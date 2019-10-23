DHA YURT BÜLTENİ - 15

Uşak'ta yangın faciası: Baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı (3)

TEKLİ KOLTUĞA YANICI MADDE DÜŞMÜŞ

Uşak'ta baba ve 3 çocuğunun öldüğü, annenin ise sağlık durumunun ağır olarak kurtulduğu faciayla ilgili itfaiye inceleme yaptı. Yapılan incelemede, evin bir odasında bulunan tekli koltuğun üzerine sigara izmariti olduğu düşünülen yanıcı bir maddenin düştüğü, koltuğun malzemelerinin yavaşça tutuştuğu, ardından çıkan yoğun dumanın strafor tavan kaplama malzemelerini erittiği, böylelikle dumanın yoğunluğunun daha da arttığı, evi karbonmonoksit gazının sardığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

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Şehit oğlunun adını diş merkezinde gören anne bayıldı

Kırşehir'de, şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın ismi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne verildi. Törende oğlunun ismini tabelada gören şehidin annesi Sevgi Yılmaz, baygınlık geçirdi.

Bursa'da 21 Ekim 2018 tarihinde Yunus timinde görevli polis memuru Sezer Berktaş'ın kullandığı 16 A 4886 plakalı motosikletin, taksiye çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsünün arkasında oturan polis memuru Hayrettin Yılmaz (29) şehit oldu. Şehit polis Hayrettin Yılmaz'ın ismi, memleketi Kırşehir'de yeni yapılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne verildi. Açılış törenine Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, kurum amirleri, hastane personeli, şehidin annesi Sevgi Yılmaz, babası Tuncer Yılmaz ve yakınları katıldı.

Törende şehit polisin öz geçmişi okundu. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dua edildi. Vali İbrahim Akın, "Şehit Hayrettin Yılmaz kardeşimize vefatının 1'inci yılında Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, ailesine, sevenlerine başsağlığı dilerim. Geçmişten bu yana kadar bu topraklar hep şehit kanlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla ayakta kalmıştır ve kalmaya da devam edecektir" dedi.

Konuşmaların ardından 'Şehit Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi' tabelasının üzerindeki örtü kaldırılarak merkezin açılışı yapıldı. Tabelada oğlunun ismini gören şehidin annesi Sevgi Yılmaz, baygınlık geçirdi. Anne Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntü

-Kırşehir Valisinin konuşmaları

- Şehit annesinin fenalaşması

-Şehit annesine sağlık ekiplerinin tedavisi

- Diğer görüntüler

Süre:2.32- Boyut: 284 MB

Haber: -Kamera: Abdurrahman DULKADİR- KIRŞEHİR-

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Sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında ise 11 bin 600 lira sahte par ele geçirildi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonla kent merkezi girişinde 06 BIE 005 plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki Murat C. ve Mustafa A. gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında ise 116 adet sahte 100 lira banknot ele geçirildi. 2 kişi yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyiye sevk edilmesi

-Ele geçirilen paralardan detay

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA ))

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Kamyonetin markete girme anı kamerada

Giresun'da, yokuş inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, market vitrinine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kavaklar Mahallesi Yeniyol mevkiisinde meydana geldi. M.H. yönetimindeki 52 FH 755 plakalı kamyonet, yokuş inerken kontrolden çıktı. Yokuş bitiminde yoldaki refüjü de aşan kamyonet, markete daldı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin çarpmasıyla market vitrinindeki camlarının kırıldığı, iş yerinde kasa çalışanların ve bazı müşterilerin ise kaçıştığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü

HABER: Hakan KABAHASANOĞLU KAMERA: GİRESUN, ()

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MAKÜ'de biniş giyme töreni

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) akademik unvan alan öğretim üyeleri için biniş töreni düzenlendi. Törende akademik teşvik değerlendirmesinde ilk üç dereceyi elde eden öğretim üyelerine ödülleri de verildi.

MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'ndaki törene Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, öğretim üyeleri ve aileleri katıldı.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin yeni kurulmuş bir üniversite değil, gençlik döneminde bir üniversite olduğunu belirtti. Korkmaz, "Şu anda ordumuz, Mehmetçiklerimiz ülkemizin geleceğini, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü sağlamak için sınır ötesinde bir harekat için konuşlanmış durumda, eli tetikte bekliyor. Bir güvenlik mücadelesi yürütülüyor ancak bunu bilim, ekonomi, sanayi, teknoloji, toplumsal gelişim gibi diğer ayaklarıyla desteklersek sanırım çok daha gelecekten umutlu olabiliriz" dedi.

Üniversitede yaklaşık 35 bin öğrencinin eğitim gördüğünü vurgulayan Rektör Korkmaz, "Bunun dışında akademisyenlerimizin yapmış oldukları değişik bilimsel projelerle Türkiye'de son yıllarda önemli bir ivme elde etmiş ve bu da ulusal düzeydeki bir takım göstergelere de yansımış durumda ve yansımaya devam edecek. Hocalarımız gece gündüz demeden bölgesel kalkınma odaklı projemizde durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin toplumsal sorumluluk, akademik Ar-Ge anlamında önemli çalışmalar yaptığını artık söyleyebiliyoruz" diye konuştu.

Rektör Korkmaz'ın konuşmasının ardından akademik aşama kaydeden 23 profesör, 33 doçent ve 71 doktor öğretim üyelerine binişleri giydirildi. Akademik teşvik ödülü alan öğretim üyelerine de ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Görüntü Dökümü

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-Törene katılanlar

-Rektör Korkmaz'ın konuşması

-Binişlerin giydirilmesi

-Salondan detay

-Ödüllerin verilmesi

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Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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İzmirliler ‘Gevrek’ten vazgeçmedi

OXFORD İngilizce Sözlüğü'ne ekim ayı güncellemesinde farklı ülkelerden birçok kelime eklendi. Türkiye'den sözlüğe giren kelime ise 'simit' oldu. Ünlü gurme Vedat Milor, habere esprili bir üslupla yaklaşarak 'İzmir lobisi kaybetti' yorumunda bulunurken, İzmirliler ise ‘Gevrek’ demeyi sürdüreceklerini belirtti. zmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, gevrek ile simit arasındaki farkı açıkladı, gevreğin de Oxford Sözlüğü'ne girmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.

Kahvaltının ve ara öğünlerin sevilen gıdalarından simit, Oxford Sözlüğü'nde yerini aldı. Sözlükte simit için 'Pekmez ve susamla kaplı, Türkiye menşeli bir ekmek türü' açıklamasında bulunuldu. Ünlü gurme Vedat Milor da, sosyal medya hesabından duruma esprili bir üslupla yaklaşarak, İzmir lobisinin kaybettiğini belirtti. Milor ayrıca, "Yani İngilizler bile ‘Turkish bagel’ ifadesini bırakıp doğrudan ‘simit’ derken İzmirliler hala ‘gevrek’ diyor" değerlendirmesinde bulundu. Ancak simidin sözlüğe girmesi, İzmirlilerin fikrini değiştirmedi. İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, gevrek ile simit arasındaki farkı açıkladı, gevreğin de Oxford Sözlüğü'ne girmesi için çalışma yapacaklarını söyledi. Yapılışından dolayı gevrek ve simit arasında fark bulunduğunu anlatan Şükrü Erişen, "İstanbul dilinde simit olarak alışkanlık oluşmuş. İzmir ise gevrek diyor. Yapılışı da yöresel olarak da farklı. İzmir çıtır gevreği seviyor. Gevrek hamurunu yoğurduktan sonra 5- 10 dakika bekletiriz. Bunu bağladıktan sonra sıcak pekmezli kazana atarız. Daha sonra susama atarız. Burada şeklini verdikten sonra fırına atarız. Odun ateşinde pişirilir. Simidin hamuru ise gevreğe nazaran daha yumuşak. Soğuk suya atılır, soğuk sudan çıktıktan sonra susama atılır. Sonra tavaya dizilir ve fırına atılır" dedi. Erişen, "Gevreğin de o sözlüğe girmesi için çalışmalarımız var. İşin başındayız. Öncelikle Ege’ye has bir ürün olduğuna dair patentini alacağız. Daha sonra çalışmalarımızı hızlandıracağız" diye konuştu. Erişen, İzmir’de en çok gevreğin tüketildiğini de aktardı.

'BİZ GEVREK DEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Peki İzmirliler ne düşünüyor? Vatandaşlardan Yener Savaş, simidin daha fazla bilindiğini ancak gevreği sadece İzmirlilerin bildiğini belirtti. Bu nedenle simidin Oxford Sözlüğü'ne girmesinin doğal olduğunu ifade etti. Kendileri için bu ürünün adının gevrek olduğunu söyleyen İzmirli Nilgün Soylu da, “Bu bize göre gevrek, simit değil. O nedenle gevreği çok seviyoruz. İzmir’in gevreği ve boyozu harika" dedi. Muazzez Tüzün ise, "İzmir gevreği İstanbul simidinden çok farklı. İzmir gevreği çok daha güzel. Bence sözlüğe İzmir gevreği girmeliydi" diye konuştu. Yüksel Çelik isimli vatandaş ise, "Burada gevrek ama İstanbul’da simit. Her yerin bir ürünü var. Yerine göre hepsinin tadı başka. Burada yaşıyorum ve en çok gevrek tüketiyorum" derken, Nermin Yıldızoğlu da, "İstanbul’un simidinin lezzeti daha farklı. İzmir gevreğinin çok farklı. Biz İzmirli olarak gevrek diyoruz. Gevrek demekten vazgeçmeyeceğiz. Dünya isterse simit desin, biz gevrek demeye devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Gevrekçilerden görüntü

-Gevrek ve simitlerden görüntü

-İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen vatandaşlar ile röp.

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-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

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17 yaşındaki kıza istismarda 7 kişi tutuklandı

Antalya'da Y.G.'yi (17) çıplak görüntüleriyle tehdit edip para karşılığı çok sayıda kişiyle ilişkiye zorladığı öne sürülen B.S. (22) ile genç kızla birlikte olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden B.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, lise son sınıf öğrencisi Y.G.'nin, B.S. tarafından para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladığını tespit etti. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan Y.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu. Y.G. ifadesinde, B.S.'nin kendisini farklı tarihlerde Kepez, Muratpaşa ve Aksu, Konyaaltı ilçelerinde 7 kişiyle ilişkiye zorladığını, bu kişilerden bazılarının çektiği çıplak görüntüyle şantaj yaptığını ve istismarda bulunduğunu söyledi.

Genç kızın ifadesi üzerine Kepez, Muratpaşa, Aksu ve Kumluca ilçelerinde operasyon başlatan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, B.S. ile genç kızla birlikte olduğu ileri sürülen C.D. (29), R.G. (26), R.Ş. (22), H.E. (24), İ.E. (26), İ.K. (23) ile M.E.'yi (23) gözaltına aldı. 8 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, ()-