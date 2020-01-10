DHA YURT BÜLTENİ - 15

Simit yiyerek kadın kuaföründen çanta çaldığı o anlar kamerada



ZONGULDAK'ta, simit yiyerek girdiği kadın kuaföründen iş yeri çalışanının çantasını çalan şüpheli R.K.'yı (26) bekçiler yakaladı. R.K.'nın simit yerken yaptığı hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde bulunan iş hanında meydana geldi. Üçüncü katta bulunan kadın kuaförüne giden bir kişi, açık kapıdan içeri girerek iş yeri çalışanı H.B.'nin çantasını alarak kaçtı. Çantasının yerinde olmadığını gören H.B., güvenlik kameralarını incelediğinde içinde 450 TL ve altın yüzüğünün bulunduğu çantasını iş yerine gelen bir erkeğin aldığını gördü. Haber verilmesiyle güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BEKÇİLER YAKALADI

Akşam saatlerinde kent merkezinde denetim yapan bekçiler, şüphelendikleri bir genci durdurdu. Gencin şüpheli hareketleri üzerine yapılan incelemede, durdurdukları gencin hırsızlıktan aranan R.K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan R.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

R.K.'nın hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde simit yiyerek kuaförün kapısına gelen R.K.'nın açık kapıdan içeri girmeden önce zile bastığı görülüyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve bir yandan simidini yiyen R.K., ardından içeride kimse olmadığını fark ederek masadaki çantayı alıyor. R.K.'nın çantayla birlikte iş yerinden ayrıldığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hırsızlık anı güvenlik kamerası

-Şüphelinin fotoğrafı

Haber-Kamera: ZONGULDAK,()

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Gümrük görevlilerine kızdı, TIR'ı ateşe verdi



GAZİANTEP'in Karkamış ilçesindeki gümrük kapısından yurda girerken, gümrük görevlilerince yapılan kontrolde TIR'ında mazot fazlası olduğu için ceza yazılan Ahmet Kılıçparlar (48), aracını ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Kılıçparlar gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Karkamış Gümrük Kapısı'nda meydana geldi. Ahmet Kılıçparlar yönetimindeki çimento yüklü TIR Cerablus'a geçti. Burada yükü boşaltan Kılıçparlar, tekrar yurda girmek için gümrük kapısına geldi. İddiaya göre, gümrük kontrolünde kantara çıkarılan TIR'da mazot fazlası olduğunu söyleyen gümrük kontrol ekipleri ceza yazmak isteyince Kılıçparlar duruma tepki göstererek haksızlık yapıldığını söyledi. Çıkan tartışmanın ardından ceza kesilen Kılıçparlar, sinirlenerek kantardaki TIR'ı ateşe verdi. Gümrük çalışanlarının ihbarı üzerine kapıya gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla kısa sürede TIR'daki yangını söndürdü. TIR kullanılmaz hale gelirken, gümrük kapısındaki kontrol odaları da zarar gördü.

Gelen jandarma ekipleri Ahmet Kılıçparlar'ı gözaltına alarak ifadesini almak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan TIR

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Haber: Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), ()

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Taksici, kadın müşterisini darbetti iddiası



ANTALYA'da, turizmci Esra Çetinkaya (41), bindiği taksinin şoförü K.D.'den kendisini darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Çetinkaya, taksi şoförüne yönelik uzaklaştırma kararı aldırırken, K.D. iddiayı yalanladı.

Olay, 30 Aralık pazartesi günü, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Turizmci Esra Çetinkaya, eğlence merkezinde arkadaşlarıyla vakit geçirirken rahatsızlandı. Arkadaşları, Çetinkaya'yı hastaneye getirip, ayrıldı. Burada tedaviye alınan Çetinkaya, gece saatlerinde taburcu edildi. Arkadaşlarının yanına gitmek isteyen Çetinkaya, taksi çağırdı. İddiaya göre, Esra Çetinkaya, taksiciye çantasının arkadaşlarının yanında kaldığını ve ödemeyi gittiği yerde yapacağını söyledi. Bir süre sonra taksici K.D. ile Esra Çetinkaya tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.D., Çetinkaya'yı darbedip taksiden indirdi. Başka bir taksiye binerek arkadaşlarının yanına giden Çetinkaya, ertesi gün hastaneden darp raporu aldı. Ardından polis merkezine giden Çetinkaya, K.D.'den şikayetçi oldu.

Çetinkaya, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Esra Çetinkaya, arkadaşlarının yanına gitmek için taksiye bindiğini, kısa süre sonra şoförün kendisine küfür ederek araçtan indirmeye çalıştığını söyledi. Taksiciyi uyardığını belirten Çetinkaya, "Benimle bu şekilde konuşamayacağını ve istediğim yere bırakması gerektiğini ifade ettim. Bana iki tokat atıp göğüs bölgeme dirsekle vurdu. Beni taksiden attı. Başka taksi çağırıp arkadaşlarımın yanına döndüm" dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Ertesi gün ağrılarından dolayı hastaneye gittiğini anlatan Çetinkaya, özel hastanenin sağ göğüs bölgesi, omuz ve yüzde ağrı ile morluklar oluştuğuna yönelik darp raporu verdiğini kaydetti. Çetinkaya, taksi şoförüne yönelik uzaklaştırma kararı da aldırdı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ İDDİALARI YALANLADI

Taksi şoförü K.D. ise Esra Çetinkaya'nın söylediklerini doğru olmadığını ileri sürdü. O gece yaşananları anlatan K.D. "Adını sonradan karakolda öğrendiğim Esra Çetinkaya taksiye bindiğinde beni tanıdığını, yanında parası olmadığını, kendisine sigara almamı istedi. Bana zorluk yaşatacağını düşündüm. Ayrıca ben kendisini hiç tanımıyorum. Yevmiye hesabı çalıştığım için taksiden inmesini istedim. Bana hakaret etti. Hiçbir şekilde kendisini darbetmedim. O esnada taksiden inerek kapıyı açtım ve inmesini istedim. 25 yıldır hiçbir mahkeme tutanağında adım geçmedi. Bu olay nedeniyle şimdi mahkemelik olacağız. Söyledikleri psikolojimi o kadar bozdu ki işi bırakacak noktaya geldim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Esra Çetinkaya'nın muhabirine bilgi verirken görüntüsü

-Evrakları gösterirken görüntüsü

-RÖP: Esra Çetinkaya

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Burdur'da, hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı



BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Kuruçay köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ali Arkan (37) yönetimindeki 15 DE 289 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçtaki Rıza Arslan (46), Hurşit Ongun (41), Emine Çakmak (41) ve Hüseyin Mert Şahin (19) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yoldaki trafik

-Kazaya karışan otomobil

-Hastane önündeki ambulanslar

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Bulut bekek toprağa verildi



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, annesi Buse A.'nın (25), erkek arkadaşına bırakıp ortadan kaybolmasının ardından yaşamını yitiren 7 aylık Bulut, Side Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde oturan, 2 çocuk annesi Buse A., 5 Ocak'ta, henüz nüfus kaydı yapılmayan Bulut bebeği, iddiaya göre, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Y.'ye bırakarak, ortadan kayboldu. Geçen çarşamba saat 02.00 sıralarında minik bebeği kontrol eden B.Y., ağzından köpük geldiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Bulut bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürülen Bulut bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

B.Y., ilk ifadesinde, Buse A.'nin, Bulut bebeği kendisine emanet ederek, evden ayrıldığını ve nereye gittiğini bilmediğini öne sürdü. Buse A.'nın, 3 yaşındaki diğer oğluna ise komşularının baktığı, minik Bulut'un öldüğünün sosyal medyada paylaşılması üzerine cezaevinde bulunan Buse A.'nın eski eşi S.G.'nin babası ve arkadaşlarının gelerek, çocuğu aldığı belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bulut bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından Antalya Adli Kurumu Morgu'ndan alındı. Bulut bebeğin cenazesi kılınan namazın ardından Side Mezarlığında toprağa verildi.

Diğer yandan Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE - 9 OCAK)

Haber: ANTALYA, ()

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Nusaybin'de Süryani rahip, 'terör'den tutuklandı (2)

RAHİP TUTUKLANDI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen'in de aralarında bulunduğu 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Rahip Bileçen tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber: MARDİN, ()

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