DHA YURT BÜLTENİ - 15

Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar, son yolculuğuna uğurlandı



Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar (40), memleketi Samsun’un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde, terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzman ekiplerce imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ile bomba uzmanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı. Patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar’ın, cenazesi dün gece askeri uçakla Merzifon Havalimanı’na buradan da Havza Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

BABA OCAĞINDA HELALLİK ALINDI

Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar’ın cenazesi, bu sabah hastane morgundan alınarak konvoy eşliğinde Gidirli Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi, helallik alınıp dua edildi. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit babası Mehmet Sayar, şehit eşi Şennur Sayar, kızı İdil ve oğlu Yağız Sayar ile yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehit eşi Şennur Sayar, kızı İdil ve oğlu Yağız Sayar tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Sayar'ın naaşı öğleyin kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Şehidin annesi Emine Sayar'ın 5 yıl önce vefat ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin baba evinden detay

-Helallik alınması

-Dua edilmesi

-Tabutun taşınması

-Cenaze namazının kılınması

-Şehidin eşi ve çocuklarınnı tabuta sarılması ve ağlaması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/HAVZA(Samsun), ()

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Diyarbakır’a gelen Köksal Toptan rahatsızlandı



Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı, eski TBMM Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, Diyarbakır’da katıldığı bir yemek sonrası rahatsızlandı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Toptan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun 'Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi' kapsamında, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen 'Etik Davranış Kodlarının Oluşturulması Çalıştayı'na katılan Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı, eski TBMM Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, program sonrası beraberindekilerle yemek için gittiği restoranda kısa süreli rahatsızlık geçirdi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Toptan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Ambulanslar

-Polis ekipleri

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,()

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Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor (2)



Antalya'da bugün başlayan sağanağın yarından itibaren etkisini artırmasının beklendiği belirtilerek, halktan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için aşırı yağış uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda "Antalya'da bugün başlayan sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İLK KIRMIZI KODLU UYARI

Bu uyarı, kuvvetli meteorolojik hadiselerde vatandaşları uyarmak amacıyla başlatılan 'renk kodu sistemi' kapsamındaki ilk kırmızı kodlu uyarı olma özelliğini taşıyor.

İKİNCİ UYARI KIYI KESİMLERE

Meteoroloji ayrıca Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde de yağış beklendiğini duyurdu. Buralar için yapılan uyarıda ise "Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Bodrum, Marmaris, Datça, Kuşadası, Didim) bugün başlayacak sağanak yağışların bu gece saatlerinden sonra kuvvetleneceği ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji son olarak yaptığı uyarıda fırtına uyarısı yaptı. Bu uyarıda ise, "Batı Akdeniz'de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Batı Akdeniz'de Perşembe günü öğle saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz'de Cuma günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir" denildi.

ANTALYA İÇİN BİR UYARI DA AFAD'DAN GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yarın Antalya'da aşırı yağış beklendiğini belirterek uyarıda bulundu. AFAD'ın Twitter hesabından paylaşılan uyarıda, "Yarın Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde, Burdur'un doğusunda ve Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli, Antalya'da ise aşırı yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

VALİ KARALOĞLU: KRİZ MASASI OLUŞTURDUK

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte beklenen sağanakla ilgili uyarılarda bulunurken, merkez ile Serik, Kemer, Kumluca ve Finike'de etkili olacağının tahmin edildiğini söyledi. Yağışla ilgili önlemler alındığını açıklayan Vali Karaloğlu, "Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli'nin başkanlığında kriz masası oluşturduk. AFAD, itfaiye ve 6 ilçenin belediye başkan yardımcısının da içinde olacağı kriz masası hazırlıkları yönetiyor. Ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara neden olabilecek fırtına beklenmiyor. Meteorolojinin uyarısına göre, sel riski var. Su baskınına karşı dikkatli olunmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız, işleri olmadığı sürece özellikle dere kenarlarında bulunmasınlar. Su basma riski olan yerlerden uzak dursunlar" dedi.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

HABER: Erol AKKIR, ANTALYA / ()

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Uyuşturucuyu gizlemek için dürüme sarmış

Zonguldak'ta çiğ köfte süsü verilmiş dürüme sarılı 130 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan T.B., adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. İl genelinde yapılan denetimde şüphe üzerine durdurulan T.B.'nin taşıdığı poşette çiğ köfte süsü verilmiş dürüme sarılı esrar ele geçirildi. T.B.'nin, polisin denetiminden kaçmak için esrarı dürüme sardığı öğrenildi. T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Dürüm içindeki uyuşturucu

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeye sokulması

-Adliyeden detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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Plastik ve metal atıklarla 200 kiloluk balık heykeli yaptı



Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak (50), denizden topladığı plastik ile hurdacılardan aldığı metal atıkları ile 200 kilo ağırlığında balık heykeli yaptı.

Reyhanlı ilçesinde 25 yıldır sanatın içinde olan, mozaik ve hurda ile çeşitli heykeller yapan Mervan Altınorak, bu kez çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekmek için çalışma yaptı. Altınorak, Samandağ ilçesinde sahilden topladığı plastik atıklarla, hurdacılardan temin ettiği çeşitli metal parçaları birleştirerek balık heykeli yaptı. Heykelin ismini Koi (japon balığı) koyan Altınorak, daha önce de metal parçaları kullanarak at, tavus kuşu, geyik, flamingo ve çeşitli çaplarda heykeller yapmıştı.

Eserin 3 ay boyunca yaptığı çalışmalarla tamamladığını anlatan Altınorak, "Hurdacılardan metal ve oyuncakları topladım. Gelecek nesilleri temsil etmesi için sokaktan topladığım atıklarla, Samandağ ilçesinde sahile vuran ve çevre kirliliği yapan plastik atıkları toplayarak işe başladım. Balığın baş kısmını, ağız ve gözlerini metallerle yaptım. Buradaki amacım ve insanlara mesajım ise geleceğimizin teminatı olan nesillerimize temiz bir dünya bırakmak ve geri dönüşüm malzemesi ile nelerin yapılarak topluma kazandırılabileceğini göstermektirö dedi.

Bir diğer amacının da özellikle denizlerde ve sahil kentlerinde yaşanan çevre kirliliğinin önüne geçmek olduğunu söyleyen Altınorak, balığı Mardin’deki bir geri dönüşüm firmasının talebi üzerine yaptığını belirtti. Altınorak, 3 ayda tamamladığı balık heykelinin, 200 kilo ağırlığında, boyunun 2, eninin 3 metre olduğunu, 2 bin adet materyal kullandığını kaydetti.

SIFIR ATIK PROJESİ'Nİ DESTEKLİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni de desteklediğini sözlerine ekleyen Altınorak, “Sanatçılar olarak sıfır atık projesini gönülden destekliyoruz. Halkımızın da buna önem vermesini umuyoruz. Geri dönüşümle yapılan eser, amacı doğrultusunda yerini bulsun. Dünya hepimizin, çöpleri yerlere atmayalım, dünyamızı kirletmeyelimö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Plastik ve metal balık heykeli detayları

-Balık üzerinde çalışma yaparken

-Mervan Altınorak'ın konuşması

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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