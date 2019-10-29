DHA YURT BÜLTENİ-15

Cumhurbaşkanından İzmir'e telefon bağlantısı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla bağlandı. Erdoğan, "Malum DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin kendisini öldürme haberini aldık. Burada, özellikle gerek DEAŞ gerek PYD/ YPG, tüm bunlarla birlikte teröre karşı yapılan mücadelede adeta bugün bir dönüm noktası olmuştur. Stratejik ortaklar, bundan sonraki süreçte aynı hassasiyeti göstererek terör örgütleriyle değil, stratejik ortaklarıyla hareket etmeyi kendilerine gaye edinirlerse inanıyorum ki çok daha isabetli neticeler alınacaktır." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, bugün bir otelde İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenledi. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile AK Parti milletvekilleri katıldı. Etkinlik sırasında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Telefon bağlantısı yapan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sürecinde sayılı saatleri takip ettiklerini ve ilk mutabakatta 120, ikinci mutabakatta ise 150 saatlik bir sürecin içerisinde olduklarını ifade ederek, "Malum DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin kendisini öldürme haberini aldık. Burada, özellikle gerek DEAŞ gerek PYD/YPG, tüm bunlarla birlikte teröre karşı yapılan mücadelede adeta bugün bir dönüm noktası olmuştur. Stratejik ortaklar, bundan sonraki süreçte aynı hassasiyeti göstererek terör örgütleriyle değil, stratejik ortaklarıyla hareket etmeyi kendilerine gaye edinirlerse inanıyorum ki çok daha isabetli neticeler alınacaktır." diye konuştu.

'2023'E ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMAMIZ GEREKİYOR'

Konuşmasında salondaki partililere seslenen Erdoğan, AK Parti teşkilatı olarak İzmir'de çok daha farklı bir çalışmanın içerisine girilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, şunları söyledi:

"Ana kadememizde, kadın kollarımızda, gençlik kollarımızda bundan böyle rehavete kapılma gibi bir durumumuz, lüksümüz olamaz. Çok yoğun bir çalışmanın içerisinde bu kongrelerimizi gerek ilçe, il, kadın ve gençlik kolları ile ana kademe, ardından da büyük kongreye hazırlanmamız ve büyük kongre ile çok güçlü mitinglerle inşallah artık farklı bir çıkış yapmak 2023'e çok daha güçlü bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Sormam gereken şey şu; buna hazır mıyız. İnanıyorum ki, kapı kapı dolaşmak suretiyle sandık yönetimlerine varıncaya kadar çok ciddi çalışmalar yapmak suretiyle inşallah İzmir'imizde atacağımız adımlar, bize gerek 2023 gerek başkanlık seçimlerinde gerek parlamentoda farklı neticeler getirmeli. Ardından da 2024'te artık İzmir yerel seçimlerini kesinlikle almalıyız. İlçelerde saygı duyulan insanları bulmak suretiyle bu adımları atmamız lazım. Hiçbir falsoya asla bizim prim vermememiz lazım. Bizler bu noktada fire vermeden teşkilatı oluşturup, buna göre de teşkilatlarımızla herkesin adeta saygı duyacağı ekiplerle 2023'e emin adımlarla yürümemiz lazım. Böyle anlamlı bir günde şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün de bir şehidimiz var malum. Gazilerimize şifalar temenni ediyorum. Her zaman olduğu gibi sağdan soldan dedikodulara bakmadan, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız' diyerek yola devam edeceğiz."

'AÇIK SEÇİK BİR ŞEKİLDE YALAN SÖYLEMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile AK Parti milletvekilleri başkanlığın faaliyet raporlarını dinledi. Daha sonra Hamza Dağ, Kıbrıs'ta yayımlanan bir gazetede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarına ilişkin, "Kıbrıs milli bir konudur. Kıbrıs öyle birtakım ifadelerle sağa sola çekilebilecek, birilerine yaranmak için bazı ifadeler kullanılabilecek bir konu değildir. Aynı zamanda İzmir'e ve Türkiye'ye büyükşehir belediye başkanı açık seçik bir şekilde yalan söylemiştir. Çünkü 15 gün önce vermiş olduğu röportaja '3 sene önce verdim' diyerek yalan söylemiştir." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Telefon bağlantısından görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()

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Av tüfeğiyle vurulmuş bulunan 2 kadın, intihar etmiş (2)

6 KİŞİ 'İNTİHARA YÖNLENDİRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Adıyaman'da, boş arazide av tüfeğiyle intihar ettikleri belirlenen Songül Önemli (26) ve Cansu Güven'in (21) cep telefonuna yaptıkları ses kaydında intiharlarından sorumlu olarak tuttukları ve polisin gözaltına aldığı M.Ö., A.Ö.,E.Ö.,İ.Ö.,N.U. ve C.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli 'intihara yönlendirme' suçundan tutuklandı.

ADIYAMAN ()

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Polis memuru not bırakıp intihar etti

KÜTAHYA’da polis memuru olan evli ve 1 çocuk babası Hasan Ç. (32), eşini ve çocuğunu almak için gittiği kayınvalidesinin evinde ‘oğluma iyi bakın’ diye not bıraktıktan sonra beylik tabancasıyla intihar etti.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nde görevli 10 yıllık polis memuru Hasan Ç., Bahçelievler Mahallesi’nde oturan kayınvalidesinin evine eşini ve çocuğunu almaya gitti. Evde çıkan tartışmanın ardından Hasan Ç., evin girişinde beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Hasan Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemede Hasan Ç.’nin cebinden ‘oğluma iyi bakın’ yazılı not çıktı.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Hasan Ç.’nin cesedi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-Mahalledeki apartman

-Sağlık ekipleri

-Cesedin çıkarılması

-Ölen memurun polisi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()-

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Bakan Ersoy: Barış Pınarı Harekatı çok iyi yönetildi (2)

BAKAN ERSOY TURİZM ÇALIŞTAYINA KATILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman'da Türkiye Petrolleri (TP) Turizm Çalıştayı'na katıldı. Çalıştay sonrasında gazetecilere konuşan Bakan Ersoy, "Adıyaman'ı gezdik ve fikir sahibi olduk. Adıyaman'ın sorunlarını dinledik. Çözüm projesi hazırladık üç yıllık projelendirme yapacağız. Özellikle sayın valimiz ve il özel idare ile birlikte projelendirme yapılacak. 2020- 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan bu projelendirmeyi kapsayan özellikle Nemrut Dağı, Kahta Kalesi ve Cendere Köprüsü, eski Kahta Kalenin onarımı gibi bu noktalarda ağırlık verilecek. Nemrut'da biliyorsunuz, uzun zamandır gündemde olan ve çok sorulan raylı sistem projesi var. Projeyi bu sene hızlandıracağız ve UNESCO'da projeyi onaylarsa hızlı bir şekilde yatırımlara başlayacağız. Hayata da geçireceğiz. Su, şu anda taşımalı sistemde yürütülüyor ama aynı proje dahilinde gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Nemrut öncelikli ilgi alanımıza giriyor. Ama bu Perre, özellikle ilgi çekecek noktalarından biri. Adıyaman bütün bunlar bir eylem planı çerçevesinde bir ay içinde bölge valimiz koordinatörlüğünde hazırlanacak. Turizm Bakanlığımızda bu projeler bir daha değerlendirilecek ve yıllık ne kadar bir kaynak gerekiyorsa proje dahilinde biz aktarmaya başlayacağız. 2022'ye kadar her yıl Adıyaman'a turist sayısını arttırarak hak ettiği turizmi yerlerini sahip olacak bir şehir haline getirmeye kararlıyız. Adıyamanlılar da istekli, projemizi hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Ersoy, temaslarının ardından kenetten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Nemrut Dağı

- Bakan Ersoy, Kahta Kalesinde inceleme bulunması

- Bakan Ersoy, harita üzerinden projeleri incelemesi

- Bakan Ersoy, Pirin Perre Antik Kentte incelemede bulunması

- Bakan Ersoy, çalıştay sonrası açıklama bulunması

- Genel ve detay görüntüler

ADIYAMAN ()

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Düğünden sonra Bilecik’e bisikletle geldiler

BİR yıl önce bisiklet turunda tanışarak Bursa’da evlenen Volkan ve Rabia Gür çifti, düğünden sonra damadın memleketi olan Bilecik’e gelin arabası yerine bisikletlerle oluşturulan konvoyla yaklaşık 5 saat pedal çevirerek geldi. İlk tanıştıkları Bilecik şehir tabelası önünde poz veren Gür, çifti düğünlerini belediye bahçesinde pasta keserek kutladı.

Bilecik’te oturan Volkan Gür, geçen yıl düzenlenen Türk kadınının zaferi bisiklet turunda Rabia Gür ile tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten çift, geçen akşam Bursa’da düğün yaparak dünya evine girdi. Düğünün ardından gelin arabası yerine bisikletlerini süsleyen çift ve onlara eşlik eden arkadaşlarıyla birlikte Bursa’dan konvoy halinde yola çıkarak yaklaşık 5 saatte damadın memleketi olan Bilecik’e geldiler. Konfetiler ve bayraklar eşliğinde karşılanan çift ilk tanıştıkları Bilecik şehir tabelası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından ise evliliklerini belediye bahçesinde göbek atıp pasta keserek kutladı. Volkan Gür, ilk kez şehir tabelası önünde tanıştıklarını ve burasının kendileri için çok özel olduğunu ifade ederek, “Geçen yıl bisiklet turunda tanışmıştık, geçen akşam da evlendik. Düğünden sonra sabah bisikletle çıktığımız düğün konvoyumuzla sağ salim Bilecik’e vardık çok şükür. Her şeyin başladığı yer bu nüfus tabelasının olduğu yer. Yaklaşık bundan bir sene önce burada bayrak tesliminde Rabia’nın kalbini çaldım. Yol inişli çıkışlıydı yokuşlarda vardı. Yaklaşık beş saat sürdü yolö dedi.

“BÖYLE BİR SÜRPRİZ BEKLEMİYORDUMö

Gelin Rabia Gür ilk tanıştıkları yere gelinlik ve damatlıkla geldikleri için çok mutlu olduğunu belirterek, “Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Bir yıl önce biz burada bayrak teslim etmiştik. Meğer ben buraya gelin gelecekmişim. Bir yıl sonra kendimi de teslim etmiş oldumö dedi.

Görüntü Dökümü:

-Damatın anne ve babasıyla röp.

-Gelin ve damadın karşılanması

-Arkasındaki bisikletli grup

-Çiftin açıklaması

-Şehir tabelası önünde poz vermeleri

-Bisikletli konvoyun belediye bahçesine gidişi

-Gelin ve damadın oynaması

-Pasta keserek eğlenmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,()-

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2'nci Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali başladı

ÇANAKKALE'de, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali', yaklaşık 8 ülkeden 450 dansçının katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulübü'nce (ÇAFAD) organize edilen ve bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Troya Halk Dansları Festivali, Kordon Boyunda gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Türkiye, Romanya, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Burundi gibi ülkelerden yaklaşık 450 dansçının katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından, dansçılar kendi ülkelerine özgü dans gösterilerinden kısa bir bölümünü Morabbin Parkı'nda sahneledi. Renkli görüntülere sahne olan dans gösterilerini halk ilgiyle izledi.

Festival, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kordon Boyu'nda saat 20.30’da gerçekleştirilecek gala gecesiyle son bulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ekiplerin kortej yürüyüşünden görüntü.

Halk Danslarından görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, ()

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