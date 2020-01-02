DHA YURT BÜLTENİ - 15

'Misafiri yalnız bıraktın' deyip, 2 çocuk annesi eşini sıcak suyla haşladı

KARABÜK'te, İsmail A., 2 çocuk annesi eşi Gülten A.'yı (41), "Misafiri yalnız bıraktınız" diyerek çaydanlıktaki sıcak suyu üzerine döküp, yaktı. Annesinin evine sığınan Gülten A., eşinden şikayetçi oldu. İsmail A.'ya 1 ay evden uzaklaştırma cezası verildi.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan İsmail A. iddiaya göre, 15 gün önce 17 yıldır evli olduğu eşi Gülten A.'nın üzerine çaydanlıktaki sıcak suyu döktü. Kolu yanan Gülten A. annesinin evine yerleşerek, İsmail A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık, İsmail A. hakkında 1 ay evden uzaklaştırma kararı verdi.

Gülten A. olay günü komşularının misafirliğe geldiğini anlatarak, "Alt kattaki komşumuz gelmişti. Kayınvalidem de gelmişti. Mutfakta süt pişirdim. Misafirimiz ve eşim getirdiğim birer bardak sütü içti. Eşim 'çay demle' dedi. Kayınvalidem kuran okumak için yanıma geldi. Eşim misafirimiz gittikten sonra 'misafiri yalnız bıraktınız' diye çaydanlığı üstüme doğru fırlattı. Sıcak su koluma geldi. Daha önce de darp olayları vardı. Çocuklarım için sabrettim. Kimseye bir şey demedim. Bu son olayı da 15 gün kimseye demedim. Annem de inanmadı ben de söylemek zorunda kaldım. Eşim 'Hastaneye getireyim' dedi ama kızgın olduğum için gitmedim. Annem ile savcılığa giderek şikayetçi olduk. Eşime 1 ay uzaklaştırma verildi" dedi.

Uzaklaştırma süresinin uzatılmasını isteyeceğini belirten Gülten A., "Koruma da istedim. Kendi evimde kalacağım. Bu süreç neyi gerektirir bilmiyorum. Kalbine stent takıldığı için ailesi de bir şey demiyor. Daha önceki darp olaylarını çocuklarım için kapattım. Şikayette bulunmadım ama bu cani" diye konuştu. Olaydan 2 gün sonra sağlık ocağına gittiğini ifade eden Gülten A., "Kolum tam açılmıyor. Plastik cerrah görecek kolumu. Şimdilik pansuman yapılıyor" dedi.

Anne Pembe Ç. de kızının baştan gerçeği söylemediğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Böyle yanamazsın sen dedim. Çaydanlığı elime alıp kolunun nasıl yandığını anlamaya çalıştım. Sol el ile sağ kol nasıl yanar? O gün uyuyamadım. Sabah kızımı arayıp, 'Sen kendin yanmadın. Seni İsmail yaktı' dedim. 'Çocuklarının üzerine yemin et' dedim. Ondan sonra gerçeği söyledi. Ne kadar ceza varsa çeksin. Yeter bu çektikleri. İnsanın üzerine sıcak suyu atmak ne demek? 8 yaşındaki çocuğunun yanında yapmış. Yanmış cayır cayır. Kapıyı kapatıyormuş kimse duymasın diye."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gülten A'nın konuşması

-Pembe Ç.'nin konuşması

Haber-Kamera:Okan ŞİMŞEK/KARABÜK,()

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İzmir'de olayla ilgisi olmayan 2 kişinin öldüğü pusuya 9 gözaltı (2)

CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Konak ilçesinde yol kenarında pusu kuran silahlı grubun tabancalarla ateş açması sonucu hayatını kaybeden motosiketli kurye Sadullah Serkan Kara ile Lokman Çakır'ın cenazeleri toprağa verildi. 2 çocuk babası Kara için, Karabağlar Durmuş Akkuş Camisi'nde, ikindi vaktinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kara'nın babası Hüseyin Kara'nın yanı sıra, çok sayıda motosikletli kurye arkadaşı katıldı. Kara'nın çalıştığı restoranda kısa süre önce işe başladığı ve gece son paketini adrese teslim edip paydos yapmaya hazırlandığı belirtildi. Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, Yeni Buca Mezarlığı'na defnedildi. Lokman Çakır'ın cenazesi ise Eskiizmir semtindeki Yıkık Camisi'nde düzenlenen törenin ardından, Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'SERKAN ABİNİN YERDE YATTIĞINI GÖRDÜM'

Olay esnasında Kara ile aynı yerde bulunan mesai arkadaşı Feyzullah Duran, "Bir anda silahlı bir grubun çıktığını ve önümüzdeki arabaya ateş açtığını gördüm. Ben bir arabanın arkasına saklandım. Baktım, Serkan abinin yerde yattığını gördüm. Hemen iş yerine haber verdim. Çok üzgünüz" dedi. Kara'nın kuryeci arkadaşlarından Burhan Akgül de, "2 çocuk babasız kaldı. Serkan çok sevdiğimiz, çalışkan bir arkadaşımızdı. Hepimiz şok olduk, sorumlularının cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mesai arkadaşı Feyzullah Duran İLE RÖP

-Bir kurye ile röp

-Cenaze namazından genel ve detay görüntüler

Davut CAN- Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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Adıyaman'da yağmurda evin tavanı çöktü

ADIYAMAN'da, etkili olan sağanak nedeniyle tek katlı evin bir odasının tavanında çökme meydana geldi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde Mahmut ve Gülten Erdil çiftinin yaşadığı tek katlı toprak evin bir odasının tavanı çöktü. Çökme sırasında evde olan aile panikleyerek evden çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı çökme sonrası Adıyaman Belediyesi ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Aile ise komşuların evine sığındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Çöken evin içerisi

- Toprak altında kalan eşyalar

- Eşyaların taşınması

- Evin yukarıdan görünümü

- Gülten Erdil ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN ()

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Gaziantepliler Milli Piyango talihlisini merak ediyor

MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi olan 80 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Gaziantep'te aldığı çeyrek biletle 20 milyon liranın sahibi olan talihli, ikramiyesini bugün avukatı aracılığı ile Milli Piyango İdaresi'nden aldı. Kentte yaşayanlar talihlinin kimliğini merak ederken, bileti satan Milli Piyango bayisi Gökhan Küldöken ise talihlinin halen kendisini aramasını bekliyor.

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 1358490 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ile 80 milyon lira 4'e bölündü. İstanbul, İzmir ve Bursa'nın yanı sıra Gaziantep'te satılan bilet, kentte heyecana neden oldu. Talihlinin bugün avukatı aracılığı ile Milli Piyango İdaresi'ne başvurarak 20 milyon liralık ikramiyesini aldığı öğrenildi. 7 çocuk sahibi olduğu öğrenilen talihlinin aslen Siirtli olduğu ve ikramiyeyi almasının ardından memleketine döndüğü iddia edildi. Gaziantepliler büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi olan talihliyi merak ediyor. Bazı vatandaşlar talihlinin kimliğini açıklamayacağını düşünürken, bazıları ise kazandığı parayı iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

'TALİHLİ YETER Kİ BİZİ ARASIN'

Büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan Milli Piyango Bayisi Gökhan Küldöken ise talihlinin halen kendisiyle irtibata geçmediğini belirterek, en azından telefonla ulaşmasını istediğini dile getirdi. Küldöken, "Duyduk talihlimiz ikramiyesini almış. Allah iyi günlerde kullanmayı nasip etsin. Kendisini çok merak ediyoruz. Ben isterdim ki bizi görsün tanışalım. Şu ana kadar bizimle irtibata geçmedi. En azından birini göndersin. Yeter ki bizi bir arasın. Kendisini beklemeye devam ediyoruz" dedi.

Öte yandan teselli ve amorti gibi küçük ikramiyelerinin çıktığı vatandaşlar da ikramiyelerini almak için bayilere akın etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İkramiyenin çıktığı bayi

- Gökhan Küldöken ile Röp.

- 20 bin lira teselli ikramiyesi alan kişi

- Vatandaşlar ile Röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP ()

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Doğa harikası Gölcük buz tuttu

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu. Karla kaplanan ormanlarla gölün bütünleşmesi muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları arasında saklı Gölcük, buz kesti. Tabiat parkında gece sıfırın altında 12 derece olarak ölçülen hava nedeniyle göl yüzeyinin tamamı buzla kaplandı. 30 santim kar bulunan tabiat parkında gölün de donmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplı çam ormanları ve donan göl muhteşem bir güzellik oluşturdu. Ziyaretçiler, göl çevresinde bol bol fotoğraf çekilip kartopu oynadı. Ayrıca Bolu Belediyesi tarafından göl çevresine uyarıcı tabelalar yerleştirildi. Tabelalarda 'Donmuş göl yüzeyine çıkmak tehlikeli ve yasaktır' ifadeleri yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Göl manzaraları

-Buz tutan göl

-Vatandaşların fotoğraf çekilmesi

-Röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Diş hekimi Betül, alkolle birlikte enerji içeceği de içmiş (2)

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yılbaşı gecesi aşırı alkol nedeniyle komaya girip, hayatını kaybettiği öne sürülen diş hekimi Betül Karaayvaz (26), yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Görev yaptığı Honaz F Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki infaz korma memurlarının son yolculuğunda yalnız bırakmadığı Karaayvaz'ın geceyi birlikte geçirdiği arkadaşları polise, alkollün yanında enerji içeceği içtiklerini söyledi.

Olay, Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde bulunan 2 katlı evde yılbaşı gecesi meydana geldi. Harita mühendisi Berkay T. (30), yeni yıl kutlaması için arkadaşları diş hekimleri Betül Karaayvaz ve Kaan Y., plastik cerrah Süleyman Ali Y. , harita mühendisleri Özgür Deniz A. ve Nurullah T.'yi evine davet etti. Grup, gece boyu alkol aldı. Dün sabah ise Betül Karaayvaz, Süleyman Ali Y. ve Kaan Y.'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Betül Karaayvaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bilinçleri kapalı olan Süleyman Ali Y. ve Kaan Y. ise ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaayvaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

3 ARKADAŞ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık durumları iyi olan diğer 3 arkadaş ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Arkadaşların ifadelerinde alkolle birlikte enerji içeceği tükettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere evdeki yiyecekler ile içeceklerden numune aldı. Yapılan bandrol kontrollerinde tüketilen alkollü içeceklerin kaçak ve sahte olmadığı, kurumsal marketlerden alındıkları belirlendi.

UYUŞTURUCU ARAMASI YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü'nün özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri, evde uyuşturucu madde araması yaptı. Aramada herhangi bir uyuşturucu maddeya rastlanmadı. Karaayvaz ve komaya giren Süleyman Ali Y.'nin otomobilleri de incelenmek üzere çekiciyle emniyet müdürlüğüne götürüldü.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapılan Karaayvaz'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından alınarak evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından genç diş hekimi için Hilal Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Karaayvaz'ın ablası Özlen Karaayvaz, tabutun başında gözyaşı döktü. Baba Halil Karaayvaz ise taziyeleri kabul etti. Honaz ilçesindeki F Tipi Kapalı Cezaevi'nde diş hekimliği yapan Betül Karaayvaz'ın cenazesine çok sayıda infaz koruma memuru da katıldı. Diş hekiminin cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BİRİ KOMADAN ÇIKTI

Öte yandan diş hekimi Kaan Y. ve doktor Süleyman Ali Y.'nin tedavilerine devam edildiği belirtildi. Süleyman Ali Y.'nin yoğun bakımda tutulduğu, Kaan Y.'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı kaydedildi.

KAN VE İDRAR ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR

Hayatını kaybeden Betül Karaayvaz, tedavileri süren Kaan Y. ve Süleyman Ali Y.'den alınan kan ve idrar tahlilleri incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na, evden alınan gıda ve içecek numuneleri ise İzmir'deki Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Camiden detay

- Baba Halil Karaayvaz'ın taziyeleri kabul etmesi

- Özlen Karaayvaz'ın gözyaşı dökmesi

- Cenaze namazının kılınması

- Tabutun taşınması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

