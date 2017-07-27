DHA YURT BÜLTENİ-15

Fırtına, Marmara ve Avşa'daki tatilcileri korkuttu (3)

AVŞA ADASINDA SAHİL GUVENLIK BOTU KIYIYA YANAŞTI

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda etkili olan fırtına nedeniyle Sahil Güvenlik'e ait Zodyak botu zorunlu olarak kumsala çıkartıldı. Bu arada Tekirdağ ile Avşa arasında yolcu ve araç taşıyan Ömer Kaptan adlı gemi Avşa'nın Yiğitler Mahallesi'ndeki limana yanaşırken, Ro Ro Gemisi ise Ekinlik Adası'ndaki Limana sığındı.

DENİZ OTOBÜSÜ GERİ DÖNDÜ

Avşa Adası'ndan hareket eden İDO deniz otobüsü, kötü hava şartları nedeniyle yaklaşık yarım saat sonra geri döndü. Ancak Avşa Adası'nda iskeleye yanaşamayan deniz otobüsü, Marmara Adası'na yönlendirildi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yolculara kalacak yer tahsis edilmesi için görevlilere talimat verdi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------------

-Deniz otobüsünden görüntüler

-Vatandaşların İDO bilet gişesindeki yetkililerle görüşmesi

-Vatandaşların polisle görüşmesi

Süre: 2 dakika 2 saniye Boyut: 124 MB

Haber: Mehmet BAKİ- Emir YILDIZ/ MARMARA(Balıkesir)()

=================================================

Polis memuru ve hemşire eşi evde ölü bulundu

KONYA’nın Cihanbeyli İlçesi'nde 3 yıllık evli 27 yaşındaki trafik polisi Serkan Çevik ve aynı yaştaki hemşire eşi Elif Çevik, evde ölü halde bulundu. 2 yaşındaki çocukları İkranur kanlar içinde anne ve babasının cesedinin yanında bulunduğu belirtildi. Polis memuru Çevik'in, cinnet geçirmesi üzerine beylik tabancasıyla eşini vurduktan sonra başına ateş ederek intihar ettiği üzerinde durulurken, çiftin cinayete kurban gidip, gitmediği araştırılıyor.

Olay, bugün akşam saatlerinde Cihanbeyli İlçesi Köprübaşı Mahallesi 60211 Sokaktaki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Bir camide imamlık yapan Mustafa Özdemir, geçen salı günü Eskişehir'den yıllık izinden dönen bir sağlık ocağında çalışan kızı Elif Çelik ile Bölge Trafik Müdürlüğü'nde görevli damadı Serkan Çevik'i dün telefonla aradı, ancak ulaşamadı. Özdemir, bugünde telefonla kızına aradı ama yine telefonu açan olmayınca bu kez evlerine gitti. Kapıyı açan olmayınca, durumdan şüphelenip çilingir yardımıyla kapıyı açıp girince, damadı ve kızını yatak odasında yerde kanlar içinde, torunu İkra Çevik'i de anne ve babasının cesedinin yanında elbisesi kanlar halinde buldu. Polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Eve gelen sağlık görevlileri Çevik çiftinin öldüğünü belirledi. Polis, yaptığı ilk inceleme Elif Çevik'in vücudunun çeşitli yerlerinden, meslektaşları Serkan Çevik'in de başından vurulmuş olduğunu belirledi. Serkan Çevik'in beylik tabancasının cesedinin yanında olması üzerine Çevik'in cinnet geçirmesi üzerine önce eşine defalarca ateş edip öldürdükten sonra, başına ateş ederek intihar ettiği üzerinde duruldu. Çiftin cinayete kurban gidip, gitmediği de araştırılırken minik İkranur'un ise kıyafetleri değiştirildikten sonra dedesi Mustafa Özdemir'in kucağında her şeyden habersiz, kendisine verilen meşrubatı içerek etrafına bakması dikkat bakması dikkat çekti. Yaklaşık 4 yıldır Cihanbeyli'de görevli olan polis memuru Serkan Çevik'in, eşi ve işyerindeki arkadaşlarıyla her hangi bir probleminin ve psikolojik sorunun olmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Ölen çiftin vesikalıkları

- Evin dışından detay

- Ailesinden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ - Tolga YANIK/ KONYA,()

===================================================

Niğde’de iplik fabrikasında yangın



NİĞDE’de bir iplik fabrikasının pamuk deposunda çıkan yangın, maddi zarara neden oldu.

Bor Karayolu üzerindeki Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iplik fabrikasının pamuk deposunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürdü. Büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Ali KADI/NİĞDE, ()

====================================================

Kayıp gencin metruk evde cesedi bulundu



AMASYA’da kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Hüseyin Aydıner'in metruk evde cesedi bulundu.

Amasya'da 4 günden beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Hüseyin Aydıner için polis arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, bugün Hacılar Meydanı Mahallesi'ndeki kullanılmayan ahşap bir evde, mahalle sakinleri tarafından ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin, kayıp olarak aranan Hüseyin Aydıner'e ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemenin ardından Aydıner'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Haber: Sinan HARMANCI/AMASYA,()

