DHA YURT BÜLTENİ-15 

Suriye Milli Ordusu askerlerinden Resulayn'da nöbet değişimi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Resulayn'da nöbet değişimi yaptı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, TSK ile birlikte görev alan SMO askerlerinin bir bölümü, nöbet değişimi yaptı. SMO askerlerinin, görev süresi dolduğu için nöbet değişimi gerçekleştirdiği belirtildi. Sınır kapısında bekleyen SMO askerleri, sivil otobüslerle bölgeden alınırken, yerlerine takviye ekipler yönlendirildi.

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Şafak ŞAĞ-ŞANLIURFA - )

Uludağ'da ölen Efe Sarp, son yolculuğuna uğurlandı

BURSA Uludağ'da mahsur kalıp, 17 günlük arama çalışmalarının ardından cansız bedenlerine ulaşılan 2 dağcıdan Efe Sarp, Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verildi.

Makine Mühendisi ve amatör dağcı Efe Sarp (37), arkadaşı Mert Alpaslan ile birlikte, geçen 1 Aralık Pazar günü, zirve tırmanışı yapmak için Bursa Uludağ'a gitti. Uludağ Jandarma Komutanlığı önünde otomobillerini park eden 2 arkadaş, tırmanışa geçti. Aileleri, yoğun sis nedeniyle dağda mahsur kalan 2 arkadaşa ulaşamayınca, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine AKUT, AFAD ve Jandarma ekipleri, kokuya duyarlı köpeklerle arama çalışmaları başlattı. Önce, Efe Sarp'ın montu, beresi ve diğer eşyaları bulundu. Bunun üzerine, aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Birkaç gün sonra, eşyaların bulunduğu bölgeye 100 metre mesafede, Efe Sarp'ın cansız bedeni bulundu. 3 saat sonra da, yaklaşık 1 kilometre mesafede, diğer dağcı Mert Alpaslan'ın cesedine rastlandı. Her iki cenaze, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÖLÜM NEDENİ: HİPOTERMİ

Her iki cenazeye yapılan otopsilerin sonrasında, dağcıların, vücut ısılarının düşmesine bağlı hipotermi nedeniyle hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı. Aileler, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda cenazeleri teşhis ettikten sonra, Efe Sarp'ın cenazesi, Aydın'ın Karacasu ilçesine gönderildi. Sarp için, ilçedeki Cumaönü Camii'nde, cuma namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi. Törene, gözü yaşlı baba Tangör Sarp ile anne Asuman Sarp'ın yanı sıra, genç mühendisin arkadaşları katıldı. Anne Asuman Sarp'ın, üzerine havlu örtülen tabuta sarılıp, ağladığı anlar yürekleri burktu. Ayakta güçlükle durabilen baba ise, taziyeleri kabul etti. Namazın kılınması ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, Tabak Hacı İbrahimler Mezarlığı'na defnedildi. Sarp'ın, dedesi Muharrem ve babaannesi Fatma Sarp'ın yanına gömüldüğü öğrenildi.

Haber: Davut CAN - Burhan CEYHAN - Bahattin ALBAYRAK - Kamera: Tekin GÜRBULAK / KARACASU (Aydın), ()

Bursa'da tarım arazilerine hayat veren Gölbaşı Barajı, kurudu



Bursa Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük bir kısmını sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu. 1933 yılında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaptırılan barajda yaşanan kuraklık, tarafından havadan da görüntülendi. Binlerce çiftçilerin mağdur olduğunu belirten Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Barajın, tarım dışı kullanılması çiftçimizi zor durumda bırakıyor. Fabrikaya ve sanayiye su veriliyor. Aynı zamanda barajın dibi çok pis, acilen temizlenmesi gerek. Bu baraj, Bursa'nın yaşam kaynağıdır" dedi.

1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından, tarım arazilerini sulamak için, Bursa'nın Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu. Uludağ ve Katır Dağları'ndan akan sularla beslenen, Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçesindeki tarım arazilerini sulamak için kullanılan barajda yaşanan kuraklık, görenleri şaşırttı. Kıyıdan, yer yer 100 metreye kadar çekilen baraj, drone ile havadan görüntülendi. Çiftçiler, Bursa Ovası'na kurulan fabrika ve sanayilerin, buradan su kullandığını, suyun bu sebepten çekildiğini, aynı zamanda uzun süredir temizlenmeyen göletin dibinde, kil ve çamur birikintisi olduğunu söyledi. Sanayicilerin, baraj suyunu aşırı derecede kullandığını belirten Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptırdığı sulama barajı olan Gölbaşı'nın durumunun, içler acısı olduğu bir manzara ile karşı karşıyayız. En önemli etkenlerden bir tanesi küresel ısınma. Malum, kurak bir yıl geçiriyoruz. Ama tamamen bu nedene bağlayamayız. Yıllardan beri dağdan gelen, akarsularla gelen, atıkların göletimizin dibinde çamur ve yaptığını söylüyoruz. Acilen göletimizin temizlenmesi gerekiyor" dedi.

'TARIMSAL SU, SANAYİYE VE FABRİKALARA VERİLİYOR'

Gölbaşı Barajı'nın tarım dışı da kullanıldığını söyleyen Eyüp Kılıç, "Barajın, tarım dışı kullanılması, çiftçimizi zor durumda bırakıyor. Tarımsal sudan, sanayiye ve fabrikalara su veriliyor. Biz sanayinin düşmanı değiliz. Sanayi olmazsa olmazımız. Acak devletimizin bu soruna ayrı bir çözüm bulması gerekiyor. Tarımın olmadığı bir yerde sanayinin ne işi var. Bu durum için yetkililerin acilen çözüm bulması gerekiyor. Çiftçilerimiz bu suya bir bedel ödüyor. Yani parasını ödediğimiz sulama göletine neden yatırım yapılmıyor. Biz bunları hoyratça tüketirsek, dünyaca ünlü şeftalimiz, armudumuz var. Biz bunları kovayla mı sulayacağız" dedi.

'BU BARAJ, BURSA'NIN YAŞAM KAYNAĞIDIR'

Çiftçilerin mağdur olduklarının altını çizen Eyüp Kılıç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu barajı sanayiye su verilsin diye yaptırmadı. Kuru tarım mı yapalım? Ovanın göbeğine arpa, buğday mı ekeceğiz? Burasının mevcut alanı sulak alanı 3 bin dönüm. Ama şu anda kapasiteyi ölçmeye dahi şansımız yok. Suyun derinliğini ölçünce 30 santimetre geliyor. Suyun altı kil dolu. Burası Bursa'nın yaşam kaynağıdır. Göletin acilen temizlenmesi gerekiyor. Şu an barajda bulunan su, tarım arazilerine yetmez. Bu gölet, fabrikalar ve sanayi burada yokken taşacak haldeydi. Şimdi tarım alanları daralmasına rağmen, bu su bize yetmiyor. Bu baraj için acilen önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

Samsun'da protokol down sendromlu çocuklarla halay çekti

Samsun'da özel bir kurumda eğitim gören down sendromlu öğrencilerin düzenlediği eğlence programında protokol çocuklarla birlikte halay çekti.

Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu üçüncü kademe öğrencileri tarafından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı İsa Fidan Konferans Salonu'nda eğlence programı düzenlendi. Etkinliğe Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsun Jandarma Komutanı İbrahim Güven, eski milli futbolcu Tanju Çolak daire müdürleri, hakim ve savcılar ile öğrenci velileri katıldı. Programda, down sendromlu öğrenciler halay çekti. Halaya vali, başsavcı ve eski milli futbolcu Tanju Çolak da eşlik etti. Çeşitli gösterilere de imza atan öğrenciler, türküler söyledi.

‘ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ’

Programda konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Kılıç, “Bilinki ki yalnız değilsiniz. Kendilerini seven, destekleyen, her an yardıma koşabilecek hakim, savcı, avukat, komutan, emniyet müdürü, başkan ağabeyleri, başsavcı amcaları ve bir vali babaları var. Bunun farkında olsunlar. Bu öz güvenle hayatlarını idame etsinler" diye konuştu.

Akşamüzeri iki saat soba yakmayın uyarısı

Antalya'yı 2 gündür etkisine alan sis, kentte nefes almayı güçleştirdi. Sise kent genelinde yakılan sobalardan çıkan duman da eklenince kentin üzerini kara bulut örttü. Antalya Kent Konseyi, rüzgarın denizden karaya estiği 16.00-18.00 saatleri arasında soba yakılmaması uyarısında bulundu.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli yüksek basınç nedeniyle görülen sis bulutu, Antalya'yı da etkisine aldı. İki gündür kent merkezinde ve deniz kıyısında etkili olan sisten, kentte yaşayanlar olumsuz etkilendi. Akşam saatlerinde özellikle kentin kuzeyindeki ilçelerde yakılan sobalarla birlikte il geneline yayılan duman, nefes aldırmıyor. Normal zamanlarda kentin seyirlik tepelerinden rahatça görülen deniz manzarası görünmez hale geldi.

'SOBALARI 20.00'DEN SONRA YAKIN'

Hava kirliliğine dikkati çekmek isteyen Antalya Kent Müzesi Çevre Çalışma Grubu'nun hazırladığı raporda, 2008 yılından bu yana kentin genelinde hava kalitesiyle ilgili ölçümlerin yapıldığı vurgulandı. Yıllık 10 mikrometreden küçük partiküller madde (PM10) ortalaması için AB sınır değeri 40 mikrogram/m3 olduğuna dikkat çekilen raporda, 2016 yılı için Türkiye'deki sınır değerin 52 mikrogram/m3 olduğu belirtildi. Günlük PM10 ortalama değerlerinin AB yönetmeliklerinde 50 mikrogram/m3 olarak tanımlandığı ve bu değerin bir takvim yılında 35 defadan fazla aşılmaması gerektiği vurgulanan raporda, kışın rastgele günlerde yapılan ölçümlerde Antalya'nın hava kirliliği değerinin 72 mikrogram/m3 tespit edildiği kaydedildi. Kış mevsiminde 30 mikrogram/m3 artarak ulaşılan değerin düşürülmesi için çözüm önerileri sunan çevre çalışma grubu, raporda şu ifadelere yer verdi:

"Şehir içerisinde satılan kömürlerin standardının Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince daha iyi takip edilebilmesi ve kalitesi düşük kömürün alıcıya ulaşmasının engellenmesi amacıyla kömür satışı yapan şirketlerin bir merkezde toplanarak şehre giren ve şehre satılan tüm kömürlerin aynı meyve sebze halinde olduğu gibi kontrol altında tutulması önerilmektedir. Böylece kalitesiz kömür satışı kent genelinde büyük ölçüde engellenmiş olacaktır. Kömür kullanımının yasaklanmasının mümkün olmadığı bilinmektedir. Bu konuda kömürün ilk yakım saatinin 16.00-18.00 arasında yapılması atmosferde inversiyon ve rüzgar yönündeki değişim sebebiyle kirletici birikimine sebep olmaktadır. İlk yakım saatinin, rüzgarın karadan denize doğru kararlı bir şekilde esmeye başladığı 20.00-21.00 saatleri arasında yapılması, Antalya hava kalitesini olumlu yönde etkileyecektir."

