DHA YURT BÜLTENİ - 15

Başına kaya parçası düşen çoban, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

SİİRT'in Şirvan ilçesinde, dağdan kopan kaya parçasının başına isabet ettiği çoban İbrahim Ayseli (25), askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde meydana geldi. Çoban İbrahim Ayseli, yeğeniyle birlikte hayvanları otlatmaya götürdü. Ancak bu sırada dağdan kopan kaya parçası, Ayseli'nin başına düştü. Yeğeni hemen jandarma ve sağlık görevlilerini aradı. İhbar üzerine bölgeye Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'ndan helikopter sevk edildi. İbrahim Ayseli, askeri helikopterle gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Ayseli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------

Ambulansın gelişi

Ambulanstan indirilen yaralı çoban

Çobanın hastaneye getirilişi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 66 MB

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()

=======================

(ÖZEL) - 3 yıl akciğerine yapışan kemikle yaşadı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Ayşe Ekinci'nin (59) soluk borusuna, çorba içerken kaçan kemik, akciğerine saplandı. 3 yıl boyunca çare arayan Ekinci’nin akciğerine yapışan kemik, son olarak geldiği Dicle Üniversitesi Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde basit cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

Mazıdağı ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci, çorba içtiği sırada soluk borusuna bir nesnenin kaçmasıyla göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Önce Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne başvuran Ekinci’nin şikâyetleri geçmeyince Mardin, Ankara, İzmir ve Bursa’da birçok farklı hastaneye ve doktora başvurdu. Astım, bronşit gibi teşhisler koyulan Ekinci tedavilere rağmen sorunlarından kurtulamayınca bir tavsiye üzerine Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abrurrahman Şenyiğit tarafından muayene alınan Ekinci'nin akciğerinin filmi çekildi. Ekinci'nin akciğerinde detaylı inceleme yapan Şenyiğit, akciğere yapışan bir nesne tespit etti. Daha sonra çekilen tomografiyle Ekinci'nin akciğerindeki nesnenin kemik olduğu belirlendi. Hastanede Ekinci'ye yapılan cerrahi müdahaleyle 3 yıldır akciğerine yapışan kemik çıkarıldı.

'ZATÜRRE HASTASI, ENFEKSİYON GEÇİRENLER BRONKOSKOPİ YAPMASINI ÖNERİYORUZ'

Cerrahi müdahaleyi yapan Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abrurrahman Şenyiğit, Ekinci'nin akciğerine yapışan kemiği bronkoskopi yöntemiyle aldıklarını söyledi. Kemiği çıkardıktan sonra Ekinci'nin kısa sürede sağlığına kavuştuğunu belirten Şenyiğit, "Kemik parçası çıkarıldıktan sonra hastamız saatler içinde kendini iyi hissetmeye başladı. Zatürre hastası, enfeksiyon geçiren hastaların mutlaka bronkoskopi yapmasını öneriyoruz. Bölgemizde bronkoskopi yapmakla ilgili kamerayla bakmak ile ilgili bazen işte sıkıntılar olabiliyor. Bu korkulacak bir şey değildir. Bu tür hastalara olduğu gibi basit bir işlemle bir kaç dakikalık işlemle hastanın yaşam kalitesini yüzde yüz oranda değiştirebiliyoruz. Tedaviden yanıt alınmayan astımlı olgularda, antibiyotikle bir türlü düzelmeyen zatürree olgularında ‘Akciğer içinde tıkayıcı bir şey var mı?’ diye mutlaka düşünmek lazım" dedi.

‘3 YIL BOYUNCA BİRÇOK HASTANEYE BAŞVURDUK’

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu anlatan Ayşe Ekinci, cerrahi müdahaleyi yapan ekibe teşekkürlerini ileterek "3 yıl boyunca bir eşimle birlikte birçok hastaneye başvurduk. Zatürre, astım gibi hastalığımın olduğunu söylediler. Gittiğim hastanelerde hastalığıma çözüm bulunamadı. En son bir yakınımın öneresiyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geldim. Pazartesi günü muayene, salı günü ise ameliyat oldum. Bugün ise sağlığa kavuştum" diye konuştu. Ekinci'nin yarın tedavi gördüğü hastanede taburcu olacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------

Dicle Üniversitesi Hastanesi

Ayşe Ekinci'nin tedavi gördüğü odasında görüntü

Prof. Dr. Abrurrahman Şenyiğit'in hasta başında görüntüsü

Akciğerde bulunan kemiğin görüntüsü

Prof. Dr. Abrurrahman Şenyiğit'in röportajı

Ayşe Ekinci'nin röportajı

Hastaneden genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 706 MB

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

=================

Of semalarında SoloTürk fırtınası

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, Trabzon'un Of ilçesi semalarında, nefes kesen bir gösteri düzenledi. Sahili dolduranlar, F-16 uçağının alçak uçuşu sırasında büyük heyecan yaşarken, gösteriyi de cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Of Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk'ün, Of Sahili’nde gerçekleştirdiği gösteri çok sayıda insan tarafından ilgiyle izlendi. Yaklaşık 20 dakika süren gösteride, F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Gösteride pilotun sortiler yaparak alçak uçuşu, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Sahilde kayalıkları da dolduranlar, gösteri anlarını da cep telefonlarının kameralarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından yayınladı. İlçe sakinleri Türk Hava Kuvvetleri'yle gurur duyduklarını, F-16 uçağının yakından görmenin mutluluk ve heyecan verici olduğunu söyledi. İlçeliler, hemşerileri olan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e de selam göndererek, katkılarından dolayı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

-Gösteri görüntüsü

-İzleyenlerden detaylar

-Röpler

BOYUT: 324 MB

Haber-Kamera: Fatih TURAN/OF (Trabzon), () -

=================

Otomobil takla attı: 4 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkıp takla attı. Kazada yola savrulan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında D400 karayolu Zamanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Antalya istikametine giden Şengül Barutçu'nun (42) kullandığı 07 NC 755 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından önce kaldırıma, daha sonra da yolun kenarındaki duvara çarparak takla attı. Hurdaya dönen araçta sürücü Şengül Barutçu ile Adem Yiğit (42) ve Şengül Barutçu'nun çocukları Y. (8) ve O. (6) yola savrularak yaralandı.

YARALI ANNEYE GİTMEK İSTEDİLER

Kazayı gören vatandaşlar acı içerisinde kıvranan Şengül Barutçu'yu yerden kalkmaması konusunda uyarmaya çalışırken, annesinin o durumunu görerek yanına gelmek isteyen çocukları ise vatandaşlar kaza alanından uzaklaştırdı. İhbar üzerine kaza yerine Alanya itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan kadın sürücüsü 112 ekipleri tarafından götürüldüğü Özel Anadolu Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Adem Yiğit ile 2 çocuk hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Kaza yerinden genel görüntü

- Yaralı Şengül Barutçu'dan görüntüler

- Vatandaşların müdahalesinden görüntü

- Çocuklardan görüntü

- Otomobil ve çarptıkları alandan görüntü

- Yaralının ambulansa taşınmasından görüntü

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

===================

Çorlu'da, geri dönüşüm fabrikasında soğutma çalışmaları sürüyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dün gece yarısı geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, yaptığı açıklamada yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Yangında can kaybı olmazken, söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye erinin ayağına asit dökülmesi sonucu yaralandı. Yaralı itfaiyecinin durumunun iyi olduğu öğrenildi."dedi.

Çorlu-Tekirdağ karayolunda geri dönüşüm fabrikasındaki dün gece başlayan ve 4 saat süren çalışma sonrasında itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında can kaybı olmazken, söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye erinin ayağına asit dökülmesi sonucu yaralandı. Yaralı itfaiyecinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'İNCELEMELER DEVAM EDİYOR'

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemelerin devam ettiğini belirterek, "Yangında can kaybının yaşanmaması bizleri sevindiren taraf. Ancak, maddi bir hasar meydana geldi. Bunun ne kadar olduğu ile ilgili gerekli incelemeler devam ediyor. İncelemeler bitip yangının neden çıktığı ve hasarı ile ilgili rapor hazırlandığı zaman basın ile paylaşacağız. Şuan çalışmalarımız sürüyor. Bir itfaiye erinin ayağına asit dökülmesi sonucu yaralanmıştır. Sağmık durumu iyi ' dedi.

TEBBİR ALINMALIYDI

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun , yangının çıktığı geri dönüşüm fabrikasına gelerek burada yetkililerden bilgi aldı. Aygun, " Çorlu Karatepe mevkiinde dün akşamdan beri yanan Ekolojik Enerji tesislerindeyiz. Tekirdağ Valimiz Aziz Yıldırım ‘ın dediği gibi tedbir alınmazsa böyle felaketlerle karşılaşırız dedi. Tedbir nedir? Kim alacak? Kim denetleyecek?Tekrar çok geçmiş olsun"diye konuştu. Yangın ile ilgili olarak çalışmalar sürüyor.

Görüntü dökümü:

---------

Soğutma çalışmalarından genel

Çalışmalardan detay

Muhabir Mehmet Yirün, anonsu

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Mehmet YİRÜN/ÇORLU,(Tekirdağ)()