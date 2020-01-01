DHA YURT BÜLTENİ - 15

Silifke’de gökyüzünde görsel şölen



MERSİN’in Silifke ilçesinde, akşam saatlerinde güneşin gökyüzündeki bulutların arkasına geçmesi ile oluşan turuncu hava ve ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu.

Geçen günlerde yaşanan yağışın ardından açan güneş ve gün içinde kendini hissettiren sıcak hava, vatandaşların yüzünü güldürdü. Güneşin gökyüzündeki bulutların arkasına geçmesi ile oluşan turuncu hava ve ortaya çıkan gökkuşağı, bölge halkına görsel bir şölen sundu.

Durumu görenler cep telefonlarıyla fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Kısa süreli görsel şölen, gökyüzündeki bulutların yer değiştirmesi ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gökyüzünden görüntü

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), ()

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Emniyet ekipleri yılbaşını huzurla geçirilmesini sağladı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, emniyet ekipleri, İHA'ları da kullanarak yaptıkları uygulamada halkın yılbaşını huzur ve güven içinde geçirmesini sağladı.

Gemlik'te yeni yıl coşkuyla kutlanırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de halkın huzur ve güven içinde kutlama yapabilmesi için bir hafta önceden tedbirlerini aldı. İlçenin giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktalarında drone destekli asayiş ve trafik uygulaması yapan emniyet ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde de silahla havaya ateş edenleri de İHA'larla tespit etti.

Gece boyu düzenlenen operasyonlar sonucunda 7 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca uygulamada çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi de yakalanıp gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone görüntüleri

-Uygulamadan detaylar

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), ()

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Erdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde , 3 gündür süren sağanak yağış nedeniyle sular saltında kalan seralar onarılıyır, yağmur suyu ise tahliye ediliyor.

Mersin'i etkisi altına alan kuvvetli sağanak tarım arazilerinin yanı sıra seraları da sel suları altında bıraktı. Binlerce dönüm muz serası ile narenciye bahçesinin zarar gördüğü yağmurda bazı bölgeler göle döndü. Yağışların kesilmesinin ardından çiftçiler, suların çekilmesi için tahliye işlemine başladı. Koyuncu mahallesinde narenciye bahçesi ve muz serası yağmur nedeniyle zarar gören Ahmet Şahin, "Birkaç gündür yağan şiddetli yağış nedeniyle narenciye bahçelerimiz ve seralarımız yağıştan etkilendi. Yağmur suyu nedeniyle seramızın kenar naylonları yırtıldı. Şuanda tadilata başladık. Narenciye bahçemizde de oluşan su birikintilerinin tahliyesini yaptık. İnşallah ürünlerimize fazla bir zarar vermemiştir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yağmur suyundan etkilenen narenciye bahçesi

- Narenciye bahçesine yağmur suyu akarken

- Yağmur suyu seralara akarken

- Çiftçi seralarda tadilat yaparken

- Çiftçi Ahmet Şahin ile röportaj

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),()

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Sosyal medyada sahte içki yapımını anlatan şüpheli yakalandı

ANTALYA'da evine kurduğu düzenekle sahte içki imal eden ve yapılışını sosyal medya hesabından uygulamalı anlatan A.Ç. gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sahte içkinin nasıl imal edileceğini anlatan A.Ç.'yi takibe aldı. Şüphelinin Muratpaşa ilçesinde oturduğunu belirleyen ekipler, evine baskın yaptı. Gözaltına alınan A.Ç'nin evinde sahte içki üretiminde kullanılan düzenek ve malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan A.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İçki üretiminde kullanılan düzenek

Haber: Semih ERSÖZLER / ANTALYA ()

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