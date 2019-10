DHA YURT BÜLTENİ - 15

Sosyete Pazarı'nda esnaf arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir pazaryerinde esnaflar arasında çıkan alacak-verecek kavgasında 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Kavgaya karıştıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Kuşpınar Mahallesi'ndeki Sosyete Pazarı olarak bilinen semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre pazarda esnaflık yapan iki grup arasında alacak-verecek meselesinden kavga çıktı. Esnafların birbirine girdiği tekmeli, yumruklu ve bıçak kullanılan kavgada, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga pazarda alışveriş yapan bazı vatandaşları da korkuttu. Kavgada bıçakla bacağından yaralanan Mehmet A. ve darp sonucu yaralanan Kazım Y. ile Zeynep E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgaya karıştıkları ileri sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Pazaryerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntüler

- Şüphelilerin gözaltına alınması

- Yaralı bir kişinin ambulansa bindirilmesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN -Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

===================

Servis minibüsü, kaldırımdaki öğrencilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

GÖRGÜ TANIĞI: ÖLEN ÇOCUĞU MİNİBÜSÜN ALTINDAN ÇIKARDIK

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servis minibüsünün kaldırımda yürüyen İskender Şimşek'in (15) ölümüne, 2 öğrencinin de yaralanmasına neden olduğu kazanın görgü tanığı Birol Yenitürk, 'ya konuştu. Kaza sırasında çalıştığı durakta olan taksici Yenitürk, "Sesi duydum. Bir çocuğun kaldırımdan fırladığını gördüm. Çocuğa doğru koştum. Çocuk ayakları kıvrılı bir şekilde yatıyordu. Kımıldamamasını söyleyip su verdim. Sonra ileride İskender Şimşek’in de minibüsün altında kaldığını fark ettik. Herkes minibüsü kaldırmak için kaza yerine koştu. Şimşek’i minibüsü kaldırarak, altından çıkardık ama rahmetli olmuştu. Çocuk kanlar içinde yatıyordu. Servis şoförü ise ‘Yandım’ diye bağırıyordu" dedi.

'MİNİBÜS SÜRATLİYDI'

Kazada öğrencilerin hiçbir hatası olmadığını söyleyen Yenitürk, “Servisin içindeki öğrencilerde hiçbir şey yoktu. Sadece kapı açılamadığı için panik oldular. Öğrencileri minibüsün arka kapısından çıkardık. Araç da biraz sürat vardı. Çünkü buradaki demir direği devirdi. Direği devirince çocuğun biri fırladı biri de altında kaldı. Çocuklarda hiçbir suç yok. Kaldırımda nizami şekilde yürüyorlar. Benim tahminimce servis şoförü ya uyudu ya da başka bir şeyle meşgul oluyordu. Çünkü şoför panik halindeydiö diye konuştu.

Kazanın ölen İskender Şimşek ile beraberindekilerin okula gitmek için yürüdükleri sırada yaşandığı öğrenildi.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/MUDANYA (Bursa), ()

Görüntü Dökümü

------------------------

-Kaza yerinden detaylar

-Görgü tanığı röportajı

Süre: 03.09 Boyut: 352 MB

Haber: Muammer İRTEM-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()

=======================

Fethiye'de kadın arkadaşını öldürdü, İstanbul'da polise teslim oldu



MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Hasan Aydın (36), villasında birlikte alkol aldığı kadın arkadaşı Asena Ercan'ı (27) elleriyle boğarak öldürdü. Hasan Aydın, olayın ardından gittiği İstanbul'da polise teslim olup, suçunu itiraf etti.

Olay, 28 Ekim gecesi Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İnternet üzerinden tatilcilere villa kiralama işi ile uğraşan Hasan Aydın, ilçede yaşamak için villa arayan Asena Ercan ile tanışıp, arkadaş oldu. İstanbul’dan ilçeye gelen Asena Ercan, Hasan Aydın ile birlikte villada alkol almaya başladı. Bir süre sonra Ercan ve Aydın arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Aydın, genç kadını elleriyle boğarak öldürdü.

İSTANBUL'DA POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından Hasan Aydın, İstanbul'a gitti. Aydın, dün Maltepe Polis Merkezi'ne giderek, Asena Ercan'ı elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. Hasan A.'nın polise verdiği ifadesinde, "İstanbul'dan gelen kadın arkadaşım Asena ile kaldığım villada 28 Ekim gecesi içki içtik. Aramızda tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışmamız kavgaya dönüştü. Sinirlerime hakim olamayıp, boğazını sıkarak, öldürdüm. Ardından da İstanbul'a geldim" dedi.

VİLLADA CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine polis, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Hasan A.'nın Ölüdeniz Mahallesi, Ovacık mevkisindeki villasına giden jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde ikinci katta Asena Ercan'ın cesediyle karşılaştı.

Herhangi bir iş yapmadığı belirtilen Asena Ercan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Öldürülen Asena Ercan'ın fotoğrafı

-Cinayeti işleyen Hasan Aydın'ın fotoğrafı

-Olayın yaşandığı villanın dışarıdan görüntüsü

Haber - Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

=========================

Ağabeyinin eşine baltayla saldırdı, 18,5 yıl hapisle yargılanıyor

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, Leyla Köse’yi(50) balta ile saldırarak ağır yaralayan kayınbiraderi Savaş Köse’nin(40) 18,5 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı.

Olay, geçen 21 Ağustos’ta Çaycuma'ya bağlı Gökçetabaklar köyünde meydana geldi. Emekli maden işçisi Turgut Köse (54) ile evli olan 3 çocuk annesi Leyla Köse, evine gittiği sırada aracıyla yolunu kesen kayınbiraderi Savaş Köse’nin baltalı saldırısına uğradı. Leyla Köse, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Leyla Köse, kızının yanına yerleşti. Jandarma tarafından gözaltına alınan Savaş Köse, ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Çaycuma Başsavcılığı’nın kararıyla tekrar gözaltına alınan Savaş Köse, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Savaş Köse hakkında, ‘silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama’, ‘Silahla tehdit’ suçlarından 18,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savaş Köse ve ağabeyi Turgut Köse hakkında da olayın ardından ettikleri kavga nedeniyle birbirilerine karşı ‘kasten yaralama’ suçundan dava açıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Çaycuma Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianame sonrası tutuklu sanık Savaş Köse bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Savaş Köse’nin yanı sıra Leyla Köse ve avukatlar katıldı. Duruşmada ifade veren Savaş Köse, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme başkanı, Savaş Köse’nin tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

LEYLA KÖSE: 'ADALETE GÜVENİYORUM'

Adliye çıkışı konuşan Leyla Köse ise sanığın üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini anlatarak, “Adalete güvendiğimiz söylemiştim. Hakimin verdiği karar saygı duyuyorum. Tutukluluk halinin devamına karar verdi. İnşallah cezasının verileceğini ümit ediyorum. Duruşma ertelendi.ö dedi.

Görüntü Dökümü

-Leyla Köse’nin adliyedeki görüntüsü

-Adliye çıkışı konuşması

-Arşivdne olay sonrası yataktaki görüntüsü

-Yüzündeki izler ve kolundaki alçı

-Savaş Köse’nin fotoğrafı

Süre: (1:39) Boyut: (184 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),()

====================

Kucağında bebeğiyle zeybek oynayan anne, Türkiye'nin ilgi odağı oldu

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 2 bin kişinin aynı anda zeybek oynadığı etkinliğe katılarak 7 aylık bebeğiyle birlikte zeybek oynayan Ece Hekim (31), görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ilgi odağı oldu. Bebeği Can'ın zeybek sırasında kucağında çok mutlu olduğunu söylen Hekim, "Böyle bir organizasyonun içinde yer almak çok gurur verici bir şey. Oynarken de kalbim güm güm attı, videonun yayılmasından sonra da çok heyecanlandım, duygulandım ve mutlu oldum" dedi.

Ödemiş'te Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde, Ödemiş Belediyesi, Ticaret Odası ve Kaymakamlığın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı. Görüntüleri tüm Türkiye tarafından büyük ilgi gören etkinlik için birkaç hafta öncesinden çalışmalara başlayan Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri, gönüllü 2 bin kişiye ulaştı. Gönüllüleri gruplara ayırarak, Ödemiş'teki okullarda, bahçelerde, çeşitli alanlarda provalar yapan öğreticiler, 29 Ekim'e hazırlandı. Gerekli izinleri aldıktan sonra Saraçoğlu Caddesi'nin trafiğe kapanmasından sonra caddeye dizilen 2 bin kişi, 450 metrelik bir sıra oluşturdu. Saat 9.30'da müziği duymalarıyla birlikte zeybek oynamaya başlayan grup, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep beraber yaşadı. Bu heyecanlı anlarda en çok dikkat çeken ise, kucağındaki kanguru bebek askısının içinde 7 aylık bebeği Can ile zeybek oynayan Ece Hekim oldu. Bebeğinin kendisine çok düşkün olduğunu ve bir an olsun ondan ayrılmadığını söyleyen Hekim, "Bu etkinliği duyunca çok heyecanlandım ve oğlumla birlikte katılmak istedim. Çünkü o benimle mutlu, bana çok düşkün. Benim kucağımda çok sakin ve uslu, başkasına gittiğinde hemen mızmızlanmaya başlıyor. Sosyal yaşamımızda mutlu olduğu, rahat olduğu her yerde bizimle birlikte, yapışık yaşıyoruz. İki gün boyunca provalarda da bizimle birlikteydi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık, gayet keyifliydi. Hatta diz vurduğumuz yerlerde o da bizimle bağırdı. İki günlük provadan sonra da bayramda yerimizi aldık. Orada da hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kanguruda çok rahattı, ellerimle tutmadan rahat hareket ettim. Hatta gösteriden sonra eve dönüş yolunda kangurunun içinde uyudu. 4 yaşındaki kızım Nil'in de zeybeğe katılmasını istedim, fakat senkronizasyonu sağlamak adına 12 yaş altı çocukları almıyorlarmış. Böyle bir organizasyonun içinde yer almak çok gurur verici bir şey. Oynarken de kalbim güm güm attı, videonun yayılmasından sonra da çok heyecanlandım, duygulandım ve mutlu oldum" dedi.

'BU KADAR ETKİ YARATACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİK'

Organizasyonu nasıl planladıklarını anlatan Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Müzik Öğretmeni Bedirhan Diyarbakırlı ise şunları söyledi:

"Eğitmen arkadaşlarımla birlikte odamızda yaptığımız toplantıda bir hayal kurduk, Cumhuriyet coşkusuna yaraşır bir etkinlik planlamaya çalıştık. Bunu 7'den 77'ye tüm halkın katılımıyla yapmak istedik ve gerçekleştirdik. Çok da güzel olduğunu düşünüyoruz. Kararımızı aldıktan sonra resmi kurumlara başvurumuzu yaptık, kaymakam beyimizin vermiş olduğu olur ile süreç başladı. 80 bin nüfuslu Ödemiş ilçesinin 2 bini bizimle oradaydı. Büyük bir katılım oldu, hedeflediğimiz sayının çok üstüne çıktık. Açıkçası biz etkinliğin bu kadar büyük bir etki yaratacağını düşünmemiştik. Ama inanıyorum ki bizim birleşmeye ihtiyacımız varmış. Tüm Türkiye hatta ülke dışından da güzel geri dönüşler oldu."

Etkinliğe 2 yaşındaki ve 7 yaşındaki oğullarını da getirip, eşiyle birlikte zeybek oynayan Osman Bozkurt, "Sabahın erken saatlerinde o caddedeydik. Heyecanlıydım, bir taraftan ailemle birlikte orada olmak gurur vericiydi. 2 yaşındaki oğluma da zeybek kıyafeti giydirmiştik. Mutluyuz, bir öncülük oldu bence. Umarım bundan sonra da bu tür etkinlikler devam eder" şeklinde konuştu.

Halk Eğitim Merkezi halk oyunları eğitmeni Arzu Bengi provaların keyifli geçtiğini belirterek, "Stadyumda bayramdan önceki Perşembe gecesi tüm Ödemiş zaten zeybek oynuyordu. 29 Ekim günü sabaha karşı 4'e kadar caddede numaralandırma yaptık. Çok keyifliydi. Aslında bu kadar kişiyi bir araya toplamak zordu, fakat her zorluğun sonu böyle güzel bittiği için ve bunu yürekten hissettiğimiz için bize hiç zor gelmedi. Ben orada zeybek oynarken saçımın dibinden ayak avucuma kadar titrediğimi hissettim. Çok özel bir duyguydu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Halk eğitim merkezindeki eğitmenlerden detay görüntü

- Anons

- Ece Hekim ile röportaj

- Ece Hekim ve bebeğinden detay görüntü

- Eğitmenlerle röportaj

- Provalardan görüntü

- Bayram günü yapılan gösteriden görüntü

Haber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Kadir ÖZEN/İZMİR , ()

======================================