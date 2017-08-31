DHA YURT BÜLTENİ-15

1)ŞEHİT BAŞSAVCININ EŞİ: İLK KEZ BU KABİRDEN MAHCUP OLMADAN DÖNECEĞİM

TUNCELİ'nin Ovacık İlçesi Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden teröristin yakalandığını öğrenen eşi Cihan Uzun, iki oğlu ile birlikte arife günü eşinin kabrini ziyaret etti. Eşinin mezarına Türk bayrağı örtüp, göz aydınlığı için gelen bir buket çiçeği bırakan Cihan Uzun, "İlk kez bu kabirden mahcup olmadan döneceğim. Bugün içim çok rahat huzurlu, omuzlarımdaki yük bir nebze hafiflemiş olarak buraya geldim. İlk defa bayram tadında bayram yapacağım Allah'ın izniyle" dedi. Tunceli'nin Ovacık İlçesi Başsavcısı 34 yaşındaki Murat Uzun, 19 Eylül 2012'de eşi ve iki çocuğuyla birlikte oturduğu lojmanın girişinde PKK'lı teröristin silahlı saldırısında şehit oldu. Önceki gün Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda yaralanan teröristlerden birinin şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden 'Azad Cüngüş' kod adlı terörist olduğu belirlendi. Bu haberin ardından Samsun'da hemşire olan şehit eşi 38 yaşındaki Cihan Uzun ile çocukları 10 yaşındaki Emir Kaan ve 5 yaşındaki Hakan Taner bugün şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un Yukarı Avdan Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Ziyarette Cihan Uzun, eşinin mezarının üzerine Türk bayrağı örttü. Uzun, eşini şehit eden teröristin yakalanmasının ardından eşinin meslektaşlarının göz aydınlığı için kendisine gönderdiği bir buket çiçeği mezarın üzerine bıraktı. İki oğlu ile birlikte eşinin mezarı başında dua eden Cihan Uzun, "İlk kez bu kabirden mahcup olmadan döneceğim. Bugün içim çok rahat huzurlu, omuzlarımdaki yük bir nebze hafiflemiş olarak buraya geldim. Bana göz aydınlığı için gönderilen çiçeği özellikle getirmek istedim eşime. Benim de gözüm aydın hepimizin gözü aydın. Hainlerle ilgili konuşmak istemiyorum adalet yerini buldu. Bundan sonra da hak ettiği cezayı en ağır şekilde alacaktır. Burada eşimin değerli meslektaşlarının göstermiş olduğu vefa, üstün çalışma başarı sonuçlandı. Onlar da eşime karşı olan vefa borcu olarak düşündükleri çalışmayı gerçekleştirdiler. 'Elimizden geleni yaptık, senin ve çocukların için gerekli, istediğin olması gereken neyse onu yaptık' dediler bana. Bu da beni ziyadesiyle mutlu etti. Bugün çok huzurlu ve mutlu bir şekilde buraya geldim. Eşimle konuşmaya bu 5 yılı konuşmaya dertleşmeye geldim. Bu gün arife günü bundan sonraki arifelerimiz bayramlarımız bu tat da geçer. İlk defa bayram tadında bayram yapacağım Allah'ın izniyle" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Cihan Uzun ve çocuklarının kabri ziyaret etmesi

-Kabire Türk Bayrağı örtmesi ve çiçek bırakması

-Röportaj

-Detaylar

(SÜRE:3.53 Dk) (BOYUT:124.23 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

================================================

2)ALDATTIĞI İDDİASIYLA EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KIZINI DA YARALADI

KONYA'da bir fabrikada temizlik işçisi olarak çalışan 42 yaşındaki Niyazi Yetişir, 6 ay önce evi terk edip boşanma davası açan ve kendisini aldattığını iddia ettiği 3 çocuğunun annesi eşi 37 yaşındaki Sevda Yetişir'i tabancayla ateş ederek öldürdü, kızı 17 yaşındaki Rabia Yetişir'i de ağır yaraladı. Gözaltına alınan Niyazi Yetişir, polise verdiği ilk ifadesinde eşinin facebooktan tanıştığı kişiyle kendisini aldattığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Hacı Veyiszade Mahallesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi'nde meydana geldi. Niyazi Yetişir, iddiaya göre 6 ay önce evi terk edip Adana'ya giden ve boşanma davası açan eşi Sevda Yetişir'in, bayram için Konya'ya geldiğini ve ailesinin yanında kaldığını öğrendi. Bunun üzerine bugün sabah saatlerinden itibaren eşini takip eden Niyazi Yetişir, eşinin, kızı Raiba Yetişir'in, daha önce çalıştığı kuaför dükkanına yaklaştığını anladı. Ardından eşi Sevda Yetişir'in üzerine tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sevda Yetişir, kanlar içinde yere yığıldı. Niyazi Yetişir de yolun karşısındaki kızı Rabia Yetişir'in daha önce çalıştığı kuaföre girip, annesiyle buluşmak için gelen kızının üzerine 3 el ateş açtı. Daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralılardan Sevda Yetişir, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Rabia Yetişir de, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Rabia Yetişir'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

"FACEBOOK'TAN TANIŞTIĞI KİŞİYLE BENİ ALDATTI"

Olayın ardından Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri verilen eşkal üzerine bölge geniş çaplı çalışma başlattı. Niyazi Yetişir, yolda yürüdüğü sırada polisin yaklaştığını fark edip kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu Niyazi Yetişir, yakalandı.

Gözaltına alınan Yetişir'in polise verdiği ilk ifadesinde eşinin facebooktan tanıştığı kişiyle kendisini aldattığını ileri sürerek, "Facebook'tan Adanalı biriyle tanışıp beni aldatmaya başladı. Bir gün çocuklarını bırakıp o tanıştığı adama kaçtı. Geçtiğimiz Nisan ayında boşanma davası açtı. 6 yaşındaki çocuğumuzu çocuk yuvasına vermeye çalıştı. Bayram için Konya'ya geldiğini öğrendim. Sabah takip etmeye başladım, sonra da öldürdüm." dediği öğrenildi.

Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Niyazi Yetişir, basın mensuplarının 'Neden öldürdünüz?" sorusuna "9 aydır zina yapıyordu. Başkasına kaçtı, beni aldatıyordu, o yüzden vurdum. Kızımı da vurdum" dedi.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------

- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

- Yaralı Rabia Yetişir'in ambulansa alınması

- Hastaneden detay

Haber- kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ))

============================================

3)JANDARMANIN ÇİKOLATALI YOL UYGULAMASINDA 3 TERÖR ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı'nın Kurban Bayramı nedeniyle şehir giriş ve çıkışında başlattığı ve vatandaşlara çikolata ikram ettiği yol uygulaması sırasında 2 FETÖ/PDY terör örgütü, 1 PKK terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından rutin olarak yapılan yol uygulamaları, Kurban Bayramı öncesinde arttırıldı. Şehrin giriş ve çıkış noktalarında başlatılan asayiş ve trafik kontrollerinde jandarma ekipleri bayram nedeniyle yoğun olan trafikte saglıklı seyretmeleri ve bayramlarini huzur icersinde gecirmeleri dileklerinde bulunuldu. Başlatılan kontrollerde surücüler, trafikte araç kullanma ve kurallara uyma konusunda bilgilendirilirken, sürücu ve yolculara çikolata, seker ve kolonya ikram edildi. Yapilan trafik ve asayiş uygulamalari sırasında FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında aranan 2 şüpheli ile PKK terör örgütü şüphelisi bir kişi yakalanarak adli makamlara çıkarıldı. Jandarma ekiplerinin trafik ve asayiş uygulamalarinın bayram süresince devam edecegi öğrenildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Jandarma yol kontrolü

- Araçların durdurulmasi

- Sürücülere kolonya çikolata ikramı

- Genel ve detaylar

Haber - Kamera:Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ,() -

=====================================================

4)JANDARMADAN DRONE VE KÖPEKLİ YOL DENETİMİ

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, bayram öncesinde jandarma tarafından özel eğitimli narkotik köpekleri ve drone ile yol denetimi yapılıp, araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu, kolonya ve bayram şekeri ikram edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, İzmir-İstanbul Karayolu Akhisar girişinde Kurban Bayramı öncesinde yol denetimi yapıldı. Denetimlerde özel eğitimli narkotik köpekleri ile havadan görüntüleme aracı 'drone' da kullanıldı. 300 metre kadar yükselebilen ve 6 kilometre mesafeye kadar giderek görüntü alabilen drone ile yapılan denetimlerde, sürücülerin hatalarının bariz bir şekide tespit edilebildiği bildirildi. Denetimler sırasında durdurulan bir minübüste özel eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramada, 16 yaşındaki A.Z.'nin üzerinde 2 gram esrar ele geçirildi. A.Z., gözaltına alındı. Jandarma yetkilileri, bayram tatili süresince denetimlerin süreceğini bildirdi. Jandarmanın bayram şekeri ve kolonya ikram ettiği sürücüler de uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Narkotik köpeği ile araçlarda arama yapılması

-Drone ile havadan yol denetimi yapılması

-Sürücüler kolonya ve şeker ikram edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), ()

=================================================

5)KARABÜK'TE SÜRÜCÜLERE LOKUMLU UYARI

KARABÜK'te polis ekipleri, Kurban Bayramı için memleketlerine giden sürücüleri durdurup trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak lokum ikram etti.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-755 Karayolu'nda trafik denetimi yaptı. Ekipler, durdurdukları sürücülere uymaları gereken trafik kurallarını hatırlattı ve güzergahdaki yol yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Özellikle emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcular uyarıldı. Polisler, sürücülere ve yolculara lokum ikram ederek bayramlarını kutladı. İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Yücel Kafkas, 'Frene değil, kurala güven' sloganı ile sürücülere uyarılarda bulunduklarını söyledi. Kafkas, “Vatandaşların trafik kurallarına riayet ettiklerini gördük. Özellikle uygulamaya aldığımız yol kenarına konulan maket polis araçlarının etkisini sorduğumuzda olumlu görüşler aldık. Bayram süresince denetimlerimiz devam edecek" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Sürücülere lokum ikramı

-Kontroller

-Sürücülere uyarı

-İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Yücel Kafkas'ın açıklaması

Süre:(06.31) Boyutu:(208 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()