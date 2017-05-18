DHA YURT BÜLTENİ-14

ÇEVRECİ ÇİFTİN KATİLİ: KAPATILAN MERMER OCAĞINDAKİ 'ÇİRKİN' LAKAPLI KİŞİ BENİ 50 BİN LİRAYA TUTTU (EK)

1)'ÇİRKİN' VE SİYAH CİP ARANIYOR

Katil zanlısı Ali Yumaç'ın kapatılan mermer ocağı çalışanı 'Çirkin'i azmettirici olarak gösterdiği ifadeleri sonrasında Büyüknohutçu ailesinin avukatlarından Lider Tanrıkulu, Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çifti açısından kimlikleri, bölgedeki etkinlikleri, çevre koruma anlamındaki faaliyetlerinin cinayet üzerinde azmettirenler açısından şüpheler doğurduğunu söyledi. Avukat Tanrıkulu, konuyla ilgili aileyle de görüşülerek daha sonra bazı açıklamalar yapılacağını kaydetti.

Katil zanlısının savcılık ve mahkemedeki ifadeleri doğrultusunda, 'Çirkin' lakaplı kişiye ilişkin de araştırma başlatıldığı öğrenildi.Diğer yandan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesiyle ilgili olarak, çok sayıda avukat müdafi olabilmek için aileye başvurdu. Büyüknohutçu ailesi bugüne kadar yaklaşık 15 avukata vekalet verilirken, halen Antalya ve Antalya dışından da müdafilik için başvuran avukatlar olduğu belirtildi.

-Güvenlik - Türkiye-Antalya - Mehmet ÇINAR

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2)KÜTAHYA'DA CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNÜŞTÜ

KÜTAHYA'da belirli aralıklarla sağanak halinde yağan yağmur sokak ve caddeleri göle dönüştürdü.

Öğleden sonra başlayan yağmur yağışı kent merkezinde etkili oldu. Sokak ve caddelerin göle dönüştüğü Kütahya'da çok sayıda evin zemin ve bodrum katları yağmur suları ile doldu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının bodrum katını da sel suları bastı. Belediye İtfaiye ekipleri sokak ve caddeler ile bodrum katlardaki suların tahliyesi için çalışma yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Yağmur sularıyla dolan cadde ve sokakların,

-Araçların geçişlerinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()-

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Bakan Soylu: Bu kış bin 100 mağara ve sığınaklarını etkisiz hale getirdik (EK)

3)SOYLU: 2 BİN 11 DİLENCİ YAKALANDI

Altınova İlçesi’nde yapımı tamamlanan yeni belediye binasının açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde ‘Huzurlu Sokaklar Operasyonu’ gerçekleştirdiklerini söyledi. Operasyon sonucu elde edilen verilerle ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, 2 bin 11 dilencinin yakalandığını ve bunlardan 356’sının Suriyeli olduğunu söylDİ. Soylu, “Dün yine şehirlerimizde ‘Huzurlu Sokaklar’ operasyonu gerçekleştirdik. 10 bini aşkın polisimizle bunu yaptık. Bir taraftan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, bir taraftan Göç Genel Müdürlüğü hep beraber gerçekleştirdik. Ramazan öncesi sokaklarda birileri tarafından koordine edilen dilencilere yönelik bir operasyondu. 2 bin 11 dilenciyi arkadaşlarımız topladılar. Biz kendi insanımıza bakabilme kabiliyetine sahibiz. Bir takım şebekeler bunları ellerine geçiriyor, bunları dilendiriyor ve onlardan bizim o gönlümüzün yumuşaklığından istifade ederek onlardan ekonomik rant elde ediyorlar. 2 bin 11 kişinin 356 kişisi Suriyeliydi. Onları topladık, gereğini yerine getiriyoruz. Diğerleri de maalesef, böyle bir şey türedi; Suriyeli görünümünde dilencilik yaptırmaya çalışıyorlar. Yani Suriyeliymiş gibi. Bu konuda gerekli operasyonları arkadaşlarımız gerçekleştiriyorlarö dedi. Suriyeli görünümünde dilencilik yaptırmaya çalışıyorlar. Yani Suriyeliymiş gibi. Bu konuda gerekli operasyonları arkadaşlarımız gerçekleştiriyorlar" dedi.

Konuşmalarının ardından Bakan Soylu’ya Altınova Belediye Başkanı Metin Oral tarafından tablo ve Altınovaspor’un forması da hediye edildi. Açılış töreninden sonra Bakan Soylu, Yalova'dan ayrıldı

Görüntü dökümü

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Bakanın açıklamaları

Bakanın yeni belediye binasını gezmesi

Detaylar

YALOVA/

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4)CHP’DEN AĞAÇ SÖKÜMÜNE OTURMA EYLEMLİ TEPKİ

ARDAHAN Belediyesi'nin Milli Egemenlik Parkı'nın altına inşa edilmesi planlanan otopark için ağaçları sökmesi, tepkilere neden oldu. Parka giden CHP'liler oturma eylemi düzenledi.

Otopark girişinin yer alacağı Kongre Caddesine bakan kısmında başlayan çalışmalar kapsamında, alanda bulunan çam ve diğer ağaçların bir kısmı, Kars Belediyesine ait makine yardımıyla zarar görmeden sökülerek, devlet hastanesi ve diğer kamu kurumlarının bahçelerine nakledildi. Ardahan Belediyesinin çalışmalarına engel olmak isteyen CHP İl Başkanı Yalçın Taştan ve bir grup partili, çalışmaların yapıldığı alana gelerek oturma eyleminde bulundu. Burada bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, "Ardahan’da yer mi yok? Beton yığınına çevirdiler. Şimdi de gelmişler otopark yapmak için ağaçları söküyorlar. Bu ağaçlar kolay mı yetişiyor? Yazık değil mi? Ardahanlı olarak neden sesinizi yükseltmiyorsunuz. Bu park herkesin nefes alacağı bir yer. Buradaki Milli Egemenlik Parkı Ardahan’ın bir simgesi. Bu simgeyi yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Buna asla izin vermeyiz. Bu saatten itibaren burada nöbetteyiz ve oturma eylemi yapacağız" diye konuştu. CHP’li Taştan, Vali İbrahim Özefe’yi telefonla arayarak bu çalışmanın durdurulmasını istedi.

“AĞAÇLARA ZARARA VERMEYECEĞİZ"

Park alanına gelen Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Dede ise, "Duyarlılığınız için hepinize teşekkür ederiz. Bu parktaki her ağaç bir insanın hayatı kadar önemlidir. Ancak kentimizin sorunları hepinizce malum. En önemli sorunlardan biri de otopark. Cadde ve sokaklara baktığınızda bu şehrin ne kadar otopark sorunu olduğunu anlarsınız. Burada 3 bin metrekare alanda, alt katta otopark yapacağız, Üst tarafına ise yeniden park alanı olacak. Buradan sökülen ağaçları ise zarar vermeden devlet hastanesinin bahçesine dikilecek. Biz sökülen ağaçları bir yere atmıyoruz. Ayrıca bu şehrin ağaçlandırılması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Dede kararın Belediye Meclisi'nde oy birliğinde alındığını da sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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-Park alanından görüntü

-CHP İl Başkanı ve beraberindeki partililerin açıklamalı

-CHP’lilerin oturma eylemleri

-Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Dede’nin açıklaması

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN ()

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5)HDP'Lİ ÖZSOY: ABD İLE ASKERİ İLİŞKİLER, SİYASİ BOYUTA GEÇİYOR

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Amerika Birleşik Devletler'in Suriye'nin Rojava Bölgesi'ndeki ilişkilerinin devam edeceğini belirterek, "Şu ana kadar yoğunlukla askeri boyutta olan ilişkiler, artık diplomatik ve siyasi boyuta geçmeye başladı" dedi.

Partisinin Bingöl il binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan HDP Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyareti. Amerika'da tutuklu olan Rıza Zarrab ve ABD-Rojava ilişkileriyle ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Amerika'nın Rojava ile ilişkilerinin artarak devam edeceğini ve askeri boyutta olan ilişklerin siyasi ve demokratik boyuta geçeceğini belirten Özsoy, "Erdoğan, Trump ile 23 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi ve bunun için lobilere milyonlarca dolar rüşvet verdiler bu randevuyu koparabilmek için. Orada randevular nasıl alınır, biliyoruz. Trump, Erdoğan'dan önce birçok dünya lideri ile görüştü. Erdoğan'ı sona bıraktı. Trump, yakın bir zamanda ziyaretlerini Suudi Arabistan ve İsrail'e yapacak. Bölgeye geldiği zaman Türkiye'ye gelmeyecek. Erdoğan, 'YPG'ye silah yardımı yapmayacaksınız, Kürtlere yapmayacaksınız' diye çıtayı yükseltti. Fakat bu elinde patladı. Bu konuda sonuç alamadı. Amerika'nın önümüzdeki dönemde Rojava ile ilişkileri artarak devam edecek. Şu ana kadar yoğunlukla askeri boyutta olan ilişkiler artık yavaş yavaş diplomatik ve siyasi boyuta geçmeye başladı. Kürtler ne kadar başarılı olursa, Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte, Suriye siyasetinde yeni bir sayfa açılacak. Muhtemelen Kürtler'in Cenevre masasındaki vizesi, Rakka'nın düşüşü ile birlikte alınacak" dedi.

"ZARRAB KONUŞURSA, TÜRKİYE ULUSLARARASI ARENADA ÇÖKER"

Amerika'da tutuklu olarak yargılanan Rıza Zarrab hakkında da konuşan Özsoy, "Erdoğan, Rıza Zarrab meselesini bir yandan çözmeye çalışıyor. 'Acaba Rıza Zarrab'ı alabilir miyiz Onlardan? Buraya getirebilir miyiz?' diye. Çünkü Rıza Zarrab meselesini derinleştirecek, öyle görünüyor. Derinleştikçe de Rıza Zarrab'ın Erdoğan'ın ailesi ve kendisi ile bütün bağları ortaya çıkacak. Zaten çıkmış durumda. Rıza Zarrab meselesini de Amerika, Erdoğan için şantaj ve tehdit unsuru olarak kullanıyor. Basına yansıdığı kadarıyla, savcının hazırladığı bilgiler çerçevesinde söylüyorum bunu. Hem Bilal Erdoğan, hem Recep Tayyip Erdoğan ve etrafındaki birçok kişinin bu Rıza Zarrab ile meselesi ile ilişkili olduğu detaylandı. Rıza Zarrab ne konuşmuş, nereye kadar konuşur? Bilmiyoruz ama konuşursa uluslararası arenada Türkiye Cumhuriyeti Devleti çöker. Bu kadar da önemli bir mesele bu. Fethullah Gülen'in iadesi konusunda da bir adım olacağını tahmin etmiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan detaylar

-Özsoy'un açıklamaları

-Genel de detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL, ()

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6)GAZİANTEP'TE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TOPLANTISI

GAZİANTEP'te inşaat sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemlerin konuşulduğu toplantı yapıldı.

MÜSİAD toplantı salonunda düzenlenen programa; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Siraç Ekin, SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, inşaat sektörü temsilcileri ve davetliler katıldı. Toplantıda konuşan SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından işyerlerinin alacağı tedbirleri anlatmak üzere sahada olacaklarını söyledi. İnşaat sektöründeki iş kazaların sıfıra indirilmesini hedeflediklerini kaydeden Bağlı, hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını söyledi.

Bağlı'nın konuşmasının ardından 'İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında Hedef Sıfır' konulu sunum yapıldı.

Görüntü dökümü

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- Toplantı salonu

- Toplantıya katılanlar

- Mehmet Selim Bağlı'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 101 MB

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7)SUŞEHRİ MYO'DA MEZUNİYET COŞKUSU

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu 197 öğrencisini mezun etti.

İlçe Merkezi'nde 1995 yılında eğitim hizmetine başlayan Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu, 17'nci mezuniyet töreninde Muhasebe, İşletme, Bankacılık ve Sigortacılık, Maliye, Dış Ticaret, Gıda Teknolojisi olmak üzere 6 bölümde 197 öğrenci mezun verdi. Okulun bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Okul Müdürü Doç.Dr.Gülay Ercins, Müdür Yardımcısı Yeliz Demirci, daire amirleri ve öğrenciler katıldı. Törende 2016-2017 Eğitim Öğretim dönemi okul birincisi olan Banka Sigortacılık bölümü öğrencisi Tuğba Coşkun'un diplomasını Yüksek Okul Müdürü Doç.Dr.Gülay Ercins verdi. Mezun olan öğrencilerin diplomalarını alması ve mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından tören müzik eğlence programıyla devam etti.

Görüntü Dökümü:

-Törenden görüntüler

-Öğrencilere diploma verilmesi

-Pasta kesilmesi

-Eğlence programı

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),()



