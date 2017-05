DHA YURT BÜLTENİ-14

Müezzinoğlu: Dünyaya yeniden medeniyet sunacak bir milletin mensupları olabiliriz (2)

MÜEZZİNOĞLU: ÖNEMLİLER TARİHTE KALICI OLAMAZ

Bursa Teknik Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Önemliler tarih yazamaz, tarihte kalıcı olamaz. Önemli olmak geçicidir, değerli kalmak büyük bir başarıdır" dedi.

Merkez Yıldırım ilçesindeki Mimar Sinan Yerleşkesinde Bursa Teknik Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, mezun olan gençlere diplomalarını verdi. Burada konuşan Müezzinoğlu "bugün diploma sahibi oldunuz. Bundan sonraki hayatınızda önemli makamlara, hizmetlere ve görevlere geleceksiniz. Önemlinin peşinde koştuğunuz kadar, değerli olmanın da peşinde koşun. Mesleğe ile kendinize saygınlığınız ve arkanızdaki eserlere izler bırakın. Önemli olmak asla vazgeçilmezleriniz arasında olsun. Mutlaka önemlinin peşinde olun. Ama önemliler tarih yazamaz, tarihte kalıcı olamazö şeklinde konuştu. Gençlere öğütler veren Müezzinoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Bugün burada bulunan rektörler, bakanlar, milletvekilleri önemli insanlar. Ama yarınlarda değerli insanlar olarak anılıp anılamayacaklarıdır önemli olan. Önemli olmak geçicidir, değerli kalmak büyük bir başarıdırö dedi. Müezzinoğlu, konuşmasının ardından mezun olan gençlere diplomalarını verdi.



15 Temmuz yargılanmasında ilk beraat

ADIYAMAN'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından tutuklanarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan dönemin İl Jandarma Asayiş Komutanı Yarbay Gurbet Keskin, 5'inci duruşmada beraat etti.

İl Jandarma Komutanlığı'nda Asayiş Komutanı olarak görev yapan Yarbay Gurbet Keskin, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklu sanık Yarbay Keskin hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adıyaman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü 5'inci duruşmasına; 9 aydır tutuklu bulunan Gurbet Keskin, yakınları ve sanık avukatı Erol Aras katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Keskin'in ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise 9 aydır tutuklu bulunan sanığın beraat etmesine hükmetti. Mahkeme heyetinin, beraat gerekçesini daha sonra açıklayacağı belirtildi. Evli ve 2 çocuk babası Keskin, 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili yargılanıp beraat eden ilk sanık oldu.

Pompalı tüfekle girdiği evde katliam yaptı: 3 ölü (6)

CENAZELER YAĞMUR NEDENİYLE YARINA KALDI

Edirne'de Nedim Merdin'in öldürdüğü eniştesi Salih, eşi Hanife ve çocukları Elena Mal'ın otopsileri tamamlandı. Cenazeler getirildikleri Kıyık Mahallesi'ndeki Merkez Yeni Camisi'nde kentteki yoğun yağışın dinmesi beklendi. Ancak yoğun yağşın sürmesi üzerine 3 kişinin cenazelerinin yarın toprağa verilmesi kararlaştırıldı. Cenazeler yeniden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Bu arada kaçan katil zanlısı Nedim Merdin'i yakalamak için polisin çalışmaları sürüyor.



Haber: EDİRNE,()

==============================================

Edirne'de sağanak yağmur

EDİRNE'de aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, biriken yağmur suları nedeniyle trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Edirne'de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur nedeniyle kentin bir çok caddesi ve sokağı göle döndü. Biriken yağmur suları nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmurdan korunmak isteyenler duraklara ve saçak altlarına gizlenirken, bazıları ise yağmur altında yürümeyi tercih etti. Kıyık caddesinde biriken yağmur sularını gören esnaflar ise tepkilerini, biriken sularda kağıt gemi yüzdürerek gösterdi. Her yağmur yağdığında Kıyık caddesinin sular altında kaldığını ifade eden Ayşe Yıldırım, "Yağmur yağdıktan sonra hemen sokaklar göle dönüyor, artık buna çözüm bulunmasını istiyoruz. Yolun karşına bile yağmur suları nedeniyle geçemiyoruz" dedi. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte, yağmur yağışının hafta sonu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Beton mikseriyle köprüden uçtu (2)

GÜVENLİK KAMERASINCA GÖRÜNTÜLENDİ

Denizli'de, çevreyolunda bulunan bağlantı noktasındaki köprüden, 5 metre yükseklikten karayoluna düşen çimento yüklü beton mikseri kazasının, bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde beton mikserinin önce beton bariyerlere çarpması, ardından aşağıdaki karayoluna düşmesi yer aldı.

Yenilenen taksilere 'Kadına Şiddete Hayır' çıkartması yapıştırıldı

ISPARTA'da ÖTV muafiyeti sonrası yenilenen 90 ticari taksi törenle hizmete alındı. Yenilenen taksilere 'Kadına Şiddete Hayır' kampanyası kapsamında üzerinde 'Sessiz kalmayın, arayın' ibaresiyle Acil Yardım Hattı numarasının yazılı olduğu çıkartmalar yapıştırıldı.

Hükümetin ticari araçlarda ÖTV muafiyeti uygulaması ile Isparta'da yenilenen taksiler görücüye çıktı. Isparta Şoförler ve Otomobilciler Odası, yenilenen sıfır kilometre 90 taksi için Hükümet Meydanı'nda toplu tanıtım ve hizmete giriş töreni düzenlendi. Vali Şehmus Günaydın ile ÖTV muafiyeti uygulamasının 2019'a kadar uzatılmasında önemli rolü olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in katılımıyla düzenlenen törende yeni taksiler düğün arabası gibi süslendi, dua okundu ve kurban kesildi. Isparta'nın ilk taksilerinden nostaljik Murat 124 taksi de yeni taksilerin tanıtım töreninde 'yorgun taksi' olarak sergilendi. Vali Günaydın ile Milletvekili Bilgiç, Murat 124 ve yeni bir taksiyle 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda tur attı. Şoförler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Isparta Şoförler Odası Başkanı Ahmet Tural, ÖTV muafiyetiyle ilgili, "Şoför camiası olarak yaşı geçmiş, ekonomik ömrünü doldurmuş ticari araçlarını değiştirmek isteyen ancak fiyatların yüksekliği sebebiyle bir türlü yenileme yapamayan esnafımız için yerinde bir karar olmuştur. Yurt dışında imrenerek baktığımız taksiler artık ülkemizde de hizmet verecek. Araçlarımız yeni ve bakımlı olduğu için can güvenliğimiz daha fazla olacaktır. Yeni taksiler ülkemiz imajına olumlu katkı sağlayacaktır. Bir şehre gelen misafir ilk taksiciyle karşılaşır. Taksici şehrin aynasıdır. Camia olarak diyoruz ki bir yerden bir yere değil, her yerden her yere ulaşımda biz varız" dedi.

KADINA ŞİDDETE HAYIR ÇIKARTMASI YAPIŞTIRILDI

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu arasında imzalanan 'Kadına Şiddete Hayır Kampanyası'nda ticari taksiler olarak yer aldıklarını da belirten Tural, "Bugün burada ticari taksilerimize federasyonumuz tarafından logosu yapılan 'Sessiz kalmayalım, arayın' denilen şiddete hayır yazılı çıkartmamız var. Bunları da ticari taksilerimize yapıştıracağız. Herhangi bir şiddete maruz kalan kadın ilk olarak koşup taksiye biniyor. Bu taksiye bindiğinde burada avukat, polis, psikolog gibi hizmetlerden ücretsiz yararlanacağı telefon numarası var. Bir kadına yapmış olduğumuz bu hizmet yarar sağlasa bizim için büyük mutluluktur. Bütün kamuoyunun bu kampanyayı desteklemesini rica ediyorum" diye konuştu.

Isparta'da 215 ticari aracın bulunduğunu kaydeden Tural, bunun bugün 90'ının yenilenmiş olarak hizmete girdiğine dikkati çekti.

Daha sonra taksiler Isparta'da şehir turu attı.

