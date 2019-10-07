DHA YURT BÜLTENİ - 15

TIR dehşetinde ölü sayısı 4 oldu, babanın yaşadığı büyük acı yürek dağladı (2)

KÜÇÜK ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, TIR'ın durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Miray Solmaz'ın (4) Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

SAKARYA ()

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MONTUYLA ŞÜPHELİLERİN GÖRÜNTÜLENMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI



Bolu'da, polisin TEM Otoyolunda durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada 132 gram metanfetamin, uyuşturucu hap ve sahte paralarla yakalanan 1'i yabancı uyruklu kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye getirildiği sırada bir yakınları üzerindeki montu çıkarıp, kameraların önünü kapatmaya, gazetecilerin çekim yapmasını engellemeye çalıştı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 1 yabancı uyruklu kadın ve 2 erkek şahsın hareketlerinden şüphelenen ekipler, narkotik köpeği ile arama yaptı. Şüphelilerin üst aramalarında, Y.C. (30) isimli kişinin üzerinden 2,20 gram metamfetamin maddesi ve 1,80 gram esrar, T.D. isimli yabancı uyruklu kadının üst aramasında metamfetamin maddesi içiminde kullanılan cam aparat, sahte olduğu değerlendirilen aynı seri numaralı 3 adet 100 TL ve 1 adet 100 dolar, V.K.'nin üst aramasında 14 adet hap ele geçirildi. Ekiplerin araç içerinde yaptıkları aramada ise 130,08 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye getirildiği sırada bir yakını üzerinde bulunan montu çıkarıp, kameraların önünü kapatmaya çalışarak "Al al, bunu çek" diyerek gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Şüphelilerin yakınının montunu çıkarıp kameraları kapatmaya çalışması

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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MARDİN MÜZE MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI



MARDİN Müze Müdürü Nihat Erdoğan, usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca görevinden alındı.

Mardin'de hakkında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatılan İl Müze Müdürü Nihat Erdoğan, görevinden alındı. Mardin Valiliği’ne yapılan ihbarda Mardin İl Müze Müdürü Nihat Erdoğan’ın usulsüzlük yaptığı iddia edildi. Bunun üzerine harekete geçen valilik, iddialar üzerine konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirmesiyle müfettiş görevlendirildi. Müfettişlerin yaptığı incelemede, Erdoğan'ın yolsuzluk, zimmete para geçirme, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, Ilısu ve Dara Antik Kenti’nde devam eden arkeolojik kazılarına ayrılan ödeneklerde usulsüzlük iddialarıyla ilgili rapor hazırladı. Hazırlanan raporun ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Müze Müdürü Nihat Erdoğan’ın görevinden alınarak, müze müdürlüğü emrine verildi. Mardin Müze Müdürlüğü'ne ise sanat tarihçisi Mehmet Deniz’in atandığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Müze müdürlüğünden görüntü

Görevden alınan müzü müdürü Erdoğan

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

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ÇOBAN RESSAM; ESERLERİNİ SATMIYOR, TORUNLARINA SAKLIYOR



KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricisi Raşit Gökçek (65) dağlık alanlarda hayvanlarını otlatırken karakalem ve pastel boya ile insan ve doğa resimleri yapıyor. "Bu eserleri sevdiğim için yapıyorum. Satışını yapmıyorum. Bu eserlerimi benden sonra torunlarıma hatıra olarak bırakacağım" diyor

Yahyalı ilçesi Avlağa Mahallesi İnbaşı Yaylası'nda yaşayan evli 3 çocuk babası Raşit Gökçek, 15 küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyor. 200 koyunu bulunan Gökçek, eşi ve çocuklarıyla birlikte hayvanlarına bakıyor. Küçük yaştan bu yana resim yapma tutkusu olan Gökçek, aynı zamanda karakalem ve pastel boya çalışması yapıyor. Gökçek, yaylanın çevresindeki dağlık bölgelerde ve meralarda hayvanlarını otlatarak çobanlık yaparken, doğa resimleri ve insan portreleri çiziyor. Ata mesleği olan besiciliği çocukları ile sevgiyle yaptıklarını belirten Gökçek, çadır yaşamının zor olmasına rağmen güzelliklerinin de olduğunu belirtti. Koyunlarıyla ilgilenen Gökçek, bunun yanında doğayı çok sevdiğini ve gördüğünü resme aktardığını söyledi. Gökçek ayrıca, resimlerin dışında ağaç oymacılığı da yapıyor. Resim ve ağaç oymacılığını ticari kazanç için yapmadığını belirten Gökçek, "Bu eserleri sevdiğim için yapıyorum. Satışını yapmıyorum. Bu eserlerimi benden sonra torunlarıma hatıra olarak bırakacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

KAYSERİ, () -

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ÇIKTIĞI BALKONDA MAHSUR KALAN KEDİ MAHALLEYİ SEFERBER ETTİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir ağaca tırmanarak çıktığı apartmanın ikinci kat balkonunda mahsur kalan 'Hıçkırık' isimli 1,5 yaşındaki 'Whiskas' cinsi erkek kedi, mahalleyi seferber etti. İki saat süren uğraş sonucu kedi, itfaiye tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Marmaris Temsilcisi, Gazeteci Arzu Sarıtaş'a ait 5 yaşındaki 'Hıçkırık' isimli erkek kedi, Tepe Mahallesi 36 Sokak'taki bir apartmanın bahçesindeki ağaca çıktı. Ağaçtan inemeyen kedi buradan hemen yan taraftaki apartmanın ikinci kat balkonuna atladı. Sarıtaş, kedisini ortalıklarda göremeyince mahallede aramaya çıktı. Sarıtaş, ismiyle seslenerek aradığı kedisini, mahsur kaldığı balkondan miyavlaması sonucu buldu. Daireye çıkarak kapıyı çalan Sarıtaş evin, ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğunu ve kişinin de şehir dışında bulunduğunu öğrendi. Sokağa inerek kedisinin çıktığı ağaçtan inmesi için seslenmeye başladı. Bu sırada kedinin mahsur kaldığını fark eden çevredekiler de seferber oldu. Yakındaki apartmalarda bulunanlar, kediyi balkondan inmesi için cesaretlendirmeye çalıştı. Ancak 2 saat süren çabalar sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri balkona merdiven uzattı. Bir itfaiye eri balkona çıkıp, 10 dakika boyunca gelmemek için direnen kediyi sevip, sakinleştirdi. İtfaiye erinin kucağına pençeleri ile sıkıca sarılan kedi aşağıya indirilerek sahibine teslim edildi. Sarıtaş, tekrar kavuştuğu, yaşadıkları nedeniyle şaşkınlık ve endişe içinde etrafına bakınan kedisini ofisine götürüp, su ve mama verdi.

Kedisi Hıçkırık'ın evcil olduğunu belirten Arzu Sarıtaş, "Çıktığı ağaçlardan inemiyor. Bugün de böyle oldu. Başta itfaiye ekipleri olmak üzere kedime kavuşmamı sağlayan komşularıma teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Arzu Sarıtaş ve mahalle sakinlerinin kediyi indirme çabaları

-İtfaiye ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin görüntüsü

-Apartmanın 2. katındaki balkonda mahsur kalan kedinin görüntüsü

-İtfaiye eri tarafından kedinin indirilmesi ve sahibine teslim edilişi

-Kedisini kucağına alan Arzu Sarıtaş ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: AIi GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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