DHA YURT BÜLTENİ-15

Tanker ile halk otobüsü çarpıştı: 25 yaralı (2)- Yeniden

İzmit'te, kimyasal madde yüklü tankerin çarptığı halk otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Tankerin halk otobüsüne çarpma anı aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde İzmit Yahyakaptan Mahallesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Yıldız idaresindeki 41 UL 487 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, kontrolsüz kavşakta Erhan Bekmezci idaresindeki 41 J 0046 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle halk otobüsü devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Kazaya müdahale eden itfaiye ekipleri, yaralıları halk otobüsü içerisinde sıkıştıkları yerden çıkardı. Otobüsten kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar ise, çevrede bulunan iş yerlerinden getirilen sandalyelere oturarak ambulansların gelmesini bekledi. Kazada halk otobüsü içerisindeki toplam 25 yolcu yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazada yaralanmayan tanker ve özel halk otobüsü sürücüleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

KAZA ANI KAMEREYA YANSIDI

Kaza anı halk otobüsünde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Tankerin çarpmasıyla halk otobüsü devrilirken, otobüste yaşanan korku ve yolcuların panik içerisinde bağırdıkları görüldü. Sürücü ise otobüste bulunanları sakinleştirmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları

-Yaralıların ambulanslara bindirilmesi

-Kaza yapan araçların enkazı

-Detaylar

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

==========================

Türk-İş Başkanı Atalay: Asgari ücret 2 bin 578 liranın altında olmamalı



TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin toplumu ilgilendirdiğini belirterek, "Yaşam maliyeti, resmi rakam 2 bin 578 lira. Komisyona 'Bunun altında bir şey olursa bize getirmeyin' dedim. İnşallah bizim dediğimiz noktada buluşulur da milletin memnun olduğu bir şeyin altına imza atarız" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Adapazarı'nda daha önce çalıştığı Türkiye Vagon Sanayii Fabrikası'nı ziyaret etti. İşçilerle sohbet edip, sendika temsilcileriyle görüşen Atalay, gazetecilerin asgari ücret ile ilgili soruları üzerine, "Asgari ücreti komisyon yapıyor, yarın toplanacaklar. Ben asgari ücretle ilgili söyleyeceğimi söyledim. Yoksulluk sınırı var, açlık sınırı var bir de yaşam maliyeti var. Benim ifadem şu oldu; yaşam maliyeti, resmi bir rakam 2 bin 578 lira. Komisyona dedim, 'Bunun altında bir şey olursa bize getirmeyin'. Üstünde olursa komisyon otururlar, ortak karar verecekler. 'Ama ben Türk-İş olarak bu açıklanan rakamın altında olmam' dedim. Bu ülkede 7 milyonu ilgilendiriyor, çoluğu çocuğu, 20 milyonu ilgilendiriyor. Toplumu ilgilendiriyor. İnşallah bizim dediğimiz noktada buluşulur da milletin memnun olduğu bir şeyin altına imza atarız" diye konuştu.

Ergün Atalay, asgari ücretin yüksek olması durumunda işverenlerin işçi çıkaracağı iddialarıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Onların işi hep kazanmak. Onların içinde işlerini çok düzgün yapan işverenlerimiz var, örgütlü olduğumuz işverenlerimiz var; ama kazanıp da doymayan işverenler de var. Ben zaman zaman söylüyorum; bu parayı onlara verelim, 1- 2 ay denesinler, bunlar geçiniyorsa hep beraber susalım. Geçinmiyor ise hiç konuşmayalım. En azından böyle bir laf etsinler. 'Yok batarız, çıkarız'. Bu rakamı konuşmak için evvela bu rakamı denemek lazım. Daha çok üretelim, daha güzel üretelim, daha kaliteli üretelim ama ürettiğimizden biz de en azından nefes alacak bir ücret alalım. Talebimiz bu."

IGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ergün Atalay'ın açıklamaları

Ziyaretten görüntüler

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/ADAPAZARI(Sakarya), ()

======================

Şırnak'ta EYP imhası sırasında patlama: 2 şehit, 7 yaralı - Yeniden

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce Pisikayası Tepesi bölgesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP), güvenlik güçlerince imhası sırasında meydana gelen patlamada, 2 asker şehit oldu, 7 asker de yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, İdil ile Midyat arasında bulunan Sarıköy kırsalında bulunan Pisikayası Tepesi bölgesinde meydana geldi. Güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerce tuzaklandığı belirlenen EYP'yi fark etti. Ekipler, güvenlik önlemi alıp, kontrollü şekilde imha etmeye çalıştığı EYP infilak etti. Patlamada olay yerinde bulunan 9 asker yaralandı. İhbarla bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, helikopterle alınarak İdil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralı askerlerden 2'si kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerlerin cenazeleri, morga alınırken, yaralıların tedavileri devam ediyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şırnak Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Şırnak ilimiz İdil İlçe Jandarma Komutanlığı, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Sarıköy Köyü sınırları içerisinde 09.12.2019 günü sabah saatlerinde Pisikayası tepesi mevkisinde bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcı madde tespit edilmiştir. Tespit edilen EYP'ye, patlayıcı madde imha ekipleri tarafından yapılan müdahale esnasında meydana gelen patlamada iki güvenlik görevlisi şehit olmuş, yedi güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir."

Görüntü dökümü

------------

İdil Devlet Hastanesi'ne yaralıların getirilmesi

Güvenlik önlemi

Detaylar

Haber-Kamera: Bayram KAPLAN/ŞIRNAK, ()

======================

Bara alınmayınca tüfekle ateş açan çocuk, serbest kaldı

Edirne'de, gece yarısı gittiği bara yaşı 18'den küçük olduğu için alınmayan U.S. adlı erkek çocuğu, kurusıkı tüfekle eğlence mekanı ile havaya doğru ateş açtı. Gözaltına alınan U.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, cumartesi gecesi, Ayşekadın semtinde bulunan otelin giriş katındaki barın önünde meydana geldi. Bara girmek isteyen U.S. adlı erkek çocuğu ile yaşı 18'den küçük olduğu gerekçesiyle içeri almayan görevliler arasında tartışma çıktı. U.S., bara giremeyince eve gidip, kurusıkı tüfeği alarak, tekrar barın önüne geldi. "Beni tanıyacaksınız. Siz kimsiniz beni içeri almayacaksınız" diye bağıran U.S., elindeki tüfekle eğlence mekanı ve havaya doğru 2 el ateş açtı. Yaralanan olmayan olaydan sonra U.S., barın önünden ayrıldı. Saldırı anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

YAKALANDI, SERBEST KALDI

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, U.S.'yi elindeki tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

(Cep telefonu)

-Şüphelinin gelişi

-Şüphelinin bağırması

-Ateş açması

-Olay yerinden kaçması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

======================

Kamyonet kasasında 49 kaçak göçmen yakalandı



Çanakkale'de, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 49 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yasa dışı geçişleri engellemek için yapılan çalışmalar kapsamında Ayvacık’ın Korubaşı köyünde 35 KBB 29 plakalı kapalı kasa kamyonet sürücüsünü durdurdu. Araç içerisinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerle beraber kamyonet sürücüsü C.Ö'de insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()

======================

Gerede Çayı'nda balık ölümlerine tepki; 360 bin lira ceza uygulandı



Bolu'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan Gerede Çayı'ndaki kirlilik ve balık ölümleri, çay güzergahında bulunan 80 köyde yaşayan vatandaşların tepkisini çekti. Şikayetlerin ardından kirliliğe ve balık ölümlerine sebep olduğu iddia edilen Gerede Deri Sanayi Bölgesi'ndeki deri fabrikalarına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından toplam 360 bin TL ceza kesildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan Gerede Çayı'nda son günlerde meydana gelen balık ölümleri tepki çekti. Sudaki kirlilik, koku ve balık ölümleri nedeniyle çayın geçtiği 80 köyde yaşayan vatandaşlardan bazıları duruma isyan etti. Köyde yaşayan vatandaşlar çayın yaydığı koku ve sudaki kirlilik sebebiyle hayvanları içme suyu ihtiyacını karşılayamadığı için tepki gösterdi.

360 BİN TL CEZA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. Müdürlük, Gerede Deri Sanayi Bölgesi'nde 120 fabrikadan 30'una ilk olarak toplam 360 bin TL ceza kesti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı görevliler de sudan numune aldı. Gerekli incelemelerin ardından sudaki kirliliğe ve balık ölümlerine neden olan fabrika ya da fabrikalar hakkında yeniden cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

ARTIK BALIK KALMADI

Çayın geçtiği Akçaşehir köyünde yaşayan Seher Yıldız, "Çayın yanına yaklaşamıyoruz. Hayvanlar da zarar görüyor. Çok rahatsızlık duyuyoruz. Köyün içinde su yok. Koku da oluyor. Balık ölümleri oluyor. Hiç balık kalmadı. Eşim önceden bir poşet balık getirirdi. Artık balık kalmadı. Tutulan balık da yenilmez. İlçede bulunan fabrika atıklarından kaynaklanıyormuş. Bu pislik bize Gerede'den geliyor" dedi.

KÖPÜK GÖZÜKÜYOR, ACAYİP KOKUYOR

Muhtar azası Emin Cansever ise, "Yukarıdan aşağıya kadar pislik akıyor. Malımız ve canımız risk altında. Balıklar ölüyor. Kendimiz elimizi bile yıkayamıyoruz. Acayip kokuyor. Hiç kimse ilgilenmiyor. Bu 10 senedir bu şekilde. Bu tabakhane ve tekstil fabrikalarından kaynaklı. Salıyorlar pisliği. Arıtmayı çalıştırmıyorlar. Arıtmaların çalıştırılmasını istiyoruz. Belki 100 köyde bu sorun var. Karabük'e kadar sorun var. Hayvanlarımız sudan içmiyor. Köpük gözüküyor, acayip kokuyor. Hele sabahları daha kötü oluyor" diye konuştu.

ARTIK BURADA YAŞANMIYOR

Eski muhtar Durmuş Yurt da balık ölümlerinin ilçedeki fabrikalardan kaynaklandığını düşündüğünü ifade ederek, "Bir defa hayvanlarımız su içemiyor. Kokudan durulmuyor köyümüzde. Hiç balık kalmadı. Tamamen bitti balık. Ben en azından fabrikalarda arıtmanın kullanılmasını ve problemin çözülmesini istiyorum. Artık burada yaşanmıyor" dedi.

SABAH NAMAZINI CEMAATLE ZOR KILIYORUZ

Köy imamı Ali Keleş, "Çayımızın hali çok berbat. Yetkililerin bir an önce el atmasını istiyoruz. En azından arıtmanın çalışıp da bu pisliği buralara akıtmamaları daha uygun olur. Hayvan burada su içemiyor. Çayda bütün canlılık bitmiş. Daha önceden nispeten temizdi ama 5-6 senedir daha berbat. Gittikçe de daha berbat bir hal alıyor. Buna tahminim Gerede'deki deri fabrikaları ve boya fabrikası sebep oluyor. Sabah namazını burada cemaatle zor kılıyoruz. 5 dakika dışarıda durma şansımız yok o kadar kötü bir koku. Evlerin içine de giriyor. Kesinlikle akşamları bir kapı, cam açma şansımız yok" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Murat Küçük anons

-Köpüklü sudan görüntüler

-Köylülerle röportajlar(yazım sırasıyla)

-Ölü balıkların görüntüleri

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),()

===========================

Çanakkale'de yerli ve milli tohumlar toprakla buluşturuldu

Çanakkale merkeze bağlı Çıplak köyünde muhtarlık tarafından başlatılan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Herşey bir tohumla başlar’ projesi kapsamında 50 dönümlük arazide yerli ve milli tohumlar Cumhuriyet, Nusret, Abide, Anafartalar, Saban, Bereket, Yüksel, Köprü, Adatepe, Atabey, İmbat ve Kayı tohumları toprakla buluşturuldu.

Çıplak köyünde köy muhtarlığı çiftçilere yerli ve milli tohum kullanmalarını teşvik etmek amacıyla, ‘Herşey bir tohumla başlar’ projesini başlattı. Projenin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kabul edilmesinin ardından köy muhtarlığına yerli ve milli tohumlar verildi. Muhtar Ufuk Göçoğlu ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin koordinesiyle tohumlar toprakla buluşturuldu.

‘Yerli tohum’ projesini, son dönemde sık sık gündeme gelen Amerikan ambargolarına tepki olarak hayata geçirmeye karar verdiklerini belirten Çıplak köyü Muhtarı Ufuk Göçoğlu, “Muhtarlık olarak ‘Herşey bir tohumla başlar’ dedik. Son dönemlerde gündeme gelen Amerikan ambargolarına tepki göstermek için, Tarım İl Müdürlüğü ile görüşmemizin ardından bu işe başladık. Projemize destek olabileceklerini söylediler. Çanakkale Çıplak köyünde yerli, milli, Türk tohumlarımızı dikmek için bu projeyi başlattık. Bu tohumlarımız arasında, Cumhuriyet, Nusret, Abide, Anafartalar, Saban, Bereket, Yüksel, Köprü ve Adatepe isimli tohumlarımız var, bunlar buğday tohumlarımız. Arpa tohumlarım ise Atabey ve İmbat. Yulaf tohumumuz ise Kayı. Hayvancı arkadaşlarımız için süt otu dediğimiz, Efe adında bir tohumumuz var. Yem bezelyesi olarak da Taşkent tohumumuz bulunuyor. Tohumlarımızı dikeceğimiz araziyi bütün köylülerimizin destekleriyle, el birliğiyle hazırladık. Tohumlarımızı buraya parsel parsel dikeceğiz. Hasat sonunda da il çapında bütün köylerimize tohumlarımızı göstereceğiz. Yaklaşık 50 dönümlük bir arazide bu dikim yapılacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çıplak Köyünde yerli ve milli tohum ekilen tarladan ve tarlanın sürülmesinden görüntü.

-Yerli ve milli tohumlardan genel ve detay görüntü.

-Yerli ve Milli tohumların tarlaya ekim işleminden genel ve detay görüntü.

-Köy Muhtarı Ufuk Gökoğlu açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()