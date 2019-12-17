DHA YURT BÜLTENİ - 15

Bankada 2 kişiyi rehin aldı, 1 saat sonra teslim oldu (2)

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Antalya'da girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisi Gürkan Yurt ve çaycı kadını rehin alan Jamoliddin Orziev, gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli sorgusu için yeninden Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Şüphelinin çıkışı

- Araca bindirilmesi

- Polisin bankaya girme hazırlığı

- Polisin çaycı kadınla konuşması

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-)

==============

Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 22 yaralı (2)

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı TIR'ın arkadan çarptığı yolcu minibüsünde yaralanan 24 kişiden 2'si, kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 22 yaralının tedavilerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Haber: Serkan KILINÇ/AKÇAABAT(Trabzon),()

=================

Kapıya sıkışan çocuk öldü, baba gözyaşlarına boğuldu

ADANA'da, Ömer El Mahmud (5), otomatik kapı ile demir direk arasına sıkışarak, hayatını kaybetti. Haberi alan baba, yığılıp kaldığı yol ortasında uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Mahmud Ailesi, bir çiftlikte çalışmaya başladı. Baba Halıd El Mahmut (34) sabah saatlerinde motosikletiyle, otomatik demir kapıyı açıp, çiftlikten ayrıldı. Bu sırada bahçede oynayan Ömer El Mahmud ise kapıya koştu. Ancak küçük çocuk otomatik kapanan kapı ile demir direk arasında sıkıştı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alır almaz eve dönen babanın feryatları yürekleri yaktı. Anne Iman Ali El Kerru da fenalaştı. Çifti, vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Küçük çocuğu cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Olay yerine gelen ambulans görüntüsü

- Sıkışan çocuktan genel ve detay

- Olay yerine gelen itfaiye görüntüsü

- Sağlık ekiplerinin çocuğun cansız bedenini çıkarmaya çalışması

- Sıkışan çocuğun anne babasının görüntüsü

- İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerinden görüntüleri

- Çocuğun anne babasından detaylar

SÜRE:01'37" BOYUT:179 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK- Kamera:ADANA,()

===================

TEM'de lastiği patlayan TIR'ın dorsesi yandı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR'ın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM'in İstanbul istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Erincik idaresindeki 33 CT 770 plakalı mandalina yüklü TIR'ın lastiği patladı. Lastiğin patladığını fark etmeyen sürücü yola devam edince jantın yola sürtünmesi sonucu yangın çıktı. Yangın TIR'ın dorse kısmına sıçradı. Dumanları fark eden TIR sürücüsü aracını yol kenarına çekti. Aracın çekici ve dorse kısmını birbirinden ayıran sürücü durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. TIR'ın dorse kısmı ve içinde bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yangının söndürülüp, dorsenin bulunduğu yerden kaldırılmasıyla ulaşım tekrar normal akışına döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangından görüntüler

-söndürme çalışmaları

-Alevlerin amatör kamera görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

=========================

Kalp krizi geçirince ailesinin geçimini sağlayamaz oldu, yardım eli uzatıldı

MERSİN’de geçirdiği kalp krizinin ardından beyninde hasar oluşan Nevzat Yılmaz, eşi ve 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor. Zor durumda olan Yılmaz ailesine Büyükşehir Belediyesi yardım eli uzattı.

Tarsus’ta makine operatörlüğü yaparak ailesinin geçimini sağlayan Nevzat Yılmaz, eşi ve çocukları Van’da iken evde kalp krizi geçirdi. Yalnız olduğu için hastaneye yetiştirilmesinde geç kalınan Yılmaz, 54 gün yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdi. Tedaviyle hayata tutunan Yılmaz, hastaneden çıktıktan sonra 1,5 yıl daha felçli kaldı. Beyninde oluşan hasar nedeniyle çalışamaz hale gelen Yılmaz, eşinin tedavisi, çocuklarının eğitimi ve evinin geçimi için aracını sattı. Yılmaz’ın eşi Hatice Yılmaz da bir iş bulmak için çalınmadık kapı bırakmadı. Ancak başvuruları sonuçsuz kalan Hatice Yılmaz, son olarak Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na başvurdu. Belediye yetklileri, çocukların kıyafet ve kırtasiye malzemeleri ile aileye gıda desteğinde bulunarak yardım eli uzattı. Yılmaz ailesine dar gelirli ailelere her ay düzenli alışveriş yapabilme imkanı sunan Halk Kart da verildi.

'ZORA DÜŞTÜK'

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür eden Hatice Yılmaz, "2017 yılında şehit haberi aldık ve Van’a gittik. Eşim Mersin’de kalmıştı. Kendisi tek başınayken kalp krizi geçirmiş ve geç müdahale edilmiş. Bu nedenle beyni oksijensiz kalmış. Tam 54 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra da 1,5 yıl da felçli şekilde kaldı. Daha sonrasında ise beyinde oluşan hasar nedeniyle 'alzheimer' teşhisi konuldu ve unutkanlık yaşamaya başladı. Bu süreç içerisinde elimizde avucumuzda ne varsa satıp, gerek hastane masraflarına, gerek tedavi giderlerine, gerekse de evimizin geçimi için harcadık. 3 çocuğumuz öğrenci. İlk etapta bize 2 yıllığına 700 lira geçici malul emekli aylığı bağlandı ama daha sonra kesildi. Tekrar başvurduk ama yeniden çıkana kadar da yine zora düştük. Gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı" dedi.

'İŞ İSTİYORUM'

Çalışıp evinin geçimini sağlamak için çalmadık kapı bırakmadığını ifade eden Hatice Yılmaz, "Tarsus’tan yanıt bulamayınca Büyükşehir Belediyesi’ne gittim. Çocuklarımın kış mevsiminde giyeceği montları, ayakkabıları bile yoktu. Sağ olsunlar hemen çocuklarımın kıyafetlerini verdiler, defter kalem bile alamamıştık, ama Büyükşehir Belediyesi kırtasiye malzemesi de gönderdi. Çocuklarım bugün o verilen defterlerle, malzemelerle okullarına devam edebiliyor. Daha sonra yardım kolisi gönderdiler. Son olarak da Halk Kart başvurumu aldılar. Ben kendim ve eşimden vazgeçtim, sadece çocuklarımın geleceği için uğraşıyorum. İş aradım aylarca ama hiçbir netice alamadım. Çocuklarım kış soğuğunda verilen malzemeler sayesinde okullarına üşümeden sıcacık gidip geliyor. İnanıyorum ki benim gibi, bizler gibi binlerce garibana da yardım eli uzanacaktır. Bana da bir iş ayarlayabilirlerse minnettar olurum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nden Hatice Yılmaz’ın işe alınması için de gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

Yılmaz ailesi bir arada

Hatice Yılmaz mutfakta çalışırken

Hatice Yılmaz ve eşinin görüntüsü

Çocuklar evde ders çalışırken

Hatice Yılmaz konuşurken

(BOYUT: 307 MB) (SÜRE: 2,42 DK)

Haber-Kamera: MERSİN; ()

====================

Başkan Karalar'dan, Temsa'nın kurtarılması için çağrı

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bankalara olan kredi borçları nedeniyle yönetim tarafından üretimi durduran, Türkiye'nin önde gelen otobüs ve midibüs üreticileri arasında yer alan Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin üretime tekrar başlaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve diğer yetkililere çağrıda bulundu.

Başkan Karalar, bankalara olan kredi borçları nedeniyle üretimi durduran Temsa’yla ilgili Özçelik-İş Sendikası Adana Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Öz Çelik İş Sendikası Adana Şube Başkanı Sedat Aydın, Hak-İş Adana İl Başkanı Abdurrahman Yücel ile fabrikada çalışan işçiler katıldı. Türkiye’nin en köklü otobüs firmalarından Temsa’nın bin 500 kişi istihdam ettiğini ve geçen yıl 125 milyar dolar ihracat yaptığını dile getiren Başkan Karalar, vadesi 2020 yılında olan 200 milyon dolar borç için bankaların haciz işlemi başlattığını kaydetti. Kent ihracatının yüzde 13’ünü karşılayan fabrikanın kapanacak duruma gelmemesi için hep birlikte çalışacaklarını kaydeden Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da 300 otobüs sipariş ettiğini hatırlattı.

Fabrikanın durumuna el atılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, CHP’li ve diğer belediyeler ile yetkililere çağrıda bulunan Karalar, "Fabrika yetkilileri 26 milyon dolarlık ihracata hemen gidecek ve para tahsil edilecek ürün olduğunu söylediler. Türkiye’de ilk kez yüzde 100 elektrikli otobüsü kendilerinin yaptığını söylediler. Türkiye’miz için, Adana’mız için çok ciddi ihracat ve gelir merkezi. Biraz itidal, biraz ilgiyle bu kardeşlerimiz işsiz kalmayacak. Böyle bir tesisin böyle bırakılmasına kimsenin gönlü razı olmaz. Temsa, 200 milyon dolar vadesi gelmemiş borcun altından kalkacak bir güçtedir" dedi.

Özçelik-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Sedat Aydın ise fabrika için yıllarca emek verdiklerine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Adana’mız için bir değer yaratıldı. Çalışanların çok emeği var. Türkiye için değer olan fabrikanın geldiği hal, Temsa çalışanlarını çok üzmektedir. Biz üretime tekrar başlamak, işimizin başında olmak istiyoruz. 300 otobüs değil, 3 bin otobüsü yine yetiştiririz. Şu anda ücretli izindeyiz, ancak 23’ünde son bulacak. Arkadaşlarımızın mağdur olmadan tekrar üretime başlaması konusunda mücadele veriyoruz. Gerekirse fabrika önünde toplanacağız."

Görüntü Dökümü

------------------------

- Temsa işçilerinden görüntü

- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşması

- Öz Çelik İş Sendikası Adana Şube Başkanı Sedat Aydın'ın konuşması

- Zeydan Karalar'ın işçilerle görüntüsü

SÜRE:4'14" BOYUT:469 MB

Haber-Kamera:Nuri PİR/ADANA,()