB

6)VALİ GÜZELOĞLU : GEÇMİŞTE O YAŞANANLARI UNUTARAK BARIŞMAYI DENEYELİM

KURBAN Bayramı nedeniyle Diyarbakır Valiliğince düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bu bayram, küslerin, kırgınların buluşmasına ve barışmasına vesile olsun. Geçmişte o yaşananları unutarak barışmayı deneyelim ve biz onları geride bırakılım" diye konuştu.

Diyarbakır Valiliği'nce Kurban Bayramı kutlamaları etkinliği, kentteki kamu, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlendi. Karayolları 9'uncu Bölge Müdürülüğü Sosyal Tesisleri'nde Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun ev sahipliği yaptığı programa AK Parti milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Cumhuriyet Başsavcı Kamil Erkut Güre yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Vali Güzeloğlu, bu bayramın kardeşlik, dostluk ve güzellikler getirmesin dileyerek, "Hepimiz için istediğimiz manada bir bayram günü olmasını diliyorum. İslam aleminde yaşanan acıların, tüm dünyada dökülen kan ve gözyaşlarının dinmesini ve bitmesine bu bayramın vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Kurban Bayramı'nda da Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin, yaşama ve birlikte geleceğe yürüme iradesi olan Diyarbakır'ımızda çok güzel bir bayram geçiriyoruz. Bugün Diyarbakır'ın her köşesinde bu coşkuyu, mutluluğu, kaynaşmayı ve kardeşliği hissediyoruz. İnanıyoruz ki, gelecek her günümüz bu bayram coşkusuyla daha güzel olacak. Kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğmiz daim olacaktır. Bu bayram, küslerin, kırgınların buluşmasına ve barışmasına vesile olsun. Geçmişte o yaşananları unutarak barışmayı deneyelim ve biz onları geride bırakılım"dedi.

-Bayramlaşma programına katılanlar

-Vali Güzeloğlu'nun katımcılarla bayramlaşması

-Vali Güzeloğlu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kemara: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () -

7)YARALANAN SÜRÜCÜYE BAKTIKTAN SONRA KAÇTI

KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç su kanalına girdi. Otomobil sürücüsü yaralanan araç sürücüsüne baktıktan sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Kaza öğle saatlerinde, Başiskele Döngel Mahallesi Millet Caddesi Ender Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Burak Akdeniz idaresindeki 41 DL 087 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen otomobil çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak su kanalına girdi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü kazanın ardından suyun bulunmadığı kanala giren aracın sürücüsünün durumuna baktıktan sonra aracına binerek kaçtı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Mustafa Burak Akdeniz sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden görüntüler

Yaralının araçtan çıkarılması, ambulansa konulması

Faruk KIYAK-Alişan KOYUNCI/BAŞİSKELE(KOCAELİ), () -