DHA YURT BÜLTENİ - 15

CHP’li vekiller yangın bölgesinde



CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, İzmir’in Bayındır’ın İlçesi’nde başlayıp Manisa'nın Turgutlu İlçesi sınırlarına ulaşan orman yangının kontrol altına alınmasının ardından, yangından etkilenen Karaköy, Kabaçınar, Hacıisalar ve Kuşlar mahallelerini ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Manisa Milletvikili Mazlum Nurlu, Turgutlu'da alevlerden etkilenen mahallelerde ziyaretlerde bulundu. Özel ve Nurlu, Karaköy Muhtarı İlhan Sülün, Kabaçınar Muhtarı Üzeyir Ergül, Kuşlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Yaşar, Hacıisalar Muhtarı Ali Acar ve köylülerle görüştü. Özel’e sorunlarını aktaran Karaköy Mahallesi Muhtarı İlhan Sülün, yolların genişletilmesi, orman işletmelerinin daha fazla dozerle desteklenmesi ve yangın söndürme ekiplerinde kırsal mahalle sakinlerinin olması gibi önerilerini dile getirdi.

Özgür Özel görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Burada yapılacak iki husus var; birincisi yaralar nasıl sarılacak? Çünkü ormanlarımızı kaybettik. Hem de vatandaşlarımızın ormana yakın olan yerlerdeki meyvelik alanları yandı. O konuda mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor. Burada devletin şefkat elini uzatması gerekiyor. Ondan sonra buralarda yeniden ağaçlandırma yapılması gerekiyor. Buradaki vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın ortak taleplerini önümüzdeki hafta milletvekili arkadaşım Mazlum Nurlu ile birlikte Meclis gündemine taşıyacağız. Gerek yapılan ve yapılacaklar ilgili soru önergelerimizle, gerekse ileriye dönük talepleri Meclis gündemine getireceğiz" dedi.

Manisa milletvekilleri olarak Meclis açıldıktan sonra, 1 Ekim tarihinden itibaren bir araştırma komisyonu kurulmasını isteyeceklerini belirten Özel, "Orman yangınlarının sebeplerinin araştırılması ve yangınla mücadele, orman köylülerinin sorunları ve bu mücadeleye yapacakları katkılar konusunda araştırmalar talep edeceğiz. Komisyon kurulursa konunun bütün uzmanları ve köylülerin temsilcileri ile beraber bu sorunlara çare bulacağız. İşin ihmal boyutu, sabotaj boyutu varsa bunların da adli yönden çok hızlı kovuşturulması ve bu konuda en ağır cezaların verilmesi gerekiyorö diye konuştu.

Kalkınma Bakanı Elvan: Milli birliğimizden taviz vermeden terörle mücadele edeceğiz (2)

'İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 5 BÜYÜME BEKLİYORUZ'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Değnek ve Güzelyayla mahallelerini ziyaret etti. Kasket takıp bir şeftali bahçesine giden Bakan Elvan, burada üreticilerin sorunlarını dinledi. Daha sonra köy kahvehanesinde vatandaşla buluşan Elvan, burada, dünyanın dört bir yanından 7 düvele karşı güçlü bir mücadele sürdürdüklerini ifade ederek, "Sizlerin desteğiyle Türkiye dimdik ayakta. Bir taraftan PKK, bir taraftan DEAŞ denen terör örgütü, diğer taraftan Fetullahçı Terör Örgütü ve Türkiye'nin gelişip kalkınmasından rahatsız olan gelişmiş ülkeler. Sözde demokrasi ve özgürlüklerden bahseden, ama terör örgütlerinin arkasında olan devletler. İşte gece gündüz bunlarla mücadele veriyoruz. Başımız her zaman dik. Biz kendi kararımızı kendimiz veririz. Hiçbir ülkenin, bölgenin, kavmin talimatı bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren vatanımız, milletimiz, bayrağımız. Kim ne derse desin, biz doğru bildiğimizi yapacağız" dedi.

Türkiye'nin 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdüğünü kaydeden Elvan, "İkinci çeyrekte de yüzde 5'in üzerinde bir büyüme performansı bekliyoruz. Türkiye büyüyüp güçlenecek ve kimse önünü kesemeyecektir. Türkiye büyüdükçe düşmanımız artıyor. Bizim beraberlik, birlik ve dayanışmamız, kenetlenmemiz önemli. Birilerinin kışkırtmalarına, kendi içimizde fitne çıkarmalarına asla izin vermeyeceğiz. Bu ülke bizim ve gidecek başka ülkemiz yok" diye konuştu.

Konuşmanın ardından bölgeden ayrılan Elvan, ziyaretlerine yarın da Erdemli İlçesi'nde devam edecek.

Kaza sonrası kavga: 8 yaralı



KONYA'da maddi hasarlı trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada, 8 kişi yaralandı.

Meram ilçesi Loras Mahallesi'nde bugün saat 21.00 sıralarında Ramazan Karabacak yönetimindeki 42 J 5643 plakalı otomobil ile Ahmet Altunçiçek yönetimindeki 42 HH 979 plakalı otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavga, yakınlarının da katılmasıyla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. Polis, tafarları havaya ateş ederek ayırdı.

Her iki guruptan 8 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Bazı yaralıların sırtlarında diş izlerinin olduğu görüldü.

Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayların daha fazla büyümemesi için Çevik Kuvvet ekipleri önlem aldı.

Milletvekili Özkan'ın mutlu günü

DENİZLİ'de AK Parti Milletvekili ve MKYK üyesi Cahit Özkan, biri 8 diğeri 5 yaşındaki iki oğlu için Denizli'de sünnet düğünü yaptı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ile Sema Ramazanoğlu da düğüne katıldı.

Pamukkale Natural Park'ta düzenlenen AK Parti Denizli Milletvekili ve MKYK Üyesi Cahit Özkan'ın oğullarının sünnet düğününe Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ile Sema Ramazanoğlu, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Cahit Özkan eşi Şüheda Turan Özkan ile birlikte davetlileri kapıda karşıladı. Bakan Zeybekci ve eşi Ayşen Zeybekci, Özkan çiftinin çocuklarına birer altın takarak tebrik etti. Bakan Zeybekci daha sonra Özkan Çifti ve sünnet olan çocukları 8 yaşındaki Hüseyin Erdem Özkan ile 5 yaşındaki Emir Ziya Özkan'la birlikte fotoğraf çektirdi. Milletvekili Özkan, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ve gelemeyen herkese teşekkür etti.

Hadise Bodrum'da sahneye çıktı



POP sanatçısı Hadise, Muğla’nın Bodrum İlçesi'nde ablası Hülya Açıkgöz’ün işletmeciliğini yaptığı La Plaj Beach’te sevenlerinin karşısına çıktı.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki La Plaj Beach’te sahneye çıkan şarkıcı Hadise, sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Hadise'yi dinleyenler arasında ailesi ve Kemal Doğulu'nun yanı sıra birçok yerli ve yabancı turist vardı. Sahneye ‘Şampiyon Şeker’ isimli şarkısı ile çıkan Hadise, daha sonra ‘Farkımız Var’, ‘Prenses’ gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahneye pembe bir tulum ile çıkan Hadise, hem şarkı söyledi, hem de dans etti. Hayranları Hadise ile fotoğraf ve video çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Sanatçı, şarkı aralarında hayranları ile sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Yaklaşık 1 saat sahnede kalan ünlü şarkıcı sevenlerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hadise, şampiyon olma gibi bir düşüncesi olup olmadığı sorusuna, “Bence herkes kendi alanında şampiyon. Çünkü bu yıl herkes albüm çıkardı, herkes şarkı çıkardı. Hepimiz bir şekilde bu işten para kazanıyoruz. Sadece ben değil, ekibim de ekmek parasını kazanıyor. Herkes iş yapsın, herkes kendi dalında şampiyon olsun. Bu yazın şampiyonu kim? Bence herkes şampiyon olsun ki hepimiz işlerimizi yapalım ve hayatımızın tadını çıkaralımö dedi.

'ALEYNE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR'

Alayne Tilki ile ilgili açıklamalar yaptığı yönünde haberler çıktığı söylenen şarkıcı, “Ben kimseyle polemiğe girmem. Aleyna benim kardeşim sayılır, o daha yolun başında ve çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Ben onun büyüğü olarak ona sadece destek olurum. Başka hiçbir şey diyemem. Nasıl haberler çıktı bilmiyorumö diye konuştu.

'DEPREMDE DIŞARDA YATTIM'

21 Temmuz tarihinde Muğla'nın Bodrum İlçesi açıklarında Gökova Körfezi'nde meydana gelen depremde çok korktuğunu belirten Hadise şunları söyledi:

"Ben ilk defa bu şekilde deprem yaşadım. Çok az olsa da biliyorsunuz ülkemizde birkaç tane ağır depremler yaşandı. Az olsa da o depremde neler yaşandığını hissedebildim ve gerçekten çok korktum. Ben uyumuyordum, ayaktaydım her anını yaşadım. Biz de eve girmekten korktuk açıkçası. Çünkü camlar kırılacak diye korktum. O yüzden dışarıda yattık. Normal insanlar o hafta sonu korkudan Bodrum'u terk etmişlerdi. Ben çok iyi anlıyorum ben de birkaç gece açıkçası dışarıda bahçemizde uyudum, içerde uyumak istemedim. O korkuyu ve travmayı üzerimden atamadım. Şu an alıştım ve hayat devam ediyor. Hiçbir can kaybı yok. Bu yüzden bence bir şekilde hayatımıza devam etmek zorundayız. Biz burada iyiyiz rahatız.ö

Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi (7)

STK VE DERNEKLER SALDIRI GİRİŞİMİNİ KINADI

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi bazı sivil toplum kuruluşları ve derneklerce kınandı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek şunları söyledi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in uğradığı menfur saldırıyı üzülerek öğrendim. Eskişehir’e sayısız katkıda bulunmuş olan Sayın Büyükerşen’e yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu aşağılık şiddet girişimleri Eskişehir sevdası ile hemşehrilerine hizmet etmekten başka hiçbir gayreti ve amacı olmayan bizleri asla yıldıramayacaktır. Yılmaz Hocamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

CHP'LİLER BELEDİYE ÖNÜNDE BİR ARAYA GELECEK

CHP'liler de saldırı girişimi nedeniyle belediye önünde eylem yapacak. Yarın saat 11.00'de Büyükşehir Belediye binası önünde bir araya gelecek partililer, yapacakları eylemle saldırı girişimini kınayacak.

Haber: ESKİŞEHİR,()

=====================

Çorum'da yangı paniği



ÇORUM’da 3 katlı boş bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt 3'üncü Sokak’ta, 3 katlı bir binanın çatısından yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Bina sahibi Hayrettin Ateş, "Bina kullanılmıyor. Yabancıların binaya girmesini engellemek için zemin katın pencerelerini duvar örüp kapatmıştım. Yine de aldığımız tüm önlemlere karşın birileri binaya giriş çıkış yapmışö dedi.

Binanın çatısında hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

