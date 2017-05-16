DHA YURT BÜLTENİ-14

Isparta'da 27 sanıklı darbe girişimi davası başladı



ISPARTA'da 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde kullanılmak üzere 700 Harbiyeliyi Ankara'ya götürmeye çalışmakla suçlanan 12'si tutuklu 27 sanığın yargılandığı dava başladı.

Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya'nın da aralarında bulunduğu 27 sanığın yargılanmasına başlandı. Adalet Sarayı'nın konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Metin Akkaya, eski Kurmay Başkanı Albay Devran Çetinkaya, eski Bölük Komutanı Yüzbaşı Salih Kolcu, eski Personel Şube Müdürü Ali Akpınar SEGBİS ile katıldı. 8 tutuklu sanık ile diğer tutuksuz sanıklar ise mahkemede hazır bulundu.

ÜNİVORMADAKİ F SERİ 1 DOLAR SORULDU

Duruşmada savunma yapan dönemin tabur komutanı ve darbe girişimi gecesinde merkezde nöbetçi amir olan tutuklu sanık eski Yarbay Mustafa Kayar, suçlamaları kabul etmedi. Kayar, 15 Temmuz gecesi Kurmay Başkanı Albay Devran Çetinkaya'nın kendisine güvenlik nedeniyle Harbiyelilerin toplatılması ve Ankara'ya gönderilmesi talimatı verdiğini belirterek, darbecilere destek için yapıldığını bilmediğini kaydetti. Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Kayar'a savunmasının ardından üniforması imha edildiği sırada cebinden çıkan 'F' serisi 1 doları sordu. Kayar, F serisi 1 doların kendisine ait olmadığını söyledi. Paranın defterin içine nasıl girdiğini de bilmediğini anlattı. Mahkeme Başkanı Yazıcı, Kayar'a, eşinin FETÖ/PDY'den ihraç edildiğini, tutuklandığını ve tutuklanma gerekçesini de sordu. Kayar'ın "Bilmiyorum" demesi üzerine Yazıcı, "İnsan eşinin neden tutuklandığını bilmez mi?" dedi.

'ANKARA'DA SIKINTILI DURUM VAR'

Tabur komutanı olan tutuklu sanık eski binbaşı Gökhan Açıkgöz de duruşmada savunma yaptı. Harbiyelilerin 15 Temmuz gecesi daha önceden planlanmış olan 32 kilometrelik yürüyüşü olduğunu belirten Açıkgöz, 15 Temmuz saat 20.00 sıralarında Albay Enver Topal'ın kendisini aradığını, bu yürüyüşün iptal edilerek öğrencilerin komutanlığına dönmesi ve ardından da Ankara'ya gönderilmesi talimatını verdiğini kaydetti. Açıkgöz, daha sonra öğrencilerin yürüyüşünü iptal ederek, komutanlığa döndükten sonra tutuklu sanık Devran Çetinkaya ile görüştüğünden bahsetti. Çetinkaya'nın "Ankara'da sıkıntılı durum var. Tüm Harbiyeli öğrencileri Ankara'ya göndereceğiz" dediğini de anlatan Açıkgöz, öğrencilerin komutanlığa gelme emrini verdiğini kaydetti. Sanıkların 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlarından cezalandırılmasının talep edildiği duruşma yarına ertelendi.

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

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Emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı: 1 yaralı

SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde sebze ve meyve yüklü TIR emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı. Sürücü yaralanırken, yol sebze ve meyvelerle kaplandı.

Kaza öğle saatlerindi, D-650 Karayolu Doğançay mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan İstanbul'a sebze ve meyve götüren sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 KZ 8208 plakalı TIR emniyet şeridinde duran TIR'a yandan çarptı. Kazada TIR'a çarpan araçta bulunan Suphi Kılıç yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Suphi kılıç tedavi altına alındı. Yol, TIR'ın dorsesinden dökülen sebze ve meyvelerle kaplandı. Yol ulaşıma kapanırken, yolun temizlenmesinin ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cep telefonu görüntüleri

Haber: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), ()

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Gaziantep'te, obezite ile mücadele için yürüyüş

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kampanyasının açılışı kortej yürüyüşü ile başladı.

Festival Parktan başlayarak Masal Parkta son bulan kortej yürüyüşüne; Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.Yürüyüş öncesi vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından 'obeziteye dur de' yazılı tişört dağıtıldı. Protokol üyeleri kortej yürüyüşünün ardından Masal Parkta hastanelerin kurmuş oldukları stantları ziyaret etti. Kortej yürüyüşünün ardından konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, obezitenin dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi olduğunu belirterek, bütün dünya ülkelerinin obezite ile mücadele ettiğini kaydetti. Dünyanın bir tarafında günlük 1 dolar ile yaşamaya çalışan insanların olduğunu, diğer tarafta ise aşırı beslenmeden dolayı obezite hastası olan insanların olduğunu ifade eden Şahin şunları söyledi:

"Obezite yalnızca estetik açısından bakmamalıyız. Obeziteye sağlık açısından baktığımız zaman, çalışma hayatındaki masa başı işten dolayı, sağlık değerlerinin istenilen düzeyin altında olduğunu görüyoruz. Bu yüzden biz Büyükşehir Belediyesi olarak, yaşam kalitesini yükseltmek ve vatandaş memnuniyetini artırmak için; 5 bakanlığımız ile birlikte, 2 üniversitemizin desteği ile kampanyamızı başlatıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu kampanyaya destek için; bir taraftan yeşil alanlarımızı çoğaltıyoruz bir taraftan şehir merkezinden Gaziantep Üniversitesine kadar olan yol üzerinde bisiklet yolu yapıyoruz. Sağlıklı besleneceğiz ama aktiviteyi de hayatımızın bir parçası yapacağız."

Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz ise obezite ile mücadele için, az ve öz yememiz gerektiğini belirterek, kampanyada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmalarından ardından 'Obezite ile Mücadele Eylem Planı'nda yer alan kuruluşlar arasında protokol imzalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kortej yürüyüşü

- Fatma Şahin'in konuşması

- Halil Uyumaz'ın konuşması

- Protokollün imzalanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP,()