DHA YURT BÜLTENİ - 15

Tokat'a şehit ateşi düştü



HATAY'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in (41) acı haberi, Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde, operasyona giden jandarma ekibini taşıyan askeri araç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada yaralanan 7 askerden Jandarma Uzman Çavuşlar Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in şehadet haberi, Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde yaşayan ailesine ulaştı. Baba Ali Seçgin ile anne Havva Seçgin'e 3 çocuklarından 2'ncisi olan Seçgin'in acı haberini, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan ve Turhal İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk verdi.

Şehit haberinin duyulmasının ardından çok sayıda aile yakını, Seçgin Ailesi'nin evine akın etti. Şehidin evi ile sokağına Türk bayrakları asıldı.

Sema Seçgin ile evli olduğu ve çocuğu bulunmadığı öğrenilen Şehit Kadir Seçgin'in cenazesi, akşam saatlerinde ilçeye getirilecek ve yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

-Ailenin evinden görüntüler

-Asılan bayraklar

-Babasının görüntüleri

-Şehidin fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TURHAL(Tokat), ()

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Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 3 ölü



ŞANLIURFA'da, kimliği belirsiz kişilerce plakası bilinmeyen araçtan seyir halindeki otomobile, tabanca ve tüfek ile ateş açıldı. Saldırıda, otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi. Polis, olay sonrası kaçan saldırganları arıyor.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Şanlıurfa- Mardin yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Mardin yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 YV 162 plakalı otomobile, plakası bilinmeyen araçtan kimliği belirsiz kişilerce tabanca ve tüfek ile ateş açıldı. Yoldan geçen sürücülerin silahlı saldırı ihbarıyla olay yerine sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, otomobildeki Mehmet Ali Elvan, Ahmet Kubat ile Hüseyin Kubat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise otomobil ile çevrede inceleme yaptı. Polis, olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis

- Otomobilde ölen şahıslar

- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-

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Şemdinli'de ilk beyin tümörü ameliyatı yapıldı



HAKKARİ'nin Şemdinli Devlet Hastanesi'ne baş ağrısı şikayetiyle gelip, beyninde tümör olduğu belirlenen Mehmet Selim Güldal (50), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Burak Bahadır'ın yaptığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Baş ağrısı ve denge bozukluğu gibi şikayetlerle hastaneye gelen Mehmet Selim Güldal'ın yapılan muayenelerinde beyninde kanama olduğu tespit edildi. Hemen tetkiklere başlayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr. Dr. Burak Bahadır, hastanın beyninde tümöre bağlı olarak kanama olduğunu tespit ederek emaliyata aldı. Başarılı geçen 6 saatlik ameliyatın ardından Güldal, sağlığına kavuştu.

BU AMELİYAT BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Opr.Dr. Onur Sakallı, hastanede ilk kez tümör ameliyatının yapıldığını belirterek,"Bu ameliyat bizim için büyük bir başarı. Hastanemizde bütün imkanlar mevcut ve tüm ameliyatları yapıyoruz. Sevk oranlarımız her geçen gün azalıyor. Hastanemizde sunulan sağlık hizmetini daha iyi noktaya getirmek için tüm ekip arkadaşlarımızla görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız bize güvensin.Hastanemizde bütün imkanlar mevcut. Hemen hemen bütün ameliyatları yapabiliyoruz"dedi.

Başarılı bir tümör ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr.Dr Burak Bahadır ise, 6 saat süren başarılı ameliyatla hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi. Opr. Dr. Bahadır,“Hastamızı vakit kaybetmeden ameliyata aldık. Bu ameliyatı kısa zamanda yapmasaydık, hastamızı kaybedebilirdik. Kanamasını durdurduk, kitlemizi çıkardık. Yumurta büyüklüğündeki kitleyi patolojiye gönderdik. Patoloji sonucunu bekliyoruz. Hastamız artık kollarını bacaklarını hareket ettirebiliyor. Hatta konuşabilir bir şekilde uyandı. Kitle konuşmaya yakın bir yerde idi. Biz, hastamızın konuşma yetisini kaybedeceğinden korkuyorduk. Şimdi gayet iyi konuşuyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), ()-

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Üniversitede, 'Engellilerin Dünyası' dersi ile bir ilk hayata geçirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Türkiye'de ilk kez seçmeli olarak açılan 'Engellilerin Dünyası' adlı dersle üniversite öğrencileri engelli bireylerin dünyasını yakından tanıyor.

Engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmak amacıyla kurulan Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Üniversite öğrencilerinin engelli bireyleri yakından tanımaları ve empati kurması amacıyla Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek seçmeli olarak 'Engellilerin Dünyası' dersi konuldu. Üniversitenin çeşitli fakültelerinden 70 öğrenci dersi seçerek Edebiyat Fakültesi'nde eğitim görmeye başladı. Engellilerin dedesi olarak da bilinen Edebiyat Fakültesi Bölümü Başkanı ve CENGEL Birim Sorumlusu Prof. Dr. Recep Toparlı tarafından haftada iki saat olarak verilen derste öğrenciler, engellilerin dünyasını yakından tanıyor. Her hafta derse katılan bir engelli birey, kendi dünyasını öğrencilere anlatıyor.

'ENGELLİLERİN DÜNYASINA GİRECEĞİZ'

Edebiyat Fakültesi Bölümü Başkanı ve CENGEL Birim Sorumlusu Prof. Dr. Recep Toparlı üniversite olarak engellilere sahip çıktıklarını belirterek, "CENGEL adında engelliler birimimiz var. Hem memurlarımızla, akademik personellerimizle ilgileniyoruz hem de engelli öğrencilerimizin sorunlarıyla ilgileniyoruz. Onların engelsiz bir yerleşke ortamında huzurlu bir şekilde okumaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şehirdeki engelli kardeşlerimizle sıkı bir ilişki içerisindeyiz. Biz bu bağlamda Türkiye'de bir ilk olsun diye üniversitemizi seçen öğrencilere 'Engellilerin Dünyası' adlı bir ders açtık. Bir dönem ders ve haftada iki saat biz bu dersimizde çeşitli engel gruplarından arkadaşlarımızı buraya getirteceğiz. Onların dünyalarına gireceğiz, onlara acımadan nasıl yardımcı oluruz, onların hayatını nasıl kolaylaştırırız onu öğreteceğiz. Dersimize işitme engellilerle başladık. Ben öğrencilere teşekkür ediyorum, bu dersi seçtikleri için. Hepsi birer engelli gönüllüsü. Ben onlara engellileri yakından tanıması için fırsat vereceğim, ayrıca görevler de vereceğim. Onlar hayatları boyunca bir engelliye nasıl yardımcı olunur, onu öğrenecekler. Üniversitemizin çeşitli fakültelerinden öğrenciler var. Öğrenciler gittikleri yerlerde üniversitemizin bu uygulamasından dolayı hepsi birer engelli dostlu olacaklar" dedi.

Dersi seçen Sınıf Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ahsen Yıldız, "Bir gün engelli öğrencilerim olursa, eğer onları anlayamazsam korkusuyla onların dünyalarına inmek için bu dersi seçtim. Şu an gayet mutluyum" diye konuştu.

Ebelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Büşra Yıldız da, "Daha iyi iletişim kurabilmek için, onların nasıl bir dünyada yaşadıklarını daha iyi anlayabilmek, empati yeteneğimi geliştirebilmek, hastalarıma daha iyi yardımcı olabilmek için bu dersi seçtim. Aynı zamanda dışarıda binlerce engelli insan var. Onlara nasıl yardımcı ve faydalı olabilirim diye bu dersi seçtim" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Derslikten görüntüler

-Derse katılan öğrenciler

-Engelliler ile ilk dersin işlenmesi

-Prof.Dr. Toparlı'nın açıklamaları

-Öğrencilerin konuşmaları

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİ / SİVAS, ()

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İpi kopan paraşütle denize düşen Danimarkalı turist, yarım kalan atlayışını tamamladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde profesyonel pilot Tulgay Özden ve yolcusu Danimarkalı Gerry Schoppema'nın (70) bulunduğu paraşütün ipleri kopunca ikili, denize acil iniş yaptı. Olaydan yara almadan kurtulan Gerry Schoppema, bugün aynı pilotla yeniden paraşüte binerek, yarım kalan uçuşunu tamamladı.

Alanya'da tatil yapan Danimarkalı Gerry Schoppema adlı kadın turist, 28 Eylül'de yamaç paraşütü yapmak için 700 metre yükseklikteki Akçalı Tepesi'nden profesyonel pilot Tulgay Özden ile atlayış yaptı. Havada bir süre ilerleyen ikili, yaklaşık 750 metre yükseklikteyken, bilinmeyen nedenle yamaç paraşütündeki ana bağlantı iplerinin 9'u koptu. Düşmeye başlayan paraşüte müdahale eden pilot Özden, yedek paraşütü açtı. Denize yaklaşık 250 metre kala yedek paraşütü açan Özden ve beraberindeki turist, acil iniş yaptı. İnişte yaralanan olmazken, turist ve pilot Özden'in üzerindeki elektronik aletler deniz suyundan etkilenerek arızalandı. Pilot Özden ve yolcusunun yaşadığı düşme anı, paraşüt kamerasına da anbean yansıdı.

Olaydan 1 hafta sonra Gerry Schoppema, pilot Özden'e ulaşarak tekrar uçmak istediğini söyledi. Yine aynı uçuş planını yapan Schoppema ve Özden, bugün tekrar yamaç paraşütüyle Akçalı Tepesi'nden atlayış gerçekleştirdi. Kazasız bir uçuş gerçekleştiren ikili, Kleopatra Plajı'na iniş yaptı.

'HAYATIMI KURTARDI'

Başından geçen olayı anlatan Gerry Schoppema, korkmadığını, pilotun tecrübesine güvendiğini söyledi. Pilotun tecrübesinden dolayı hayatını kurtardığını söyleyen Schoppema, "Pilotun uzun yıllardır bu işi yapması, yamaç paraşütü sporuna devam etmesi, tecrübesinden dolayı hayatımı kurtardı. Çok mutluyum, herhangi bir sıkıntı yok. İlk başta çok korktum sallantılardan dolayı, sonra yedek paraşütün açıldığını gördüğümde rahatladım. Videoda gördüğünüz gibi zaten güle oynaya suya iniş yaptık, herhangi bir sıkıntı olmadı" dedi.

'BU SEFER DAHA ÇOK EĞLENDİM'

Aynı pilot ile tekrar uçuş yaptığını aktaran Schoppema, "Heyecanlıydım ama pilotun ne kadar tecrübeli olduğunu bildiğim için herhangi bir korkum olmadı. Bu sefer daha çok eğlendim" diye konuştu.

'BU TÜR ŞEYLER OLABİLİR'

Pilot Tulgay Özden de yamaç paraşütü sporunda her şeyi nizami şekilde yaptığını aktardı. O kadar sayıda ipin kopmasının çok nadir bir olay olduğunu vurgulayan Özden, şöyle dedi:

"Pilotlar bu tür durumlarla ilgili çok ciddi eğitimler alıyor. Bizler de Türk Hava Kurumu'ndan yetiştiğimiz için çok disiplinli bir şekilde eğitimleri defalarca aldık. Çok karşılaşabileceğiniz bir durum değil. Ama o durum olduğu zaman çok hızlı ve seri şekilde müdahale edebilme yeteneğine sahip olmanız lazım. Bizler de hızla kanaatimizi kullanarak duruma hızlı şekilde müdahale ettik. Bütün acil durum prosedürlerini harfiyen uyguladık. Uyguladığımız için hiçbir zarara uğramadık, yani sağlıklı bir şekilde indik. Bu havacılık sporunun doğasında olan şeyler, bu tür şeylerle ilgili çok ciddi eğitimlerimiz var. Onun için herkesin gönlü rahat olsun, çok fazla amatör değilseniz bu sıkıntılardan çok basit şekilde kurtulabiliyorsunuz."

Görüntü Dökümü

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- İlk uçuştan görüntü

- Paraşütün ipinin kopması ve denize acil iniş

- Son uçuştan görüntü

- Gerry Schoppema röportaj

- Tulgay Özden röportaj

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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Amasra salatası için tescil başvurusu yapıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinin adıyla özdeşleşen salatası için marka tescili başvurusunda bulunuldu. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, salatanın tescili için başvurduklarını ve marka haline geldiğinde ilçenin tanıtımında önemli rol oynayacağını söyledi.

Amasra'nın köylerinde yetiştirilen salatalık, marul, domates, havuç, soğan, biber, maydanoz, roka, tere, brokoli, semizotu, dereotu ve turşuların da karışımıyla hazırlanan Amasra salatası için marka ve tescil başvurusunda bulunuldu. İlçede bulunan balık restoranlarının vazgeçilmezi olan salatayı yemek için yakın iller olan Ankara ve İstanbul'dan turistlerin geliyor.

Amasra'da 28 yıldır balık restoranı işletmeciliği yapan Ferdi Günter (38), Amasra salatasının sırrının aslında salataya konulan turşu ve onun sularıyla harman hale getirilmesi olduğunu belirterek, "İlçemize gelen turistlerin hemen hemen hepsi mutlaka Amasra salatasından tatmaya gelmiştir. Tarihi ve turistik ilçemizin artık mutfak kültürüyle de ön plana çıktığını görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Mutfağımızda Karadeniz'den taze olarak getirilen balıkların pişirilmesi sırasında artık, yanında da Amasra salatası vazgeçilmez hale geldi. Amasra salatamızın marka tescili yapıldığında, bu bizi daha da mutlu edecektirö dedi.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Amasra salatamız buranın çok eski restoran ustaları tarafından yapılan bir salata çeşididir. Salatamız içine mevsimine göre, ilçeye bağlı köylerimizde yetiştirilen taze ürünlerin katılmasıyla muhteşem bir tat haline gelmektedir. Bununla birlikte içerisine konulan turşularla birlikte farklı bir lezzete dönüşmektir. İlçemize gelen her misafirimiz bu salatadan tatmaktadır. Bizler dernek olarak Amasra salatasının tanıtımını gerek yurt içi, gerekse yurt dışı fuarlarda yapıyoruz. Yine teknik olarak hazırladığımız raporlarla, coğrafi işaretlerle Türk Patent ve Marka kurumuna Amasra salatasının tescili için başvurduk. Artık resmi olarak marka haline geldiğinde salatamız, ilçemizin tanıtımında da önemli rol oynayacaktırö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Amasra detay görüntüler (drone görüntüleri)

-Amasra kalesi ve limandan detay

-Amasra salatasının hazırlanışı

-Salatanın malzemeleri

-İşletmeci Ferdi Günter ile röp.

-Dernek Başkanı Hüseyin Boran ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

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Turistlerin yeni gözdesi 'milkoloji' kokteyli

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde müşterilere özel olarak alkolsüz, şekersiz, taze meyve ve sebzelerden yapılan kokteyl hazırlandı. 'Milkoloji' adı verilen kokteyl, başta çocuk misafirler olmak üzere ilgi çekti.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki The Land of Legends'ta meyvelerden yapılan şekersiz organik kokteyl turistlerin ilgisini çekti. 10 yıldır turizm sektöründe çalışan ve 2015 yılında 'kokteyl' dalında Türkiye şampiyonu olan miksolojist (içecek uzmanı) Mehmet Ciğer tarafından misafirler için hazırlanan doğal ve organik kokteyle 'milkoloji' adı verildi.

Mehmet Ciğer, alkolsüz, şekersiz, taze meyve ve sebzelerden hazırlanan bu kokteylin, dünyada sadece kendileri tarafından yapıldığını söyledi. Şeker ihtiyacını bal ve pekmezle giderdikleri kokteyldeki nane, biberiye ve kekik gibi bazı ürünlerin de kendileri tarafından organik yetiştirildiğini anlatan Ciğer, kokteylde hiçbir şekilde kanserojen madde bulunmadığını, plastik ürünler yerine cam bardak ve kaselerle kağıt pipetlerin kullanıldığını aktardı.

Otelin yiyecek ve içecek müdürü Özgür Kurt, dünyada yiyecek ve içecek sektöründe büyük yarış olduğunu kaydetti. Kurum olarak bu yarışta öne geçebilmek adına yeni konseptler ortaya çıkardıklarını aktaran Kurt, "Otel olarak amacımız farklı konseptlerle yakın bir süre içerisinde dünya yiyecek ve içecek sektörüne yön vermek olacak. Türk geleneksel mutfağını uluslararası vizyon mutfaklarla birleştirerek ve uluslararası vizyonları sürekli harmanlayarak yeni ürünler ve sunumlar oluşturduk. 'Milkoloji' de böyle bir ürün. Çeşit çeşit ve rengarenk sunumlarını yaptığımız bu ürün, özellikle küçük yaştaki misafirlerimizden büyük ilgi görüyor" dedi.

Özgür Kurt, hazırladığı kokteylleri oteldeki çocuk misafirlere de ikram etti. Kokteyller, çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Görüntü Dökümü

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- Kokteylin hazırlanışı

- Çocuklara dağıtılması

- Özgür Kurt'un açıklaması

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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