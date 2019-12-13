DHA YURT BÜLTENİ-15 

Bakan Albayrak: Kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor (2)

'KAYSERİ'NİN PASTIRMASI BİR BAŞKA'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cuma namazını Bürüngüz Camii'nde kıldı. Bakan Albayrak, namazın ardından AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la birlikte Kadınlar Çarşısı'nda pastırma ve sucuk satan esnafı ziyaret etti. Bakan Berat Albayrak, tezgah başına geçerek, satırla pastırma doğradı ve elleriyle doğradığı pastırmayı protokol üyelerine ikram etti. Bakan Albayrak, kendisine yöneltilen "Kastamonu pastırması mı yoksa Kayseri pastırması mı?" sorusuna, "Türkiye'mizin bütün pastırmaları on numara; ama Kayseri'nin ki bir başka" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Berat Albayrak'ın cuma namazına gelişi

-Bakan Albayrak'ın Bürüngüz Camiinde girişi

- Bakan Berat Albayrak'ın pastırma ve sucuk satan esnafı ziyareti

- Bakan Albayrak'ın pastırma doğraması

- Bakan Berat Albayrak'ın pastırma açıklaması

- Diğer görüntüler

KAYSERİ -

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Gölcük'te, Servet-i Fünûn sempozyumu



Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 20-21 Aralık tarihleri arasında Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Servet-i Fünûn Sempozyumu yapılacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Servet-i Fünûn dergisinin imtiyaz sahibi Ahmet İhsan Tokgöz'ün Değirmendere'de yaşadığını, sempozyumda Servet-i Fünûn'u ele alarak gerçekleştireceklerini söyledi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Sultan Hatun Konağı'nda Türk Dili ve Edebiyatı Servet'i Fünûn Sempozyumu ile ilgili açıklamada bulunarak, sempozyumun uluslararası olduğu için önem taşıdığını söyledi. Sempozyumun Gölcük Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi'nde yapılacağını belirten Ali Yıldırım Sezer, "Bu sempozyumu neden Gölcük'te gerçekleştiriyoruz, Servet-i Fünûn Dergisi'nin imtiyaz sahibi olan Ahmet İhsan Tokgöz, uzun yıllar Değirmendere'de oturuyor. Vefatına kadar Türk edebiyat tarihinin en uzun soluklu dergisi olan Servet-i Fünûn dergisini imtiyaz sahibi olarak çıkarıyor. İkametgahı Değirmendere'de ve bir dönemin edebiyatçı ve ünlü şairlerinin Değirmendere'ye kendisini ziyaretleri söz konusu oluyor. Bazı eserlerini de Değirmendere'de yazıyorlar. Ahmet İhsan vefat ettikten sonra kabri Değirmendere'de bulunuyor. Dolayısıyla Türk Dili ve Edebiyatı anlamında Değirmendere önemli bir nokta konumunda. Bu nedenle biz de bu sempozyumu bu sene Servet-i Fünûn'u ele alarak gerçekleştireceğizö dedi.

DERGİNİN 256'NCI SAYISININ KOPYASI BASILDI

Sempozyumda 256'ncı sayısının çok önemli olduğunu söyleyen Ali Yıldırım Sezer, şöyle konuştu:

"256'ncı sayıdan itibaren Servet-i Fünûn edebiyat dergisi sıfatını kazanıyor. 256'ncı sayının tıpkı basımını gerçekleştirdik ve 256 adet bastık. Aynı zamanda tıpkı basımının yanında da Latin harfleriyle basımı da var. Sempozyuma 35 akademisyen ve Türk Dili ve Edebiyatının önemli isimleri bu sempozyuma katılacak. Türk Dili ve Edebiyatı noktasında Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Çin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden önemli isimler bildirilerini sundu. Önemli bir sempozyum olmasını bekliyoruz."

BELGESEL HAZIRLANDI

Sempozyumun, Gölcük'ün kültürel anlamda bilinirliğini arttıracağını söyleyen Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kurt, "Dönemi anlatan 20 dakikalık bir belgesel hazırladık bu uluslararası sempozyum için. Gölcük bu anlamda Türk dergiciliğinin kült dergisi olan Servet-i Fünûn da çok uzun zaman, 42 yıllık bir süre ev sahipliği yapmış. Burası bir edebiyat merkezi olmuş ve Reşat Nuri Güntekin'den, Halide Edip Adıvar'a kadar Türk edebiyatında romanlarda ve hikayelerde Değirmendere'nin ismi geçiyor. Dolayısıyla bunu avantaja çevirmek lazım. Türkiye'de edebiyat eğitimi alan herkes Servet-i Fünûn dergisini, Ahmet İhsan'ı bilir. Haliyle bunun Gölcük ile olan bağlantısını da tanıtırsak Gölcük ismi Türkiye'de herkes tarafından tanınır. Gölcük herkes tarafından depremi ile bilinen bir yer, bundan sıyrılıp kültürel anlamda da bilinirliği artarö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Başkan ile röp

-Doç Dr.Ali Kurt ile röp

-Dergilerden detaylar

Haber-Kamera-Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-GÖLCÜK(Kocaeli)()

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Ayvacık'ta 25 kaçak göçmen yakalandı



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 25 kaçak göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Gülpınar köyü Kumbağ Limanı mevkisindeki ağaçlık alanda saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()

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Baraj suyu çekildi, tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı



Gaziantep'te, 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle, su altında kalan demiryolu köprüsünün ayakları ortaya çıktı.

İslahiye ve Hatay'da bulunan Amik ovalarındaki tarım arazilerinin sulanması için 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı'nda bir süre önce yükseltme çalışmaları başlatıldı. Yükseltme çalışmaları nedeniyle su seviyesinin düşmesinin ardından 20 kilometrelik kısmı sular altında kalan, İslahiye'yi Suriye'ye bağlayan Fevzipaşa- Meydanı Ekbez demiryolu köprüsü de ortaya çıktı.

Bazalt taşlarla yapılmış demiryolu köprüsünün 7 metre yüksekliğindeki ayaklarının ortaya çıkmasının ardından köprüyü görmeye gidenler, balık tutup bol bol fotoğraf çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tahtaköprü Barajı

- Tahta körü barajında kuşlar

- Ortaya çıkan tarihi köprü ayaklar

- Hicaz demiryolu hattının geçtiği yer

- Balık tutan Mehmet Yılmaz ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

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Muş’ta kar küreyen makineler işçilerin ayak izini takip ederek ilerleyebildi

Muş’ta gece saatlerinde etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarını ulaşıma açmaya çalışan il özel idaresi ekipleri, yoğun sis sebebiyle zor anlar yaşadı. İş makineleri önde giden işçinin ayak izlerini takip ederek ilerleyebildi.

Muş’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle kırsal kesimde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 35 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışın durmasının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. 9 Köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu’nda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, yoğun sis sebebiyle zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü bölgede greyder operatörü, yönünü bulmakta zorlandı. İki tarafı uçurum olan yolda ilerlemekte güçlük çeken greyder operatörüne yürüyen çalışma arkadaşının kar üzerinde bıraktığı ayak izleri yardımcı oldu.

Muş İl Özel İdaresi ekip şefi Nazım Diner, geceden beri 30 santimetre karın yağdığını belirtti. Bölgede etkili olan sisten ötürü karla mücadele ekiplerinin zorlandığını aktaran Diner, “Yol görünmüyor. Sisten dolayı ekiplerimiz yolu görmekte zorlanıyor. Ben onlara öncülük yapıyorumö dedi.

İl Özel İdaresi greyder operatörü Osman Acıman ise, “Önümüzü göremiyoruz. Ekip arkadaşlarımız öncülük ederken, bizler de arkalarından yolu açmaya çalışıyoruz. Hava zaten sisli, olumsuz yönde etkilemiş bizleri ve 35 köy yolu ulaşıma kapanmış durumda. 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Kapalı 35 köy yolumuzu açmak için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İş makinesinin yol açma çalışması

-İşçilerin iş makinesinin önünde yürümesi

-Yol açma çalışmasından genel ve detaylar

-Muhabir Muhammed Sami Maral'ın anonsu

-Özel idare ekibiyle röp

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ, ()

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Hakim Kelkit, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta, ailesinin oturduğu 14 katlı apartmanın terasından düşerek hayatını kaybeden Bursa İdare Mahkemesi Üyesi Hakim Mustafa Nuri Kelkit (27), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Acı olay, dün saat 14.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Emirpaşa Caddesi'ndeki 14 katlı apartmanda yaşandı. İzinli geldiği Sivas'ta ailesinin oturduğu apartmanın terasına çıkan Bursa İdare Mahkemesi Üyesi Hakim Mustafa Nur Kelkit, bilinmeyen nedenle yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü. Kelkit'i yerde kanlar içinde gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince müdahale edilmek istenilen Mustafa Nuri Kelkit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsisi yapılan Kelkit'in cenazesi bugün ailesine teslim edildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Hakim Kelkit'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı Sivas Ulu Cami'ye getirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile Kelkit'in yakınları ve meslektaşlarının katıldığı cenazede baba Tarık Kelkit gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun tabutuna bakarak ağlayan Kelkit, ayakta durmakta güçlük çekti. Hakim Mustafa Nuri Kelkit, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kelkit'in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, tüm şüpheler değerlendiriliyor.

Görüntü Dökümü:

-Camiden görüntüler

-Cenaze namazına katılanlar

-Cenazenin kılınması

-Babasının üzüntüsü

-Cenazenin uğurlanması

-Ölen hakimin fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS ()