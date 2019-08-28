DHA YURT BÜLTENİ - 15

Orman yangının çıktığı anlar kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ormalık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, yangının başlangıç anında, içinde 3 kişi olan bir aracın burada bulunması, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ünn 360 derece hareket edebilen mobil kameralarına yansıdı.

Geçen 20 Ağustos'ta, Körfez Evleri Sitesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan, 2 helikopter ve 6 arazözün müdahale edip söndürdüğü yangınla ilgili olarak, bölgeye yerleştirilen mobil kameraları inceleyen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, alevlerin ilk başladığı noktada, yangından hemen önce bir aracın durduğunu fark etti. Kamera görüntülerini İzmir Emniyeti'ne iletilmesinin ardından, plaka ve eşkal tespit çalışmaları başladı. Ekipler, bu kişilerin H.B., M.G. ve M.D. olduğunu belirledi. Aderslerine yapılan operasyonla gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 360 derece hareket kabiliyeti olan kameralar sayesinde kaydedilen görüntülerde, yangının ilk başlangıç noktasında, bir aracın durduğu görülürken, alevlerin ilk yükseldiği anlar da yer aldı.

Görüntü Dökümü

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- Yangının başladığı anların ve aracın görüntüsü

- Yangında ekiplerin çalışmasıdan görüntü (arşiv)

- Mahallelinin ekiplere yardım etmesinden görüntü (arşiv)

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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Perge Antik Kenti yakınında orman yangını (2) - Yeniden

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Perge Antik Kenti yakınlarında çıkan orman yangını, antik kent ve yerleşim yerlerine ulaşmadan, kısmen kontrol altına alındı. Antalya Müze Müdürü ve Perge Antik Kenti Kazı Başkanı Mustafa Demirel, yangının, antik kentin yaklaşık 500 metre yakınına kadar ilerlediğini söyledi. Alevlere, karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Yurtpınar Mahallesi Ağlarönü mevkisi Perge Antik Kenti'nin bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri görenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Bölgeye 60 orman işçisi, 6 helikopter ve 12 arazöz ile sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle Perge Antik Kenti ile yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevlere müdahale etti. Yangının antik kent, yerleşim yerleri ve seralara sıçramaması için önlem alındı. Alevler, Perge Antik Kenti'ne yaklaşık 500 metre yaklaştı. Bu noktadan sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle yangın, antik kentten uzaklaştı. İlk müdahale aracı, alevlerin eserlere yaklaşması ihtimaline karşı müdahale için bölgede bekletiliyor.

'ANTİK KENT İÇİN TEHLİKE YOK'

Antalya Müze Müdürü ve Perge Antik Kenti Kazı Başkanı Mustafa Demirel, yangının, antik kentin yaklaşık 500 metre yakınına kadar ilerlediğini kaydetti. Rüzgarın yön değiştirmesiyle şu an antik kent için tehlike söz konusu olmadığını belirten Demirel, "Ancak her ihtimale karşı eserlerin bulunduğu bölgede ilk müdahale araçları hazır bekletiliyor" dedi.

BAŞKAN ŞAHİN: YANGIN 2 NOKTADA ÇIKTI

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ise Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangını söndürmek için yoğun çalıştığını söyledi. Yerleşim yerlerinin olduğu bölgede alevlerin kontrol altına alındığını belirten Şahin, "Yangın 2 noktada çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar geldiğinde biz de ekiplerimizi gönderdik. Umarım kısa sürede kontrol altına alınır" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Ormanlik alandan görüntü

-Yangından detay

-sera alanlarından detay

Helikopterlerin yangına müdehale etme görüntüsü

Muhabir Asli Duran anons

Yangın söndürme çalışmalarından görüntü

Arazöz çalışmalarından görüntü

Itfaiye ekiplerinden görüntü

Şerife durukan rop1

Murat durukan rop2

Yangın detaylar

Aslı Duran: 357 mb 3.13sn

Haber-Kamera: Aslı DURAN- İbrahim LALELİ/ANTALYA, () -

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Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerden 18'i işe geri alındı

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan 97 işçiden, 127 gündür belediye önünde çadır kurup eylem yapan 18 işçi işe geri alındı. İşe geri alınan işçiler büyük sevinç yaşarken, eylemlerini sürdürdükleri çadırı elleriyle topladı. Başkan Özcan, "Sendikanın baskısıyla alınmış bir karar değil. Beni tanıyan bilir zaten. Ben asla bu tür eylem ve baskıyla doğru bildiğimden adım atacak değilim" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 19 Aralık'ta belediye seçimleri öncesi adaylığı döneminde, başkan olması halinde hiçbir belediye işçisini işten çıkarmayacağı yönünde noter tasdikli taahhüt imzaladı. Ancak 19 Aralık'tan sonra AK Partili belediye tarafından taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine, seçimleri CHP'li adayın kazanmasıyla Nisan ayında son verildi. Bunun üzerine işten çıkarılan belediye işçileri tepkilerini oturma eylemi yaparak ortaya koydu. İşçilerin oturma eylemi 127 gün boyunca sürdü. İşçiler, dün başkan Özcan ile görüşüp, eylemlerini sonlandırmak istediklerini söyledi. Başkan Özcan, da çadırın kaldırılmasıyla eylem yapan 18 işçiyi yeniden işe alacağı yönünde söz verdi. İşçiler, belediye önündeki çadırda sürdürdükleri eylemlerini sonlandırdı. Çadır, işçiler tarafından toplandı. Çadırın toplanmasıyla Özcan işçileri işe geri alacağını duyurdu.

ALLAH BAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN

İşe geri alındıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Nermin Alkış, "Çok mutluyuz. Allah başkanımızdan razı olsun. Dün akşam kendisiyle görüşme talep etmiştik. Kabul etti. Biz kendi öz irademizle, sendika ile alakalı olmadan kendimiz müracaat ettik. Sağolsun, Allah bin kere razı olsun bizi işe geri aldı. Allah'ın izniyle işbaşı yapacağız" dedi. İşçiler, çadırı topladıktan sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı makamında ziyaret etti. Burada işçilerle sohbet eden Özcan, verdiği sözü tuttuğunu ifade ederek, işçileri eylemi sonlandırmak için işe geri almadığını belirtti.

İŞE GERİ ALIMLARIN SENDİKA VE EYLEMLE ALAKASI YOK

Başkan Özcan işe geri alımların eylem sonucu alınmış bir karar olmadığını ifade ederek, "İşçileri peyderpey alacağımı söylemiştim. Ama sonrasında İstanbul seçimlerinin tekrarı, ülkedeki siyasal konjonktör derken konu başka yerlere çevrildi. Şunu açıklıkla belirteyim bu arkadaşlar eylem yaptıkları için ve ben eylemi sonlandırmak için işe geri dönüşlerini sağlıyor değilim. Konunun bununla hiç alakası yok. Bu arkadaşlarımı birebir biliyorum. Gerçekten en mağdur olan insanlardı aileleri itibariyle. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız zaten temizlik işlerinde çalışan personellerimizdi aynı işlerine yani temizlik işlerine kendilerini iade ediyorum. Ama dediğim gibi bu eylem sonucunda alınmış bir karar değil. Sendikanın baskısıyla alınmış bir karar değil. Beni tanıyan bilir zaten. Ben asla bu tür eylem ve baskıyla doğru bildiğimden adım atacak değilim. Bu arkadaşlarıma ilk gün söz vermiştim. Sizi almadan kimseyi almayacağım demiştim. Bu sözümü tuttum. Bu şu demek değildir. Önümüzdeki süreçte başkalarını da hemen işe alabilecek durumda değilim. Ama belediyenin imkanı oldukça, belediyenin personel imkanı oldukça insanları yapabilecekleri işe göre ahbap çavuş ilişkisi gözetmeden, hısım-akraba ilişkisi gözetmeden, siyasi bağlantı gözetmeden önümüzdeki süreçte ihtiyaç doğrultusunda alımlar yapılacak. Ama tekrar ediyorum bu arkadaşlarımız dışında yakın zamanda bir alım planlamamız yok."

Görüntü Dökümü

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-İşçilerin çadırı toplaması

-Nermiş Alkış ile röp.

-Başkan Özcan'ın açıklamaları

-İşçilerle bir araya gelmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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İşçi servis otobüsü, tarlaya devrildi: 1'i ağır 45 yaralı (2) - Yeniden

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, mesaiye giden jant fabrikası işçilerini taşıyan servis otobüsünün sürücüsü, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan bir otomobilin önüne çıkması nedeniyle aracın kontrolünü kaybetti. Şarampole yuvarlanan ve yan yatarak alev alan otobüsteki yangın yeşil alana sıçradı. Kazada 1'i ağır 45 kişi yaralanırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Aydın- Denizli karayolu Yenipazar yol kavşağında meydana geldi. Mustafa Yılmaz yönetimindeki 09 P 1617 plakalı servis otobüsü, Nazilli ilçesinden aldığı 45 işçiyi, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde bulunan Aydın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki jant fabrikasına götürmek üzere yola çıktı. Servis otobüsü, Yenipazar yol kavşağına ulaştı. Bu sırada bir otomobil sürücüsü, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı ve seyir halindeki otobüsün önüne geçti. Otobüs şoförü Yılmaz, manevra yapınca aracın direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yolun sağındaki demir bariyerlere çarpan otobüs, yaklaşık 50 metre boyunca bu şekilde ilerledi. Ardından demir bariyerleri kıran otobüs, daha sonra demiryolu ile karayolunun arasında kalan şarampole yuvarlandı. Otobüsteki bazı yolcular kaza sırasında yola fırladı, can pazarı yaşandı.

OTOBÜS ALEV ALDI

Sürtünme sonucu alev alan otobüsteki yangın, yeşil alana da sıçradı. Kazada 1'i ağır 45 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürdü. Yaralılar ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza anında bölgeden geçmekte olan Vali Yavuz Selim Köşger, kurtarma çalışmalarını bizzat takip etti. Vali Köşger, çalışmalar ve yaralıların sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Köşger, kaza nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Şu an itibariyle Allah'a şükür ölü mevcut değil. Çok sayıda yaralımız var" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Devrilen otobüsten görüntü

-Yaralılardan görüntü

-Nazilli Devlet Hastanesinden görüntü

-Çıkan yangını söndürme çalışmalardından görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN- Bahattin ALBAYRAK / SULTANHİSAR (Aydın), )

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Çeşme'de ormanlık ve makilik alanda yangın (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı, turistik Alaçatı Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Davut CAN/İZMİR, ()