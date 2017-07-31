DHA YURT BÜLTENİ -15

FETÖ sanığı eski istihbarat polisleri hakim karşısına çıktı

ADANA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında Adana eski Emniyet Müdürü Mehmet Avcı'nın da bulunduğu çoğunluğu istihbarat biriminde görev yapan 23'ü tutuklu 40 eski polisin yargılanmasına başlandı.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün emniyet ayağıyla ilgili soruşturmalar başlatıldı. Bu kapsamda, aralarında kamu oyunda 'yasa dışı dinleme' davası olarak bilinen dosyadan halen yargılanan istihbarat şubede görevli polislerin de olduğu 40 polis gözaltında alındı. Eski İl Emniyet Müdürü Mehmet Avcı'nın da aralarında bulunduğu 23 polis tutuklanırken, 15'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adresinde bulunamayan 2 polis hakkında ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

TALİMATLA DİNLEMİŞLER

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı 146 sayfadan oluşan iddianamesini hazırladı. Savcı, örgüt üyelerinin emniyet içerisindeki önem arz eden operasyonel şubelere sızdıklarını belirtti. Örgüt üyesi polislerin, bu şubelerde örgüt abilerinin talimatlarını eksiksiz yerine getirdiği kaydedilen iddianamede, istihbarat şubede görevli polislerin talimatlar doğrultusunda verilen isimler ile ilgili yasa dışı dinlemeler yapıp, elde edilen bilgileri örgüte aktardıkları vurgulandı. Gizli tanık ifadelerinin de yer aldığı iddianamede, meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski KOM Şube Müdürü Ahmet Mithat Dobur'un koordinesinde 2011'de eski Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Tuncel ve yakın çevresine operasyon yapıldığı belirtildi. Yasadışı dinleme davasında yargılanan eski İstihbarat Şube Müdürü İsmail Bilgin'in Hava Harp Okulu'nda eğitim gören yeğeninin darbe girişimi sırasında aktif rol aldığı için tutuklandığını kaydeden savcı, Bilgin dahil şüphelilerin büyük bölümünün ByLock kullanıcısı olduğuna dikkat çekti. Şüphelilerin örgüt içerisinde yer alarak himmet verdikleri, sohbet toplantılarına katılıp organize ettikleri, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ/PDY'ye ait Bank Asya'da hesap hareketlerinde bulunduklarını vurgulayan savcı, tüm şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

DURUŞMA BAŞLADI

Sanıkların yargılanmasına bugün başlandı. Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya tutuklu sanıklar, Mehmet Avcı, Arif Kıllıbaş, Aytaç Akyol, Ahmet Temuçin Toprak, Bayram Ali Doğru cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ahmet Mithat Dobur, Mehmet Karabörk, Mimar Gülecen, Necati Bilici, Reşat Dinçer, Tunay Saygılı, Yasin Sezen, Erhan Yıldırım, Halil Dağ, İsmail Bilgin, Murat Bayram, Yakup Barut ve Yusuf Ziya Toprak'ın yanı sıra tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuksuz sanık Erkan Gezgin'in avukatlığını da eski CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün yaptı.

TAHLİYE İSTEDİ

Tutuklu sanık Ahmet Mithat Dobur aleyhine beyanları bulunan gizli tanık Bulut'un ifadelerini kabul etmediğini söyledi. Gizli tanık tarafından emniyet imamı olarak lanse edildiğini aktaran Dobur, şunları kaydetti: "Birinci sınıf emniyet müdürüyüm. ByLock uygulamasını yüklemedim ve kullanmadım. Gizli tanığın hakkımdaki tüm beyanları yalandır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürüyken bile 150-200 polis hakkında FETÖ'den işlem yaptım. Bu işlem yaptığım şahıslarla ben şuan aynı konumdayım. Emniyette ve askeriyede FETÖ'nün mahrem yapılanması mevcuttur. Gizli tanık tüm kurumları kendisi anlatıyor. Gizli tanık bence Barış Tamer T.'dir. Herkes mahkemeden tahliyesini beraatini ister ama ben suçluysam cezamı istiyorum. Yok suçsuzsam tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

BİLDİKLERİNİ ANLATTI

Mahkeme heyetine etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyleyen tutuklu sanık Cihat Salman ise bildiği herşeyi anlatmak istediğini belirterek şunları söyledi: "2012 yılında Polis Meslek Yüksek Okulu'na başladığımdan bu yana sohbet toplantılarına katıldım. Burada Fetullah Gülen'in kitapları okunuyor vaazları dinleniyordu. 15 Temmuz'dan sonra ben bu yapının terör örgütü olduğunu anladım ve ilişkimi kestim. Yüce Türk Milletinden bu anlamda özür dilerim. Bu darbe meşru hükümete yapılmıştır. ByLock programını yükledim ve kullandım. ByLock'u benim telefonuma aynı şubede çalıştığım İmam Hüseyin Çalışkan, bluetooth üzerinden yükledi. ByLock şifreli bir programdır. Banka şifresi gibi bir sistemi mevcut. Bu programda bana bir 'Nick' oluşturuldu. Kullanıcı adım 'reas23' idi. Bu program üzerinden dini mesajlar geldi. Benim program grubumda sadece İmam Hüseyin Çalışkan vardı. Bize sohbet toplantılarını Şahin isimli birisi yapıyordu. Ben telefonuma format attım ve program silindi. Bu programın silindiğini ben sohbet toplantısında dile getirdim. Onlar da bana 'Zaten şu an programı kullanmıyoruz' dediler. Biz 20 günde veya 1 ayda sohbet toplantısı yapıyorduk. Savunmam bu şekildedir tahliyemi ve beraatimi talep ederim." Diğer sanık savunmaları için duruşma yarına ertelendi.

Haber: Salih ÜÇTEPE/ ADANA, ()

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Suriyeli genç DSİ'ye ait sulama kanalında kayboldu



ŞANLIURFA'da, DSİ’ye ait sulama kanala giren Suriyeli 15 yaşındaki İbrahim Hasen, akıntıya kapılarak kayboldu. Dalgıç polislerin yaptığı aramada Hasen bulunamazken, havanın kararması üzerine çalışmalara ara verildi.

Olay, akşam saatlerinde Ulubağ Mahallesinden geçen DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. Sıcak nedeniyle serinlemek isteyen Suriye uyruklu İbrahim Hasen yasak olmasına rağmen sulama kanalına girdi. Hasen, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Hasen'in suda çırpışını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından gelen dalgıç polisler, hava kararana kadar kanalda arama yaptı ancak Hasen'e ulaşamadı. Havanın kararmasından dolayı dalgıç polislerinin sabah erken saatlerinde yeniden kanalda arama yapacakları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sulama kanalı

- Dalgıç polislerinin kanalara girmesi

- Kanalda arama yapan dalgıçlar

- Sağlık ekiplerinin beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,()

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Kaçak Suriyelileri döven 3 asker tutuklandı (Görüntü Ekiyle Yeniden)



HATAY'ın Altınözü İlçesi'nde sınırı kaçak geçmek isteyen Suriyeliler'i dövdüğü öne sürülen sınır birliğinde görevli 4 askerden 3'ü tutuklandı 1'i serbest bırakıldı.

Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 askerin sorgusu tamamlandı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen askerlerden 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı. Genel Kurmay Başkanlığının internet sitesinde 30 Temmuz'da açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "28 Temmuz 2017 günü saat 11.00 sularında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel göz altına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 4 şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasını ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sosyal medyada paylaşılan olay anı

Haber: ALTINÖZÜ(Hatay), ()