DHA YURT BÜLTENİ-15

İngilizler'den Atatürk'e saygı duruşu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yerleşik yaşayan İngilizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yıl dönümünde düzenledikleri törenle andı. Atatürk Anıtı önünde toplanan İngilizler, anıta çiçek sunup, saygı duruşunda bulundu.

Fethiye'de yaşayan yerleşik İngilizler '1. Dünya Savaşı'nın bitişinin 101'inci yıl dönümü nedeniyle 11 Kasım'da düzenleyecekleri anma törenini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün yıl dönümü nedeniyle bugün gerçekleştirdi. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan 100'e yakın İngiliz, anıta çiçek sunup, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Atatürk'ü anma etkinliği sırasında bazı İngilizler'in gözlerinin dolduğu görüldü. Atatürk'ün anılmasının ardından tören, 1'inci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anılmasıyla devam etti.

'ATATÜRK'E BÜYÜK SAYGI DUYUYORUZ'

Tören sonunda konuşan İngiliz Anthony Benham, Türkiye'de yaşayan yerleşik yabancılar olarak Atatük'ü yakından tanıdıklarını ve büyük saygı duyduklarını belirtti. Bu nedenle her yıl düzenledikleri 11 Kasım törenlerini, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da gerçekleştirdiklerini kaydeden Benham, "Türkiye için büyük öneme sahip Atatürk'e Fethiye'de yaşayan İngilizler olarak büyük önem veriyoruz ve saygı duyuyoruz. Bugün Atatürk anıtı önünde toplandık ve onun için saygı duruşunda bulunduk" dedi.

Törene katılan İngiliz Mia Benham ise "Türkiye'de eğitim gören bir öğrenci olarak Atatürk'ü çok yakından tanıyorum. Onun Türk arkadaşlarım için ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Ben de Atatürk'ü seviyorum ve ona büyük saygı duyuyorum. Bu nedenle törene katıldım ve Atatürk için saygı duruşunda bulundum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Atatürk Anıtı önünde toplanan İngilizler'in görüntüsü

-Saygı duruşundan görüntüler

-Duygulu anlar yaşayan İngilizler'in görüntüsü

-Anthony Benham ile röp.

-Mia Benham ile röp.

Haber-Kamera. Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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Tarlasına giren hırsızın saldırısında yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Abdurrahman Arslan (76), tarlasından kabak çalmaya çalışan kimliği belirsiz kişiyi engellemek isterken darbedildi.

Olay, İnegöl ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasına çalışmaya giden Abdurrahman Arslan, tanımadığı birinin kabaklarını çalmaya çalıştığını fark etti. Arslan, hırsıza müdahale etmek isteyince şüpheli kişi, yanında bulunan tüfekle Arslan'a doğru nişan alarak tetiğe bastı. Ancak tüfek tutukluk yaptı. Daha sonra şüpheli kişi, tüfeğin kabzasıyla yaşlı adamın başına vurarak yaraladı. Arslan, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü;

-Yaşlı adamın hastaneye getirilişi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),()

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Kardeşini öldürdüğü öne sürülen ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim



BURSA'da, kardeşi Yunus Emre Akyol'u (9) öldürdükten sonra ilaçlama tankına attığı iddia edilen ağabeyi Ömer Faruk Akyol'un (17) Bursa Çocuk Ağır Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen Akyol, "Kardeşimin cesedi ilaçlama tankında bulundu. Jandarma, 'Senin parmak izin çıktı. Suçu üslenmezsen anneni ve babanı alırız' deyince ayarladığı ifadeyi kabul ettim. Olayla ilgim yok. Izdırapla yaşıyorum. Kardeşimin cenazesini göremedim" dedi.

Olay, 31 Temmuz'da, Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Akyol'un akşam olmasına rağmen eve gelmediğini fark eden ailesi, jandarmaya başvurdu. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ve arama- kurtarma ekipleri, Akyol'u 2 kilometrelik alanda 6 saat aradı. Akyol ailesine ait evin bahçesindeki ilaçlama tankının içine bakan ekipler, çocuğun cansız bedenini buldu. Ekipler, Yunus Emre'nin ağabeyi Ömer Faruk Akyol'u, çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına aldı. Ömer Faruk Akyol, ifadesinde, kardeşini öldürerek, ilaçlama tankına attığını söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Akyol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'AYARLANAN İFADEYİ KABUL ETTİM'

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın dosyası, sanık Ömer Faruk Akyol'un yaşı küçük olduğu için 'görevsizlik' kararıyla yeni kurulan Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Akyol'un ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Ömer Faruk Akyol'un annesi Yasemin Akyol (36), babası Hüseyin Akyol (41), sanık avukatları Beytullah Çakır ve Esma Aydın ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Gizem Yılmaz katıldı. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen Akyol, şunları kaydetti:

"Olay günü, tarlada işlerle ilgilendim. Gece eve geldiğimde annem, kardeşimi sordu. Ben de en son öğlen gördüğümü söyledim. Bir süre kardeşimi aradık; ancak bulamadık. Gece saatlerinde kardeşim tankın içinde bulundu. Jandarma komutanı, beni evin yakınında bulunan petrol istasyonuna çağırdı. Annem hastaneye kaldırılmıştı, babamı da jandarma arabasına koymuşlardı. Ben de tek başıma petrol istasyonuna gittim. İsmini Y.A. bildiğim jandarma komutanı, suçu benim işlediğimi iddia ederek, baskı yaptı. Bana 'Tankın üzerinde parmak izin var, bu olayı sen yaptın' diye söylemişti. 'Kabul etmediğin takdirde anneni ve babanı alırız' diye söylemişti. Ben de olayı kendi ayarladığı ifade gibi kabul etmek zorunda kaldım. Savcının yanında ifadem alınırken, komutan da yanımızdaydı. Baro avukatı da sadece pişman olduğumu söylememi istedi. Benim olayla ilgim yoktur. Ben bundan dolayı ızdırapla yaşıyorum. Kardeşimin cenazesini göremedim. Tahliyemi istiyorum."

Hakimin, kardeşinin ilaçlama tankı içinde bulunmasıyla ilgili sorusu üzerine Akyol, "Tank bahçelere ilaç atmak için kullanılır. Kardeşim daha önce tanka hiç girmemişti. Tank babama ait. Kardeşimi kimin bulduğunu bilmiyorum. Biz kardeşimi arıyorduk. Kardeşimin tank içinde neden bulunduğunu bilmiyorum" dedi.

AVUKAT: OLAYIN KURGU OLMASI, KUVVETLE MUHTEMEL

Duruşmada söz alan avukat Beytullah Çakır ise "Müvekkilimizin savunmasında geçen Y.A. isimli komutanın daha önce Mudanya 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde suç dosyasında yargılanan kişiyi yönlendirdiğine dair delilleri dosyaya ibraz ettik. Bu kişi, 'İlaçlama tankında parmak izin çıktı, annen ile babanı alırsak tutuklanırlar' diyerek, suçu işlemiş gibi göstermiştir. Otopsi raporunda, ölü muayene tutanağında herhangi bir darp cebir izi yoktur. Tankın içine oturtması mümkün değildir. Olayın kurgu olması, kuvvetle muhtemeldir. Adli kontrol veya tahliyesini istiyoruz" diye konuştu.

BABA AKYOL: OĞULLARIM ARASINDA KAVGA YOK

Anne Yasemin Akyol da oğlu Ömer Faruk'un, kardeşi Yunus Emre'yi çok sevdiğini, böyle bir şey yapmasının mümkün olmadığını söyledi. Baba Hüseyin Akyol ise "Yunus Emre'nin kaybolduğunu öğrenince hep birlikte aradık. İki oğlum arasında kavga yoktur. Jandarma ilk önce oğlumdan bilgi almıştır. Oğlum Yunus Emre'nin tankın içine girip, kapağını kapatması da mümkün değildir. Eğer çocuklarım kavga etmiş olsaydı komşularım duyabilirdi. Olay nedeniyle şikayetçi değilim" diye konuştu.

SANIK İLE KARDEŞİNDEN ÖRNEKLER İNCELENECEK

Tanıkların dinlenmesinden sonra mahkeme heyeti, Ömer Faruk Akyol'un tutukluluk halinin devamına, Yunus Emre Akyol'dan otopsi sırasında DNA analizi yapılmak üzere elde edilen materyal ve sanıktan alınacak örnekler ile inceleme yapılmasına, Gürsu Jandarma Karakolu'nda görevli Y.A. isimli komutanın dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()

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Rus çalışanları eğitim semineri tamamlandı

Rusya'nın bilgi teknolojisi ve finansal hizmet şirketlerinden CityLife, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bin 500 çalışanına hizmet içi eğitim verdi. Eğitim düzenlenen gala gecesiyle sona erdi.

Manavgat'ın Kızılağaç Turizm Bölgesi'nde bulunan Starliht Resort Hotel'de bir hafta süren eğitimde, teknolojideki son gelişmeler, şirketin gelecek yıla dair hedefleri çalışanlarla paylaşıldı. Eğitime katılan şirket çalışanları, Manavgat Şelalesi ve Side gibi tarihi ve turistik yerleri gezerken, Beşkonak Turizm Bölgesi'nde rafting yaptı. Eğitim, düzenlenen gala gecesiyle sona erdi. Yerli ve yabancı sanatçıların yer aldığı aldığı gala gecesinde sahne alan oryantal ekibi, Rusları hayran bıraktı.

CityLife kurucularından Elena Michenka yaptığı açıklamada, şirketin kuruluşu ve çalışmaları anlattı. Türkiye'yi sevdiklerini belirten Michenka, bu seneki eğitim çalışmasının nerede olması konusunda şirket çalışanları arasında anket yaptıklarını ve çok büyük farkla Antalya'nın çıktığını söyledi.

Elena Michenka, “Rusya'da herkes Antalya'yı mutlaka görmek istiyor. Antalya'da tatil yapmak istiyor. Bizde çalışanlarımızın bu isteğini geri evirmedik, bu seneki çalışmamızı burada yaptık. Binbeşyüz personelimize aynı anda eğitim verdik ki, bu bizim için çok önemliydi. Çalışanlarımız, eğitimi ve tatili aynı anda yaptı. Çok memnunuz" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK

Mithat ABAKAN/MANAVGAT()

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'50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabı, 50 çeşit peynirle tanıtıldı

Balıkesir'in yöresel peynirlerinin kayıt altına alındığı, Dünya Yemek Kitapları Yarışması’nın 'peynir ve süt' kategorisinde Almanya, Kanada ve Fransa'nın bulunduğu 12 finalist arasında birinciliğe ulaşan ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ adlı kitabın tanıtım toplantısı yapıldı.

Balıkesir'in yöresel peynirlerinin kayıt altına alındığı ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabının tanıtımı Sındırgı Belediyesi’ne ait kışla Müze Han Butik Otel’de gerçekleştirildi. ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı, UNESCO Gastronomi alanında yaratıcı şehir unvanına sahip Çin'e bağlı Özerk Yönetim Bölgesi Makao'da gerçekleştirilen, Dünya Yemek Kitapları Yarışmasında (Gourmand World Cookbook Awards 2019) Almanya, Kanada ve Fransa'nın da bulunduğu ‘peynir ve süt’ kategorisinde 12 finalist arasından dünyanın en iyisi seçilmişti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle merkez ve ilçeler genelinde araştırmalar yapan yazarlar Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından hazırlanan kitap, birinci olmasının ardından ‘winner’ etiketiyle basılmaya hak kazandı. Kitapta, Balıkesir'in süt ürünlerindeki kültür ve gelenekleri, köklü geçmişi ile peynir zenginliği kayıt altına alınırken, özellikle yok olmaya yüz tutan yöresel peynirlere de yer verildi.

‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı tanıtım toplantısına Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, Sındırgı Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Yavaş, ilçe belediye başkan ve vekilleri, daire başkan ve müdürleri ve vatandaşlar katıldı. ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabının hazırlanış aşamaları ve Balıkesir’in peynirlerinin anlatıldığı video gösteriminin ardından konuşmalara geçildi.

YAVAŞ: İLK AŞAMA TAMAM

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı tanıtım toplantısına ev sahipliği yapan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Bugün 50 peynirli şehir Balıkesir'in tanıtım toplantısı için burada toplandık. Birincisi şu ki, Balıkesir'in geleceğini, Balıkesir'in güzelliklerinin farkında olabilmek ve bu işle ilgili böyle bir yola çıkabilmek İşlerin en zoruydu. İlk aşama Allah’ın izniyle tamamlandı. Sonrası çok daha iyi olacaktır. Balıkesir'in dağı ayrı bereket, ovası ayrı bereket. Her bir ilçesi farklı bir güzelliklere sahip. Balıkesir'in peynirleri müthiş, bunu hepimiz biliyoruz ama bunları tanıtmak aklımızın ucuna gelmezdi. Niye, biz kendi kendimize yetiyoruz. Satmada da sıkıntımız yok. Köylülerimiz butik üretimler yapıyordu. Ama artık markalaşarak, yeni istihdam sahaları oluşturarak ilerlemeyi hedefliyoruz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, 4 yıl önce başlanan çalışmaların karşılığının alındığını ve son derece heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti. Balıkesir’in Türkiye'nin mandırası lakabına layık görüldüğünü kaydeden Tüzün, peynir hikayesini paylaşmak ve tanıtım toplantısı sayesinde peynirin hazırlanış sürecinin anlatılması ve üretici ile tüketiciyi buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

'BALIKESİR’İN GEL GELLERE İHTİYACI VAR'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise Balıkesir’i tanıtmak için bu çalışmayı başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Edip Uğur’a ve yazarlar Neşe Aksoy Biber ile Berrin Bal Onur'a teşekkür etti. Başkan Yılmaz, "Yazarlar, şimdiye kadarki birikimlerini Balıkesir'de zirveye ulaştırdılar ve dünyanın yarıştığı bir yerde, bizim ürünlerimize verdikleri değerle ödül aldılar. Bizleri de onurlandırdılar. Çünkü gerçekten büyük bir iliz, 20 ilçemiz var. Her ilçemizin de kendine göre ayrı iddiası var. Her iddiası olan ilçemizin de tanıtıma ihtiyacı var. Yani bir marka altında bir şehri tanıtmamız çok kolay değil. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Değerlerimizi kaybetmeden, sanayi devriminin getirdiği endüstriyel gıda üretiminde önceki lezzetlerimizi koruyup, bunların üretim aşamalarını, tabii ki küçük butik yerlerde koruyarak, katma değeri yüksek bir şekilde dünya pazarına sunmanın yollarını arıyoruz" dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin değerleri ile ilgilendiğini ve tüm kurum ve kuruluşlar ile birlikte Balıkesir’in değerlerini Türkiye'ye ve Türkiye insanına tattırmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber, kitabın hazırlanışındaki çalışmalar ve aşamalar hakkında konuklara bilgi verdi. Katılımcılara yöresel firmaların kurduğu stantlarda Balıkesir’in 50 çeşit peyniri tanıtılarak, ikramda bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Peynir Stantlarından genel ve detay görüntüler

-Halk oyunları gösterilerinden detay görüntü

-Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş konuşması

-Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal kalkınma Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün konuşması

-Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz konuşması

-Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı konuşması

-Peynirlerden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/SINDIRGI(Balıkesir), ()

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İnek arazide 5 metre aşağı düştü, sedye ile 1 kilometre taşındı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, arazide yaklaşık 5 metre aşağı yuvarlanan 5 aylık gebe inek AFAD ekiplerince kurtarıldı. Ahşaptan yapılan sedyeye konulan inek 11 kişi tarafından 1 kilometre uzaklıktaki köye taşındı.

Kurucaşile Karaman köyünde yaşayan Erkan Küheylan, 5 aylık gebe ineğini otlaması için Curunlu mevkiine saldı. Burada otladığı sırada 5 metre aşağıya yuvarlanan inek, ağaçlara takıldı. Mahsur kalan ineği kurtaramayan Erkan Küheylan, gece ineğin yanında bekledi. Sabah saatlerinde Erkan Küheylan durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bildirdi. Ekipler ilk yaptıkları inceleme sonrasında ineğin teknolojik ekipmanlarla kurtarılamayacağını tespit etti. Bunun üzerine ekipler köylülerin de yardımıyla ağaçtan sedye yaparak, ineğin olduğu bölüme indirdi. Sedyeye yatırılan inek, iple sedyeye bağlandı. İnek, yaklaşık 1 kilometre boyunca 11 kişi tarafından sedyenin çekilmesiyle köye getirildi. 6 saatlik çalışma sonucu kurtarılan inek veteriner kontrolünden geçirilerek sahibine teslim edildi. Erkan Küheylan, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İneğin sedye ile ormanlık alanda taşınması

HABER: Ayhan ACAR/BARTIN, ()