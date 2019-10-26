DHA YURT BÜLTENİ-15

Çocukların oynadığı traktör, bir anda hareket ederek durağa girdi: 1 çocuk yaralı

ADIYAMAN'da, çocukların oynadığı park halindeki traktör, bir anda hareket ederek girdiği durakta annesiyle minibüs bekleyen Aydanur Can'a (12) çarptı. Yaralanan Can, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, öğleden sonra, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Demir, 02 AE 047 plakalı traktörünü yola kenarına park edip evine gitti. Bir süre sonra mahalledeki çocuklar traktörün üstüne çıkıp oyun oynamaya başladı. Aniden hareket etmeye başlayan traktör cadde üzerindeki minibüs durağına girdi. Bu sırada annesi ile durakta minibüs bekleyen Aydanur Can'a traktör çarptı. Aydanur Can yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aydanur Can Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Can'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Traktör

- Minibüs durağı

- Çevrede toplanan vatandaşlar

- Duran camları yola savrulmuş hali

- Polislerin çalışma yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

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Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Kahta- Siverek yolunun 3'üncü kilometresindeki Salkımbağı köy yol ayırımında meydana geldi. Halit Aydoğmuş yönetimindeki 35 AD 445 plakalı otomobil ile Mustafa Oğuz'un (46) kullandığı 44 FV 201 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile Mustafa Oğuz'un otomobilindeki Muhammed Oğuz (1) ve Emre Oğuz (7) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kazaya karışan otomobiller

- Trafik polisi incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB

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56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali, kortejle başladı (2)



ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ'NDE KIRMIZI HALI ŞIKLIĞI

56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl ilk kez 10 bin kişilik spor salonunda açılışı gerçekleştirildi. Kırmızı halı ve açılış galasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Türk sinemasının 'Sultan' unvanlı sanatçısı Türkan Şoray ile Yusuf Sezgin, Salih Güney, Ahmet Mekin, Selma Güneri, Oktay Kaynarca ve çok sayıda dizi ve film oyuncusu kırmızı halıdan geçerek törenin yapılacağı alana geldi. Birbirinden şık giyinen sanatçılar, kırmızı halıda göz doldurdu.

BAKAN ERSOY'DAN NİCE 50'LİLİ YILLAR DİLEĞİ

Kırmızı halıda eşi Pervin Ersoy ile geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin hem Antalya hem de Türkiye sineması için çok önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Festivali daha nice 50'li yıllara taşımanın gayreti içinde olduklarını da ifade eden Ersoy, "Bu yıl 56'ncısı düzenleniyor, inşallah nice 50'li yıllara nasip olsun istiyoruz. Hem yerli hem uluslararası özelliğinin artarak devam etmesini diliyoruz. Biz de bu konuda elimizden gelen desteği bakanlık olarak vereceğiz" dedi.

Bu yıl onur ödülü alacak isimlerden biri olan sanatçı Ahmet Mekin de Antalya'nın Türk sineması için çok önemli bir şehir olduğunu belirterek, sinemaya verdiği destekten dolayı da teşekkür etti. Altın Portakal'ın tekrar özüne döndüğünün altını çizen Mekin, kendisini onur ödülünü layık görenlere teşekkür etti.

Festivalin Ulusal Uzun Metraj bölümünün jüri üyesi Şebnem Bozoklu, jüri üyesi olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ulusal yarışmanın geri döndüğü için ayrı bir sevinç yaşadıklarını da vurgulayan Bozoklu, "Muhteşem yeniliklerle geldi. Cahide Sonku Ödülü kadın bir çalışana verilecek. Oyuncu olup olmaması önemli değil. Filmin her hangi bir yerinde çalışmış olabilir. Festival bütün dünyada geldi 20X20-50X50 diye bir oluşum var. Antalya bu taahhütnameyi imzaladı. 2020 yılına kadar sinema sektöründe yüzde 50/50 cinsiyet eşitliği hedefleniyor. Sinema sektöründe çalışanların yüzde 96'sı erkek. Umarım 2020 yılına kadar bu eşitliği sağlamış olacağız" dedi.

Oyuncu Oktay Kaynarca da festivalin Antalya ile çok iyi bütünleştiğini dile getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kırmızı halıdan geçerek halkı ve sanatçıları selamladı. Seçim öncesinde verdikleri sözü tuttuklarını kaydeden Böcek, "Antalya'mız ve ülkemiz, sinemaseverler ve sanatçılarımız için çok özel bir gün. Seçim öncesi söylemiştik, Altınportakal Film Festivali'ni özüne döndüreceğiz diye. 56'ncı Altınportakal Film Festivali'ni bugün start verdik. Kortejde sanatçılarımızla vatandaşlarımızı birlikte görmek beni çok mutlu etti" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kırmızı halıdan görüntü

Sanatçılarla röportaj

Belediye başkanı Muhittin Böcek ile röportaj

Türkan Şoray kırmızı halıda yürürken görüntüsü

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile röportaj

Detaylar

HABER: Hasan DEMİRBAŞ-Alparslan ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()