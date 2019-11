DHA YURT BÜLTENİ - 15

Kamışlı'daki petrol kuyuları çevresinde bu kez ABD'liler devriyede

ABD askerleri, Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Rus askeri polisleri, dün bu ülke bayrağının bulunduğu 2 zırhlı personel taşıyıcıyla Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarındaki sınır bölgesinde yer alan Rımelan petrol kuyuları ve şantiyesi çevresinde devriyedeyken görüldü. Aynı bölgede bugün de ABD askerleri görüldü. ABD askerlerini taşıyan ve aynı ülke bayrağının bulunduğu 5 zırhlı araç, petrol kuyuları ve şantiye çevresinde devriye dolaşırken görüldü. Nusaybin'den görülen araçlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

Petrol kuyuları

ABD zırhlı araçları

Araçların devriye atması

Muhabir anonsu

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin)

Cep telefonu tartışması yüzünden eşi ve kendisinin boğazını jiletle kesti

Konya'da Suriye uyruklu Hasmet El A., cep telefonu nedeniyle tartıştığı eşi Engame A.'nın jiletle boğazını kesti. Ardından kendi boğazını keserek intihara kalkıştı. Kanlar içinde kalan Engame A., komşularından yardım isteyerek canını kurtardı. Yaralı çift, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi 17038 Sokakta meydana geldi. 2 çocuk babası Hasmet El A. ile eşi Engame A. arasında cep telefonu nedeniyle tartışma çaktı. Tartışmada sinirlerine hakim olamayan Hasmet El A., eşi Engame A.'nın boğazını jiletle kesti. Ardından da kendi boğazını keserek intihara kalkıştı. Kanlar içinde kalan Engame A., evden kaçıp komşularından yardım isteyerek canını kurtardı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hasmet El A. ile ailesinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

- Hasmet El A.'nin yerde yatması

- Sağlık görevlilerinin müdahalesi

- Ambulansa alınması

- Genel ve detay

Haber- kamera: Mehmet IŞIK KONYA

Bayburt'ta, yanan 7 ev ve 2 ahırdan geriye enkaz yığınları kaldı

Bayburt'un merkeze bağlı Mutlu köyünde çıkan yangında alevlera teslim olan 7 ev ile 2 ahırdan geriye enkaz yığını kaldı.

Merkeze bağlı Mutlu köyündeki bir evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler, bitişikteki ev ve ahırlara sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, 7 ev ile 2 ahır yandı. Yangının elektrik panosundaki kabloların şase yapması sonucu çıktığı belirtildi. Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri, ev ve ahırlardan geriye kalan enkazı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de köye gelerek vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Görüntü Dökümü

-Yangın enkazı drone görüntüsü

-İş makineleri çalışması

-Röp ve detaylar

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2,5 kilo esrar ile 6 av tüfeği ele geçirilirken, 6 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Pütürge'de uyuşturucu ticareti yapan ve üretenlere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda 2,5 kilo esrar, 110 kök kenevir, 100 gram kenevir tohumu, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı, 53 kurusıkı mermisi, 102 av tüfeği fişeği ve 10 tabanca mermisi ele geçirdi. Uyuşturuculara ve silahlara el koyan jandarma ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

- Operasyon

- Yaşlı adamın gözaltısı

- Uyuşturucudan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

Uğur Yücel ile seyirci arasında güldüren diyalog

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Öğle Sohbetleri'ne konuk olan yönetmen ve oyuncu Uğur Yücel ile bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Yaşlı kadının, "Niye kendini bıraktın oğlum Uğur, bu saçının başının hali ne?" serzenişi, salondakileri güldürdü.

56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Öğle Sohbetleri'nin konuğu, yönetmen ve oyuncu Uğur Yücel oldu. AKM Perge Salonu'ndaki söyleşiyi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yanı sıra, sanatseverler izledi.

Aslında komedyen olmadığını belirten Yücel, mecburen komedyenlik yaptığını söyledi. Yücel, "Böyle bir hedefim olmadı. Çocukken her şeyi taklit edebiliyordum. Tiyatrodan para kazanamadım. Şovmenliği denedim ve iyi olduğumu gördüm. Şovmenlikte gecede 5 bin lira kazanıyordum, tiyatroda ayda 1200 lira alıyordum. Paraya kapıldım" dedi.

'HAYATI PUSLU GÖRDÜM'

Hayatta bir sürü şeyi ihmal ettiğini aktaran Uğur Yücel, "Oyuncu tatminliği gibi dertlerim yok. Rol beklemem. Oynama isteğim hiç olmadı. Tutkum yok bir şeye. Çocuk yaşta aydınlandım. Ama kendime hiç değer ve anlam veremedim. Anne ve babamın benden önce ölecek olduğu düşüncesi beni hep kederlendirdi. Hayatı puslu gördüm, sağlıklı bir şey değildi. Çocuk yaşta büyüklerimin yok olacağı kederiyle yaşadım. Gizliden gizliye adlandıramadığımız duygulara sahibiz. Bu savaşlar neden, hepimiz öleceğiz. Fenikeliler bile kalmamış dünyada. Belki 200 yıllar sonra toprağın bile anlamı kalmayacak" diye konuştu.

'AKLI BAŞINDA BİRİ DEĞİLİM'

Çocukken içe kapanık olduğunu kaydeden Uğur Yücel, çocukluğunda bir tür Asperger Sendromu olduğunu söyledi. Yücel, dertli bir çocuk olduğunu ve bunu kimsenin bilmediğini anlattı. Kendini şimdi de sağlıklı bulmadığını kaydeden Yücel, "O yüzden televizyonlara konuşmak istemiyorum. Aklı başında biri gibi konuşmuyorum" dedi.

YAŞLI KADINLA DİYALOG GÜLDÜRDÜ

Soru sormak için söz alan bir seyircilerden yaşlı bir kadının Yücel'e serzenişte bulunması gülüşmelere neden oldu. Yaşlı kadın, "Sen dünkü çocuksun, niye kendini bıraktın oğlum Uğur, daha gençsin. Bir tane dizi çevirdin, onu da çok beğendim. Canım Ailem ne güzeldi. Şimdi hep film, film. 15 liraya sinema bileti satıyorlar, emekliyiz gidemiyorum" dedi. Uğur Yücel ise kendi filmlerine yaşlı kadına 4 davetiye göndereceğini söyledi. Yaşlı kadın bu yanıtın ardından yeniden söz alarak, "Her sinemaya gidemiyorum. Bizim mahalledeki sinemaya gel. Orduevinde buluşalım. Sen dizi çek. Diziyle her hafta seni beklemek çok güzel. Benim 5 yıllık ömrüm filan kaldı, ne yaparsan yap ama dizi çek. Saçın başın niye bozuk" diye konuştu.

DÜNYANIN DERDİNE YANAN KALMADI

Tek kişilik oyununun adının neden 'Azınlıkta Kaldık' olduğu sorusuna ise Yücel, "Eksik ve yalnız hissettiğim için bu adı kullandım. Yalnız kendi memleketin derdine değil, dünyanın derdine yanan adam kalmadı" karşılığını verdi.

Görüntü Dökümü

-Toplantı salondan detay görüntüler

-Uğur Yücel'in konuşması

Haber: Hasan Demirbaş- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA

2 yaşındaki Adem çakmakla oynarken perdeleri tutuşturdu

Konya'da evde çakmakla oynayan Adem Uçar'ın (2) perdeleri tutuşturması sonucu yangın çıktı. Dumandan etkilenen Adem Uçar, annesi Fadime Uçar ve kardeşi Ömer Asaf Uçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Güzelyurt Sokaktaki iki katlı müstakil evin birinci katında meydana geldi. Adem Uçar, evde çakmakla oynadığı sırada perdeler tutuştu. Alevler kısa sürede odayı sardı. Durumu fark eden anne Fadime Uçar, müdahale edip söndürmek istedi. Başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen Fadime Uçar ile oğulları Adem Uçar ve Ömer Asaf Uçar, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

- Evin dışından detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA

