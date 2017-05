DHA YURT BÜLTENİ-14

1)FACEBOOK'TA ATATÜRK'E HAKARETE TUTUKLAMA



DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde mermerci 43 yaşındaki Ekrem Çaylı, sosyal medya hesabı Facebook'tan Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Çaylı tutuklandı.Kocabaş Mahallesi'nde mermer tamirciliği yapan Ekrem Çaylı, Facebook'taki hesabından Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakaret içeren paylaşımda bulundu. Ekrem Çaylı'nın paylaşımı üzerine tepkiler yağdı. Olayla ilgili paylaşımı gören Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlatarak, Çaylı'yı dün gözaltına aldı. İfadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ekrem Çaylı tutuklandı.

2)ESKİŞEHİR'DE YAĞMUR ALTINDA 19 MAYIS TÖRENİ

ESKİŞEHİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çelenk koyma törenleri yağmur altında yapıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Eskişehir'de ilk olarak Vilayet Meydanı'nda tören düzenlendi. Yağmur altında yapılan çelenk koyma törenine Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç, Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy ile çok sayıda öğrenci katıldı. Hüseyin Aksoy'un, Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelengini koyup saygı duruşunda bulunulmasının ardından törenlere Atatürk Spor Salonu'nda devam edildi.Spor salonundaki törene Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emre Genç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen ile çok sayıda kişi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy yaptı. Aksoy, "19 Mayıs 1919 tarih sahnesinde yok edilmeye çalışılan bir milletin kurtuluş ateşinin yanmaya başladığı gündür. Atatürk Milli Mücadele sırasında Türk Milletinin ileri götürecek olanların genç fikirler olacağını görmüştür. Bu neden de günümüzden 98 yıl önce kazanılan bu zaferin devam etmesi ve vatanımızın kalkınması için bu özel günü gençlere armağan etmiştir" dedi.

Konuşmanın ardından gençlik koşusunda dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi, halk oyunları ekibinin ardından sporcular gösteri sundu.

CHP'DEN ÇELENK

CHP İl Başkanı Sinan Özkar ile partililer de öğle saatlerinde Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplandı. Anıta çelenk bırakan CHP'liler 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.İl Başkanı Sinan Özkar, Sözcü Gazetesi'ne yönelik operasyona tepki göstererek, "Ülkemiz karanlık bir noktaya doğru götürülmeye çalışılıyor. Bugün duyduk ki tüm muhalif basın üzerinde baskılar yoğunlaştırılırken Sözcü Gazetesi'ne de operasyon yapıldı ve yöneticilerinin evlerinin arandığını duyduk. Bunu lanetliyorum, kınıyorum" dedi.

CHP'lilerden sonra Vatan Partisi İl Teşkilatı da Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyup saygı duruşunda bulundu.

3)HAKKARİ'DE 19 MAYIS COŞKUSU

HAKKARİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Hakkari'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Valilik bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törenlere Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan vekili Kurmay Yarbay Cavit Nartop, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kızılkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Hakkari Üniversitei Rektörü Prof. Dr.Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Gülday, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin yaptığı jimnastik ve halk oyunları gösterisinin ardından çeşitli spor dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Hakkari Valisi Toprak ve beraberindekiler daha sonra Gençlik Merkezi öğrencilerinin hazırlamış olduğu resim sergisini gezdi. Vali Toprak, çeşitli spor dallarında ki gösterileri izledikten sonra okçuluk faaliyetini bir süre izleyip ok atışı yaptı. Vali Toprak, yaptığı üç atıştan ikisini tam isabetle hedefi vurdu.

4)MİNİBÜSLE TIR'IN ARASINDA SIKIŞARAK CAN VERDİ

ESKİŞEHİR'de lastik değiştirdiği sırada kamyonun çarpması sonucunda minibüsle TIR arasında sıkışan TIR şoförü 53 yaşındaki Reşit Genç olay yerinde öldü.Olay Eskişehir-Bozüyük karayolunun 10'uncu kilometresindeki Satılmışoğlu Köyü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Reşit Genç, seyir halindeyken kullandığı 16 LND 39 plakalı TIR'ın lastiklerden birinin patlaması sonucunda aracını yolun sağına park etti. Reşit Genç'in cep telefonuyla çağırdığı lastik tamircisi Murat Özyılmaz 26 UH 844 plakalı minibüsüyle TIR'ın bulunduğu yere geldi.TIR şoförü Raşit Genç lastik değiştirmeye yardım ettiği sırada Selamet Çelik yönetimindeki 26 KD 335 plakalı kamyon, park halinde duran lastik tamircine ait minibüse ve ardından da TIR'a yandan çarptı. Minibüs ile TIR arasında sıkışan Reşit Genç olay yerinde öldü. Lastik tamircisi Murat Özyılmaz'a ise şans eseri bir şey olmadı.

Kamyon şoförü Selamet Çelik jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

5)'ÖLEN EŞİNDEN PARA KALDI' DİYEREK DOLANDIRDILAR

ADANA'da 69 yaşındaki Aniş Şahan'ı arayıp "Ölen eşinden para kaldı" diyen şüpheliler, 500 lira parasını dolandırdı.Olay, Yüreğir İlçesi'ne bağlı Yavuz Mahallesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. 2015'te ölen eşinden kalan 800 lira emekli maaşı ile geçinen Aniş Şahan, 2 gün önce maaşını çekip 300 lirasını borçlarına verdikten sonra, kalan 500 lirayı da evine sakladı. Sabah saatlerinde evinin bulunduğu caddede yürüyüş yaparken yanına yaklaşan bir kişi, Şahan'a, "Öle eşin Osman Şahan'dan 7 milyon lira para kaldı. Bu parayı alman için bankaya 500 lira para yatırman gerekiyor. Ben oğlunla görüştüm onun da bilgisi var" dedi.

Aniş Şahan ile birlikte eve giden dolandırıcı emekli maaşından geriye kalan 500 lirayı alıp, "Biraz sonra sana parayı getireceğim kimseye söyleme" diyerek evden gitti. Şüphelinin gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan Şahan, polisi aradı. Eve gelen polislere ifade veren Şahan, "Beni kandırdılar başkalarını kandırmasınlar. Allah onları ıslah etsinler. Bizim iki kuruş maaşımıza göz dikiyorlar. Bana kocamın adını, oğlumun adını sayıp eşimin de öldüğünü söyleyince inandım" dedi.Bir işyerinin güvenlik kamerasında Aniş Şahan ile eve yürürken görüntülenen dolandırıcı aranıyor.

6)BAYRAMI SUALTINDA KUTLADILAR

ANTALYA'nın Demre İlçesi'ne bağlı Kekova Bölgesi'nde, bir grup dalgıç 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı denizde kutladı. İstanbul Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenler Kulübü'nden bir grup dalgıç, dalış yapmak için Demre'nin Kekova Bölgesi'ne geldi. Sualtında tüplü olarak en uzun süre kalma dünya rekortmeni olan Cem Karabay'ın da aralarında bulunduğu grup, yatla Gökkaya Koyu'na geçti. Önce su yüzeyinde dev bir Türk bayrağı açan dalgıçlar, "Ne mutlu Türküm diyene" sloganı attı. Daha sonra sualtına inen dalgıçlar, burada da dev Türk bayrağının yanında, "Yurtta sulh cihanda sulh" yazılı Atatürk posteri ve "Atam izindeyiz" pankartı açtı.Etkinliğe öncülük eden dünya rekortmeni Cem Karabay, "Bugün Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98'inci yıldönümü. İkinci dünya rekorumu 19 Mayıs 1919 anısına, 192 saat 19 dakika 19 saniye ile yapmıştım. Bugün de Demre'de suyun altında hem Atatürk'ü, hem de onunla birlikte mücadele eden askerlerimizi, şehitlerimizi andık" dedi.

7)EKMEKTEN 'CIVATA' ÇIKTI

SİVAS'ta 23 yaşındaki Muhammet Şahinol'un mahalle marketinden aldığı somun ekmeğin içinden 3 santimlik 'cıvata' çıktı.

Dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Turan ve Zübeyde Şahinol çifti üç çocuğu ile beraber akşam yemeği yemek istedi. Çocuklarından en büyüğü olan Muhammet Şahinol markete ekmek almaya gitti. Mahalle marketinden ekmek alıp geldikten sonra aile akşam yemeğine geçti. Ekmeği bölüp yiyen baba Turan Şahinol'un ağzına götürdüğü parçadan 3 santim uzunluğunda cıvata çıktı. Aile ekmekten ekmek içindeki cıvatayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.Ekmeği marketten satın alan Muhammet Şahinol, "Dün akşam markete gidip ekmek aldım. Ekmeği babam yiyordu. Isırdığında içinden cıvata çıktı. Babam az kalsın dişini kırıyordu. Ekmeğin içinden cıvata çıkması olmayacak bir iş. Şu anda şikayetçi olmayı düşünmüyorum ama buna bir çare bulsunlar. Babam da dişleri yeni yapılmıştı. Az kalsın kırılacaktı" dedi.

Anne Zübeyde Şahinol ise, "Oğlum ekmeği marketten aldı. Ben ekmeği küflenmiş sandım. Eşim ekmeği ağzına aldı. Eşim ekmek yerken az kalsın dişlerini kıracaktı" şeklinde konuştu. Ailenin durumu ilettiği marketin ise ekmeği üreten firma hakkında tutanak tuttuğu öğrenildi.

8)ALANYA, FİNLİLERİN GÖZDESİ

Finlandiya'nın en büyük tur operatörlerinden Aurinkomatkat'ın Genel Müdürü Timo Kouso, Alanya'nın ülkelerinden en önemli turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Finlandiya'nın en büyük tur operatörlerin Aurinkomatkat'ın Alanya'ya ilk seferini yapışının 30'uncu yıldönümü kokteylle kutladı. Kemal Atlı Kültürevi'ndeki programa çok sayıda turizmci ve şirket yetkilisi katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi turizmci Cengiz Topçu, "Finlandiya'nın en büyük tur operatör olmasının yanı sıra Alanya'ya gelen ilk Fin firmalarından birisi olma özelliği de taşıyor. 1987'de ilk seferlerini yaptılar. O günden bu yana da hiç durmadılar. İyi günler oldu, kötü günler oldu ama hiç bir zaman vazgeçmediler. Bu nedenle de 30'uncu yılda kendilerine böyle bir sürpriz yapmak istedik" dedi.

'FİNLANDİYA'DA EN GÖZDE ŞEHİR'

Kürsüye davet edilen Aurinkomatkat Genel Müdürü Timo Kousa da Alanya'nın her zaman doğru bir tercih olduğunu söyledi. Alanya'nın Finlandiya'nın en gözde destinasyonu olduğunu anlatan Kousa, Alanya'ya her zaman inandık. Bugün de görüyoruz ki haklı çıktık. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Alanya ve Alanyalı dostlarımızla beraber işbirliği içerisinde olacağız" diye konuştu.

'BURASI BARIŞ VE HUZURUN BULUŞTUĞU YER'

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise şöyle dedi: "Her zaman her yerde söylüyorum, Alanya dünyanın en güzel ve en huzurlu şehri. Öyle olmaya da devam ediyor. Burada binlerce yerleşik yabancı yaşıyor. 2 bin kadarını da Finlandiyalılar oluşturuyor. Herkes kendi dilini, dinini özgürce yaşayabiliyor. Biz atalarımızdan bunu gördük, bunu uyguluyoruz."

