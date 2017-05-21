DHA YURT BÜLTENİ-14

Diyarbakır'da kaza: 4 ölü

DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'nde kontrolden çıkıp taklalar atan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaşamlarını yitirdi.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Diyarbakır'ın Silvan İlçesi Yeniköy mevkiinde meyda geldi. Van'dan Diyarbakır yönüne giden Mehmet Yaşar yönetimindeki 34 DMP 34 plakalı lüks otomobil, Silvan'ın Yeniköy mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan araç, taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer araçların sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Yaşar ile aynı araçta bulunan Nuray Yaşar, Melahat Yaşar ve Güllü Yaşar yaşamlarını yitirdi. 4 kişinin cesetleri otopsi için Devlet Hastanesi'ne götürülürken, polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Haber: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), () -

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MHP'li Tor: Tedavi ettiklerimiz bugün askerimize, polisimize kurşun sıkıyor (2)

SÜLEYMAN ÖNER GÜVEN TAZELEDİ

MHP Kahramanmaraş İl Kongresi'nde oy kullanma işleminin ardından sayıma geçildi. Geçerli 570 oyun 272'sini alan Süleyman Öner güven tazeleyerek yeniden İl Başkanı seçildi. Adaylardan Ömer Özkan 263 oy alırken, Mustafa Akpınar ise 35 oy alabildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un davetiyle 3 aday sahneye çıkarak salondakileri selamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öner ve diğer adaylarla salondakileri selamlaması

- Öner'in konuşması

- Öner'in yeni yönetimle fotoğraf çektirmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Genç kız vagonun üzerinde fotoğraf çektirirken 30 bin voltluk akıma kapıldı

ESKİŞEHİR'de fotoğraf çektirmek için yük treni vagonunaun üzerine çıkan 16 yaşındaki Ebru Demir, 30 bin voltluk yüksek gerilim hattına kapıldı. Ağır yaralanan Demir hastaneye kaldırılırken, arkadaşını kurtarmak isteyen 17 yaşındaki Ekrem Lale ise hafif şekilde yaralandı.

Olay Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Enveriye Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Eskişehir'den Kocaeli'ne gidecek olan makinistliğini İsmail Alkaya'nın yaptığı 23 bin 2 sefer sayılı yük treni istasyon yakınında beklerken, fotoğraf çektirmek isteyen Ebru Demir, vagonlardan birinin üzerine çıktı. Burada arkadaşına poz veren Demir, bir anda 30 bin voltluk yüksek gerilim hattına kapıldı. Arkadaşı Ekrem Lale, giysileri alev alan arkadaşı Ebru Demir'i kurtarmaya çalıştı. Bu sırada tren hareket etti. Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine yaklaşık 150 metre kadar giden yük terini durdu. Ağır yaralanan genç kız 112 ambulansıyla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayda hafif şekilde yaralanan Ekrem Lale de başka bir ambulansla aynı hastaneye götürüldü.

Olayı evini balkonundan gördüğünü belirten Serhan Kömürcü, "Tren, istasyonunun yakınında duruyordu. Genç kız fotoğraf çektirmek için yük trenin üzerine çıkmış. Bir ses duyduk. Genç kız, yüksek gerilime kapıldı ve yanmaya başladı. Arkadaşı da onu indirmeye çalışıyordu. Biz de arkadaşına bağırdık, akıma kapılmaması için çıkma diye. Bu sırada tren hareket etti. Treni istasyonda durdurdular. Biz de ambulans çağırdık" dedi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hastenede tedavi altına alınanlardan Ebru Demir'in durumunun ağır olduğunu, olayla ilgili soruştumanın sürdüğünü bildirdi.

Görüntü dökümü:

-Olayın meydana geldiği istasyondan,

-Hafif yaralanan Ekrem lale'nin görünütüsü,

-Ekrem Lale'nin ambulansa götürülmesi,

-Görgü tanığı Serhat Kömürcü'nün konuşması,

-Yük treninin görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

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