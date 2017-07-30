DHA YURT BÜLTENİ-15 

Siverek’te Atatürk büstüne tahra ile saldırı (2)



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valiliği tarafından Siverek İlçesi'nde seyyar satıcı Mehmet Malbora'nın Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye kalkışmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, kolluk kuvvetlerinin anında müdahalesiyle büste zarar verilmesinin engellendiği belirtilerek, şöyle denildi: "Siverek'te saat 13.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline yönelik, çevreden edinilen ilk bilgilere göre, akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen Siverek doğumlu M.M. tarafından çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Kolluk kuvvetlerince olaya anında müdahale edilerek, Atatürk heykeline zarar verilmesi engellenmiştir."

Haber: ŞANLIURFA ()

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İki kardeşin son yolculuğu oldu



DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde, takla atan otomobilin sürücüsü 27 yaşındaki Doğukan Yazıcı ile yanındaki kardeşi, 17 yaşındaki Nihal Yazıcı öldü.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Denizli-Burdur Karayolu'nda bulunan Acıpayam İlçesi Apa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Acıpayam'dan Burdur yönüne giden bir süt fabrikasında gıda mühendisi Doğukan Yazıcı, yönetimindeki 20 FK 828 plakalı otomobilin tekerini yol kenarındaki mıcıra kaptırınca direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Doğukan Yazıcı'nın yaşamını yitirdiğini yanındaki kardeşi Nihal Yazıcı'nın ise yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi. Ağır yaralı Nihal Yazıcı, olay yerindeki ilk müdahale ardından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, doktorların müdahelesine rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cesetleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. İki kardeşin acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İKİ KARDEŞ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tekerinin mıcırlı yolda kontroldan çıkarak takla atan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Doğukan ile kardeşi Nihal Yazıcı için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı, Merkezefendi ilçesindeki Hilal Camisi'nde ikindiyi müteakip kılındı. Cenaze törenine sağlık memuru olan babaTahsin Yazıcı, hemşire olan anne Adile Yazıcı, aile yakınları ve Nihal Yazıcı'nın Denizli Anadolu Lisesi'nden okul arkadaşları katıldı. Cenaze töreni sırasında iki evladını da kaybeden Tahsin Yazıcı yakınlarının yardımıyla ayakta dururken, anne Adile Yazıcı ise bir elinde oğlunun fotoğrafını, diğer elinden ise kızının çok sevdiği oyuncak ayısını hiç bırakmadı. Nihal Yazıcı'nın okul arkadaşları birbirlerine sarılıp, gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından iki kardeşin bir süre omuzlarda taşınan cenazeleri Çakmak Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Bakan Eroğlu, Anadolu Isuzu Fabrikasını ziyaret etti

Kocaeli'nin Çayırova İlçesi'nde bulunan Anadolu İsuzu Fabrikası'ni ziyaret eden Bakan Veysel Eroğlu'na Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezinde yüzde yüz Türk tasarımcı ve mühendisler tarafından geliştirilecek olan "Elektrikli toplu taşıma aracı projesi ve akıllı mobilite sistemleri" hakkında bilgi verildi.

Burada yaptığı konuşmada toplu taşımanın ucuz ve taşıma kapasitesinin yüksek olması gerektiğini söyleyen Bakan Eroğlu, "Anadolu ısuzu’nun yaptığı bir çalışma varmış bunu görelim hakikaten bir kere toplu taşımanın ucuz olması ekonomik olması ve taşıma kapasitesinin yüksek olması yedek parçanın uygun olmasının yanında bir de havayı kirletmemesi gerekiyor. Havayı kirletmemesi çok önemli biz geçmişte ne sıkıntılar çektik hava kirliliğinden dolayı. İstanbul’da değerli dostlar ben şunu çok iyi hatırlıyorum sayın cumhurbaşkanımızın büyükşehir belediye başkanlığından önce İstanbul’da gazeteler özellikle hava kirliliğine karşı promosyon olarak maske dağıtıyorlardı. Gaz maskesi öyle bir durumdaydık. Hatta ilk ve tek ölçebilen kürsü bizim İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kürsüsüydü teknoloji ana bilim dalı çevre mühendisliği bölümü, inanın normal standartların 10 kat üstünde ölçüm yaptığımızı biliyorum. İstanbul hava standartlarının. Dolayısıyla bunun tabii mutlaka çevreci olması lazım. Kirliliğin asgari seviyede olması lazım. Anadolu Isuzu bir çalışma yapmış teşekkür ediyorum bende hakikaten meraklı olduğum için bu ulaşım meselesine bende bizzat geleyim dedim bugün Kocaeli’de programımız vardı, çok güzel bir temel atma merasimi yaptık oradan da buraya geldik Kocaeli’deki kardeşlerimizin de selamı var." dedi.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, 12 yıl Türkiye Midibüs İhracat Şampiyonu olmuş bir şirket olarak, en ileri teknolojilerle üretim yapabildiklerini vurguladı. Arıkan, "Bugün ideal ulaşım sistemi; düşük işletim, yatırım ve bakım maliyeti olan, uzun ömürlü, yüksek kapasiteli, güvenli, konforlu, çevreci, sessiz ve en önemlisi akıllı olarak tanımlanıyor. İşte tam bu noktada Anadolu Isuzu olarak, belediyelere tüm bu özellikleri içeren yeni bir çözüm sunmak için kolları sıvadık. Akıllı mobilite sistemine sahip elektrikli toplu taşıma araçlarımızın, kentlerin ulaşım sorununa çare olacağına inanıyoruz." dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan konuşması

-Genel Müdür Tuğrul Arıkan konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: KOCAELİ ()

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Bozcaada'da insan kaçakçılığı şüphelisi 2 Ukraynalı tutuklandı



ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesi'nde 2 gün önce bindikleri yat batan 39 Suriyeli kaçak ile birlikte gözaltına alınan ve organizatör olduğu ileri sürülen 7 şüpheli arasındaki 2 Ukraynalı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Gözaltındaki 2'si Türk 3'ü Ukraynalı 5 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Geçen 28 Temmuz'da, Akvaryum Koyu açıklarında saat 15.00 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 39 kaçağı taşıyan 'Doğanay' isimli yelkenli yat, pervanesine halat dolanınca sürüklenmeye başladı. Yat, koydaki kayalıklara çarpıp su alırken, içindekiler kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Yat da kısa süre sonra suya gömüldü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçmaya çalışan 39 kaçağı yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, batan yat ile olaydan bir süre önce açıkta yan yana gelerek irtibat kurduğu belirlenen 11 metre uzunluğundaki 'Voyager' adlı yelkenli yatın peşine düştü. Ekipler, durdurup Bozcaada İskelesi'ne getirdiği yattaki 3 Ukraynalıyı, organizatör olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alındı. Akvaryum Koyu Sahili'ndeki aramalarda organizatör oldukları ileri sürülen 2 Ukraynalı ile Bozcaada'dan feribota binerek Geyikli İskelesi'ne kaçtığı belirlenen 2 Türk de yakalandı.

Gözaltına alınan 5'i Ukrayna 2'si Türk uyruklu toplam 7 insan kaçakçılığı şüphelisinden 2'si bugün işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Ukraynalı 2 şüpheli tutuklandı. Diğer 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber. Serkan İLİK / BOZCAADA (Çanakkale), ()-

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