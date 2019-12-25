DHA YURT BÜLTENİ - 15

Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu (2) Yeniden

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi dümen kilitlenmesi sonucu karaya oturdu.

Şarköy'ün Hoşköy Mahallesi açıklarında Rus bandıralı Nevado 35 adlı kuru yük gemisi, sabah saatlerinde karaya oturdu. Rusya'dan 11 mürettebat ile İtalya'ya şeker pancarı küspesi götüren kuru yük gemisinin dümen kilitlenmesi sonucu kıyıdan 25-35 metre açıkta karaya oturduğu belirtildi. Karaya oturan geminin kaptanının telsizle durumu bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar sevk edildi.

Yetkililerin yaptığı görüşmede gemi kaptanının yardım talebinde bulunmadığı belirtildi. Kaptan, gemiyi kendi imkanları ile kurtaracağını bildirmesi üzerine ekiplerin bölgede bekleyişi sürüyor. Gemiden herhangi bir sızıntının da olmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karaya oturan gemiden detaylar

-Sahil güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri

-Çeşitli açılardan gemi

-Gemiden yakın plan

-Kıyıdaki insanlar

-Evler ve kıyıya oturan gemi

-Muhabir Mehmet Yirun anos

-Gemiden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN- Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), ()

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Otomobilin çarptığı ilkokul öğrencileri yaralandı

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencileri Mahmut Altungöz ve Muhammed Eren Ölbeci'ye otomobil çarptı. Kazada yaralanıp, hastaneye kaldırılan öğrencilerden Ölbeci'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle Hısnı Mahsur Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 2'nci sınıf öğrencileri Mahmut Altungöz ve Muhammed Eren Ölbeci'ye, Mehmet Ekinci yönetimindeki 02 DA 747 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocukları görenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 öğrenci, sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan öğrencilerden Muhammed Eren Ölbeci'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, otomobil sürücüsü Mehmet Ekinci'yi gözaltına alarak, ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Kazaya karışan otomobil

-Firen izleri

-Toplanan vatandaşlar

-Polisin çalışma yapması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN ()

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Darbe girişiminden sonra evini Türk bayraklarıyla donattı

KAYSERİ'de inşaat ustası İsmail Billur (60), 15 Temmuz darbe girişiminden sonra evinin bahçesini Türk bayraklarıyla donattı. Billur'un 20 Türk bayrağı astığı tek katlı müstakil ev, çevrede ilgi gördü.

Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Cengiz Topel Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası İsmail Billur, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin sabahı evinin bahçesini Türk bayrakları ile donatmaya karar verdi. İnşaat ustası Billur, kalıplardan söktüğü tahtaları birbirlerine çivileyerek uzun yaptığı sırık tahtalar ile 168 metrekare büyüklüğündeki evinin bahçesine 15 Türk bayrağı astı. Zamanla bu sayıyı 20'ye çıkaran Billur'un, tek katlı müstakil ev çevrede ilgi görürken, bayrakların önünde hatıra fotoğrafı çektirenler oluyor.

'BAYRAKLARIMI DALGALANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Mahallede, 'Bayraklı Baba' ve 'Bayrak aşığı İsmail' olarak bilinen İsmail Billur, aile olarak Türk bayrağına tutkuyla bağlı olduklarını söyleyerek, "15 Temmuz hain darbe girişiminin sabahı şehitlerimiz ve devletimiz için bir şeyler yapmaya karar verdim. Bahçedeki inşaat kalıp tahtalarını birleştirip, uç kısımlarına bayrağımızı astım. İlk başladığımda 15 tane bayrak direği astım. Bayraklı bahçemi görenlerin bazıları şehit evi bazıları ise yatır olduğunu sanıp, dua ediyor. Ben, bayraklarımı milletim ve devletim için dalgalandırmaya devam edeceğim" dedi.

Mahalle Muhtarı Ömer Elvan ise, İsmail Billur'un bayrak aşığı olduğunu belirterek, "15 Temmuz sonrası 15 bayrak dikti. Mahallemize renk kattı. Yoldan geçen vatandaşlar burayı görünce duruyor, fotoğraf çektiriyor. Bazı vatandaşlarımızın şehit evi sanıyor, bazıları 'yatır var' sanıp, dua ediyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İsmail Billur'un evinin bahçesindeki bayraklardan görüntü

-Tahtaları üzerinde dalgalanan bayraklar

-İsmail Billur'un bayrakları kontrol etmesi ve öpmesi

-İsmail Billur ile röportaj

-Mahalle muhtarı ile röportaj

-Diğer görüntüler

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ()

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Bu okulda herkes, çarşamba günleri kitap okuyor



Niğde'de Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda hayata geçirilen 'Ailemle kitap okuyorum' projesiyle öğrenciler, çarşamba günleri aileleriyle kitap okuyor.

Geçen yıl hayata geçirilen projeyle, her çarşamba günü okula davet edilen veliler, çocuklarıyla birlikte kitap okuyor. Bu sayede öğrencilere hem kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor hem de derslerindeki başarıları artıyor. Okul Müdürü Nuh Bayrak, "Öğrencilerimizin günümüzdeki en büyük eksikliği özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle kitaplara bağlılıkları biraz azaldı. Bu eksikliği giderebilmek için çocuklarımızın anne ve babalarıyla kitap okuma etkinliği yaptık. Ailelerin çocuklarıyla kitap okuması, öğrencilerimize en büyük örnek. Çünkü çocuklarımız sadece ailelerinin ya da büyüklerinin söylediklerini değil, yaptıklarını daha çok örnek alıyor. Bu projeyle çocuklarımız, aileleriyle beraber kitap okuduğu zaman hem güzel paylaşımda bulunuyor hem de ailelerini örnek alarak kitap okuma alışkanlığını ileri ki hayatlarına taşımalarına katkı sağlıyoruz. Etkinlik hem velilerin hem de öğrencilerin çok hoşuna gidiyor. Okuma alışkanlığı arttıkça da öğrencilerin derslerindeki başarıları da paralel olarak artmaya devam ediyor" dedi.

KİTAP OKUMAK, EĞİTİMİN TEMELİDİR

Proje için okulun toplantı salonunu, kütüphanesini, sınıfları ve diğer bölümlerini tahsis ettiklerinden bahseden Bayrak, "5'inci saatte bütün personel, kitap okuyor. Sadece veliler değil, okuldaki bütün personel aynı saatte kitap okuyarak bu faaliyeti gerçekleştiriyor. Bir eğitimci olarak bana 'eğitimle ilgili tek bir tavsiyede bulunun' deseler, sadece 'kitap okuyun' derim. Çünkü kitap okumadan asla başarılı olunmaz ve başarı yakalanamaz. Onun için kitap okumak eğitimin temelidir" diye konuştu.

VELİLER MEMNUN

Etkinlikten memnun olduklarını belirten velilerden Figen İlhan, "Öncelikle öğretmenlerimize ve müdürümüze teşekkür ederim. Güzel bir etkinlik. Evde işlerden dolayı kitap okuyamıyoruz. Ama okulda çocuklarımızla birlikte kitap okuyoruz. Çocuklarımızda mutlu oluyor bizlerde mutlu oluyoruzö ifadelerini kullandı.

Kitap okuma alışkanlıklarının olmadığı ve bu etkinlik ile kitap okuma alışkanlıkları kazandıklarını ve bu etkinliğin kızının derslerine bile etki ettiğini belirten öğrenci velilerinden Sefa Erdoğan, şunları söyledi: "Kızımla beraber okulda kitap etkinliğine katıldık. Bu etkinliği düzenleyen okul yetkililerine teşekkür ederiz. Her ne kadar kitap okuma alışkanlığımız fazla olmasa da kızımla beraber kitap okumaya çalışıyoruz. Veli olarak kızımla beraber okulda kitap okuması yapıyoruz. Günümüzde televizyon karşısında kitap okumak zor inşallah başarabiliriz. Okul yetkililerinin düzenlediği etkinlik sayesinde evde de kitap okuyoruz ve bu kızımızın derslerine etkisi oluyor.ö

Görüntü Dökümü

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-Öğrenci ve velilerin kitap okuma salonlarına girmeleri

-Öğrenci ve velilerin kitap okumaları

-Okulun dışından görüntü

-Velilerden görüntü

-Kitap okuma etkinliğinden genel ve detay görüntüler

-Okul müdürü Nuh Bayrak ile röportaj

-Öğrenci velileri ve öğrenciler ile röportaj

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,()

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Sörf tutkunları görsel şölen sundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgarı fırsat bilenler, uçurtma ve rüzgar sörfü yapmanın keyfini çıkardı. Sporcular anın keyfini çıkartırken, sahilde yürüyüş yapan ve banklarda oturan vatandaşlar görsel şölen sunan sörf tutkunlarının fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

İlçe merkezinde, rüzgarla birlikte yükselen dalgaları gören sörf tutkunları, Atatürk Caddesi'ndeki Belediye Halk Plajına ve ilçeye 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'ndeki Altın Sahile akın etti. Aralarında doktor, avukat, mühendis ve öğretmen gibi çeşitli mesleklerden kişinin bulunduğu 14 kişi, kendilerini rüzgara bırakıp, uçurtma ve rüzgar sörfü yapmanın keyfini yaşadı. Hızı saat 30 kilometreyi bulan rüzgarda metrelerce yükseğe çıkan dalgalar arasında sörf yapanlar, zaman zaman yürekleri ağza getirdi. Sörf yapanlar nedeniyle, ilçe körfezinde renkli görüntüler oluştu. Sahilde yürüyüş yapan ve banklarda oturanlar da görsel şölen sunan sörf tutkunlarının fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaştı.

Uçurtma sörfü yapan Doktor Cüneyt Özcan, "Çılgınlık işte. 'Evde oturmayayım, deniz candır güzeldir ve değişiklik olsun' dedim. Anın keyfini çıkartıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Halk Plajı'nda sörf yapanlardan görüntü

- Rüzgar sörfü yapan Doktor Cüneyt Özcan ile röp.

- Rüzgar ve uçurtma sörfü yapanlardan detay görüntüler

- Uçurtma sörfü yapanların metrelerce havaya yükselmesi

- Sörf yapanları izleyenlerden görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS, (Muğla), ()

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Erciş'te öğrenciler için sinema etkinliği

VAN'ın Erciş ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen 'Ülkem ve Hayallerim' projesi kapsamında 200 ortaokul öğrencisi, belediyeye ait salonda sinema izledi.

Erciş Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik başlatılan 'Ülkem ve Hayallerim' projesi kapsamında, Erciş'e 40 kilometre uzaklıktaki Tekler ve Üzümlü Ortaokulu'ndaki 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencileri için sinema etkinliği düzenlendi. Erciş Belediye sinema salonunda gerçekleştirilen etkinliğe katılan 200 öğrenci sinema izledi. Programda konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu şöyle konuştu:

"Bugün Tekler ve Üzümlü köylerimizdeki 2 okulumuzdan gelen 200 öğrencimize sinema seyrettirme imkanı sağladık. Öğrencilerimiz arasında ilk kez sinema ile tanışan çocuklarımız var. Erciş ilçemizde yaklaşık 55 bin öğrencimiz bulunuyor. Bundan sonra amacımız bu çalışmalarımızı yoğunlaştırıp diğer öğrencilerimize de ulaşmak. Bu bağlamda emek veren bütün belediye personelimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salondan öğrencilerin görüntüleri

-Kaymakam Mehmetbeyoğlu ile röportaj

-Öğrencilere ikram görüntüleri

-Öğrenci ile röportaj

-Detaylar

Haber: Barbaros KUL/ ERCİŞ (Van), ()