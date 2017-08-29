DHA YURT BÜLTENİ-15

Adana'da şehit acısı



DİYARBAKIR- Batman karayolunda zırhlı askeri araçların geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 sivilden 55 yaşındaki Mustafa Yıldız'ın acı haberi memleketi Adana'nın Pozantı İlçesi'ndeki ailesini yasa boğdu.

Türk Telekom'dan emekli olduktan sonra araç firmasında çalışmaya başlayan Pozantı İlçesi'ne bağlı Alpu Mahallesi'nde oturan Mustafa Yılmaz'ın acı haberini eşi Nurgül Yılmaz'a Pozantı Kaymakamı Taner Tengir ile diğer yetkililer bildirdi. 2 çocuk babası olan Mustafa Yıldız'ın şehit haberini alan yakınları yasa boğuldu. Yıldız'ın yarın Pozantı İlçesi'nin Alpu Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Mustafa Yıldız'ın fotoğrafı

-Haber alan aileden fotoğraf

Haber: Malik GÖDELİNER/POZANTI (Adana), ()

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Kılıçdaroğlu: Mafya yöntemleri ile racon kesmeye kalkarsanız devlette mafyanın hukuku egemen olur (1)

"SON YAPILAN REFERANDUM meşru değil TÜRKİYE TOPLUMUNUN KAZANIMLARINA HAKARETTİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Kurultayı Sonuç Bildirgesi"ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Adalete susadık adete. İnsanız biz insanca, huzur içinde yaşamak istiyoruz. İnsanız biz hak, hukuk, adalet istiyoruz. Adalet, demokrasi gidiyor. Gün kucaklaşma günü kavga etme günü değil. Demokratik bir devlette, olması gereken hukukun üstünlüğüdür. Devleti yönetenler hukukun kurallarına uymak zorundadırlar sokaktaki vatandaştan daha fazla özen göstermeliler. Ama siz hukukun üstünlüğü yerine mafya yöntemleri ile racon kesmeye kalkarsanız devlette hukukun üstünlüğü biter mafyanın hukuku egemen olur. Bunu şiddetle reddediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Kurultayı Sonuç Bildirgesi"ni açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Hakkı, hukuku, adaleti, özgürlüğü, yargı bağımsızlığını savunan herkesle 80 milyon ile umarım hep birlikte gerçekleştireceğiz. Adalete susadık adete. İnsanız biz insanca, huzur içinde yaşamak istiyoruz. İnsanız biz hak, hukuk, adalet istiyoruz. Adalet için yürüdük. Kurultayda herkesi dinledik. 4 gün boyunca panellerin hepsini izledim. Bilgi dağarcığımı zenginleştiren herkese şükran borçluyum. Adalet, demokrasi gidiyor. Gün kucaklaşma günü kavga etme günü değil" dedi.



"ARAKAN'DA KATLEDİLEN MÜSLÜMANLAR VAR İÇİMİZ SIZLIYOR ŞİDDETLE LANETLİYORUM"

Arakan'daki katliamı kınayan Kılıçdaroğlu, "Arakan'da katledilen Müslümanlar var. Emin olun içimiz sızlıyor. İnsanlar inançları nedeniyle katlediliyorlarsa, hep birlikle o katliamı lanetlemeliyiz. Binlerce kilometre ötede yapılan bu katliamı da buradan şiddetle lanetliyorum" dedi.



"8 PANELİMİZ OLDU. TOPLAM 77 ÇALIŞTAYIMIZ OLDU. 679 KONUŞMACIMIZ OLDU"

"Adalet Kurultayı Sonuç Bildirgesi"ne değinen Kılıçdaroğlu, "8 panelimiz oldu. Toplam 77 çalıştayımız oldu. 679 konuşmacımız oldu. 240 saatten fazla sesle kayıt altına alındı. Önümüzdeki süreçte çok güzle yayınlar çıkacak. Bunları hakkımızın bilgisine sunacağız. Farklı görüşteki insanlar bir araya gelip konuşmaya başladılar. Bir güzelliği Türkiye Cumhuriyeti tarihine armağan ettiğimiz için son derece memnunuz. Tartışmalar oldu kırmamak için çaba gösterildi" ifadelerini kullandı.



"ADALET HEYKELİ İÇİN 11 BİN TUĞLA İMZALANDI"

Kılıçdaroğlu, "Bir adalet heykeli yapacaktık. 11 bin tuğla imzalandı bununla güzel bir 'adalet heykeli' yapacağız. Bu 'adalet heykeli' 80 milyonun adalet heykelidir" dedi.



"SON YAPILAN REFERANDUM MEŞRU DEĞİL TÜRKİYE TOPLUMUNUN KAZANIMLARINA HAKARETTİR"

16 Nisan referandumun meşru olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Son yapılan referandum bu yapılan anayasa değişikliği meşru değildir. Türkiye toplumunun kazanımlarına hakarettir. Tek adam rejimi dünyanın hiçbir ülkesinde uzun süreli olmamıştır. Bizim kültürümüzde, geleneğimizde, tarihimizde de yoktur. Tek adam rejimi olmamıştır. Tek adam rejimini asla ve asla kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.



"MAFYA YÖNTEMLERİ İLE RACON KESMEYE KALKARSANIZ DEVLETTE MAFYANIN HUKUKU EGEMEN OLUR"

Kılıçdaroğlu, "Demokratik bir devlette, olması gereken hukukun üstünlüğüdür. Devleti yönetenler hukukun kurallarına uymak zorundadırlar sokaktaki vatandaştan daha fazla özen göstermeliler. Ama siz hukukun üstünlüğü yerine mafya yöntemleri ile racon kesmeye kalkarsanız devlette hukukun üstünlüğü biter mafyanın hukuku egemen olur. Bunu şiddetle reddediyoruz" dedi.





Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun açıklaması



Haber: ÇANAKKALE,()

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Kastamonu'da kaçak göçmen operasyonu

KASTAMONU'nun Cide İlçesi'nden balıkçı teknesiyle denize açılarak Romanya’ya gitmek isteyen Suriyeli 150 kaçak göçmen, Bartın’ın Amasra İlçesi açıklarında yakalandı. Sahildeki 82 Suriyeli ise denize açılamadan yakalandı.

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nden ülkeye kaçak yollarla giriş yapan Suriye uyruklu yaklaşık 250 kişi, 3 otobüsle Cide’ye geldi. 2 otobüste bulunan yolcular, İlyasbey Köyü sahilinden Romanya’ya gitmek üzere balıkçı teknesine binerek denize açıldı. 3’üncü otobüs ise sahilde kuma saplandı. Gürültüler üzerine otobüsü gören köylüler jandarmaya haber verdi. Kısa sürede sahile giden jandarma, otobüsteki 15’i çocuk, 33’ü, kadın ve 34’ü erkek toplam 82 kişiyi muhafaza altına aldı. Otobüs şoförü ise gözaltına alındı. Balıkçı teknesiyle denize açılan kaçaklar için de Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı’na haber verildi. Kaçak göçmenlerin bulunduğu balıkçı teknesi, Amasra İlçesi’nin 40 mil açığında sahil güvenliğe ait helikopter tarafından tespit edildi.

160 KAÇAK GÖÇMENİ TAŞIYAN TEKNE LİMANA GETİRİLDİ

Suriyeli kaçak göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi, Sahil Güvenlik botları ve helikopter eşliğinde Bartın’ın Amasra İlçesi limanına getirildi. Kaçak göçmenler, limanda sağlık kontrolünden geçirildi. 160 kişi olduğu öğrenilen kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bartın Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekleri açıklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mültecilerin teknede görüntüsü

-Helikopterden görüntü

-Cide ilyasbey köyü sahili

-Suriye’li çocukların karakolda top oynaması

-Sahilde batan otobüsün önünde oturan suriyeliler

-Detay görüntüler

Süre: (4.50) Boyut: (148 MB)

Haber: Ayhan ACAR- Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()

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Tabanca ile sırtından vurdu

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, F.B. aralarında husumet bulunan U.K'yi tabanca ile ateş ederek sırtından vurdu. Yaralanan U.K. tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde, Akyazı Ömercikler Mahallesi 8008 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan F.B. ile U.K. tartışmaya başladı. F.B. tabancasını çıkararak 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri U.K'nin sırtına isabet etti. U.K. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevrede bulunan esnaflar U.K'ye ilk müdahale bulunurken, 112 Acil ve polise haber verdi. 112 Acil ekibi tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan U.K. tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçan F.B'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Esnafların yaralanan kişiye müdahalesi

-Polisin olay yerine gelmesi

-Yaralının ambulansla hastaneye sevki

HABER-KAMERA: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), ()

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Kınık'taki 16 evden hırsızlık şüphelisini kamera görüntüleri yakalattı

İZMİR'in Kınık ilçesindeki iki ayrı mahallede son bir ay içinde toplam 16 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve kamera görüntülerinden eşkali belirlenince polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edilen 23 yaşındaki inşaat ustası T.E. (Taner Elçi) tutuklandı.

Kınık'ın Yeni ve Fatih mahallerinde, son bir ayda 16 evden hırsızlık yapılması polisi harekete geçirdi. Kınık İlçe Emniyet Müdürü Levet Akkaya tarafından 5 kişilik özel ekip oluşturuldu. Özel ekip, hırsızlık olaylarının yaşandığı evlerdeki güvenlik kameraları ile bölgedeki MOBESE kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Fatih Mahallesi'ndeki hırsızlık yaşanan iki evin güvenlik kamerası ile MOBESE görüntülerinden şüphelinin eşkali belirlendi. Eşkalden yola çıkan polis, şüphelinin ilçedeki yatılı eğitim veren bir lisenin tadilat işlerini yapan inşaat firmasında çalışan işçilerden T.E., olduğunu belirledi. Bunun üzerine dün (Pazartesi) okula operasyon düzenleyen polis T.E.'nin kaldığı yatakhanede arama yaptı. Aramada, 7.65 milimetre çapında ruhsatsız bir tabanca, 32 mermi, ve çalıntı olduğu anlaşılan ünlü bir markaya ait 3 spor ayakkabı, 2 altın takı seti, 3 kol saati, 1 dijital fotoğraf makinesi, 1 cep telefonu, 1'i tam, 3'ü yarım, 8'i çeyrek toplam 12 Cumhuriyet altını, 2 bin 420 lira para, 5 tek taş yüzük, 2 gümüş kolye, 4'ü alyans 6 altın yüzük, 8 altın kolye, 5 çift altın küpe, 4 gümüş kolye, 5 gümüş yüzük ele geçirildi. Yatakhanedeki aramada T.E.'nin hırsızlık olayında kullandığı anlaşılan çok sayıda tornavida ve bıçak da bulundu. Kendisini farklı bir isimle polislere tanıtmaya çalışan T.E., gözaltına alındı. T.E.'nin geçen 24 Haziran'da İstanbul Bayrampaşa'da 26 yaşındaki Hakan Balata'nın üç hırsızlık şüphelisi tarafından öldürülmesi olayından da arandığı da belirlendi. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., tutuklandı. Ele geçirilen çalıntı takı, altın, para ve elektronik eşyalar sahiplerine tutanakla teslim edildi. T.E.'nin kaldığı yatakhanede ele geçirilen ruhsatsız tabanca ise balistik incelemeye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüpheli T.E.'nin (Taner Elçi) adliyeden çıkartılırken görüntüsü

-Ele geçirilen çalıntı takı, altın para ve elektronik eşyaların fotoğrafı

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()

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Sivas'ta yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık

SİVAS'ta faaliyet gösteren bir dernek, yaklaşan kurban bayram öncesi 300 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet dağıttı.

Sivas'ta Beşir Derneği tarafından 300 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuk için bayramlık hediye paketi dağıtım töreni gerçekleştirildi. Bir düğün salonunda gerçekleşen törene Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Beşir Derneği Sivas Temsilcisi Süha Yılmaz, ihtiyaç sahibi aileler ve çocuklar katıldı.

Beşir Derneği Sivas Temsilcisi Suha Yılmaz törende yaptığı konuşmada 5-12 yaş arasında 300 çocuğun sevincine ortak olduklarını belirterek, "Bugün burada 300 çocuğumuza bayramlıklarını giydirdik. Onların gönüllerini yağmaya çalıştık. Yaşları küçük fakat kalpleri büyük çocuklarımızın sevinmelerine sebep olduk. Her bayram olduğu gibi bu bayram olduğu gibi mahzun ve mahcup gönülleri sevindirecek olan Beşir Derneği hayırseverlerin bağışlarıyla iyiliklere ve güzelliklere vesile olmaya devam edecektir. Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın pek çok bölgesinde insani yardım faaliyetlerini sürdüren Beşir Derneği, vekaleten kurban bağışı organizasyonu da gerçekleştirerek kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Derneğimiz Sivas'ta 300 olmak üzere Türkiye genelinde 6 bin bayramlık paket dağıtımı yapmayı planlıyor" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise yaptığı hayırlardan dolayı Beşir Derneği'ne teşekkür etti. Özaydın "Dünya bir imtihan dünyası. İmtihan dünyasında insanın başına her türlü iyilik ve kötülük gelebilir. Ama önemli olan zengin olana zenginliğiyle, fakir olana fakirliğiyle, engelli olana engeliyle dünya hayatında bir imtihan olmaktadır. Sizlere burada bir takım ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde dağıtım olacak. Ama biz neden bu haldeyiz diye sakın üzülmeyin. Sabırlı olun. Allah sabredenlerle beraberdir. Mükafatını mutlaka alacaksınız" dedi. Konuşmaların ardından 300 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayram paketi hediyesi dağıtıldı. Daha sonra pasta kesen çocuklar müzik eşliğinde eğlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Programdan görüntüler

-Konuşmalar

-Çocuklara bayramlık dağıtımı

-Pasta kesimi ve müzik eşliğinde dans

Haber-Kamera: SİVAS, ()

(184 mb)

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Postacı Nevzat'tan, Dumlupınar Meydan Muharebesi filmi

MESLEĞİNİN zorluklarını göstermek için daha önceleri kısa filmler çekerek bunları sosyal paylaşım sitesinde yayınlayan Kütahyalı posta dağıtıcısı Nevzat Çoban, bu kez Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni anlatan bir film çekti.

Kütahya PTT Müdürlüğü'nde görev yapan Nevzat Çoban, yönetmenliğini ve başrolü kendisini üstlendiği 'Dumlupınar Meydan Muhaberesi' adlı filmin çekimlerini merkeze bağlı Doğuluşah Köyü'nde gerçekleştirdiğini söyledi. Filmde vatandaşların gönüllü olarak rol aldığını kaydeden Çoban, Dumlupınar Meydan Muharebesi filminde şehit olan bir postacının hikayesini anlattığını belirtti. Nevzat Çoban, filminin tanıtımı bugün Zafer Meydanı'nın Cumhuriyet Caddesi girişinde yaptı. Kütahya Belediyesi'ne ait dev ekranda 36 dakikalık filmi basın mensuplarına ve vatandaşlara izlettiren Çoban çok zor şartlar altında film çekimini tamamladığını ifade ederek şöyle konuştu: "Filmi başta kurtuluş savaşı şehitlerimiz olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize armağan ediyorum. Savaşın ve bu acıların üstünden 95 yıl geçmesine rağmen binlerce şehit verilerek destanların yazıldığı, kesin zaferin ilan edilip Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin ne acıdır ki bir tane filmi yoktur. Çok kısa belgeseller vardır. Her türlü riski alarak, bu yola çıktım. Filmde 200 vatandaş rol aldı. Filmde şehit olan bir postacını hikayesi anlatılıyor. "

Görüntü dökümü:

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-Filmin fragmanının görüntüsü,,

-Nevzat Çoban'ın film hakkında yaptığı konuşması,

-Filmin dev ekrandaki gösteriminden çekilen görüntü

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()