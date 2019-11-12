DHA YURT BÜLTENİ-15 

Kahve önünde otururken çıkan çatışmada yaralandı



Gaziantep'te iki grup arasında çıkan ve tabancaların kullanıldığı çatışmada, olayla ilgisi olmayan ve o sırada kahve önünde oturan Murat Delfer (21) başına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, öğleden sonra Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta plakası belirlenemeyen otomobillerle hareket halindeyken karşılaşan iki grup, araçların içinden birbirine tabanca ile ateş etmeye başladı. Bu sırada sokaktaki kahvenin önünde oturan Murat Delfer, kim tarafından ateşlendiği bilenmeyen tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Murat Delfer, sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Delfer'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, silahlı çatışmanın ardından otomobille olay yerinden kaçan şüphelilerden 2'sini yakalayarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Ekiplerin Murat Delfer'in yaralanmasına sebep olan, tabancayı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışması sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Olay yerine gelen ambulas

- Polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-)

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Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin Güneydoğu sınırlarıdır

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, "Avrupa'nın sınırları, ne Boğaziçi'nde biter ne Türkiye ile Yunanistan ve Bulgaristan arasındadır. Avrupa'nın sınırları, Türkiye'nin Güneydoğu sınırlarıdır. Türkiye'nin İran'la Irak'la Suriye'yle olan sınırları, hem Avrupa'nın hem NATO'nun sınırlarıdır" dedi.

AB Başkanlığı tarafından yürütülen, İnterreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği programı kapsamında, Edirne'de çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, programın yeni dönemi olan 2021- 2027'ye dair öneriler ve çalışmalar masaya yatırıldı. Kentte 2 gün boyunca devam edecek etkinliğin ilk gününde, programın 2014-2020 dönemi uygulamasından sorumlu Ortak İzleme Komitesi'nin olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Denitsa Nikolova, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural ile çok sayıda davetli katıldı.

'İŞ BİRLİĞİNİN GELECEĞİNİ KONUŞACAĞIZ'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Bulgaristan ile Türkiye arasında 2004 yılından beri uygulanan ve devam eden sınır ötesi iş birliği programının önemine değindi. Kaymakcı, "Bu programa 2004'ten beri üyeyiz, şu an 2014- 2020 dönemini uyguluyoruz. Bu dönemde 30 milyon avroluk bütçe söz konusu. Ülkemizden Edirne ve Kırklareli, Bulgaristan tarafından da 3 vilayetin sınır ötesi vilayetler arasında iş birliğini geliştirmesi, kalkınmadan turizme, sanayiden eğitime, her alanda iş birliğini artırmaları ve ortak projeler gerçekleştirmeleri için AB tarafından başlatılan bir proje. Bu projeyi Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı yürütüyor. Bugün 2021-2027 döneminde Türkiye-Bulgaristan sınır ötesi iş birliğinin geleceğini tartışacağız. Kırklareli ve Edirne vilayetlerinin belediyelerinin ortaklaşa Bulgaristan tarafındaki şehirlerle yapmak istedikleri projeleri dinleyeceğiz ve önümüzdeki dönemle ilgili olarak bir programlama yapacağız" diye konuştu.

'AVRUPA'NIN SINIRLARI GÜNDEYDOĞU SINIRLARIDIR'

Toplantının Edirne'de yapılmasının önemine vurgu yapan Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Avrupa'nın sınırlarının Güneydoğu'ya kadar uzandığının altını çizdi. Kaymakcı, "Biliyorsunuz biz her zaman şunu söylüyoruz; Avrupa'nın sınırları ne Boğaziçi'nde biter ne Türkiye ile Yunanistan ve Bulgaristan arasındadır. Avrupa'nın sınırları, Türkiye'nin Güneydoğu sınırlarıdır. Türkiye'nin İran'la Irak'la Suriye'yle olan sınırları hem Avrupa'nın hem NATO'nun sınırlarıdır. Dolayısıyla biz bugün sınır ötesi iş birliği olarak gördüğümüz bu programı aslında gelecekte AB'ye üye olacak Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa ülkelerinin yerel yönetimlerinin, üniversitelerinin, sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarında gerçekleştireceği bir program olarak değerlendiriyoruz" dedi.

'AB İLE ÜYELİK SÜRECİNE TÜM YEREL YÖNETİMLER DAHİL OLMALI'

Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde yerel yönetimlerin önemli olduğunun da altını çizen Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "Tabi biz AB ile ilişkilerimizde yerel yönetimlerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Artık AB'de kararların büyük bir kısmı yerel yönetimler tarafından alınıyor. Dolayısıyla tüm yerel yönetimlerimizin, Edirne'den Ardahan'a kadar Türkiye'nin AB üyelik sürecine dahil olmalarını önemsiyoruz ve bu süreçlerde daha fazla yerel yönetimin, STK'nın yer almasını arzu ediyoruz" dedi.

Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Denitsa Nikolova ise sınır ötesi iş birliği programının yıllar geçtikçe daha faydalı olduğunu belirtti.

Açılış oturumunun devamında, ikinci çağrı kapsamında, proje yürüten kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan yararlanıcılara yönelik proje uygulama eğitimi verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıya katılanlar

Salondan detaylar

Bakan Yardımcısı Kaymakcı'nın konuşması

Detaylar

Bulgar Bakan Yardımcısı Nikolova'nın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE, ()

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Az avlanan palamudun fiyatı arttı

Karadeniz'de, 1 Eylül'den itibaren başlayan sezonda az avlanan palamudun tezgahtaki fiyatı arttı. Samsun'da 300 gramlık palamudun tanesi 15, 600 gram ağırlığındaki palamudun tanesi ise 30 liradan satılıyor.

Karadeniz'de, 1 Eylül'de denizlerde yasağın sona ermesiyle başlayan av sezonunda hamsi, istavrit ve mezgitte bolluk yaşanırken, palamut ise az avlandı. Sezonda az avlanan palamudun tezgahtaki fiyatı da arttı. Samsun'da 300 gram ağırlığındaki palamudun tanesi 15, 600 gram olanların tanesi de 30 TL'den satılıyor. Balıkçı Doğukan Yılmaz, bu yıl avlanan palamut miktarında büyük düşüş olduğunu belirterek, "Geçen yıl palamut çok boldu, bu yıl ise 'hiç yok' diyebiliriz. Çok az geliyor balık haline palamut, o yüzden de fiyatı pahalı. Günde en fazla 15 tane palamut satıyoruz. Geçen sene 150- 200 kasa palamut satıyorduk. Bu yıl hamsi bol. Vatandaş hamsiden yana güldü, palamuttan yana ağladı. Hamsinin kilo fiyatı 5-7,5 TL, mezgit 30 TL, istavrit 10 TL" dedi.

Palamut Sinop'ta ise tanesi 15- 20, Ordu'da 15- 25, Trabzon'da 25 TL, Giresun'da da 15-20 TL'den satılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Palamuttan detaylar

-Balıkçı tezgahından detay

-Röportaj

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

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Motosikletin çarpıp kaçtığı yaya yaralandı

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpan Kazım Tepeli yaralanırken, kaçan motosiklet sürücüsüyle ilgili arama çalışması sürüyor.

Kaza, öğleden sonra Yeni Mahalle'de meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Kazım Tepeli'ye çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Tepeli'yi görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tepeli'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kazım Tepeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesi

- Ambulansın gelişi

- Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Yaralının acil servise götürülmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)