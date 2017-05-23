DHA YURT BÜLTENİ-14

SAT komandoları nefes kesti (2)

"KOMŞULARIMIZLA İYİ İLİŞKİLER İÇİNDE FAALİYETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Denizkurdu-2017 Tatbikatı'na verilen öğle yemeği arasında basın mensuplarıyla yaptığı sohbette Türkiye'nin tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Orgeneral Akar, "Bu faaliyetimizin icrası sırasında da dostluk ve barış en temel ilke olarak kullanılmaktadır. Bu şekliyle hiçbir komşumuzu rahatsız etmek, hiçbir komşumuzun hakkına tecavüz etmek söz konusu değildir" dedi. Orgenaral Akar, şöyle devam etti: "Yurt içinde terör belasını temizlemek için gece gündüz demeden faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bunları yaparken de hem iç hukukumuz hem de uluslararası hukuka son derece saygılı davranmaktayız."

HEDEFLERE SU USTÜ ATIŞI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Denizkurdu-2017 Tatbikatı'nın öğleden sonraki bölümünde Fethiye açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken hücümbotlardan hedeflere su üstü atışları yapıldı. Yapılan 19 atışın ardından birlikler denizde tören geçişi yapıp tatbikatı sonlandırdı, Aksaz Deniz Üssü Limanı'na döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın basın mensuplarına açıklaması

-Tatbikattan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SARIİPEK - Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştiren 4 şüpheli yakalandı

SİVAS'ta bir bankanın ATM'sine kart kopyalama cihazı yerleştiren 1'i kadın 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ticari taksi ile il dışından Sivas'a gelen 4 kişinin banka ATM'sine kart kopyalama cihazı yerleştirdiğini tespit etti. Bu şekilde banka müşterilerinin bilgilerini ele geçirmeye çalışan şüpheliler polis ekipleri tarafından İnönü Bulvarı üzerindeki bir ATM'ye kopyalama cihazı yerleştirirken suçüstü yakalandı. Olayın şüphelileri S.G. (27), S.U. (26) H.H. (22) ve M.P. (33) kart kopyalama cihazı ve kart kopyalama da kullanılan materyallerle birlikte gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin görüntüsü

-Polis eşliğinde götürülmeleri

-Adliyeden görüntüler

-ATM'ye yerleştirilen cihazın görüntüsü

(64.5 mb)

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS, ()

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Kalbine yenilen Büşra'nın ölümü üzdü

DENİZLİ'deki Anafartalar Endüstri Teknik ve Meslek Lisesi'nde okuyan 10. sınıf öğrencisi Büşra Gül Şerifoğlu, geçen pazar günü gizli kalp rahatsızlığı sebebiyle öldü. Üzüntü yaşayan Gül'ün sınıf arkadaşları sırasına çiçeklerle birlikte fotoğrafını bıraktı.

Anafartalar Endüstri Teknik ve Meslek Lisesi'nde okuyan 17 yaşındaki Büşra Gül Şerifoğlu, 20 Mayıs cumartesi günü akşamı rahatsızlandı. Karın ve göğüs ağrısı şikayeti yaşayan Şerifoğlu, annesi ve dayısıyla birlikte Denizli Devlet Hastanesi'ne gitti. Serum takılan Şerifoğlu, "Kendimi iyi hissediyorum" demesi üzerine taburcu edildi. Evine getirilen ve istirahat eden Büşra Gül Şerifoğlu, sabaha karşı annesi Netice Şerifoğlu'ndan kendisine çorba yapmasını istedi. Çorbasını içen Şerifoğlu, daha sonra istifra etmeye başladı. Tekrar yatağına dönen Büşra Gül Şerifoğlu'nun, saat 07.00'de kalbi durdu. Gözü yaşlı ailenin ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri müdahalesiyle Şerifoğlu, tekrar hayata döndürüldü. Ancak kalbi yine Şerifoğlu, kısa süre sonra hayata gözlerini yumdu. Şerifoğlu'nun cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi sonuçlarında Büşra Gül Şerifoğlu'nun gizli kalp rahatsızlığına bağlı olarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Dün (pazartesi) ise öğle namazına müteakip Şerifoğlu, Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Şerifoğlu ailesinin üçüz olan çocuklarından Büşra Gül'ün iki erkek kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

ARKADAŞLARI SIRASINI ÇİÇEKLERLE SÜSLEDİ

Anafartalar Lisesi 10/MA sınıfı öğrencisi Büşra Gül Şerifoğlu'nun ölümü, sınıf arkadaşlarını hüzne boğdu. Arkadaşları, en önde bulunan Büşra Gül'ün sırasının üstünü çiçeklerle kapladı. Masasının üzerine de fotoğrafını koydu. Okul Müdürü Asım Gülhan, değerli bir öğrenciyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Büşra Gül'ün derslerinde başarılı bir öğrenci olduğunu, hal ve hareketleriyle örnek bir öğrenci olduğunu belirtti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Okuldan detay

- Büşra Gül'ün sınıfından detay

- Genç kızın sırasından görüntü

- Okul Müdürü'nün konuşması

- Büşra Gül'ün arkadaşıyla çektiği 5 saniyelik video görüntüsü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Rize’nin yüksek kesiminde kar yağışı başladı

Rize' nin İkizdere İlçesi Ovit Dağı geçidinde öğle saatlerinde kar yağışı başladı.

Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir İlçesi'ni birbirine bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi, Mayıs ayında yeniden beyaza büründü. Kar yağışının sürdüğü ve kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Ovit Dağı geçidinde ulaşımında aksamalar yaşandı. İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, kaydettiği kar yağışı görüntülerini ‘23 Mayıs’ta kar yağıyor’ ifadeleri ile sosyal medya hesabında paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar yağışı detayları

-Belediye Başkanı Kösoğlu'nun görüntüsü

-Araçların karda ilerlemesi

Süre: 1.07 dk. Boyut: 36 mb.

Haber: Muhammet KAÇAR RİZE,()

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AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Kilis'te

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Simona Gatti, Kilis'te belediyenin meslek edinme kurslarını ziyaret etti.

Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Simona Gatti ile beraberindeki heyet, Kilis Belediyesi Ruhi Zade Konağı ile Abidinağa Konağı'nı gezerek Suriyeli ve Kilisli kadınların meslek edindirme kurslarını gezdi. Belediye Başkanı Hasan Kara’dan bilgi alan Gatti, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’ya Suriyeliler için yaptıklarından dolayı teşekkür etti.

AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölüm Başkanı Simona Gatti, Türkiye'nin 2011 yılından itibaren 3 milyon Suriyeliye cömertlik ve insanlık gösterdiğini belirterek, "Avrupa Birliği Kilis Belediyesi'ni takdir ediyor. Buradaki yönetimin cömertliğini, halkın misafirperverliğine de yansıyor. Bu kadar insanın misafir ederek, nüfusunuzun ikiye katlanması, buna rağmen yine aynı cömertliği, misafirperverliği göstermeniz Nobel Barış Ödülü'ne neden aday olduğunuzu gösteriyor" dedi. Kilis Belediye Başkanı Kara ise Suriye'deki karışıklıktan dolayı en çok Kilis'in etkilendiği ifade ederek, "Şuanda nüfusumuzdan fazla Suriyeli misafirimiz var. 93 bin 300 nüfusumuz olmasına rağmen 135 bin Suriyeli misafirimiz var. Oranlamaya vurduğunuz zaman yüzde 60 oranında Suriyeli yüzde 40 oranında yerli halk var. Biz bunu çok az imkanlar karşılığında yapıyoruz. Bütün binalarımızda, bütün sokaklarımızda nereye bakarsanız bakın Suriyeli var. Kilis’in imkanlarının zengin ve bol olması lazım ki içeride kavga olmaması lazım. Kilis en az imkana sahip olan illerden bir tanesidir. Biz bu kıt imkanlarla birlikte yaşam kültürü oluşturup, insanları burada tutmaya çalışıyoruz. Özellikle Kilis Belediyesi olarak biz kadın ve çocukları merkez aldık. Çünkü en büyük problem kadınlarda olduğunu gördük. Eski tarihi evlerimiz var. Bu evleri satın alıyoruz. Restore ediyoruz. Bunları bayanların hizmetine veriyoruz. Burada Türk ve Suriyeli bayanlara beraber faaliyetler yapıyoruz. Şuanda 7 merkezimiz var. Yaklaşık 3 bin 500 bayan meslek edindirme kurslarına devam ediyor. Yarısı Türk, yarısı Suriyeli, buralarda Türkçe dil kursu, bilgisayar kursu, el işleri kursu, kuaförlük kurslarımız var. Aşçılık kurslarımız var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Simona Gatti’nin kursları gezmesi

- Gatti'nin konuşması

- Belediye Başkanı Kara’nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

BOYUT: 421 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,()

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Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu starta Mardin'den verildi

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu"nun startı bugün Mardin'de verildi. Mardin Valisi Mustafa Yaman, böylesi bir yarışmanın Mardin'de düzenlenmesinin kentin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun gerçekleştirdiği ve Mardin Valilik ile Büyükşehir Belediyesinin eav sahipliği yaptığı, "Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu"na Mardin'de start verildi. 20'ye yakın yabancı sporcunun yanısıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen 200'e yakın bisikletçi, Mardin'de düzenlenen 6 turluk 7 kilometrelik kulvarda yarıştı. Türk Hava Yolları, Spor Toto, Salcano, Vestel, Shimano ile Torku markalarının sponsor olduğu Bisiklet turunun mesbolik startı Mardin'in tek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nden verildi. Turnuva nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'nda Artuklu Belediyesi ile Mardin Devlet Hastanesi arasındaki Vali Ozan Caddesi parkur olarak kullanıldı. Mardin Valisi Mustafa Yaman, böylesi bir yarışmanın burada düzenlemesiyle kentin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, "Göreve geldiğimizden bu yana sporun barış, kardeşlik ve kültür kaynaşması şiarı ile yoğun gayret içerisindeyiz. Bütün kurumlarımızla iş birliği içinde gerçekleştiriyoruz. Mardinimizin tanıtımında çok önemli bir obje olacak bu yarışın başarılı geçmesini temenni ediyorum"dedi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ise, bu tür organizasyonlarla Türkiye'nin kendisini kanıtlamış bir ülke olduğunu belirterek Mardin'de bu tür yarışmaları coşkulu bir şekilde düzenlediğini söyledi. Bisiklet turunda yarışan sporculardan Mehmet Demir, yarışma sayesinde hem medeniyet şehri Mardin'i gezme imkanı bulduğunu hem de keyifli bir yarışmanın içinde olacağı için kendisini şanslı hissettiğini kaydetti. Konuşmaların ardından yarışın startı Vali Mustafa Yaman tarafından verildi. Yarışmanın ikinci ebatı yarın Batman'da üçüncü ebatı ise sonraki gün Diyarbakır'da düzenlenecek.

Görüntü Dökümü:

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-Yarışmadan görüntü

-Sporculardan görüntü

-Yapılan konuşmalar

-Start verilmesi

-Parkurdan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()

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Japon katibin Türkçesi güldürdü

RİZE'de, Japonya'nın hibe desteği ile inşa edilen, 'Kadın Kültür Merkezi Mesleki Eğitim Birimi' binasının açılış töreninde Türkçe konuşmaya çalışan ancak pek başarılı olamayan ve gülüşmelere neden olan Japonya Büyükelçiliği 2'inci Katibi Toshifumi Endo, Türkçe konuşmaktan vazgeçti, konuşmasını Japonca sürdürdü.

Rize Belediyesi tarafından sahil alanında Japonya'nın hibe desteği ile yaptırılan, Kadın Kültür Merkezi Mesleki Eğitim Birimi binasının açılış törenine Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, Japonya Büyükelçiliği 2'inci Katibi Toshifumi Endo ile davetliler katıldı. Törende konuşmasına Türkçe başlayan ve Ankara'dan geldiğini anlatan Toshifumi Endo'nun kötü Türkçesi, protokoldekileri güldürdü. Bunun üzerine Türkçe'yi iyi bilmediğini dile getiren Endo, alkışlar sonrasında konuşmasına tercüman eşliğinde Japonca devam etti. Kadınların sepet örücülüğü ve Rize bezi dokuma eğitimi alacağı ve ürettikleri eşyaların satışıyla gelir elde etmeleri planlanan Kadın Kültür Merkezi Mesleki Eğitim Birimi, kurdela kesilerek açıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadın Kültür Merkezi iç ve dış detaylar

-Japon katibin Türkçe konuşmaya çalışması

-Protokoldekilerin gülüşmesi

-Katibin Japonca konuşması

-Açılış detayları

Süre: 3.22 dk. Boyut: 107 mb.

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR/RİZE,()

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İtfaiyeden yavru karga operasyonu

ANTALYA'da ağaçtan düşen yavru karga, itfaiye ekibi tarafından tekrar ağaca konuldu.

Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda birkaç gün önce yaklaşık 15 metre yükseklikte bulunan ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga, vatandaşların yardımı ile güvenli bir yere alındı. Durumun bildirilmesiyle gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye kurtarma ekibi, yavru kargayı tekrar ağaca koymak için hazırlık yapmaya başladı. Küçük bir kağıt kutu bulan itfaiye eri, içerisine de ağaç yaprakları serdi. Ardından yavru kargayı kutuya koyan itfaiye eri, merdivenle ağaca çıkarak kutuyu özenle yerleştirdi. Parkta simit satan Şadiye Toprak, anne karganın 3 gündür bağırdığını belirterek, “Ama yavrusu çok ağır olduğu için alamıyordu. İtfaiye gelmeseydi ben merdivene çıkıp bu hayvanı ağaca koyacaktım. Bir kez denedim ama başaramadım. Çünkü anne bize saldırdı. Birkaç kişiye daha saldırdığını gördüm. Bir kişiyi de yaraladı" dedi.Yoldan geçerken anne karganın saldırısına uğrayan Ali Arı ise yavrunun yola düştüğünü söyleyerek, “Ben farkında değildim. Bir kez kafama saldırdı ve gitti. Geri döndüğümde bir kez daha saldırdı. Bir baktım ki başım kanamış" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yavru karganın görüntüsü

-İtfaiye erinin yavru karga yı karton kutuya koyması

-İtfaiye erinin Kutuyu ağaç dalları arasına koyarken görütüsü

-RÖP 1: Şadiye Toprak

-Kutunun görüntüsü

-RÖP 2: Ali Arı

-Anne karganın diğer ağaç üzerinde görüntüsü

-İtfaiyenin olay yerinden ayrılması

177 mb --02.35

Haber-Kamera :Süleyman EKİN-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()