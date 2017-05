DHA YURT BÜLTENİ- 14

Darbeci Albay Akkuş: Aksi bir durum olsaydı buradaki sanıklar beni infaz ederdi

BURSA'da darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi, sıkıyönetim komutanı olarak atandığını söyleyince gözaltına alınan ve üzerinde darbe sonrası görev yapacak kişilerin listesi çıkan Bursa eski İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tanıkların dinlendiği duruşma da söz alan ve suçsuz olduğunu söyleyen Akkuş, "aksi bir durum olsaydı buradaki sanıkların tümü beni infaz ederdi" dedi.

Bursa’da darbe girişiminin olduğu15 Temmuz gecesi İl Jandarma Komutanlığı'nın da bulunduğu Jandarma Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanlığı'na giden İl Jandarma eski Komutanı Albay Yurdakul Akkuş, kendisini 'Sıkıyönetim komutanı' olarak tanıtarak, Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık'a haber gönderdi. Saldık, Akkuş'u önce garnizondan dışarı atıp sonra gözaltına alınmasını sağladı. Bunun üzerine Akkuş'un üzerinden çıkan sıkıyönetim sonrası görev yapacak olanların listesi hemen ilgili makamlara iletilince, darbe girişiminin engellenmesine katkı sağlandı. Yurdakul Akkuş ve arkadaşları tutuklandı. Haklarında Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘TBMM, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’, ‘Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından dava açılan aralarında Yurdakul Akkuş'un da olduğu 13'ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatların hazır bulunduğu duruşmada Akkuş ve arkadaşlarının gözaltına alınmasında görev yapan polis ve subaylar tanık olarak dinlendi. Mahkemede söz alan Yurdakul Akkuş, şahitlerin ifadesinde kendisine yöneltilen hiç bir suç olmadığını belirtip, "aksi bir durum olsaydı buradaki tüm sanıklar beni infaz ederdi. Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların beklenmesi için duruşmayı ertelerken sanıkların tutukluluk durumlarının devamını kararlaştırdı

Görüntü Dökümü:

-Araçların içeri girişi

-Darbeci albay Yurdakul Akkuş'un cezaevi aracından bakışı

-Darbeci albay Yurdakul Akkuş ve diğer komutanların adliyeye girişi

Süre: 2 dakika 5 saniye Boyut: 97,1 MB

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()

Şanlıurfa’da kardeşlerin silahlı kavgası: 3 yaralı

ŞANLIURFA’da kardeşler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi. Yunus, İbrahim ve Yusuf Boz kardeşler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada Yusuf, İbrahim ve Yunus Boz kardeşler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Boz kardeşler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavgada kullanılan bir tabancaya el koyan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Ambulansa konulan yaralı

- Polis olay yerinde bir tabancaya el koyması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,()

Başkanlar İzmir için pedal çevirdi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ilçe belediye başkanları, kentlilerin "Bisikletle yaptığı kilometreler" ile yarıştığı ve en çok pedal çeviren kentin kazandığı Avrupa Bisiklet Yarışması'nda (European Cycling Challenge 2017), İzmir'e destek olmak için pedal çevirdi.

Avrupa Bisiklet Yarışması'nda geçen yıl 52 Avrupa kenti arasında 17'nci olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl birincilik için yarışıyor. Polonya'nın Gdansk kentiyle kıyasıya bir yarış içine giren İzmir, 22 Mayıs itibariyle rakibinden 36 bin kilometre geride bulunuyor. Kentteki bisiklet dernek, kulüp ve platformları, İzmir'in başarısı için adeta seferberlik ilan etti. Yarışmanın sona ereceği 31 Mayıs öncesi belediye başkanları çevirdikleri pedallarla yarışmaya destek verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, bürokratlar ve bisiklet tutkunlarıyla birlikte Konak İskelesi ile Alsancak İskele arasında pedal çevirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, güzergahta pedal çevirmeye başlamadan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Avrupa Bisiklet Yarışması'nda ikinci durumdayız. Polonya'nın bir kentiyle yarışıyoruz. Eğer son bir hafta içinde tüm hemşerilerimiz kayıt olup, yarışmaya katılıp bisiklet kullanırlarsa birinci olma şansımız çok yüksek. İzmirliler telefonları ile bu uygulama dahil olup, bisiklet kullanırlarsa İzmir'in birinci olmasına katkıda bulunabilirler. Davet ediyoruz. Biz de farkındalık yaratmak üzere bisiklet kullanacağız" dedi. Kocaoğlu, güzergahı tamamladıktan sonra yaptığı açıklamada ise, kısa mesafe olduğu için yorulmadığını, farkındalık yaratmak için pedal çevirdiklerini belirtti. Hem yarışmaya katkı hem de bisiklet kullanımını arttırmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Kocaoğlu "Bisikleti sadece spor amaçlı değil ulaşım amaçlı da kullanılmasını öneriyorum. Bunu niçin bisiklet yollarını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ise, İzmir için pedal çevirdiklerini, birinci sıraya yerleşmeyi umduğunu söyledi. Piriştina "İzmir'de yaşamak nefes almak, İzmirli olmak ve İzmirli gibi durmak, bunların hepsi çok farklı heyecanlar. Bugün de bisiklete binmeyi yaşayacağız. Daha önce bu fırsatı yaşamamış insanlara da sesleniyorum. İzmir'de bisiklete binmek de bir başka" dedi.

Avrupa Bisiklet Yarışması'na İzmir'i temsilen bu yıl bir kez daha katılan Büyükşehir Belediyesi, İzmirli bisiklet platformu, kulüp ve derneklerinin de desteğiyle yarışmayı sürdürüyor. Geçen yıl 52 Avrupa kenti arasında 72 bin 73 kilometre ile 17'nci olan İzmir, bu sene 22 Mayıs itibariyle 494 bin kilometre ile birinci sırada olan Polonya'nın Gdansk kentinin arkasında 458 bin kilometreyle ikinci durumda bulunuyor. Yarışma 31 Mayıs tarihinde sona erecek. Kentlerin birbirlerine 'Meydan okuması' olarak da tanımlanan yarışmada, şehrinin takımına ücretsiz kaydolan herkes, bisiklet yolculuklarını bir ay boyunca mobil uygulama ile kaydederek Avrupa şehirleri ile yarışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Levent Piriştina ile röportaj

- Aziz Kocaoğlu ile röportaj

- Başkanların bisiklet sürmesinden görüntü

- Başkanların bitişte selfie çekilmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Utku BOLULU - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

Milli üretim ve AR-GE teknolijileri ile tıpta yeni dönem

By-Pass'a gerek kalmaksızın tıkalı damarlar açılarak tedavi ediliyor. Kemoterapi alanında sağlam hücrelere zarar vermeyen, sadece kanserli dokuya ilaç verebilecek sistem kullanılmaya başlandı

Dünya'da ölüm nedenlerinin başlıca sebepleri haline gelen; kalp ve dolaşım hastalıkları, emboli, akut gelişen felçlere bağlı komplikasyonlar, kanser ve pek çok hastalığın tedavisine yönelik yeni bir dönem başlatıldı. Günümüzde tedavi sürecinde kullanılan ilaç ve biyomedikal çözümler; tedavi sürecindeki olumsuzlukları minimalize ederek, hasta yaşamını ilaçlara, cihazlara vs. bağımlığı hale getirebiliyor. Bütünüyle hastalığı ve etkenlerini yok etmiyor, sadece ağrının yok edilmesi ve yaşamın sürekliliğini öncelik edinmekte. Geçtiğimiz senelerde yayılarak kullanılmaya başlayan patentleri RD Global'e ait biyomedikal ürünler, ölüme sebebiyet veren başlıca hastalıkları çoğu zaman cerrahi ve anesteziye gerek duymadan küçük invaziv (kesi olmaksızın) girişimlerle tedavi ediyor.

RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç ve Op.Dr. Muhammed Fatih Yılmaz; milli üretim ve yeni Ar-GE teknolojileri ile geliştirilen biyomedikal tedavi çözümleri ve hastalara sağladığı artılardan bahsetti. Günümüz şartlarında anestezi ve cerrahi altında gerçekleşen operasyonlar sonrasında; yaşanabilen enfeksiyon, komplikasyon, yan etki ve ağrı durumunu yok denilecek seviyelere indirgeyerek zamanla rutin yaşamlarına dönebilmekte. Ancak bu süreç her zaman bir tedavi sağlayamıyor. Bir operasyon geçirmeden hastalık durumunu ortadan kaldıran bu RD Global'e ait ürünler; hastanın 'iş, zaman ve maddi kayıplarıö nı da minimalize etmekte. Günlük rutin yaşamının düzenini bozmadan sancılı süreçleri ortadan kaldırmakla birlikte hastaların konfor ve motivasyonunu da olumlu yönde etkilemekte.

Aynı zamanda Milli Üretim olarak ülkemize de ciddi katma değer sağlayan RD Global, Dünya'da da markalaşma sürecinde. Tıpta yeni bir dönem başlatmış olan ürünlerini RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç ve Op.Dr. Muhammed Fatih Yılmaz detayları anlattı.

KANSER TEDAVİSİNDE YENİ VE YERLİ TEKNİK

RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, kanser tedavisinde kemoterapi alanında sağlam hücrelere zarar vermeyen, sadece kanserli dokuya ilaç verebilecek bir sistem geliştirdiklerini ve Türkiye'nin önde gelen hastanelerinde kullandığını açıkladı.

Kanser tedavisinde kemoterapi alanında sağlam hücrelere zarar vermeyen, sadece kanserli dokuya ilaç verebilecek bir sistemi kullandıklarını dile getiren Etimed Hastanesi'nde görevli Op.Dr. Muhammed Fatih Yılmaz, "Kanser tedavisinde kemoterapi gören hastaların genel olarak saçları dökülüyor, cildi bozuluyor, tüy dökülmesi gerçekleşiyor, ciltte renk değişimi ve halsizlik görülüyor. İlaç tüm vücuda verildiği için sağlam olan hücreler de zarar görüyor. Bizim ürettiğimiz teknolojide bunlar bulunmuyor." diye konuştu. RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç ise; kullandıkları yöntemi şöyle anlattı. "Özel ve ilaç yüklenebilir moleküler bir yapıştırıcı kullanıyoruz. Bu özel yapıştırıcıyı vücudun kanserli olan dokusunun üzerine damar içerisinden bir katater vasıtasıyla ilerleyerek yapıştırıyoruz ve yapıştırdıktan sonra sürekli olarak ilacın 6 ay boyunca salınım yapmasını sağlıyoruz. Böylece hasta tekrar tekrar kemoterapi görmüyor ve hastalık tedavisi sürecindeki yan etkileri minimuma iniyor."

AKCİĞER EMBOLİSİ VE FELÇLİ HASTALAR İÇİN YENİ UMUT

Felçli hastalar için yeni geliştirilen ve üretilen damar filtresini tanıtan Raşit Dinç, "Diğer ürünlerle beraber bizim ilk yerli üretim damar filtremizdir. Kana gelen pıhtıları süzerek akciğere ve diğer damarlara pıhtı atmasını engelleyen bir sistem. Bununla beraber felç geçirmiş hastalar için katater sistemimiz de mevcut. Bu sistem, felç geçirmiş olan bir hasta 6 saat içerisinde hastaneye getirilirse beyne atan pıhtıyı çıkartabilen bir sistem. İnsanları yıllarca felçli kalmasını ve buna bağlı kayıpları yok ettiğimiz bir sistem. Bu da aynı şekilde Türkiye'de ilk kez üretimi yapılan bir ürün. Bunun tek muadili yabancı bir firmada var. Türkiye'de PTA, ilaçlı salınımlı balonunun üretimine başladık. Bununla beraber bir de açık kalp cerrahisine gerek kalmaksızın, sol atrium kapatma sistemimiz var. Sol atriumda oluşan yapısal bozulmadan dolayı sürekli pıhtı atan hastalar var. Bundan dolayı insanlar açık kalp ameliyatları oluyor ama şu an bizim geliştirdiğimiz ürünle direkt girip, açık kalp ameliyatına gerek kalmaksızın sol atrium kapatma işlemi yapılabiliyor. İlk örgülü stentler ve akım yönlendirici stentlerin üretimi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Beyin stenti üretimi çalışmalarımız da devam ediyor. Türkiye'de bunların üretimleri yok" dedi.

BEYİN EMBOLİZASYON AJANLARINDA TÜRKİYE'NİN DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRDİK

Embolizasyon uygulamaları nörovasküler ve kardiyovasküler alanda ölümcül anevrizmalarda ve çeşitli damar bozukluklarında çok güçlü öneri olarak Dünya Tıbbi Tedavi Kılavuzları'nda yer alan en değerli girişimsel tedavi seçeneğidir. Bu ürünler dünyada, Türkiye ve ABD olmak üzere 2 ülke tarafından üretilebilmektedir. Beyin embolizasyon ajanlarında da Türkiye'de yerli üretim yaptıklarını ifade eden Raşit Dinç, "Geçmişten bugüne kadar Amerikan firmalarından satın aldığımız beyin embolizasyon ajanlarının şuan biz Türkiye'de yerli üretimi Avrupa ile aynı standartlarda yapılmakta. Hastaların beyin damarlarında balonlaşma oluyor, balonlaşmanın içerisine embolizasyon yapılması gerekiyor. Bunu üreten Dünyada tek bir firma var; o da Amerika firması. Bu anlamda bu firmaya Dünya adına tamamen bağımlıydık. Biz bu bağımlılığı da ortadan kaldırdık. Böylelikle, ülkemiz adına dışa bağımlığı bitirmekte ve dünyanın birçok ülkesine yapmış olduğumuz ihracatlarla milli sermayeye katkıda bulunmaktayız. Artık yerli imkanlarla ürettiğimiz yerli embolizasyon ajanları kullanmaktayız. Bu anlamda Faz 1-2 ve hayvan testlerimizi yaptık ve CE belgelerimizi aldık" dedi.

BY-PASS'A GEREK KALMAKSIZIN TIKALI DAMARLAR AÇILARAK TEDAVİ EDİLİYOR

Geliştirilen en ilginç ürünlerden birisi de 'tıraşlama' yöntemi ile tıkalı damarların açılması oldu. RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, "Türkiye'de ve dünyada ilk olan ürünlerden biri, tıkalı Arteriyel damarların açılması için geliştirdiğimiz Aterektomi katateri. Farklı tıkanıklar için birkaç farklı aktif ucu bulunan sistem yüzde 100 tıkalı damarlar için bile bir çözüm sunuyor. Çok ince lümenli kateterler ve mikro uçlar gönderdiğimiz için rüptürü riski de çok düşük. Bütün bunlar büyük bir devrim. Yine bu işlemlere ek olarak yerli stent çalışmalarımızda devam etmekte. Geri çıkarılabilen stent sistemleri üzerinde ki çalışmalarımız olumlu olarak devam etmekte ve dünyada bir ilk olacak" dedi.

HEMOROİD TEDAVİSİNDE DÜNYADA İLK OLAN TEDAVİ METODU

Hemoroid tedavisi ile ilgili de bilgi veren Raşit Dinç, "Hemoroidde kesiye gerek kalmaksızın geliştirilen bu yeni yöntemle, hemoroid pakesinin bir yeni geliştirilen embolizasyon işlemi ile tamamen mühürlenmesidir. Bu yöntemle hemoroid hastalığı, hastaların anesteziye dahi ihtiyacı olmaksızın ayaktan tedavi edilebilir bir hastalık haline gelmiştir. İşlem sonrası hasta hemen taburcu olabilmekte ve kesi işlemi yapılmadığı için dışkılama problemi de yaşamamaktadır. Hemoroidin cerrahi tedavisine kıyasla hastalara ultra bir konfor yaşatmaktadır." ifadelerine yer verdi.

DİYABETİK, İSKEMİK AYAK VE BURGER HASTALARINDA KÖK HÜCRE

Dünyada birçok kök hücre yönteminin üretildiğini belirten Raşit Dinç, ürettikleri kök hücre sistemi ile diyabet ve iskemik ayakların tedavisinde yeni bir çözüm olduğunu belirtti.

Bu yeni sistem hastanın kendi kök hücrelerini ayrıştırarak diyabet ya da iskemi gibi hastalıklardan kaynaklı dolaşım yetmezliğini yeni damar sentezi sağlayarak ayak veya bacak kesilmesini engellediğini ve yeni damar oluşumunu geliştirdiğini belirtti.

MİLLİ ÜRETİM ve MİLLİ İNOVASYONLA DÜNYA'DA İLK 5'E GİRECEĞİZ

Dünya'da medikal malzemelerin üretimini yapan firmalar arasında hedeflerinin ilk 5'e girmek olduğunu dile getiren RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, "Bu yola çıkarken yerli üretimde dışa bağımlılığı bitireceğiz demiştik ve yaptık; artık dışa bağımlılığımız minimum seviyelerde. Kanaatimizce özellikle sağlık gibi ötelenemeyecek ve ivediliği olan bir alanda, ülkemizin dışa bağımlılığını bitirmek ve her alanda ekonomik bağımsızlığını tesis etmek, tüm kamu ve özel kurumlarla birlikte kişilerin de ayrıca birincil önceliği olmalıdır ve yerli olarak ürettiğimiz ürünlerin dünyanın birçok ülkesine ihracatı ile milli sermayeye katkıda bulunmak bu ülkede yaşayan her vatandaşımızın görevidir. Türkiye pazarından sonra yüzümüzü dünyaya döndük ve hedefimiz 5 yıl içerisinde kendi alanımızda dünyadaki ilk 5 firma arasında bulunmak" dedi.

ÜRETTİLEN ÜRÜNLER İNSANLIK İÇİN HAYATİ DEĞER TAŞIYOR

Raşit Dinç; Bizler bu hizmeti yaparken aynı zamanda ülke adına ne kadar büyük katma değer ürettiğimizin hesabını da yapıyoruz. Umarım tüm üreticilerimiz bu bilinçle hareket ediyorlardır. Öncelikle insan sağlığı için kutsal bir görev yapmaktayız. Üretmek, bir memleketin ileriye gitmesi, gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabilmesi için temel taşlarından biridir. Sadece Türkiye için değil üretilen her ürün bütün dünyada sağlığını kaybetmiş insanların sağlıklarını geri kazanımları için çok önemli. Ürettiğiniz ürün aynı zamanda sadece kendi ülkemiz insanları için değil bütün insanlık için çok önemli. Ve bizden bunlardan mutluluk duyuyoruz." dedi.

TÜDER BAŞKANI MUSTAFA DAŞÇI: TÜRKİYE SAĞLIKTAKİ YENİLİKLERİ İLE AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yerli üretimin, markalaşmanın önemini ve ülke ekonomisine katkısını vurgulayan Tıbbi Malzeme ve Cihaz Üreticileri Derneği (TÜDER) Başkanı Mustafa Daşçı, "Avrupa'daki yönetmelik ve standartlara uygun bir şekilde kendi ürünlerimizi üretiyoruz. Dünya'da 145 ülkeye ihracatımız var. Sayın Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde ilgili bakanlıklarımız; Sağlık Bakanlığı, Sanayi Teknoloji ve Bilim Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının desteği ile ciddi bir ilerleme oldu. Bu gelişmeler; ülkemizdeki yabancı sermayeli, ithalatçı firmaların ilgisi ile birlikte Dünya'daki gelişmiş ülkelerin de ilgisini çekti. Üretmek sadece üreten için değil, üretmek aynı zamanda memleket için de çok önemli" dedi.

Görüntü Dökümü

-RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç'in açıklamaları

-Op.Dr. Muhammed Fatih Yılmaz'ın açıklamaları ve tedavi yöntemlerini anlatması

-TÜDER Mustafa Daşçı'ın açıklamaları

- 'tıraşlama' yönteminin anlatılması

-detaylar

Haber-Kamera: ANTALYA, ()