DHA YURT BÜLTENİ - 15

Valiliğin eski haline getirildiğini açıkladığı 'Dipsiz Göl' yok oldu

Gümüşhane'de, merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda bulunan, kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de, yasal izinle yapılan kazı tamamlandıktan sonra ekipler alandan ayrıldı. Valiliğin, alanın eski haline getirildiği açıklamasını yaptığı Dipsiz Göl'ün toprakla doldurulduğu görüldü.

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü kazıya izin verdi. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Gölde, iddiaya göre, var olduğuna inanılan altın arandı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Dipsiz Göl'de, 4 gündür sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı.

APOLLİNARİS LEJYONUNUN HAZİNESİ ARANDI

Dipsiz Göl'de, yasal izinle yapılan kazıda sonuca ulaşılamazken, iddiaya göre, bölgede bir dönem kalan Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 büyük lejyonu arasında gösterilen, 15'inci Apollinaris lejyonunun var olduğuna inanılan hazinesinin arandığı öğrenildi. Altın olduğuna inanılan göldeki kazının kimler tarafından yapıldığı ise halen açıklanmıyor.

VALİLİK: GÖL ALANI ESKİ HALİNE GETİRİLDİ

Gümüşhane Valiliği'nden Dipsiz Göl'deki kazı çalışmasıyla ilgili dün yazılı açıklama yapıldı. Kazı çalışması için 2 kişinin İstovrama mevkisi 137 ada 98 No'lu parselde define araması talebinde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, ilgili kurumların olumlu görüşü üzerine kazı izni verildiği belirtildi. Açıklamada, "Hazırlanan ruhsata istinaden 06.11.2019 tarihinde belirtilen alanda İçişleri Bakanlığı temsilcisi, Maliye Bakanlığı temsilcisi ve Müze Müdürlüğü temsilcisi ile jandarma ekipleri gözetiminde define kazısı yaptırılmıştır. 4 gün süren arama çalışması sonrasında, 10.11.2019 tarihi itibarıyla da alanda kapatma işlemi yapılarak alan eski haline getirilmiştir. Define araması yapılan alanda taşınır, taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanmamıştır" denildi.

TOPRAKLA DOLDURULMUŞ

Kaynağı ve akarı olmayan, Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık krater Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, dün alandan ayrıldı. Valiliğin, göl alanının eski haline getirildiğini açıkladığı Dipsiz Göl alanının toprakla doldurularak, kapatıldığı görüldü. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanına ise bir de su akarı için plastik boru koyuldu. Su kalmayan göl alanı, taş ve toprak yığını haline döndü.

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR- Selçuk BAŞAR/GÜMÜŞHANE, () -

Proje ortağı olduğu aracı tanıtamayınca ağlayan öğrenciyi bakan eşi teselli etti

Erzurum'da engelliler için yaptıkları çok fonksiyonlu aracı tanıtım için süremeyen ortaokul öğrencisi Çağan Orçun Çelik ağladı. Öğrencinin üzüldüğünü gören Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Raha Selçuk, yanına giderek teselli etti ve aracı sürmesini istedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer'le birlikte Erzurum'a geldi. Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un eşlik ettiği Rana Selçuk, merkez Palandöken İlçesi'ndeki Bilim Sanat Merkezi'ni gezdi. Burada yapılan çalışmaları inceleyen Rana Selçuk, daha sonra engelliler için yaptıkları çok fonksiyonlu arabayla TEKNOFEST'te 'insanlık yararına teknoloji, ulaşım' kategorisinde birinci olan Mehmetçik Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Muhammet Emin Aksakal ve Çağan Orçun Çelik ile görüştü. Okul bahçesinde Aksakal ve Çelik, engelli aracını Bakan eşi Selçuk ve beraberindekilere tanıttı. Engellilere ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak aracı tanıtmak için direksiyon başına Muhammet Emin Aksakal geçti. Proje ortağı olduğu aracı tanıtamayan öğrencilerden Çağan Orçun Çelik ise ağlamaya başladı. Bunu gören Rana Selçuk ve Nebahat Özer, Çelik'i teselli ederek aracına binip sürmesini istedi. Gözyaşını silen Çelik, engelli aracını okul bahçesinde protokolün önünde sürdü. Rana Selçuk, engelliler için araç tasarlayan öğrencileri ve öğretmeni tebrik etti.

Erzurum gezisinde incelemede bulunduğu okullardaki öğrencilerin çalışmalarını başarılı bulduğunu söyleyen Rana Selçuk, "Geleceğimiz adına çok çok ümitlendim gerçekten. Her zaman gençlerimizden umudumuz vardı ama birebir sahada ümitlerimizin boşa gitmeyeceğini görmek bizi duygulandırdı. Burada devlet okulunda başarıların devam ettiğini görmek inanılmaz birşey, kelimeler kifayetsiz kalıyor sizin yaptıklarınızı anlatmaya. Allah'ım sayılarını artırsın" diye konuştu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANININ EŞİYİM

Mehmetçik Ortaokulu'ndan sonra Şehit Murat Ellik İlkokulu'na giden Rana Selçuk, öğrencilerin çalışma yaptıkları sınıfı gezdi. İçeri girdiğinde 'Ziya Selçuk'u tanıyor musunuz?' diye soran Selçuk, olumsuz cevap alınca, "Çok üzüldüm Milli Eğitim Bakanı. Yani okulları yöneten en üstteki kişi. Sizlere çalışmalar yapan, öğretmenleri teşvik eden. Bundan sonra bakarsınız demi. Ben de onun eşiyim. Sizleri ziyaret ederek güzel çalışmalarınızı göreyim" dedi.

Rana Selçuk ve beraberindekiler sınıfta öğrencilerin yaptıkları çalışmaları inceledi ve sohbet etti.

Dans ederek girdiler, para ve altın çalıp kaçtılar

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 17 yaşlarında 2 kız ve 1 hamile kadın, dans ederek girdikleri apartman dairesinden 5 bin lira para ve 5 bin lira değerinde altın çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan 3 şüpheliden, C.Y. ile G.K. yakalandı, hamile şüpheli ise aranıyor.

Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Beyza 1 adlı siteye gelen C.Y., G.K. ile hamile kadın, dans ederek geldikleri apartmanda bir dairenin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca ellerindeki malzemeyle açıp girdikleri evde bulunan 5 bin lira para ve 5 bin lira değerinde de altını alan 3 kişi, binadan çıkıp, ortadan kayboldu.

Olayın üzerinden 2 gün geçmesinin ardından aynı yöntemle hırsızlık için girdikleri bir binada polis tarafından yakalanan C.Y. ile G.K., gözaltına alındı. Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, hamile olan arkadaşlarının ismini vermedi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği nöbetçi mahkemece yaşları küçük olduğu için adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Aynı suçtan arandıkları için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince teslim alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Adana’ya götürüldü. Hamile olan hırsızlık şüphelisini ise yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.

Balıkesir sis altında

Balıkesir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Balıkesir'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, özellikle trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Balıkesir- Edremit karayolunun bazı bölümlerinde yoğun sis nedeniyle sürücüler, ilerlemekte güçlük çekiyor. Görüşme mesafesi, yer yer 25 metreye kadar düştü. Sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık yeni fosil bulundu

Kayseri'de Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi Yamula Barajı kıyısında devam eden kazı çalışmasında, file ait olduğu tahmin edilen 7,5 milyon yıllık fosil bulundu. Uzman Antropolog Ömer Dağ (32), bölgede geçen yıl başlayan ve bu yıl 30 Ekim'de tamamlanan kazı çalışmalarında çeşitli fosiller bulunduğunu söyledi. Çalışmanın sonlandırılması ardından balık tutmaya gelen bir kişinin ihbarıyla aynı yerden yeniden çalışma yaptıklarını belirten Dağ, "Bu fosil tek bir adet file ait gibi görünüyor. Çünkü ayak, kol ve dişlerinden birer tane örnek bulduk" dedi.

Kayseri'de Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi Yamula Barajı kıyısında geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlatılan ve bu yıl 30 Ekim'de tamamlanan kazı çalışmalarında bugüne kadar, 7,5 milyon yıllık at, zürafa, gergedan ve filin atası olarak bilinen 'Choerolophodon' bulundu. Ancak, geçtiğimiz kazı çalışmasının yapıldığı bölgede balık tutmaya giden Sancar Ateş, baraj kıyısında fosil fark ederek, durumu Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede yeni çalışma başlatan ekipler, file ait olduğu tahmin edilen 7,5 milyon yıllık yeni fosil buldu.

'BÜYÜK ÖLÇÜLERDE FOSİLLERE ULAŞTIK'

Uzman Antropolog Ömer Dağ, çeşitli fosiller bulunduğu kazı alanında çalışmaların 30 Ekim'de tamamlandığını söyleyerek, "Şuan Emmiler Köyü Yamula Barajı kenarındayız. Burayı duyarlı bir vatandaşımız Sancar Ateş ihbar etti. Konuyu belediyeye bildirdi. Belediye de bize yönlendirdi. Kendisiyle buraya gelip, yeri tespit ederek lokaliteye ulaştık. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Bu bölgede aslında Ekim ayı sonu itibariyle kazı çalışmalarımız bitmişti. Burada kayda değer büyük ölçülerde fosillere ulaştık. Gelecek yıl bu fosilleri yüzeyde bulamama ihtimaline karşı kaldırmak istedik. Burada 1 haftalık kazı çalışması başlattık. Yüzeyde var olan fosilleri numaralandırıp Bilim Merkezi'ne taşıyacağız" dedi.

'FİL'E AİT'

Fosilin daha önce bulunan fosiller gibi 7,5 milyon yıllık olduğunu söyleyen Dağ, "Bu bulduğumuz fosil file ait oluyor. Tabi biz bu fosilleri bulana kadar güneşten, havadan ve sudan etkilenmiş. Güzel ama kırık olmaları nedeniyle parçalı örnekler. O nedenle hemen müdahale edip, laboratuar ortamına taşıdık. Bu fosil tek bir adet file ait gibi görünüyor. Çünkü ayak, kol ve dişlerinden birer tane örnek bulduk. Bu fosiller 7,5 milyon yıllık" diye konuştu.

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan sanatçılara çağrı

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Sanatçılarımızın, şu an Avrupa ve ABD'de; PKK, FETÖ, DHKP-C kara propagandasına karşın Türkiye'nin haklı sesini duyurmasını bekliyorum" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Rize Barosu Sosyal Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Feyzioğlu, bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin Genel Başkanlığı için adının geçtiğinin sorulması üzerine, "Herhangi bir siyasi partinin genel başkanlığına yakıştırılmaktan memnuniyet duyarım. Bu bir teveccühtür. Ben bugüne kadar böyle bir adaylık için asla adımı ortaya koymadım. Hiçbir zaman benim öyle bir hedefim olmadı ve olmayacak. 10 yıldır canımızı dişimize takarak mesleğimiz için mücadele ediyoruzö dedi.

Milliyetçiliğinden rahatsız olanların çıkabileceğini belirten Feyzioğlu, “Hiçbir gün ben milliyetçiliğimi gizlemedim. Mustafa Kemal Atatürk'ün tanımladığı şekilde; herkesi kucaklayan mezhep, etnik, cinsiyet ve siyasi ideoloji ayrımı yapmaksızın bu vatana hizmet eden herkesi kucaklayan yapıcı bir milliyetçiliğe sahibim. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün bu milliyetçilik anlayışı, bilimsel yayınlar tarafından Orta Doğu meselesinin çözümü olarak gösteriliyor. Türkiye aslında buna 100 yıl önce başlamıştı. Biz doğru anlamadık, doğru anlatamadık. Şekilci bir bakışla yaklaştık. Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha ve doğru bir şekilde keşfetti. Dayatma ile değil aşkla keşfetti. O kadar büyük bir önder ki, yaptıkları 100 sene sonra anlaşılıyor ve hala bize ışık tutuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine sahip çıkmamız lazımö şeklinde konuştu.

SANATÇILARA ÇAĞRI

Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın zirvesine el birliği ile taşımak zorunda olduklarını vurgulayan Feyzioğlu, "Özgürlükte, demokraside, sanatta ve sporda en ileride olmak zorundayız. Ben dünya çapındaki sanatçılarımızın, şu an Avrupa ve ABD'de de; PKK, FETÖ, DHKP-C kara propagandasına karşın Türkiye'nin haklı sesini duyurmasını bekliyorum. Bu dünyaya daha çok açılarak olur. Devletimizin bu sanatçıları desteklemesi ile olur. Siyasi görüşleri bir tarafa bırakarak milli meseleler üzerine kilitlenmemiz gerekiyor. Bu sanatçılarımız dünyanın çeşitli yerlerinde verdikleri konserlerin sonrasında birkaç cümle ile Türkiye'nin haklılığını anlatmaları gerekir.ö dedi.

‘SUÇ DUYURULARI BİZİM İÇİN MADALYA GİBİDİR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD'de yaptığı görüşmeleri de değerlendiren Feyzioğlu, “Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği görünüyor. Bizim unuttuğumuz nokta ise kamu diplomasisidir. PKK, FETÖ, DHKP-C artık bunlar birlikte çalışıyor. Yaptıkları kara propagandalar ile uluslararası sivil toplum örgütlerini pençelerine almış durumdalar. Türkiye'ye karşı inanılmaz bir kara propaganda yürütüyorlar. Sadece ABD Başkanına ya da kongre üyelerine haklı davamızı anlatan kitap vermek, görüntü izletmek yeterli olmuyor. Onları sıkıştıracak olan halk kitleleridir. O kitleleri yanımıza almak için çalışmak zorundayız. Biz bunlara cevap veriyoruz. Zaten bunlara cevap verdiğimiz için hedefe koyuluyoruz. Bana 'niye Akçakale'ye gittin' diyorlar. Nasıl gitmeyeyim? Neden gitmeyeyim? ‘Gazetecilerimiz orada terör örgütünün hedefi olurken hangimiz orada olmak istemedik’, diye soruyorum. Ben de orada olmak istedim. Dünyaya bunu göstermek için makam odamdan yapacağım açıklama yetmiyordu. 'Türk Silahlı Kuvvetli dünyanın en şerefli ordusudur ve Türk askeri dünyanın en ahlaklı askeridir. Tek bir sivile zarar vermez. Onun yerine şehit olmayı göze alır' dedim. Bu sözlerimden dolayı bir siyasi parti benim hakkımda suç duyurusunda bulundu. Sözleri çarpıtarak değil, yeni baştan demediğim sözlerle suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyuruları bizim için madalya gibidirö dedi.

‘ESAD YÖNETİMİ İLE ARACISIZ GÖRÜŞMEK ZORUNDAYIZ’

Türkiye'nin terörü bitirmek adına önemli adımlar attığını vurgulayan Feyzioğlu, "ABD ve Rusya ile yapılan mutabakat ve ABD'ye yapılan ziyaret başarıdır. Birileri her seferinde tökezleyelim diye bekliyor. 100 senedir hayalini kurdukları o kukla devlete tam ulaşacakları zaman Türkiye oyunlarını yeniden bozdu. Bu nedenle depresyondalar. Bu depresyonun tedavisi bizde değil ve bu durumları da bizi mutlu ediyor. Hayallerini paramparça ettik. Türkiye'yi bekleyen büyük bir tehlike var çünkü bunlar asla vazgeçmezler. Cenevre'de Suriye anayasası yazılıyor. Bu anayasa yazılırken oradaki silahlı PKK güçlerinin Suriye ordusuna katılma yolu açılırsa bizim bütün fedakarlıklarımız boşa çıkar. ABD'nin ve Almanya'nın girişimi ile -umarım Rusya buna dahil olmaz- bir özerk bölge yaratılmak istenirse 5 sene sonra PKK devleti kurulur. Bu nedenle bizim buradaki üstün menfaatimiz Suriye devletinin menfaati ile örtüşüyor. Suriye hükümeti kendi ülkesinde bir özerk bölge kurulmasını istemiyor. Türkiye'de bunu istemiyor. Dolayısıyla bizim artık yaşadıklarından ders aldığını beklediğimiz Esad yönetimi ile aracısız görüşmek zorundayız. Rusya'nın moderatörlüğünde zaten belli bir noktaya geldik. Suriye ile Türkiye komşudur. Üçüncü devletler, yabancı devletler gidecek yine biz kalacağız. Suriye devletinin vatandaşlarına hak ettiği değeri vermesi gerekiyor. Türkiye bölgenin en önemli ve istikrarlı gücü olarak bölgenin şekillenmesi ve yeniden inşa edilmesinde en etkili söz sahibidir.ö diye konuştu.

Malatya'da 3 ton sahte içkiye 2 gözaltı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 ton sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hekimhan ilçesine bağlı Hasan Çelebi ve Çulhalı Mahalleleri'nde sahte içki üretilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ton sahte içki ve içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Sahte içkilere el koyan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

