DHA YURT BÜLTENİ - 15

Şehit Sözleşmeli Er Yılmaz'ı binlerce hemşehrisi uğurladı

Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz (25) memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz için Bahçe ilçesindeki Ağcabey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri ile şehidin annesi Gülsüm Yılmaz, kardeşleri, akrabaları ve yaklaşık 5 bin Osmaniyeli katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından camiye getirildi. Acılı aile, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

'KİMSE BÖYLE DÜĞÜN KURAMAZ'

Şehidin kız kardeşleri, "Nasıl da yatıyor benim kardeşim. Bugün bizim düğünümüz. Kimse böyle düğün kuramaz" diyerek ağıt yaktı. Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Merkez Şehitliği'nde gözyaşları içinde toprağa verildi. Bekar olan şehidin babası Mehmet Yılmaz'ın 2 yıl önce kanser hastalığından yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Erdoğan: Suriye sınırını temizleme kararlılığımızı kimse test etmesin (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AHLAT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt'teki programın ardından helikopterle Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi. Erdoğan'a programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, TBBM eski Başkanı Binali Yıldırım, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları Orgeneral Ümit Dündar, Orgeneral Adnan Özbal, Orgeneral Hasan Küçükaküs ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler ilk olarak Ahlat'ta inşaatı devam eden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde incelemelerde bulundu. Ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettikten sonra Erdoğan ve beraberindeki heyet, 3 gündür etkinliklerin sürdüğü Çarho etkinlik alanına geçti.

'NE DİCLE'NİN NE DE FIRAT'IN KUZULARINI ÇAKALLARA KAPTIRTMAYACAĞIZ'

Etkinlik alanında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ahlat'tan Van'a giderken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u minnetle andıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burası çok önemlidir. Haluk hoca, 'Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız' derdi. O bir tarihçiydi. Mevla da ondan emanetini, Ahlat'tan dönerken aldı. Ömrünü tarihe bilime veren hocamız bürokrasideki dürüstlüğü ile geride eşsiz bir eser bıraktı. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmama vazifesini verdi. İnşallah bizler de hem devlet hem de STK'lar olarak ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırtmayacağız" dedi.

OKÇULAR VAKFI'NA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada 3 gündür Ahlat ve Malazgirt'te çeşitli etkinlikler düzenleyen Okçular Vakfı'na teşekkür edip, "Etkinliklere KKTC'den başladılar. Ülkemiz ile Kıbrıs Türkleri arasındaki kardeşlik seviyesi herkese gösterildi. Bu programa öncülük ettikleri için Okçular Vakfı'nın yöneticilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

'AHLAT VE MALAZGİRT'İ GENÇLER TANIMIYOR'

Tarihin, bir milletin hafızası olduğunu, istikbalinin de pusulası olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her karışında bir yiğidin yattığı bu mübarek topraklarda olmanın heyecanını yaşıyoruz. Selçuklu mezarlığını ziyaret ettim. Onun öncesinde külliyeyi ziyaret ettim. Önümüzdeki yıl bitecek. Ahlat muhteşem bir esere sahip olacak. 948'inci yılında cesaretleri ile Anadolu'yu bize vatan kılan şehitlerimize minnettarız. Allah, bizleri de şehitlerimizin yolundan ayırmasın. Tarih, bir milletin hafızasının olmasının yanı sıra istikbalinin de pusulasıdır. Geçmişini unutan toplumlar, köklerini unutmuş ağaçlar gibidir. Biz, çağ kapatıp çağ açan bir milletiz. Tarihe damga vuran millet olarak tarih şuuru kazandırma konusunda halen eksiklerimiz var. Ahlat'ı, Malazgirt'i gençler yeterince tanımıyor. Malazgirt'i görmeden 'Türkiye'yi tanıyorum' demeyin. Ahlat'ı tanımadan 'Türkiye'yi tanıyorum' demeyin. Buraları tanırsanız, Anadolu'yu tanırsınız. Ahlat'ı, Anadolu'nun kapısı, Türkiye'nin tapusu addedmişler. Ahlat, Belh ve Buhara ile birlikte Kubbet'ül İslam'dır."

'SELÇUKLU MEZARLIĞI TARİHİ HAFIZAMIZDIR'

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ın uzun zamandır ihmal edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki toplam 8 bin mezar ve kitabeler bu topraklardaki hafıza kayıtlarımızdır. Alparslan, Malazgirt Zaferi'nden önce Ahlat'ta konaklayarak, savaşı buradan planlamıştır. Osmanlı'yı kuran Kayılar, burada konaklamıştır. Tarih boyunca arifler, alimler İslam mührünün vurulmasında ciddi rol oynamıştır. Milli mücadelenin en büyük destekçilerinden olmuştur. Her köşesinden bir tarih fışkıran Ahlat, böyle bir asaletin manevi iklimin şehridir. Tüm bu birikime ve zenginliğe sahip Ahlat, maalesef unutulmuş bir kenttir. Tarihimizi 1927'de başlatan zihniyet Ahlat'ı da ihmal etti. Görmezden geldi. Kütüphanelerimizdeki eserler nasıl hurda diye satıldıysa, Ahlat da böyle ihmal edildi. İnşallah bu külliye ile birlikte birkaç tane butik otel de yapılacak. Bu kabristanları ziyarete gelenler oralarda iskan etme imkanı bulsunlar. Malazgirt zaferini manasına uygun kutlarken, Ahlat'ın da millet tarafından tanınmasını sağlıyoruz. Orhun Abideleri'ni UNESCO listesine aldırmaya çalışıyoruz."

'KÜLLİYEYİ AHLAT'A KAZANDIRACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin karşı çıkmasına rağmen külliyeyi bitirip, Ahlatlılara kazandıracaklarını kaydederek, "Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı olarak sembol bir eserin inşasına başladık. 10 dönüm arazi üzerine 1071 metrekare kullanım alanına sahip, Cumhurbaşkanlığı külliyesini kuruyoruz. Bu inşaatla ilgili çalışmaları çok yakından takip ediyorum. Birileri engel olmasına rağmen bu otağı Ahlat'a kazandıracağız" dedi.

'GELENEKSEL SPORLARIN YAYGINLAŞMASI TARİHİ HAFIZANIN CANLANMASI DEMEK'

Ahlat'ın engin mirasının gençlere aktarılmasına hız vereceklerini, Anadolu'daki Türk tarihinin bilinmesi ve hak ettiği konuma ulaşması için çalışacaklarını, tarih ile spor, mimari ile ekonomi birbirinin takipçisi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Ata sporlarımıza da sahip çıkacağız. Okçuluk, güreş, at sporları gibi sporlarda belli ahlaki kurallar vardı. Okçuların, ok atma alanına abdestsiz ve sarhoş girmeleri yasaktı. Güreşçiler, ahlak ve karakterleri ile imtihan edilirdi. Güreşçilerden civanmert olmaları beklenirdi. Geleneksel spor dallarının yaygınlaşması tarihi hafızamızın yeniden canlanması demektir. Yılların ihmalini giderecek bu alanda birçok projeyi hayata geçirdik. Okçular Vakfı ve Dünya Etnospor olarak çok önemli çalışmalara imza attılar."

'KEFEN BİÇMEK İSTEYENLERİN HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerine kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bıraktıklarını belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Alpsarslan 'Size öyle bir vatan bıraktık ki, ilelebet sizin olacaktır' dedi. 9,5 asır önce Ahlat'ta. 1 asır önce, Çanakkale'de, bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Bizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. PKK denilen o kendini bilmezlerin bizimle hedeflerimiz arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi birlik ve beraberliğimizin teminatı olan rabiamıza sarılacağız. 82 milyon olarak Malazgirt ruhuna sahip çıkacağız."

2 gündür haber alınamayan genç, iş hanının bodrumunda ölü bulundu

Yalova'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ümit Kaya(22), bir iş hanının bodrum katında ölü bulundu. Kaya'nın ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Ailesinin 2 gündür haber alamadığı Ümit Kaya, bugün vatandaşlar tarafından Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak’taki Arı İş Hanı’nın bodrum katında yerde yatarken bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ümit Kaya'nın öldüğünü belirledi. Haberi alır almaz iş hanına gelen gencin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği bildirilen gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.

Ümit Kaya'nın cansız bededi, Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BEÜ'de ilk kez karaciğer nakli yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ilk kez yapılan organ nakliyle, beyin kanamasından beyin ölümü gerçekleşen hastadan alanın karaciğer, emekli madenci Şaban Özdemir'e (68) nakledildi.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Organ Nakil Merkezi’nde görevli doktorlar önemli bir başarıya imza attı. Organ nakli ekibi, beyin kanamasından beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan karaciğeri, 22 Ağustos’ta yapılan ameliyatla yıllardır nakil bekleyen emekli maden işçisi Şaban Özdemir’e nakletti. Böylece üniversite hastanesinde ilk kez bir karaciğer nakli gerçekleştirilmiş oldu. BEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Yusuf Günay, Dr. Yücel Karadere, Dr. Aktuğ Buzkan, Dr. Emre Karadeniz ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Öğretim Üyelerinden Dr. Dilek Okyay, Dr. Duygu Kocakulak ve Dr. Bahar Say tarafından oluşan ekip altı buçuk saat süren operasyonla nakil gerçekleştirdi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap, nakil olan Şaban Özdemir’i odasında ziyaret etti. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada BEÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Borazan, karaciğer nakliyle ilgili tüm çalışmaları tamamlayarak bu konuda ruhsatı aldıklarını söyledi.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap da hastanelerinin organ nakli konusunda ileri düzey bilgi ve teknolojiye sahip olduğunu anlatarak, "Organ ve doku bağışı bilincinin geliştirilmesi, halkın bilinçlendirilmesi ve organ bağışı konusundaki önyargılarının yıkılması, hem organ ve doku temini seviyesinde hem de organ ve doku nakli hizmetinin sürdürülebilmesinde son derece önemli rol oynamaktadır. Merkezimiz organ nakli konusunda ileri düzey bilgi ve teknoloji gerektiren bir alt yapıya sahiptir. Bugün de bu birikimin haklı gururunu sizlerle paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Şunu bilmek gerekir ki bağışlanan her organ yeni bir hayata verilen candır" dedi. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı da ilk kez gerçekleştirilen karaciğer nakliyle bölge halkının sağlığına ciddi katkılar sağlayacağını ifade ederek nitelikli sağlık hizmeti sunma gayretlerini sürdüreceklerini söyledi.

VALİ BEKTAŞ ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA UYARDI

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da organ bağışının bu çalışmaların yapılabilmesi için en önemli faktör olduğunu söyledi. Emeği geçen tüm doktorları tebrik ettiğini ifade eden Vail Bektaş, şöyle dedi:

"Karaciğer nakli zor bir nakil olduğunu biliyorum. Şehrimize ait kurumda böyle bir naklin gerçekleşmesi gurur verici. Bütün ekibi kutluyorum. Organ bekleyen insanlarımız var. Onlara yeni bir çözüm kapısı açılması da önemli. Hep İstanbul ve Ankara’da bu iş kovalıyorken böbrek ve karaciğer nakli bekleyen hastalarımızın bir gözü kulağı da Zonguldak’ta olacak. Hastane hazır. Organ bekleyen insanlarımız var ama yeteri kadar bağışçı yok. Organ bağışında hassasiyetin ve duyarlılığın gelişmesine katkıda bulunmak gerekiyor."

Edirne'de bin 629 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 1629 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliklerince İpsala, Keşan, Meriç, Uzunköprü ve Lalapaşa ilçeleri ile sınır köylerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Afganistan, İran, Pakistan, Türkmenistan, Somali, Suriye, Bangladeş, Fas, Filistin ve Eritre uyruklu 1629 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenlerden 101'inin Yunanistan tarafından zorla Türkiye'ye geri gönderildiği iddia edildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-

==============

Bayraklı'da dinleme cihazı şüphelileri serbest bırakıldı

İzmir'de, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın makam odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.

İzmir’de, geçen 23 Ağustos'ta, son seçimde CHP’den Bayraklı Belediye Başkanlığı’na seçilen Serdar Sandal’ın makam odasında, masanın altındaki elektrik prizlerinin bulunduğu bölümde dinleme cihazı bulundu. Olayla ilgili yapılan incelemede cihazın üzerinde parmak izleri bulunan G.D. ve T.V. gözaltına alındı. Şüphelilerin telsiz satım işiyle uğraştıkları belirlendi. G.D. ve T.V.'nin, telsizi bulmak için bizzat belediye görevlilerince çağırıldığı ve cihazın üzerinde bu yüzden parmak izlerinin bulunduğu saptandı. Şüpheliler serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Davut CAN/ İZMİR, () -