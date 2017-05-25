DHA YURT BÜLTENİ-14

1)HAKKARİ ŞEMDİNLİ'DE 1 ASKER ŞEHİT OLDU (2



TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Hakkari Şemdinli'de çıkan çatıymada 1 askerin olduğunu açıkladı. Çatışmada 2 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Hakkari Şemdinli Koçtepe bölgesinde 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon esnasında teröristler ile ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Çatışma esnasında terör örgütü mensubu silahlı 2 terörist öldürüldü. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

ANKARA/

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2)BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KIZ İLE ANNESİ TUTUKLANDI

İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde, iddiaya göre eve geç geldiği için kızıp, elindeki cep telefonunu almak istemesi yüzünden tartıştığı babası 42 yaşındaki Faruk Dede'yi bıçaklayıp öldürdüğü öne sürülen 15 yaşındaki Ö.A. ile suçu kızının üzerine atma ihtimali değerlendirilen anne 36 yaşındaki Yeliz A. tutuklandı.

Olay, dün (çarşamba) saat 02.00 sıralarında Emek Mahallesi 7223 sokakta, Faruk Dede ile resmi nikahsız olarak yaşadığı Yeliz A. ve kızı Ö.A.'nın oturduğu evde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen Dede, eve geç geldiği gerekçesiyle kızı Ö.A. ile tartıştı, elindeki cep telefonunu almak istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine, iddiaya göre Ö.A. babasını tek bıçak darbesiyle yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Dede, haber verilmesiyle gelen ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Faruk Dede, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra Ö.A. ifadesi alınmak üzere İzmir Emniyeti Çocuk Büro Amirliği'ne, anne Yeliz A. da emniyete götürüldü. Yeliz A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Eşim alkollü olduğu için zaten zorla ayakta duruyordu. Kızımı ölümle tehdit etti. Mutfaktan bıçak alıp geldi. Kızım da elinden bıçağı alıp babasını bıçakladı. Ama sonradan ambulansı da kızım çağırdı" dediği belirtildi. Resmi nikah olmadığı için annesinin soy adını taşıdığı belirtilen Ö.A. ile Yeliz A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Babasını bıçaklamakla suçlanan Ö.A. ile yaşının küçük olması nedeniyle suçu kızının üzerine atabileceğinden şüphelenilen anne Yeliz A. tutuklandı.

OLAYLA İLGİLİ GÖRÜNTÜLER DÜN SERVİS YAPILMIŞTI

FOTOĞRAF

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3)EDİRNE'DE ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ KIZ KARDEŞLERİ PAKİSTANLILARIN KAÇIRDIĞI İDDİASI

EDİRNE'de iki gün önce 'okula gidiyorum' diyerek evden çıkan kızları 13 yaşındaki Ebru ve 15 yaşındaki Neslihan Örs'ten bir daha haber alamayan Sema ile Göksel Örs çifti polise kayıp başvurusunda bulundu. Sokaklara fotoğraflı ilanlar yapıştırarak çocuklarını arayan Örs çifti, kızlarını Pakistan uyruklu A.A. ile yeğeni A.E.'nin kaçırdığını öne sürdü.

Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi'nde oturan Sema ve Göksel Örs'ün 5 çocuğundan ikisi olan Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri Ebru ile Neslihan Örs, 2 gün önce 'okula gidiyorum' diyerek evden çıktı. Akşam kızlarının eve gelmemesi üzerine telaşa kapılan Sema-Göksel Örs çifti, polis merkezine giderek kızları için kayıp başvurusunda bulundu. Aile bir dönem kızlarının duygusal yakınlık yaşadığı Dilaver Mahallesi'nde yaşayan Pakistanlı 23 yaşındaki A.A. ile yeğeni A.E.'nin kaçırmış olabileceği de polise anlatarak şikayetçi oldu. Polis ekipleri ihbar üzerine Pakistanlı dayı ve yeğeninin oturduğu adrese gitti. Yapılan incelemede 2 şüphelinin de evde olmadığı anlaşıldı. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

KAYIP İLANI ASARAK KIZINI ARIYOR

İnşaatlarda demircilik yaparak ailesini geçindiren 43 yaşındaki Göksel Örs, 2 gün önce evden okula gidip dönmeyen kızları Ebru ve Neslihan Örs'ün fotoğraflarının bulunduğu afişleri sokak ve iş yerlerine astı. Göksel Örs, kızlarının bir an önce bulunmasını istediğini belirterek, "Kızlarım Ebru ve Neslihan 2 gün önce sabah okula gitmek için evden çıkıyorlar. O günden beri hiçbir haber alamadık. Telefonlarını aradık telefonları kapalı. Daha sonra Dilaverbey Mahallesi'nde oturan Pakistanlı iki genç ile duygusal bir şeyler yaşadıklarından haberimiz oldu. Onların görüşmemeleri için elimizden geleni yaptık. Kızım intihar etmekle bizi tehdit etti. Daha sonra ayrıldıklarını biliyoruz. Onların evlerine gittiğimizde yaşları 23 olan A.A. ile 17 yaşındaki A.E.'nin evde olmadığını öğrendik. Polise gidip başımızdan geçeni anlattık. Kızlarımızı Pakistanlı iki genç kaçırdı. Hayatlarında da endişe duyuyorum. Bir an önce kızlarım bulunması istiyorumö dedi.

Gözü yaşlı anne Sema Örs, çocuklarının giydiği kıyafetleri koklayarak kızlarını görenlerin polisi arayarak bildirmesini istedi.

Görüntü Dökümü

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Göksel Örs"ün sokaklara afiş asması

Çay bahçesinde fotoğrafla kızını sorması

Detay görüntüler

Evden genel

Göksel Örs ile röp.

Anne Sema Örs ile röp.

Kızlarını elbiselerini koklamaları

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali can ZERAY/EDİRNE,()

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4)CEYLANPINAR'DA SURİYE SINIRINA DEV TÜRK BAYRAĞI



ŞANLIURA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, Suriye sınırındaki Şehit Er Adem Döğüşgen Hudut Karakolu'ndaki 30 metrelik direğe, törenle 9x6 metre ebatlarında dev Türk Bayrağı çekildi.

Ceylanpınar'a gelen Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Çalışma Grup Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Şehit Ömer Halisdemir adı verilen kursun açılışını yapan Vali Tuna, terör örgütü PYD denetimindeki Rasulayn ile Ceylanpınar arasındaki sınırın sıfır noktasında yer alan Şehit Er Adem Döğüşgen Hudut Karakolu'na geçildi. Sınır hattında 30 metre yüksekliğindeki direğe, 9x6 metre ebatlarındaki bayrağın göndere çekilmesi için düzenlenen törene katılan Vali Güngör Azim Tuna, "Ay yıldızlı bayrağımızı bu noktada dalgalandırmak tamamen birlik ruhunun heyecanının bir nişanesidir. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder demiş şair istiklalimizi temsil eden şanlı bayrağımız ülkemize göç etmiş mazlumlar için güven ve huzuru temsil etmektedir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 30 metre yüksekliğindeki direğe Mehter Marşı eşliğinde dev Türk bayrağı çekildi. Asılan dev Türk bayrağı Ceylanpınar’ın yanı sıra Suriye’nin Rasulayn kentinden de rahatlıkla görülebiliyor.

Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-

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5)FOÇA'DA BALIKÇILIĞIN GELECEĞİ TARTIŞILDI



İZMİR'in Foça İlçesinde, balık tür ve sayılarının arttırılmasına amacıyla Sürdürülebilir Balıkçılık Çalıştayı düzenlendi.

Phokaia Lions Kulübü, Foça Belediyesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, ve Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi işbirliğiyle Reha Midilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya, Foça Kaymakamı Ali Çetin, CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı (SÜRKOOP) Ramazan Özkaya, Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği MD 118 R Federasyonu Seçilmiş Genel Yönetmeni Hayri Tuna Yükselen, Foça İlçe Turizm Müdürü Samir Büyükkaya, Foça İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sertan Koç, Sahil Güvenlik Bot Komutanları ve personeli, Lions Kulübü üyeleri, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Moderatörlüğünü Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Tokaç'ın yaptığı ilk oturumda Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu, Prof. Dr. Celalettin Aydın, Prof. Dr. Ali Kara; Prof. Dr. Tuncay Kınacıgil'in moderatörlüğündeki ikinci oturumda ise Doç. Dr. Ali Ulaş, Doç. Dr. İlker Aydın ve Foça Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi sorumlularından Esra Kartal konuşmacı olarak yer aldı. Oturumlarda konuşmacılar Balıkçılığın Tarihçesi, balıkçılığın Dünya ve Türkiye'deki Gelişim Süreci, Büyük ve Küçük Ölçekli Balıkçılık, Sürdürülebilir Balıkçılık, Doğal ve Yapay Resifler, Yayılımcı Türler ile Balıkçılığa Etkileri ve Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

"BU YASAKLARLA FOÇADA BALIKÇILIK YAPILAMAZ"

Panel şeklinde devam eden öğle bölümünde Prof. Dr. Adnan Tokaç, Prof. Dr. Tuncay Kınacıgil, Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü temsilcisi Mehmet Gündoğdu, SÜRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya ve Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin yer aldı. Sürdürülebilir Foça Balıkçılığı'nı konu alan panele Foça'da balıkçılığı yapılamaz hale getirdiği iddia edilen yasaklar ve sorunlar damga vurdu.

"FOÇA BALIKÇISI YEDİ KOCALI HÜRMÜZ GİBİ"

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Kınacıgil'in balık neslinin devamı, tür ve sayılarının artması için endüstriyel gırgır balıkçılığında yasakların iki ay daha uzatılması, trolde bir ay daha öne çekilmesini önerdiği konuşmasının ardından söz alan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ Foça balıkçısının bürokrasi açısından yedi kocalı hürmüze döndüğünü, Askeriye, Liman Başkanlığı, Foça Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, bakanlık döngüsünde boğulduğunu söyledi. Başkan Demirağ, "Bizim balıkçıların avlanacağı bölgede neredeyse yüzmek bile yasak. Ama büyük gırgır tekneleri gelip burada avlanır. Herkesin kendi bölgesinde avlanması gerekir. Bergama Garajı'na Foça otobüsünün girmesi mümkün değil, ama Foça denizlerine bütün büyük teknelerin girmesi serbest. Tur tekneleri kendi işini yapmalı. Önüne gelen tekne alıp balık avına müşteri götürmemeli" dedi.

"ASKERİ SAHALARDAN GEÇME YASAĞI FACİA YARATABİLİR"

Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin de küçük balıkçının eşit şartlarda avlanmak istediğini vurgulayarak başladığı konuşmasında askeri sahalardan geçiş yasağının facialara davetiye çıkardığını söyledi. Çetin, "Benim küçük balıkçım 6 metrelik teknesiyle 1 saatte gidebileceği yolu, eskiden 500 metre iken şimdi 1.5 deniz miline çıkarılan askeri yasak bölge nedeniyle denizlerle boğuşarak 6 saatte gidiyor. Bize buralardan geçiş hakkı verilsin. Balıkçım ağlarını bırakıyor ama 4 -5 parça olarak limana dönüyor. Burada hem otokontrol hem denetim eksikliği var. Foça'da bir ev alan bir de tekne alıyor. Deniz tekne çöplüğü oldu bağlayacak yer yok. Paskalya turizmine karşı değiliz ama onu Foça balıkçısı yapmalı. Avrupa Birliği'ne uyum diye getirilen misina ağları bize yasak, iç sulara serbest, Avrupa'ya serbest" diye konuştu.

"OTELCİ TAŞLAR ASKER KOVALAR YASAKLAR BAĞLAR"

Son bölümde söz alan balıkçılarda sorunlarını ayrıntılarla ortaya koyarak çözüm istediler. "Bütün yasaklar küçük balıkçılar içindir. Bir yerde avlanmaya gidersin, otelci taşlar. Rotan üzerindeki yasak bölgeden geçemezsin asker kovalar, ceza yersin. Gırgır tekneleri etrafı sarar ağ atamazsın. Liman içi ÖÇK ve SİT. Gırgır tekneleri avdan dönmüştür. Bağlayacak yer bulamazsın. Yasaklara biz uyarız başkaları uymaz " diyen balıkçılar av yasağı sürelerinin uzun tutulmasının da kaçak ve şebeke avcılarının ekmeğine yağ sürmek anlamına geldiğini öne sürdü.

"LİMAN BAŞKANI'NIN EVİ TAŞLANDI, BİR DEKONT İÇİN MENEMEN'E GİDİYORUZ"

Foça'lı balıkçılardan Şevki Avcı Foça'da bir Liman Başkanı'nın yasa dışı avlanan kişiler tarafından evinin taşlanması sonrası, kendisinin ve ailesinin can güvenliği için atama isteyerek gittiğini hatırlattı. Avcı, bu çağda bürokrasinin ilkel bir duruma da sebebiyet verdiğine dikkat çekti. "Foçalı balıkçı harç yatırmak için Menemen'e gitmek zorunda. Çünkü anlaşma yapılan bankanın Foça'da şubesi yok. ATM'den, internetten, e-devletten para yatırma kabul edilmiyor. Islak imzalı dekont için tüm balıkçılar Menemen'e gidip harcını yatırmak zorunda kalıyor" dedi.

Tüm gün devam eden çalıştay sonunda Phokaia Lions Kulübü ve Foça Belediyesi yetkilileri konuşmacı katılımcılara teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.

Görüntü Dökümü

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-Çalıştaydan görüntü

-Konuşmacılardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir); ()