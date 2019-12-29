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DHA YURT BÜLTENİ-15

Zincirleme kazada otomobilden fırladı, o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi   KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde kar yağışı nedeniyle 9 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. zincirleme kaza sırasında çarpışan otomobillerde...

GÜNDEM 29.12.2019, 22:10
DHA YURT BÜLTENİ-15

Zincirleme kazada otomobilden fırladı, o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi
 
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde kar yağışı nedeniyle 9 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. zincirleme kaza sırasında çarpışan otomobillerde bulunan bir kişinin araçtan havaya fırladığı o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Zincirleme kaza, akşam saatlerinde Göksun-Kahramanmaraş Karayolu'nun tüneller bölgesinde meydana geldi. Yaklaşık bir haftadır yoğun kar yapışının etkili olduğu, bu nedenle de sık sık trafiğe kapanan Göksun-Kahramanmaraş Karayolu'nda tünel girişinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlara yoldan geçen araç sürücüleri de yardım etmeye çalıştı. Bu sırada bir otomobil buzlanma nedeniyle kayarak kaza yapan otomabil ile yardım etmeye çalışan vatandaşların arasında daldı.

Güvenlik kameraları tarafından da saniyeye saniye kaydedilen kazada otomobilin çarptığı kişilerden biri havaya fırladı. 9 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yol kenarındaki araçlar
-Araçların etrafındaki insanlar
-Bir otomobilin araçlar çarpması
-Vatandaşın havaya fırlaması
-Trafik polisinin gelemsi
-Kaza yerinden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ ()

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Otomobille panelvan minibüs çarpıştı: 2 yaralı 

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille panelvan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde, Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e giden Salih I. (31) yönetimindeki 16 Y 9989 plakalı otomobil, metal sanayi kavşağından yola çıkan Sebahattin Ş. (57) yönetimindeki 16 KBB 94 plakalı panelvan minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savruldu. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Olay yerinden detaylar
-Yaralıdan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),()

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Alkollü sürücünün kullandığı otomobil su kanalına düştü
 
KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 1,5 metre derinliğindeki su kanalına düştü. Yaralanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü M.E., hastanede tedaviye alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. M.E. yönetimindeki 78 AAF 048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu demir korkuluklara çarpıp su kanalına düştü. 1,5 metre derinliğindeki kanalda ters duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan M.E., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ayrıca, M.E'nin alkol muayenesinde 2.58 promil alkollü olduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Otomobilden detay
-Polisin incelemeleri

Haber-Kamera:Okan ŞİMŞEK/KARABÜK,()

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Evden kovulunca kapıyı kilitleyip kendine zarar verdi
 
ANTALYA'da ev arkadaşıyla kavga eden Yakup A. (30) evin kapısını kilitleyerek kendisine kesici aletle zarar verdi. Kapının kırılmasıyla içeri giren polisler Yakup A.'yı etkisiz hale getirdikten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yakup A., ev arkadaşıyla öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı, iddiaya göre Yakup A.'yı evden kovdu. Arkadaşının olmadığı saatte eve giden Yakup A., içeri girdikten sonra kapıyı kilitledi. Yakup A. evde bulunan eşyaları kırmaya başlayınca sesi duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çaldı ancak açan olmadı. İçeride bulunan Yakup A., kapıyı açmasını söyleyen polislere elinde bıçak olduğunu ve kendisine zarar vereceğini söyledi. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler, kapıyı koçbaşı ile kırdı. Ekipler, elindeki kesici aletle vücudunun farklı yerlerini ve boğazını kesen Yakup A.'yı etkisiz hale getirdi. Kan içerisinde ve yarı çıplak şekilde evden çıkarılan Yakup A., ambulansa bindirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Yakup A., tedavi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Olay yerinden detaylar
-Polislerden ve sağlık ekiplerinden görüntüler
-Yakup A.'nın evden çıkarılma anı
-Yakup A.'nın ambulansa bindirilmesi
-Yakup A.'nın ambulansta görüntüleri

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,()

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Adana'nın yükseklerine kar yağdı
 
ADANA'nın Kozan ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı, bazı yollar trafiğe kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde kar yağacağına yönelik yaptığı uyarıların ardından, Kozan ilçesi Göller Yaylası'nda kar yağışı başladı. Görevliler tarafından daha öncede açılan yollar, yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden kapandı. Vatandaşlar, yaklaşık 70 ile 80 santimetre arasında kalınlığa ulaşan karı görmek için yüksek kesimlere çıktı. Kar görmek için gelenler, araçlarıyla zaman zaman yolda kalırken, diğer vatandaşlar tarafından yardım edilerek hareket edebildi. Göller Yaylası mevkiinde onlarca elektrik direği devrilirken, bazı yolların kısmen trafiğe kapalı durumda olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü
-Kardan detaylar
-Yolda kalan vatandaşlar
-Araçların kurtarılması
-Karda eğlenenler
-Genel ve detay görüntüler

Haber: ADANA, ()
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Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı
 
ADANA'nın Kozan ilçesinde, il genelinde gece yarısı etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak konusunda cami hoparlörlerinden halka uyarı yapıldı. 

İl genelinde hafta başında etkili olan sağanak nedeniyle merkez 4 ilçe ile çevre ilçelerde su baskınları ve sel felaketi meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün de il genelinde gece yarısı başlaması beklenen sağanak nedeniyle metrekareye 50- 100 kilogram yağıy düşeceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Sel felaketinin yaralarının daha yeni sarıldığı Adana'da yapılan bu duyurunun ardından belediyeler, olası afete karşı hazır beklediklarını tamamladı.

Kozan'da ise cami hoparlörlerinden halkın su baskınları, yıldırım düşmeleri ve sel felaketlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Cami hoparlörlerinden yapılan uyarıda "Kozan kaymakamlığından duyurulur; meteorolojiden alınan bilgiye göre Adana ve ilçemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren yarın gece geç saatlere kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması önemle rica olunur" denildi.

Görüntü Dökümü
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-Yapılan duyurudan görüntü

Haber - Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), () 


 

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