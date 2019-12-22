istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-15 

Simav şehidini uğurladı   Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Ankara'daki hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak...

GÜNDEM 22.12.2019, 19:00
DHA YURT BÜLTENİ-15 

Simav şehidini uğurladı
 
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Ankara'daki hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Aralık akşamı yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 22 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, yaralandı. Uzman Onbaşı Tunç, kaldırıldığı Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doktorların müdahalesine rağmen dün kurtarılamayarak, şehit oldu. Ailenin iki çocuğundan küçüğü olan Uzman Onbaşı Tunç'un cenazesi, dün akşam saatlerinde askeri uçakla Uşak Havalimanı'na, buradan da karayolu ile memleketi Kütahya'nın Simav ilçesi, Güney beldesine götürüldü.

Bekar olan şehidin, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Morgu'nda bekletilen cenazesi, bugün yakınları ve askerler tarafından alınıp, Güney Belediye Meydanı'na getirildi. Şehit Uzman Onbaşı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu meydana geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada düzenlenen askeri törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve ilçe halkı katıldı.

Törende, şehidin babası Recep Tunç, anne Gülizar Tunç ve ağabeyi Yusuf Tunç'un tabuta sarılıp, ağladı. Anne Gülizer Tunç'un "Peygamberimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize bizden selam götür. Bizlere de ahiret gününde şefaatçi ol benim mavi gözlüm" diyerek, gözyaşı dökmesi, yürekleri dağladı.
Kütahya Valisi Ömer Toraman ile Tarım Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ve diğer protokol üyeleri şehidin ailesine başsağlığı diledi. 
Kütahya Müftü Vekili Mehmet Uzunca'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un tabutu, askerlerin omzunda Güney Mezarlığı'na götürüldü. Şehit Uzman Onbaşı, burada toprağa verilirken, tabutundaki Türk bayrağı babasına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un fotoğrafı
-Gülizar Tunç'un şehit oğlunun tabutu başında ağlaması
-Cenaze namazının kılınması
-Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzunda taşınması
-Cenaze törenine katılanlardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), () 

=============================
Kontrolden çıkan TIR şarampole devrildi: 1 ölü 

İzmir’in Aliağa ilçesinde, seyir halindeki hurda yüklü TIR iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 9 metrelik şarampole uçtu. Kazada, 3 çocuk babası olduğu öğrenilen TIR sürücüsü Seyfettin Özü'nün(44) olay yerinde hayatını kaybetti. 

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Çakmaklı Mahallesi Nemrut Limanı bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Seyfettin Özü idaresindeki 35 KA 5653 plakalı hurda yüklü TIR, liman istikametinden demir çelik fabrikası yönüne seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine kontrolden çıkan TIR, yaklaşık 9 metrelik şarampole uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, kaza sonucu TIR'da sıkışan sürücü Özü'yü çıkartmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Seyfettin Özü sıkıştığı yerden çıkartılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Seyfettin Özü'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kaza yapan TIR'dan görüntü
Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, () 

==============================

Emine Demir'in kardeşi: Ablam öldürülmekten korkuyordu
 
Mersin'de, eşi Habip Demir (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen 6 çocuk annesi Emine Demir'in (39) yakınları, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için düzenlenen eyleme katıldı. 23 yıldır evli olan ablasının sürekli öldürülmekten korktuğunu dile getiren Fatma Zirek, "Ablam suçsuz ve günahsızdı. Adalet istiyorum. Kanı yerde kalmasın" dedi.

18 Aralık'ta Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak'taki apartmanın birinci katında Emine Demir ve eşi Habip Demir'in tartıştığını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri zili çaldı, ancak açan olmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Emine Demir'i kanlar içinde bulan polis, kadına müdahale edip, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde birçok yerinden bıçaklanan Emine Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cenazesi toprağa verilirken, Adana'da yakalanan katil zanlısı Habip Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KANI YERDE KALMASIN
Emine Demir’in oğlu Nurullah Demir, kız kardeşi Fatma Zirek ve katil zanlısı Habip Demir’in kız kardeşi Zeynep Demir, kadınlara yönelik şiddet ve tacizleri protesto etmek amaçlı kentteki kadın örgütleri tarafından düzenlenen eyleme katıldı. 

23 yıldır evli olan ablasının sürekli öldürülmekten korktuğunu dile getiren Fatma Zirek, "Ablam öldürülmekten korkuyordu. Ben yanında değildim ablamın. Katil bize geldi. Kapıdan 'Kendimi öldüreceğim’ diye çıktı. Ablamı öldürmüş benim evime gelmiş. Kapıdan çıktıktan sonra oğlu aradı. 'Teyze, babam kendini öldürecek diye beni aradı, ne oluyor' diye sordu. Ağabeyim evlerine gidiyor, kapı kapalı. Balkondan içeri giriyor. Ablamı ölü halde buluyor. Ablam suçsuz ve günahsızdı. Adalet istiyorum. Kanı yerde kalmasın" dedi.

'ANNEM YILLARDIR BİZİM İÇİN SABRETTİ'
Annesinin katili babası Habip Demir'in en ağır cezayı almasını isteyen Nurullah Demir, "Annem yıllardır bizim için dayandı, sabretti. Suçu yoktu, sebepsiz yere oldu. En  ağır cezayı alsın. Çıkmasın oradan. Orada ölsün, çürüsün. Anneme hep çektirirdi. Defalarca bıçaklamaya kalkıştı. Annem engel oldu, biz küçüktük. Sonunda öldürdü annemi” diye konuştu.

'ÖYLE BİR CANİ BENİM AĞABEYİM OLAMAZ'
Habip Demir'in kız kardeşi ise Zeynep Demir ise şunları söyledi:
"Öyle bir cani benim ağabeyim olamaz. Zavallı bir cana kıydı. Onun da aynı şekilde ölmesi istiyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bu masunların gözyaşı yerde kalmasın. Masumdu yengem. Sorunları yoktu. Kendisi psikopat olmuştu, canileşmişti. Durup dururken kadına sarardı. Olmadık şeylerden huzursuzluk çıkarırdı. Kendi kafasında olmamış şeyleri olmuş gibi gösterirdi. Yalan söyleyecektir. Hiçbir lafına, sözüne kanmayın. Kendini masum gösterir. O masumluğun altında büyük canavar var."

Görüntü Dökümü
-----------------------
- Öldürülen Emine Demir'in ablası ve oğlunun açıklaması
- Eşini öldüren Habip Demir'in kız kardeşinin açıklaması
- Detay görüntüler 
Haber-Kamera:Soner AYDIN/MERSİN,()
===============================

Yıldırım: Eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok
 
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin daha ötesine taşımak için daha çok çalışacağız. AK Parti’nin başarısında ak kadroların büyük emeği var. AK Parti'de eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Havalimanında Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından karşılanan Binali Yıldırım, AK Parti Elazığ İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldırım, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu söyledi. AK Parti'nin kongre sürecinin de başladığını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Biz büyük bir aileyiz. Uzun ince bir yoldan geliyoruz. Yola çıkarken yolun çetin ve zor olduğunu biliyorduk. Onun için yolları böldük, hayatları birleştirdi. Türkiye’yi doğusu batısı, kuzeyi ve güneyi ile bir araya getirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Kongre dönemimiz başladı. Bu süreç 2023, cumhuriyetin kuruluş yıldönümü yolculuğudur. Bu yolda ilk günkü heyecanla kongrelerimizi yapacağız. Demokrasi şölenini hep birlikte yapacağız. Bütün heyecan ve gayretimizle, ilk günden itibaren yola çıkmış arkadaşlarımız heyecanımızı koruyacağız. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin daha ötesine taşımak için daha çok çalışacağız. AK Parti'nin başarısında ak kadroların büyük emeği var. AK Parti'de, eski AK Parti, yeni AK Parti diye bir şey yok. AK Parti ilk günkü heyecanı nasılsa, ilk gün yolla kimlerle çıkmışsa, bugün de aynı kadrolarla büyüyerek, devam etmiştir. Biz hiçbir zaman yoldan çıkmadık. Biz yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biz bu millete sevdalıyız. "

Görüntü Dökümü
-------
Yıldırımın salona gelmesinden görüntü 
Binali Yıldırımın konuşması 
Genel ve detay görüntü
Haber- Kamera: Erkan BAY /ELAZIĞ,()
 

Yorumlar (0)
17°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Aralık 2019
İmsak 06:47
Güneş 08:19
Öğle 13:08
İkindi 15:26
Akşam 17:46
Yatsı 19:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 16 24
7. Malatyaspor 16 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 15 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 16 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Akhisar Bld.Spor 16 27
3. Erzurum BB 16 27
4. Keçiörengücü 16 25
5. Ümraniye 16 25
6. Menemen Belediyespor 15 25
7. Bursaspor 15 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. İstanbulspor 16 19
13. Giresunspor 15 19
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 17 29
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 17 26
8. M. United 18 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 17 36
3. Sevilla 18 34
4. Real Sociedad 18 31
5. Getafe 18 30
6. Atletico Madrid 17 29
7. Valencia 18 28
8. Athletic Bilbao 17 27
9. Villarreal 18 25
10. Granada 18 24
11. Osasuna 18 23
12. Levante 17 23
13. Real Betis 17 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10