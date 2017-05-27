DHA YURT BÜLTENİ-14

Manisa'da rahatsızlanan çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı



MANİSA'nın Kırkağaç İlçesi'nde, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda, akşam yemeğinin ardından çok sayıda asker rahatsızlandı. Askerler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda geçen Salı günü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1049 asker hastaneye kaldırılmış, Er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti.

Görüntü Dökümü:

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-ambulansların hastaneye gelişi

-ambulanstan inen askerler

-görevlilerin içeri götürdüğü askerler

-inerken düşen asker

-acilin önü

-genel ve detay

Haber: KIRKAĞAÇ Manisa, ()

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GÖLMARMARA'DA 35 EV HASAR GÖRDÜ

Manisa'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin yoğun hissedildiği Gölmarmara İlçesi'nin Tiyenli, Akhisar İlçesi'nin Sazoba ve Saruhanlı İlçesi'nin Kumkucak mahallelerinde tedirgin olan halk, evlere girmeyip açık alanlarda oturdu. Vatandaşlar, evlerinin bahçelerine kurdukları sofralarda iftarını yaptı.

Gölmarmara Kaymakamı Zeyit Şener, "Tiyenli Mahallesi'nde 15'i ağır, 35 evin hafif hasarlı olduğunu belirlendi. Neyse ki yaralı ve can kaybımız yok. Hasar gören evlerin çoğu kerpiçten yapılan evler ve genellikle yaşlılar oturuyor. Kızılay tarafından vatandaşlarımıza yemek vermek istedik, kabul etmediler. Diğer aileler, evleri hasar görenleri yanına aldı. AFAD bölgeye 30 çadır getirdi. İsteyenlere çadır vereceğiz fakat evi hasar görenlerin çoğu diğer ailelerin yanına gittiği için istemiyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hasar gören evlerden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- İtfaiye ekiplerinedn görüntü

- İftar yapan vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR - İlker KILIÇASLAN / SARUHANLI (Manisa), ()

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Fatma Şahin ilk iftarını vatandaşlarla açtı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilk iftarını Atapark'ta kurulan çadırda vatandaşlarla birlikte açtı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Üniversitesi Bulvarı üzerindeki Atapark'ta iftar çadırı kruldu. İftar çadırını ziyaret eden Fatma Şahin, burada sohbet ettiği vatandaşlarla orucunu açtı. Fatma Şahin, Gaziantep genelinde her gün 5 ayrı noktada 6 bin kişiye iftar vereceklerini söyledi. Ramazan ayının sevinç, rahmet ve bereket ayı olduğunu belirten Şahin, "Bizim Ramazan ayı programlarımız yoğun birşekilde devam ediyor. Gaziantep’te öğrencilerimizin ağırlıklı olduğu bölge olmak üzere 5 ayrı bölgede iftar çadırlarımızı açtık. Sokak iftarları yapıyoruz. Şu mübarek ayda herkesin iftarını rahat birşekilde açabilmesi uygun mekanları hazırlıyoruz. Sevginin rahmetin bereketin, kardeşliğin olduğu Ramazan ayında daha fazla istifade edebilmek için kardeşlerimizin hayır duasını alabilmek için bugün başkanları olarak yanlarındayız. Kardeşlik sofrasında herkesle birlikte olacağız" dedi.tt



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İftar çadırı

- Yemek alan vatandaşlar

- Fatma Şahin’in vatandaşlarla sohbet etmesi

- Fatma Şahin’in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU:556 MB

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Amasya'da 155 yıllık gelenek yaşatılıyor

AMASYA'da 155 yıldır süren Ramazan geleneği bu yıl da devam ediyor. Belediye bandosu Ramazan boyunca istek parçalar almadan askerler, gaziler ve şehitler için kahramanlık türküleri, marşlar ve vatan türküleri çalarak iftarı haber verecek.

Amasya'da her Ramazan iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 155 yıllık geleneği bu yıl da devam ettirdi. Amasya Belediye bandosu Ramazan boyunca cep telefonundan istek parçalar almadan askerler, gaziler ve şehitler için kahramanlık türküleri, marşlar ve vatan türküleri çalma kararı aldı. Belediye bandosu bu yıl 300 metre yükseklikteki Harşena Dağı'nda kent merkezinin duyabileceği şekilde iftar öncesi konser verecek. İlk iftarda bu akşam başlayan belediye bandosu, Ramazan ayı boyunca bu geleneği sürdürecek.

İftardan bir saat önce konser veren bando ekibi, halka aynı zamanda iftarın yaklaştığını duyuruyor. Bando ekibi bu akşam 'Çanakkale içinde aynalı çarşı', 'Genç Osman' ve 'Türkiyem' parçalarını çalarak şehitleri ve gazileri saygıyla andı.

Bando Şefi 35 yaşındaki Hakan Dinçer, "Bu sene sadece askerlerimiz, gazilerimiz ve şehitlerimiz için kahramanlık türküleri çalma kararı aldık. Geçen yıllarda istek alıyorduk. Bu yıl istek almayacağız. Çaldığımız eserleri askerlerimize, gazilerimize, şehitlerimize ve halkımıza armağan ediyoruzö dedi.

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ise 155 yıllık geleneği yaşattıklarını söyleyerek, "Arkadaşlarımız daha çok oryantal ya da oyun havaları şeklinde istek alıyorlardı. Ama özellikle son süreçte ülkemiz genelinde sürdürülen terörle mücadele kapsamında şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Onların hatırasına arkadaşlarımız daha çok kahramanlık türküleri, milli duygularımızın okşayan müzikleri çalmaya karar vermişler. Güzel bir karar almışlar, ben de kendilerini canı gönülden tebrik ediyorumö ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Belediye Başkanı Cafer Özdemir iftar topunu ateşledi. Daha sonra oruçlar açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Belediye bandosunun kaleye gelişi detay

-Kaleye varmak için yollardan detay

-Kahramanlık türküleri ve marşlardan detay

-Röportajlar

-Belediye Başkanı iftar topunun ateşlemesi detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 6:35-BOYUT 257 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()-



