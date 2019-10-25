DHA YURT BÜLTENİ - 15

Motosiklete el koymak isteyen polislere saldırdılar

Adıyaman'da, hurdaya ayrılmış motosiklete el koymak isteyen polislere saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir motosikletin sorgulamasında, hurdaya ayrılarak trafikten men edildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine motosiklete el koymak isteyen polisler ile isimleri öğrenilemeyen sürücü ve arkadaşı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, polise saldırdı. Bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Etkisiz hale getirilerek, gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Motosiklet ise çekiciye konularak, otoparka çekildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Polis ekiplerinin müdahalesi

- Polis ekiplerinin gözaltına alması

- Şüphelilerin polis otosuna bindirilmesi

- Kalabalıktan görüntü

- Motosikletten görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-

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Yavi'de PKK'nın 26 yıl önce öldürdüğü 33 kişi anıldı

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde PKK terör örgütü tarafından 26 yıl önce öldürülen 33 kişi düzenlenen törenle anıldı. Vali Okay Memiş, elim bir hadisenin yıl dönümü olduğunu hatırlattı ve terörle mücadelenin bugün de devam ettiğini söyledi.

Yavi Mahallesi'nde 25 Ekim 1993 yılında öldürüln 5'i çocuk 33 kişi, Çat Kaymakamlığı koordinesinde Yavi'de düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Semih Okyar, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, güvenlik korucuları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 26 yıl önce şehit olan 33 kişiyi yad etmek için toplandıklarını söyledi. Barış Pınarı Harekatı'nda kahramanca mücadele veren Türk ordusunun arkasında olduklarını ifade eden Başkan Sekmen, "Bu milletin dün şehitleri vardı, bugün var yarın da olacaktır. Eğer biz Türk milleti olarak var olmak istiyorsak, bizim de söyleyecek sözümüz var diyorsak birileri bizim kalkınmamızı durdurmak söz söylememizi engellemek için her türlü hain planı kuracaklar. Ama biz de millet olarak canımızı seve seve verdiğimiz için hangi silah, hangi düşünce, hangi oyun olursa olsun bozacağımızı, canımızı ortaya koyacağımız için her girdiğimiz mücadeleden zaferle çıkacağımızı ifade etmek isterim" dedi.

'FİTNEYE MÜSADE ETMEYECEĞİZ'

Vali Okay Memiş, 25 Ekim 1993 günü meydana gelen acı olayı hatırlatarak eli kanlı teröristlerin halkı köy meydanına topladıktan sonra 33 kişiyi katlettiklerini söyledi. Bu kalleş saldırıyı yapanların zaman içerisinde etkisiz hale getirildiğini belirten Vali Memiş, şehit olanların yakınlarının büyük Türk devletine ve Türk milletine emanet olduklarını vurguladı.

Terörle mücadelenin devam ettiğini kaydeden Vali Memiş, "Emperyalist güçler Anadolu toprakları içerisinde, kendi ülkemiz ve komşu ülkelerin içerisinde uydu devlet, birtakım başka devletlerin oyunlarını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, ordumuz, milletimiz olarak yapılmak istenen şeyi, oynanmak istenen oyunun farkındayız. Barış Pınarı Harekatı çok önemli bir harekat. İnsanın devletiyle gurur duymasına vesile olan harekat. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, devletimiz milletimiz el ele ne kadar önemli bir harekat yürütüyoruz. Hem alanda kazanacağız, hem masada kazanacağız. Ayrılıkçı, bölücü Kürt hareketine katiyyen müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir ülkenin tek bir çakıl taşında gözümüz yok ama bizim bir çakıl taşımızda gözü olana asla bu millet ordusuyla fırsat vermeyecektir. Barış Pınarı Harekatı'na katılanları Allah korusun, dualarımız onlarla. Cumhuriyet Caddesi'nde Lalapaşa Camisi'nden çıktık. 70 yaşlarında bir amca yanıma gelerek dedi ki 'beni askere gönder.' Hayırdır amca dedim. 'Barış Pınarı Harekatı'na katılacağım dedi. Bu Dadaş kültürü böyle ne kadar gurur duysak azdır. Bu Anadolu toprakları içerisinde Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'siyle bu şehit kanıyla sulanan bayrak altında sonsuza kadar yaşamak istiyoruz. Ben ilin valisi olarak herkesin valisiyim, başkan öyle komutanlar, askeri, polisi yargısı öyle. Ama ayrılığa, fitneye, fesada müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Kur'an-ı Kerim okundu. Çat İlçe Müftü Vekili Davut Şimşek'in dua ettirmesinin ardından törene katılanlar şehit mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı. Vali Okay Memiş ve beraberindekiler 26 yıl önce katliamın yaşandığı kahvehaneyi gezdi. Şimdi bakkal dükkanı olarak işletilen yerde yaşanan katliamı anlatan Celil Köse, teröristlerin sıktıkları 7 kurşunun vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiğini anlattı. Köse, hain saldırıda baba, amca, dayı ve hala oğlunun şehit olduğunu ifade etti.

JANDARMA KIYAFETLERİYLE GELMİŞLERDİ

Yavi'de 26 yıl önce meydana gelen katliamda 16 yaşında olduğunu ve bacağına isabet eden kurşunlar sebebiyle yaralandığını anlatan Bünyamin Yardımcı teröristlerin jandarma kıyafetiyle geldiklerini söyledi. Eli silahlı 5 teröristin halkı kahveye topladığını ifade eden Bünyamin Yardımcı, "Bütün herkesi kahveye toplamışlardı. Bize 'daha önce hiç terörist gördünüz mü?' diye sordular. 5 dakika sonra masaları kenara çekerek taramaya başladılar. Ben de bacaklarımdan yaralandım. Anlatılacak gibi değil" dedi.

'JANDARMA ÇALINAN HAYVANLARI GETİRMİŞ' DİYE ZANNETMİŞLER

Katliamdan 3 gün önce annesini kaybettiği için evlerinde yas olduğunu anlatan Hürrem Yavilioğlu ise "Bizim burada gelenektir yas olduğu vakit kahve kapatılır. Olayın olduğu gün köyden bazıları kahvenin sahibi amcam Osman Yavilioğlu'nun yanına gelerek yayınlanacak 'Anadolu'dan Görünüm' programını izlemek için anahtarı istemişler. Bir süre sonra bizim evden bir akrabamız onların yanına gitti. Zaman sonra köyden birileri yanımıza gelerek 'kahveyi taramışlar' dedi. Biz de olay yerine gittik. Gördüklerimiz korkunçtu" diye konuştu.

Olaydan yaklaşık bir hafta önce muhtarın hayvanlarının çalındığını hatırlatan Hürrem Yavilioğlu, şunları anlattı:

"Teröristler köye hayvan yüklü kamyonla geliyorlar. Üzerlerinde jandarma kıyafeti var. Meydana gelince kamyondan hayvanları bırakınca köylüler 'jandarma hayvanları buldu getirdiler' diye bir şeyden şüphelenmiyorlar. Biraz sonra kahveye topladıkları herkesi tarıyorlar."

Görüntü Dökümü

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-Şehitlikten detay

-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

-Mehmet Sekmenin konuşması

-Vali Okay Memiş'in konuşması

-Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesi

-Mezarlara karanfil bırakılması

-Hürrem Yavilioğlu'nun konuşmas

-Bünyamin Yardımcı ile röp

-Taranan köy kahvehanesi vatandaş olayı anlatması

SÜRE:05.31 BOYUT: 661 MB

Haber :Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU - ERZURUM(Çat) -

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Okulun müdür yardımcısını döven baba- oğul tutuklandı

Diyarbakır'da, okulun müdür yardımcısı Yasin Güneş'i dövdüğü gerekçesiyle veli Mehmet Sıtkı A. ile oğlu Serhat A., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen baba- oğul, mahkemece tutuklandı.

Olay, pazartesi günü, Kayapınar ilçesindeki Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulun müdür yardımcısı Yasin Güneş, iddiaya göre, öğrencisinin bazı davranışları nedeniyle babası Mehmet Sıtkı A.'ya şikayette bulundu. Bunun üzerine okula çocuğunun ağabeyi Serhat A. ile gelen baba Mehmet Sıtkı A., müdür yardımcısı ile konuşmak istedi. Yasin Güneş ile baba- oğul arasında konuşma sırasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Mehmet Sıtkı A. ile oğlu Serhat A., okul bahçesinde Yasin Güneş'i dövdü. Güneş'in yere yatırılarak, dövüldüğü anlar, okulun güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Olayın ardından Yasin Güneş'in şikayeti üzerine jandarma ekipleri, harekete geçti. Mehmet Sıtkı A. ve Serhat A., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba- oğul, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÜN GEÇİLMİŞTİ

DİYARBAKIR, () -

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Aydınlatma direğine çarpan otomobil metal yığınına döndü: 2 yaralı (2)

OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: ESRA ÖLDÜ, ABLASI AĞIR YARALI

Adapazarı'nda, 2 kız kardeşin bulunduğu otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Esra Gülaçtı (16) hayatını kaybederken, otomobili kullanan ablası Büşra Gülaçtı (23) ağır yaralandı.

Kaza, dün gece, Adapazarı Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Büşra Gülaçtı, 54 ADD 625 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Beton direğin yıkıldığı kazada, otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Büşra Gülaçtı ile kardeşi Esra Gülaçtı'yı uzun çalışmalar sonunda çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan kardeşler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı kardeşlerden Esra Gülaçtı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Büşra Gülaçtı’nın tedavisi devam ederken, Esra Gülaçtı, bugün Karaman Mahallesi 17 Ağustos Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜLER GECE GEÇİLMİŞTİ

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), ()-

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Mersin'de, korumaya alınan binada çökme (YENİDEN)

Mersin'in Akdeniz ilçesinde etkili olan yağmur sonrası Anıtlar Kurulu'nca Camişerif Mahallesi'nde korumaya alınan, 2 katlı binada çökme meydana geldi. Çökme anında yoldan kimsenin geçmemesi, olası facianın önüne geçti.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Camişerif Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan ve Anıtlar Kurulu'nca tarihi eser olarak tescillenip, korumaya alınan, 2 katlı ahşap binanın üst katında, yağmur sonrası çökme meydana geldi. Necati Kurtuluş isimli kişiye ait olduğu öğrenilen, yaklaşık 70 yıllık binadaki çökme sırasında çevredekiler, kısa süreli panik yaşadı. Çökme anında yoldan kimsenin geçmemesi, olası facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı. Akdeniz Belediyesi ekipleri de iş makineleriyle molozları temizledi.

'KORUMA KARARI NEDENİYLE BİNAYA DOKUNAMIYORUZ'

Çökmenin ardından olay yerine gelen bina sahibinin avukatı Şemsettin Demirhan, yapının 1950'lerde inşa edildiğini belirterek, "Buraya koruma kararı verilmiş. Bina aslında tekken, 2'ye bölünmüş. Tabi ev de 2'ye bölünmüş. Böyle olunca bina dayanamadı ve çöktü. Büyük ihtimalle alt kat da göçecek. Taşın yapısı nedeniyle belli bir süre suyu yediği zaman çökme olabiliyor. Koruma kararı verildiği için de mülk sahibi, binaya dokunamıyor. Bu nedenle bina yavaş yavaş çürüyüp, gidiyor" diye konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise binanın aylar önce brandayla tamamen kaplandığı belirtildi. Kaldırımın üzerine kapalı iskele kurularak, caddeyi kullanan ilçe sakinlerinin can ve mal güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi. Açıklamada, çökmenin hemen ardından bölgeye giden Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yalçın Erdem'in açıklamasına da yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Belediye ekiplerimiz, hemen olaya müdahale ederek, enkazı cadde ve kaldırımdan kaldırdı. Allah'a çok şükür can kaybımız veya yaralanan insanımız olmadı. Bina sit alanı ilan edildiği için belediye olarak bu tür binalara ancak koruma tedbiri alabiliyoruz. Zira belediyemiz tarafından daha önce yapıda koruma tedbirleri alınmıştı. Şu anda da gerekli tedbirleri alıyoruz. Binayı can ve mal güvenliği açısından tehlike yaratmayacak bir şekle getireceğiz."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLMİŞTİ

Haber: Soner AYDIN/MERSİN, () -