DHA YURT BÜLTENİ - 15

Su almaya başlayan yat kıyıya yanaştırılıp, yolcular ve mürettebat kurtarıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kıyıdan 200 metre açıldıktan sonra su almaya başlayan VIP yat, kaptanın dikkati sonrası hızla kıyıya yanaştırıldı. 15 yolcu ve 2 mürettebat kıyıya çıkarıldıktan sonra yat sulara gömüldü. Daha sonra yat vinç yardımıyla çıkarıldı.

İlçede bulunan tarihi Selçuklu Tersanesi'nin yaklaşık 200 metre açıklarında seyreden 16 metre uzunluğundaki VIP yatın, açıldıktan bir süre sonra egzoz kısmından su aldığı fark edildi. Yat kaptanı Alper Yılmaz, 15 yolcusu ve 2 mürettebatı bulunan yatı iskeleye yanaştırdı ve yolcularla mürettebat tahliye edildi. Ardından yat sulara gömüldü. Batan yat vinç yardımıyla çıkarıldı.

Yat sahibi Berat Sipahioğlu, "Kaptanın tecrübesi sayesinde kimsenin burnu bile kanamadan yolcularımızı tahliye ettik. Hatta bazı yolcularımız durumu fark etmedi bile. Maddi hasar var ancak önemli değil. Can kaybı yaşanmadan böyle bir olayı atlattık. Kaptanımıza dikkatinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN'da intihar eden Uzman Çavuş Hakkı K. (27), memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Hakkı K., iddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle dün beylik tabancasıyla intihar etti. Evli bir çocuk babası olan Hakkı K.'nin, eşi Fatma’nın ise 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Hakkı K. için Adana'nın Ceyhan ilçesinde tören düzenlendi. Abdulkadirağa Cami'inde kılınan namazın ardından tören mangası tarafından omuzlarda taşınan Uzman Çavuş Hakkı K.'nin cenazesi Asri Mezarlık’ta gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık dev fosil bulundu

KAYSERİ'de Yamula Barajı kıyısında devam eden kazı çalışmalarında, tek parça halinde 7,5 milyon yıllık 'Choerolophodon' cinsine ait fosil bulundu. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, 'Choerolophodon' cinsine ait canlının, filin atası olarak değerlendirildiğini söyledi.

Geçen yıl Eylül ayında, Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatan çoban, dev fosil parçası buldu. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgede kazı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu yılki kazı çalışmaları Haziran ayında yeniden başladı. Kasım ayı sonuna kadar Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesinden profesörlerin danışmanlık yaptığı ve 8 kişinin çalıştığı kazılarda bir ilk yaşandı. Kazıda dünyada ilk kez olduğu belirtilen tek parça halinde, 7,5 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen 2 metre 70 santim boyunda 'Choerolophodon' cinsine ait fosil bulundu. Kafatası ve alt çenesi tam halde bulunan fosilin boyut olarak dünyanın en büyük fosillerinden birisi olduğu değerlendirildi.

'TARİHE IŞIK TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kazı alanında incelemede bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Yaklaşık 7,5 milyon yıla tarihlendirilen 'Choerolophodon' cinsine ait bir fosil bulduk. Günümüz fillerinin atası olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar kafatası ve alt çenesinin tam olarak bulunduğu ilk fosil olarak dünya literatürüne girdi. Kazıları devam ettirip, tarihe ışık tutmaya devam edeceğiz" dedi.

'FİLİN ATASI'

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, kazı çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Kazı ekibimiz dünyada ilk kez tek parça halinde bozulmamış halde bulunan filin atası olarak değerlendirilen 7,5 milyon yıl önce yaşamış 'Choerolophodon' cinsine ait canlının fosilini buldu. Bölgede yapılan çalışmaların uzun yıllar sürmesi bekleniyor. Bu kazı çalışmaları sonrası ortaya çıkan fosilleri görmek için Alman ve Finlandiyalı bilim insanları Kayseri'ye gelmek istiyor. Bu bölge daha fazla sürprizlere gebe görünüyor. Bulunan fosil, alçılama yöntemi ile kazı yerinden alınarak bilim merkezine götürülecek" diye konuştu.

Bölgedeki çalışmaların 30 yıl sürmesi bekleniyor.

Türkiye'de en çok göçmen Edirne'de yakalandı



İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk 8 ayında yakalanan toplam 235 bin göçmenden 68 binle en çoğu, Yunanistan ve Bulgaristan'a sınırı olan Edirne'de yakalandı.

Yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan göçmen sayısının, yüzde 70 artarak, 40 binden 68 bine çıktığını belirten Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, "Ülkemizi transit olarak kullanıp hem denizden hem karadan Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ilimizde yoğun bir şekilde yakalanmaya devam etmektedir. Avrupa'ya geçişte en çok etkilenen ilimiz, Edirne'dir. 2019 ağustos ayı itibariyle 68 bin göçmen yakalanmıştır. İlimizde kolluk birimlerimizin çabasıyla geçen seneye oranla yüzde 70 artış olmuştur" dedi.

Ülkelerindeki savaş ve yoksulluktan kaçan düzensiz göçmenlerin umut yolculuğu güzergahlarından biri Edirne. Türkiye genelinde deniz ve kara yolu kullanıp Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan 68 bin göçmen güvenlik güçleri tarafından Edirne'de yakalandı. Yakalanan göçmenlerin yüzde 40'ını kadın ve çocuklar oluştururken bu sayının geçtiğimiz yıla göre 40 binden 68 bine çıkarak yüzde 70 arttığı görüldü. Yakalanan göçmenlerin yasa dışı olarak en yoğun kaçış güzergahlarının Yunanistan sınırı olduğu belirtilen listede en çok Afganistan, Pakistan ve Suriyeli düzensiz göçmenler yer alıyor.

'YÜZDE 70 ARTIŞ VAR'

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, yakalanan göçmenlerin geçtiğimi yılın ilk 8 ayına göre 40 binden 68'bine çıkarak yüzde 70 arttığını belirterek, "Ülkemiz ve içinde bulunduğumuz coğrafya göç sağanağı altında. Ülkemizi transit olarak kullanıp hem denizden hem karadan Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ilimizde yoğun bir şekilde yakalanmaya devam etmektedir. Avrupa'ya geçişte en çok etkilenen ilimiz, Edirne'dir. 2019 ağustos ayı itibariyle 68 bin göçmen yakalanmıştır. İlimizde kolluk birimlerimizin çabasıyla geçen seneye oranla yüzde 70 artış olmuştur" dedi.

'HER 3 GÖÇMENDEN BİRİ EDİRNE'DE YAKALANIYOR'

Türkiye'de yakalanan her 3 göçmenden birinin Edirne'de yakalandığına dikkat çeken Aşılıoğlu, "Türkiye genelinde yakalanan her üç göçmenden biri Edirne'de yakalanmaktadır. Her göçmen tek tek incelenmekte olup bakanlığımızın talimat verdiği diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk etmekteyiz. En fazla göçmen uyruk olarak bakacak olursak Afganistan ve Pakistan'dır. Bu göçlerin yüzde 80'i savaş ve yoksulluktan kaynaklanmaktadır. Her göçmenin durumunu ayrı ayrı değerlendirip, yapılan mülakatlarla göçmenlere gerek ikamet izni verip, uluslararası koruma statüsüne dahil ederek elimizden geldiğince onların yanında olmaya çalışıyoruz. Savaştan kaçarak gelenler bizim yönetim anlayışımıza göre daha önde. Kadın ve çocuklar bizim hassas tarafımız, onlara ayrı bir özen gösteriyoruz. Yüzde 40 oranında kadın-çocuk göçmenle karşı karşıyayız. Edirne göç idaresi olarak kanunun bize verdiği yetkilerle işlemleri yürütmekteyiz" diye konuştu.

Asansöre bırakılan paketten patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler çıktı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, apartmanın asansörüne bırakılan paketi görenler, polise haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin dedektör köpeklerle incelediği paketten, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler çıktı.

Olay, Huzurevleri Mahallesi Sıtkı Göral Caddesi 20'nci Sokak'ta bulunan Özer Apartmanı'nda meydana geldi. Asansöre bırakılan paketi gören bina sakinleri, polise haber verdi. Sokak giriş- çıkışlara kapatıldıktan sonra çevredeki iş yerleri boşaltıldı. Bomba imha uzmanları, Köpek Eğitim Merkezi'nden getirilen dedektör köpeklerle paket incelendi. Paketin içinden patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler çıktı. Malzemeler, delil torbasına konulduktan sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, MOBESE kameraları ve iş yeri kameralarını incelemeye alarak, paketi bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

