DHA YURT BÜLTENİ-15 

VELİ, 2 OĞLUYLA ÖĞRETMENİ DÖVDÜ; O ANLAR KAMERADA



DİYARBAKIR'da, Süleyman ve Muazzez Ersönmez İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Yasin Güneş, davranışlarından şikayetçi olduğu öğrencisinin 2 ağabeyi ve babası tarafından dövüldü. Dayak olayı okulun güvenlik kameralarına yansırken, polis, baba ve 2 oğlunu yakalamak için çalışma başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma açtı.

Dayak olayı, geçen Pazartesi günü Kayapınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Süleyman ve Muazzez Ersönmez İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi.

Okulun Müdür Yardımcısı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasin Güneş, iddiaya göre bir öğrencisinin davranışlarından dolayı velisine şikayette bulundu. Okula iki oğluyla gelen veli ile öğretmen Yasin Güneş arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Baba ve iki oğlu, okulun bahçesinde öğretmeni dövdü.

Yaşanan olay okulun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, veli ile oğullarının öğretmeni tartakladıkları, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle saldırganların uzaklaştığı görülüyor.

Öğretmen Güneş, veli ve 2 oğlu hakkında şikayetçi olup, hastaneden sağlık raporu aldı. Polis de veli ve oğullarının yakalanması için çalışma başlattı.

'İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de idari soruşturma başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, adli sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"İlimiz Kayapınar ilçesi Süleyman Muazzez Ersönmez İlk ve Ortaokulu'nda 21 Ekim 2019 tarihinde müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan bir mesai arkadaşımız, öğrenci velisi oldukları öğrenilen iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak, darp edilmiştir. 'Şiddet', çocuklarımızın anlamını sadece sözlüklerden öğrenmesi gereken bir kavram olması gerekirken, karanlık dünyalarının dışa yansıması olarak, bu kavramı eğitim kurumlarımızın sınırları içine ve çocuklarımızın gözlerinin önüne fiil olarak taşıyan zihniyeti, Diyarbakır eğitim camiası olarak lanetleyerek, darp olayına maruz kalmış olan mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddete başvuranları kınıyor, konuyla ilgili idari işlemin başlatıldığını, adli yönden ise ayrıca takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz."

Araç hırsızı, nefes kesen kovalamacayla yakalandı

Antalya'da hafif ticari araç çalan Halil D., yaklaşık 30 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Halil D.'nin yakalanma anı, çalınan aracın sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Korkuteli ilçesi Bayatbademleri Mahallesi'nde meydana geldi. Azeri asıllı Türk vatandaşı Bahtiyar Muradov'a ait küçükbaş hayvan çiftliğine gelen Halil D., işçilerin kaldığı eve girdi. Bir süre sonra tekrar dışarı çıkan Halil D., evin önündeki 06 AE 1205 plakalı hafif ticari aracı çaldı. Durumun fark edilmesi üzerine Bahtiyar Muradov, otomobiline binip, hırsızın peşine düştü.

TABANCAYLA ELİNE VURUP DÜŞÜRDÜ

Polise ve jandarmaya da haber veren Muradov, yaklaşık 10 kilometre sonra otobana çıkmak üzere olan Halil D.'nin kullandığı aracın önünü kesti. Halil D., aracı Muradov'un üzerine sürdü. Otomobilinden inen Bahtiyar Muradov, elini hafif ticari aracın camından sokarak, kontaktaki anahtarı almaya çalıştı. Bu sırada Halil D. üzerindeki tabancayla eline vurduğu Muradov'u yere düşürdükten sonra araçla kaçmayı sürdürdü.

POLİSİ GÖRÜNCE GERİ VİTESE TAKTI

Termessos Antik Kenti kavşağında uygulama yapan polis, çalınan aracın kendilerine doğru geldiğinin bildirilmesi üzerine önlem aldı. Kontrol noktasını fark eden Halil D., polisin 'dur' ihtarına uymadı, aracı geri vitese taktı. İlk kavşakta güzergahını değiştiren Halil D., bu kez Korkuteli istikametine doğru kaçmaya başladı.

ARAÇTAN ÇIKMAYINCA POLİS HAVAYA ATEŞ ETTİ

Polis ve jandarmanın yaklaşık 30 kilometrelik takibinin ardından Halil D., Cehennem Deresi mevkiinde önünde seyreden tankere yandan çarptı. Halil D.'nin kontrolünü kaybettiği araç, yol kenarında durdu. Halil D., araçtan çıkmamak için polis ve jandarma ekiplerine direndi. Polis havaya ateş açarken, araçtan karga tulumba indirilen Halil D. gözaltına alındı. Halil D., daha sonra jandarmaya teslim edildi.

ÇİFTLİK SAHİBİ O ANLARI ANLATTI

Bahtiyar Muradov, kovalamacanın yaklaşık yarım saat sürdüğünü belirterek, o anları şöyle anlattı:

"Çiftlikte hayvanları kontrol ederken, köyün marketçisi bizi aradı. Aracımızın çalındığını ve köy içinde tehlikeli şekilde kullandığını ihbar etti. Biz de bir yanlışlık olabileceğini söyledik. Aracın yerinde olmadığını görünce çalındığını aldık. Ben otomobilime binerek köy içerisinde aracı bulmaya çalıştım. Köylüler aracın Antalya istikametine doğru gittiğini söyledi. Kısa süre sonra araç görüş mesafeme girince polis ve jandarmayı arayıp yer bildirdim. Otobana çıkmadan önce aracın önünü kestim, ancak bana mukavemette bulunarak aracıma çarptı ve kaçmayı sürdürdü. Termessos Antik Kenti kavşağında uygulama yapan polis ekiplerine takıldı. Polislerin 'dur, teslim ol' uyarısını dinlemeyerek bu kez Korkuteli istikametine kaçmaya başladı. Biz de polislerle birlikte aracı kovalamaya başladık."

Zanlı aracı çok tehlikeli kullandığı için yaklaşmakta zorlandıklarını sözlerine ekleyen Muradov, "Öndeki tankere çarpınca araç kontrolden çıktı. Yolun kenarında durdu. Polisler de silah çekerek onu etkisiz hale getirdi. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

Daha önce alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ölümlü trafik kazasına yol açtığı belirlenen Halil D., jandarma karakolundaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Spil Dağı'nda obruk oluştu

MANİSA Spil Dağı Milli Parkı'nda, 70 ile 100 metre derinliğinde olduğu sanılan, ağız kısmı 15 metre çapında obruk meydana geldi. Dağın 1430 metre yüksekliğinde Çampınar mevkisi yakınlarında keşfedilen ve bölgeye giriş çıkışın yasaklandığı obruğun oluşum nedenine ilişkin Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekiplerince araştırma yapılacağı bildirildi.

Manisa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü Koruma ekipleri tarafından 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nın 1400'üncü metresinde obruk tespit edildi. Milli Park içerisindeki rutin kontroller esnasında tespit edilen 15 metre çap genişliğindeki obruğun 100 metre derinlikte olduğu tahmin ediliyor. Yürüyüş grupları ve ziyaretçilerin bölgeye girmemesi için obruğun etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı. Obruğa yaklaşılmaması için uyarı levhaları yerleştirildi. Obruğun oluşum nedenine ilişkin MTA Genel Müdürlüğü ekiplerince araştırma yapılacağı belirtildi. Ekiplerin kontrolü sırasında obruk alanında incelemelerde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, "Obruk, Manisa'da 1517 metre yüksekliğe sahip Spil Dağı Milli Parkı içerisinde yaklaşık 1400 metre yükseklikte, sık karaçam ağaçları ile kaplı bölgede tespit edildi. Obruğun üst kısmının çap genişliği yaklaşık 15 metre ve delik genişliği de yaklaşık 2 metre olarak tespit ettik. Obruğun derinliğinin ise 70-100 metre arasında olduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Huzur şehri Tunceli, ay yıldızlı renklere büründü

TUNCELİ kent merkezi, ay- yıldızlı ışıklandırma ve 9 kilometrelik lale motifli sokak lambalarıyla ışıl ışıl oldu.

Şehir merkezindeki aydınlatmalarla modern ve çağdaş bir şehir görünümü kazanan Tunceli'de özellikle gece saatlerinde araçlarıyla seyahat edenler, rengarenk ışıklar arasında huzurlu yolculuk yapmanın keyfini yaşıyor. Karayolunun 9 kilometrelik bölümündeki lale motifli aydınlatma direkleri, Munzur Nehri'nin üzerinde bulunan boğaz köprüsünün minyatürü 2 asma köprü ve büyük ağaç ve üst geçitlerdeki ışıklandırmalar kent merkezinde renkli görüntüler oluşturuyor.

Tunceli'de terörün belini kırdıklarını söyleyen Vali Tuncay Sonel, "Kahraman güvenlik güçlerimizin yoğun çabalarıyla gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Tunceli'de terörün beli kırılarak, kentimiz güvenli hale getirildi. Tunceli şu anda Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli kentlerinin başında geliyor. Amacımız halkımıza en iyi ve modern hizmetleri getirmek. Özellikle belediye başkan vekili olduğum dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun büyük yardım ve katkılarıyla Tunceli'ye önemli hizmetler getirdik. Tuncelililer, akşam olunca evine hapsolmak yerine ışıl ışıl cadde ve sokaklarda gecenin de tadını çıkarmaya başladılar. Huzur ve güven olunca her şey daha iyi oluyor ve hizmetler aksamadan başarı ile tamamlanıyor. Özellikle Tunceli kent merkezinde gece seyahatleri inanılmaz zevkli oluyor. Doyumsuz bir doğal güzellik var biz bunun yanına ışıklandırmayı da ekledik daha muhteşem bir güzellik çıktı ortaya" dedi.

Kula Devlet Hastanesi'nde acil durum tatbikatı



MANİSA'daki Kula Devlet Hastanesi'nde, acil durum tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği trafik kazasının ardından hastaneye taşınan bazı yaralıların tedavileri yapıldı, bazıları da başka hastanelere sevk edildi.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nce Kula Devlet Hastanesi'nde, trafik kazalarına yönelik tatbikat düzenlendi. Tatbikatta, senaryo gereği, İzmir- Ankara yolunun Egemen kavşağında meydana gelen otobüs kazasında yaralananlara müdahale edildi. İlk olarak kazada yaralanan 35 kişi, hastaneye kaldırıldı. Daha sonra yeşil, sarı ve kırmızı alanlar oluşturularak, zehirlenen öğrencilere, sağlık durumlarının aciliyetine göre müdahalede bulunuldu. Ardından sağlık durumu ağır olan hastaların başka hastanelere sevkleri gerçekleştirildi. Tatbikatta, hastane ve çevresinde alınacak güvenlik önlemleri de göz önünde bulunduruldu. Senaryo gereği yine basına kapalı alanda çekim yapan gazeteciler, uzaklaştırılırken, yaralıların panik halinde hastaneye akın eden yakınları da görevlilerce sakinleştirilmeye çalışıldı.

Kula Devlet Hastanesi Müdürü Ali Akarsu, ilçenin konum olarak önemli noktada bulunması ve İzmir- Ankara yolunda trafik akışının çok fazla olması nedeniyle büyük kazaların her an meydana gelebilme ihtimaline dikkat çekti. Her olaya güvenli ve doğru müdahale edebilmek adına bu tür tatbikatları yaptıklarını belirten Akarsu, "Kazaların ne zaman, nerede gerçekleşeceğini bilemiyoruz. Bizler bu gibi afet durumlarına hazırlıklı olmak zorundayız. Bu amaç doğrultusunda kurumların da desteği ile tatbikatımızı gerçekleştirdik. İnşallah bu tür olaylar olmaz, bizler de müdahale etmek zorunda kalmayız" dedi.

