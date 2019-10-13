DHA YURT BÜLTENİ- 15

Şırnak'ın 20 köyünde eğitime 3 gün ara verildi

ŞIRNAK'ın İdil ilçesine bağlı 20 köyde, Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında, eğitime 3 gün ara verildi.

İdil ilçesindeki Suriye sınır hattında bulunan köylerde eğitime Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında 3 gün ara verildi. İdil Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23'üncü ve 26'ncı maddelerinde istinaden Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilçemize bağlı Kozluca, Yeşilce, Çığır, Gültepe, Yeniköy, Tepecik, Alakamış, Babet, Gedik, Ocaklı, Yolaçan, Köyceğiz, Yağmurca, Çayırlı, Okçu, Pınarbaşı, Duruköy, Ortaköy, Yavşan ve Yukarı Yavşan köylerimizdeki okullarda, 14 Ekim 2019 tarihinden itibaren 3 gün süre ile tedbiren eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

Bayram KAPLAN/İDİL (Şırnak), ()-

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Mehmetçik için pedal bastılar

DÜZCE’de düzenlenen Düzce Bisiklet Baharı'na katılanlar Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, Mehmetçiği asker selamı ile selamladı.

Düzce'de faaliyet gösteren Bisikletliler Platformu, Düzce Bisiklet Kulübü ve Düzce Bisikletçiler Kulübü'nün çağrısı ile Anıtpark'ta toplanan 400 bisiklet sever, 4. Bisiklet Baharı organizasyonu için bir araya geldi. Bisikletliler, organizasyon kapsamında Anıtpark'tan başlayarak şehir merkezinden Sarayyeri Mahallesi'ne kadar pedal çevirdi. Bisikletliler, tur öncesi Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikleri asker selamı ile selamlayarak, Mehmetçikler için pedal bastıklarını söyledi.

Organizasyona katılanlar, "Buradan bütün Mehmetçiklerimize selam olsun. Gönlümüz, ruhumuz, kalbimiz hep onlarla birlikte. Allah yar ve yardımcıları olsun. Onlar için de pedal çeviriyoruz." dediler.

Bisiklet turu sonunda 10 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bisikletlilerden görüntü

Bisikletlilerin selam vermesi

Bisiklet turuna katılanlarla röp

Bisikletlilerin yolda görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Hayaline, 4 bin metreden protez bacağıyla atladı

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde katıldığı gezi sırasında geçirdiği kaza sonucu sol bacağını kaybeden 22 yaşındaki Mardinli hemşire Hatice Tunç, protez bacağına rağmen en büyük hayalini gerçekleştirerek Efes Havacılık Eğitim Merkezi'nde 4 bin metreden paraşütle atladı.

Diyarbakır'da hemşirelik yapan Hatice Tunç, 2017 yılında Hasankeyf'te katıldığı bir gezi sırasında sol bacağını kaybetti. Bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmeyen Tunç, uzun bir tedavi sürecinin ardından en büyük hayalinin paraşütle atlamak olduğunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Genç hemşireye duyarsız kalmayan Türk Hava Kurumu (THK), Tunç'un hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. THK yetkilileri gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Tunç'u İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Havacılık Eğitim Merkezi'ne getirdi. Atlayış hakkında Tunç'a bilgi verildikten sonra kıyafet giydirildi. Uçakla havalanan Tunç, eğitmeni işleğinde 4 bin metreden Türk bayrağıyla atladı. Atlayışın ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Tunç, "Bir hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu, Türkiye'de protez bacakla atlayış yapan ilk kadın olmanın gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Atlayıştan görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: / İZMİR, ()

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Metruk binada çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü

ANTALYA'nın Finike ilçesinde iki katlı metruk binada çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Finike Eski Mahalle terminal mevkiindeki iki katlı metruk binanın üst katında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yapılan müdahale sonucunda alevler diğer binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangın nedeniyle metruk binada hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangına müdahale edilirken

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE, ()

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Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusu kurtarılamadı



BARTIN'da, Bölgesel Amatör Ligi maçını tribünden izlerken kalp krizi geçiren, Karadeniz Ereğli Belediyespor'un altyapı sorumlusu Zafer Men (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Bartınspor ile Çilimli Belediyespor, bugün Atatürk Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı takip etmek için Bartın'a gelen Ereğli Belediyespor'un altyapı sorumlusu Zafer Men, maraton tribünündeki yerini aldı. Maçın başlamasına dakikalar kala Men'in nefes almakta güçlük çektiğini fark eden taraftarlar, sağlık ekibi çağrılmasını istedi. Bu sırada aynı tribünde bulunan özel diyaliz merkezinde görevli Dr. Levent Gülbezer, Men'in kalp krizi geçirdiğini anlayıp, kalp masajı yaptı. Men, ilk müdahalesinin ardından taraftarlar ve sağlık ekiplerince ambulansa taşındı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zafer Men, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Müdahale edilmesi

-Taraftarların panik anları

-Futbol adamının 112 Acil ekiplerinin müdahalesi

-Sedye ile ambulansa taşınması

-Ambulansın futbol sahasından ayrılması

-Zafer Men’in fotosu

Süre: 2.34 Boyut: 284 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

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Hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla atarak karşı şeride geçti. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat öğleden sonra sıralarında Dr. Mustafa Bey Meydanı alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesinde şehir merkezine giden Ökkeş Akpınar yönetimindeki 46 NU 268 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attıktan sonra karşı şeride geçti. Ters dönerek durabilen aracın sürücüsü Ökkeş Akpınar ile araçtaki Safa Gayret (21), Mekselina Karaosmanoğlu (22), Sebahattin Sırma (27) ve Tebernuş Bertizlioğlu (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi

- Yaralıların ambulansa taşınması

- Takla atan araç

- Kaza yerinden detay

- Aracın çıkan tekeri

- Aracın takla attığı yer

- Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 337 MB

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Tarihi surlara, sprey boyalı saygısızlık

Bursa'da milattan önce 4'üncü yüzyıla kadar Bitinya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapılan İznik'teki surlara, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan, İznik'in tarihi surlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boya ile çeşitli yazılar yazıldı. Surlardaki yazıları görenler, duruma tepki gösterip, polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alarak, şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

Surlara sprey boyayla yazı yazılmasına tepki gösteren ilçe sakinlerinden Emre Yüksel, ''Bir İznikli olarak şu gördüğümüz manzarayı hiç hoş bulmuyorum. Bu tarih bize atalarımızdan miras. Bu yapılan boyalı saldırıyı kınıyorum. Yazıklar olsun'' dedi.

DAHA ÖNCE ÖZEL MAKİNEYLE TEMİZLENMİŞTİ

Öte yandan İznik'teki tarihi surların üzerine, geçen aylarda sprey boyalarla yazılan yazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bölge Laboratuvarı'ndan görevlendirilen ekip tarafından özel makineyle silinmişti.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Boyalardan ve yazılardan görüntüler

-surlardan görüntüler

-Polislerin incelemesi

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA,()

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Düğün konvoyundaki TIR, otomobile çarptı: 3 yaralı

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan düğün konvoyundaki TIR'ın, karşı şeride geçip çarptığı otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın paniği nedeniyle de düğün konvoyundaki 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada ise şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, bugün merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan Mevlit Mangırcıoğlu yönetimindeki 42 TH 460 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek Tümay Nurgül Işıldar'ın kullandığı 06 MCN 01 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla attı. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken otomobilde bulunan Refika Gürkan, Doğan Arar ve Emine Arar yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın paniği nedeniyle düğün konvoyundaki 3 aracın çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Şans eseri yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detay

- TIR ve araçlardan detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA ))

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