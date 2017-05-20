DHA YURT BÜLTENİ-14

İSLAHİYE'DE, 110 KİLO TNT İLE 3 KİLO 800 GRAM A4 PATLAYICI BULUNDU

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında 110 kilo TNT ile 3 kilo 800 gram A-4 patlayıcı ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığı internet sayfasında yer alan bilgide, güvenlik güçlerince dün yapılan arazi aramasında 110 kilo TNT ile 3 kilo 800 gram A-4 patlayıcı ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından el konulan patlayıcıları araziye bırakan kişi ya da kişilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlatıldı.

/// YAZILI HABER

================================Kuşad

ası'nda Giritliler buluşması

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde düzenlenen 8'inci Uluslararası Giritliler Festivali'nde tadımlık yöresel yemekler kapışıldı. Yunanistan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen çok sayıda Giritli festivale katıldı.

Giritliler Dostluk ve Yardımlaşma Derneği'nin, Kuşadası Belediyesi'nin katkısıyla düzenlediği 8'inci Uluslararası Giritliler Festivali başladı. Festival kapsamında; Girit'in yöresel yemeklerinin tadımı, Kuşadası'nın simgesi Güvercinada'da yapıldı. Güvercinada Girit Mutfağı Tadım Atölyesi buluşmasında Zeynep Kırıtak Tankaş 'yoğurtlu oğlak eti', 'kuzu etli şevketi bostan' ile salyangoz yemeği olan 'Ohloz' yaptı. Mutfak Dostları Derneği üyesi Huriye Erman ise 'kabaklı börülce', 'kuru fasulyeli arapsaçı', 'kapak papucaki', 'Girit peksimeti', 'börülce fava', 'lor tatlısı' ile 'caciki' ikram etti. Fedai Ünal ile Rahim Yurdakul ikilisi ise vatandaşlara 'çipohorta kavurmalı yumurta' ile 'kabak çiçeği' tattırdı.

Girit yemeklerinden tatmak isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu tadım noktalarında zaman zaman Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ve eşi de ocağın başına geçerek yemeklere katkıda bulundu. Bazı vatandaşlar ise yemeklerin lezzetine doyamayınca, ustalardan tariflerini aldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, festival etkinliğiyle insanların bir birileriyle daha yakınlaştığını belirterek, "Giritliler festivalinin 8'incisini yapıyoruz. Belediye olarak 3 yıldır destek olmaya çalışıyoruz. Amacımız Kuşadası'nda önemli bir nüfusa sahip Giritlilerin geleneğini yaşatmak, insanlar arasında dostluğu barışı sürdürmenin yollarını arayan insanlara yardımcı olmak. Ben görüyorum ki insanlar arasında hiçbir ayrım yok, yeter ki insanı insan olduğu için sevelim. Biliyorum ki bu buluşmalar bizi dünya barışına adım adım yaklaştırıyor. Özellikle coğrafyamızda bu tür toplantılara özen gösterilmesi, tüm halkın tüm demokratik güçlerin barışı kurmak üzere birlikte hareket etmesi lazım" dedi.

Festival, pazar günü Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda düzenlenecek olan geniş katılımlı şenlikle sona erecek. Girit ile yurt içindeki Girit derneklerinin katılımıyla yapılacak olan şenlikte, Girit kültürü ile ilgili örnekler sunulacak, konserler verilecek.

Görüntü Dökümü

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- Şenlikten görüntü-

Tadım noktalarında insanlar

- Ustaların yemek yapımı

- Yemek tarifi sunulması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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KGGD BAŞKANI GÜLSOY, " İŞ DÜNYASININ GÜNDEMİ, ÜRETİM VE İSTİHDAM OLMALI"

Kayseri Genç Girişimciler Derneği(KGGD) tarafından Girişimcilik ve İnavasyon Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda konuşan ORFİSED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gülsoy, iş dünyasının gündeminin çözüm süreci değil, üretim ve istihdam olması gerektiğini ifade etti.

10 Üniversitenin girişimcilik kulüplerinin öğrencileri katıldığı çalıştay'a Kadıoğlu, Gözüküçük, Kebo ve Yapay Elmas Kaplama firmalarının yönetim kurulu üyeleri katıldı. Düzenlenen çalıştaya ev sahipliği yapan ORFİSED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülsoy yaptığı konuşmada, "Ülkemizde ekonomik gelişmeler herkesi ilgilendirmektedir. Türkiye ekonomisinde bazı sıkıntıların olduğunu söylemek gerekir. Günlük gelişmeler üzerinden ekonomiyi değerlendirmek yanlıştır. Enflasyon iki haneleri görmüştür. Bu duruma karşım elzem alınmalıdır. İşsizlik rakamları yüzde 13'e genç işsiz sayısı ise yüzde 24'e çıkmaktadır. Ülkemizde gelir adaletsizliği vardır. İş dünyasının üzerinde durması gereken çözüm süreci adı altındaki ihanet sürecine kafa yormak değil, milli ekonominin hayata geçirilmesi, üretim ve istihdam olmalıdır" dedi. Tarım alanında yeterice üretim yapılmadığına dikkat çeken Gülsoy,Türkiye ekonomisin kısır döngüden çıkarılması gerektiği ifade etti. Konuşmanın ardından panelistler mesleki bilgilerini ve girişimcilik önerileri salonu dolduran öğrencilerle paylaştılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çalıştay alanından genel görüntü

- KGGD Başkanı Mehmet Gülsoy açıklama

- Çalıştay’dan genel görüntü

- Detay

(KJ: Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,

5 dakika 16 saniye- 168 MB

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Esrar kaçakçılarını tedirgin davranışları yakalattı

KAYSERİ’de Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü polislerin Malatya- Kayseri karayolunda yaptığı uygulamada durdurulan İstanbul plakalı otomobilde 1 kilo 250 gram ağırlığında toz esrar ve 14 parça kubar esrar ele geçirildi.

Bu sabah, Narkotim polislerinin Malatya Kayseri karayolunda yaptığı uygulamada 34 SN 0107 plakalı araç durduruldu. Otomobil içerisindeki Alaverdin Aksakal (40) ve otomobil sürücüsü Emrah Er’in tedirgin davranışlar sergilemesinden şüphelenen polis, otomobil içinde yaptığı incelemede aracın yakıt deposuna saklanmış şekilde 1 parça halinde daralı ağırlığı 1 kilo 250 gram gelen toz esrar, 14 parça halinde daralı ağırlığı 13.64 gram gelen kubar esrar ele geçirildi. Otomobildeki iki kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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POLİS KAMERASI

- Polisin esrar taşıyan otomobilde yaptığı inceleme

- Detay

(KJ: Haber - Kamera: KAYSERİ,

2 dakika 56 saniye- 94 MB

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Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başladı

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 12'nci Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen çocuklarla birlikte, renkli görüntülere sahne olan festival yürüyüşüne katıldı.

Eskişehir'de 20-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen '12'nci Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin açılışı Porsuk Çayı üzerine kurulan platform üzerinde yapıldı. Soğuk Heykel Atölyesi tarafından hazırlanan hareketsiz duran çiftler ve rengarenk giysiler giyen genç tiyatrocular, Porsuk Çayı kıyısını dolduran izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bando EsEs Grubu'nun konser verdiği etkinlikte festivalin açış konuşmasını Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen yaptı. Festivale Almanya, Bulgaristan, Japonya, İtalya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Fransa, İran ve Türkiye olmak üzere 10 ülkenin katıldığını belirten Büyükerşen şunları söyledi:

"Tiyatro; toplumun aynasıdır. İster çocuk tiyatrosu olsun, ister yetişkinler için olsun. O aynada kendimizi görürüz. Gülünecek halimize güleriz, ağlanacak hallerimize ağlarız. Eskişehir, Büyükşehir Belediyesi'nin 7 tiyatro sahneli tesisi ve tiyatrosuyla, senfoni orkestrasıyla, galerileriyle tam bir sanat şehri oldu."

Etkinlikte daha sonra Festival Kanavalı Yürüyüşü yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, çocuklarla birlikte en önde yer alarak Porsuk Bulvarı'ndan Üniversite Caddesi'ndeki Haller Gençlik Merkezi'ne kadar yürüdü. Çok sayıda kişi rengarenk giysiler giyerek yürüyüşe katılan tiyatroculara yoğun ilgi gösterdi.

(GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Porsuk Çayı üzerine kurulan platformda renkli giysiler giyen tiyatrocuların,

-Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in konuşması,

-Bando EsEs'in konserinden,

-Festival yürüyüşünden,

-Gösterilerden çekilen görüntüler

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,()

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